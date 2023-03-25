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На соревновании Pwn2Own 2023 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu

25.03.2023 15:20

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own 2023, ежегодно проводимых в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. Рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей были продемонстрированы для Ubuntu Desktop, Apple macOS, Oracle VirtualBox, VMWare Workstation, Microsoft Windows 11, Microsoft Teams, Microsoft SharePoint и автомобиля Tesla. Всего было продемонстрировано 27 успешных атак, эксплуатирующих ранее неизвестные уязвимости. При проведении атак использовались самые свежие стабильные выпуски приложений, браузеров и операционных систем со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 1,035,000 долларов США и автомобиль. Команда, набравшая наибольшее число очков, получила 530 тысяч долларов и автомобиль Tesla Model 3.

На соревнованиях продемонстрировано пять успешных попыток эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей в Ubuntu Desktop, предпринятых разными командами участников. Проблемы были вызваны двойным освобождением памяти (одна премия 30 тысяч долларов), обращением к памяти после освобождения (одна премии 30 тысяч долларов), некорректной работой с указателями (одна премия 30 тысяч долларов). В двух демонстрациях были использованы уже известные, но не исправленные уязвимости (две премии по 15 тысяч долларов). Кроме того, была предпринята шестая попытка атаки на Ubuntu, но эксплоит не сработал.

В каких именно компонентах проблемы пока не сообщается, в соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

Другие успешные атаки:

  • Три взлома Oracle VirtualBox, в которых использовались уязвимости, вызванные обращением к памяти после освобождения, переполнением буфера и чтением из области вне буфера (две премии по 40 тысяч долларов и одна премия 80 тысяч долларов за эксплоит из 3 уязвимостей, позволивший выполнить код на стороне хоста).
  • Повышение привилегий в Apple macOS (премия 40 тысяч долларов).
  • Две атаки на Microsoft Windows 11, позволившие повысить свои привилегии (премии по 30 тысяч долларов). Уязвимости были вызванны обращением к памяти после освобождения и некорректной проверкой входных данных.
  • Атака на Microsoft Teams с использованием в эксплоите цепочки из двух ошибок (премия 75 тысяч долларов).
  • Атака на Microsoft SharePoint (премия 100 тысяч долларов).
  • Атака на VMWare Workstation, в которой использовано обращение к памяти после освобождения и неинициализированная переменная (премия 80 тысяч долларов).
  • Выполнение кода при обработке контента в Adobe Reader. Для атаки, обхода sandbox и обращения к запрещённому API использована сложная цепочка из 6 ошибок (премия 50 тысяч долларов).
  • Две атаки на информационно-развлекательную систему автомобиля Tesla и Gateway Tesla, позволившие получить root доступ. Размер первой премии составил 100 тысяч долларов и автомобиль Tesla Model 3, а второй - 250 тысяч долларов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2022 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 63 новых уязвимостей
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  6. OpenNews: В Pwn2Own 2020 увеличены выплаты за взлом Tesla и возвращена номинация за взлом Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58867-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:42, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Команды в одном месте покупают эксплоиты в другом их «продают» безотходное производство.  
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 16:34, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    АэНБэшники гонят план, сливаяя лишнее на карманные расходы.
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:49, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ж тогда 1000 команд не приехала с купленными эксплоитами?
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:43, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А дефолтную инсталляцию OpenBSD не могут сломать for a heck of long time.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 15:46, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про дефолтную OpenBSD есть открытое интервью где один из разработчиков опеньки говорил что из заставляли вставлять эксплоиты в опаньку.
     
     
  • 3.5, Всем Анонимам Аноним (?), 15:51, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Можно я тоже дам такое интервью? Я не жадный, если что.
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 15:57, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно иди вот прям на этот сайт https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/openbsd-founder-believes-f и ещё вот такую простыню напиши https://marc.info/?l=openbsd-tech&m=129296046123471 сделай красиво.
     
     
  • 5.13, Аноним (13), 16:06, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28998

     
  • 2.4, Всем Анонимам Аноним (?), 15:50, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пытаются? Учитывая количество пользователей... Ведь не только OpenBSD не пытаются. Операционок еще куча
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 16:02, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество проприетарных пользователей велико. И даже одна успешная эксплуатация это победа.  
     
     
  • 4.24, Аноним (25), 16:46, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > велико

    А поточнее можно?

     
     
  • 5.29, Аноним (-), 17:20, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все полтора. Соня, нетфликс и жунипер на фре. Спорный вопрос баг это или фича, но злые языки что-то поговаривали что нетфликс и джунипер на линукс сваливают в новых моделях и сервисах. Кроме всего прочего у линукса есть плюс: вон какая толпа поляну вытаптывает. Это приятнее чем эксплойтом в прод.
     
  • 2.9, пох. (?), 16:00, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтная - это которая не подключена к сети, да?
    Электрической в том числе.

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:15, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Безопасность через нaхерненужность"
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:06, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтная инсталляция kolibrios вообще непробиваема!
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А дефолтную инсталляцию OpenBSD не могут сломать for a heck of long time.

    Так она и не умеет ничего нужного. А если вглубь копнуть и захотеть хотя-бы виртуализатор (наверное, нормальное желание в 2023?) - там еще позорней чем у виртуалбокса какого: совершенно детские ошибки управления страничной памятью позволяющие гуесту менять память ядра хоста как ему там хочется. И что еще позорнее, найдено это было посторонними господами из нетбсды, которых утомил вон тот пиар при вон тех фактах.

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:54, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда, практически одни проблемы с памятью...
    Воистину "C in CVE stands for C language"
     
     
  • 2.8, Аноним (1), 15:59, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты до сих пор веришь что дело в языке, а не в желании определенного круга людей иметь больше возможностей чем у других. Ну продолжай жить в мире розовых пони.  
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При всех прочих равных - да, дело в языке. Ну продолжай жить в мире коварных заговоров.
     
  • 3.17, Аноним (6), 16:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор верю, что там полно @@@@@ #####, которые за 40+ лет не научились не выходить за пределы массива.
    Что крайне помогает тем, кто хочет "иметь больше возможностей чем у других". И всегда можно отмазаться "это не бекдор, так просто получилось"
     
  • 3.18, Аноним (16), 16:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При всех прочих равных - да, дело в языке. Ну продолжай жить в мире коварных заговоров.
     
     
  • 4.33, Аноним (1), 17:48, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то все и дело что вас псевдобезопасный недоязычок не равный и никогда им не будет.
     
  • 3.27, Аноним (26), 17:07, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут вера? Это строго формально доказывается, если ты не в курсе.
     
     
  • 4.32, Аноним (1), 17:47, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Формально доказывается отсутствие злого умысла? У кого теории заговора так это у тебя.  
     

  • 1.12, НяшМяш (ok), 16:03, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Получается роллинг дистрибутивы самые безопасные. Пока исследователи находят эксплойты для убунты с тухлыми пакетами, винды с 30-летним легаси и макакоси - на роллинге версии пакетов постоянно в движении и не факт что найденный эксплойт сработает. А при публикации уязвимости её патчат в течение считанных часов.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:13, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Роллинг может поднасарть и без эксплойтов.
     
  • 2.19, soarin (ok), 16:18, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как-то не очень
    ну вот gentoo не особо славится быстрым реагированием
    да и не так уж в новых версиях всё наломано, что не сработает
     
  • 2.20, Анонимусс (?), 16:18, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Секьюрити фиксы даже в убунту прилетают быстро.
    А вот у деба с этим чуть больше проблем.
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:21, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это прекрасно работает в обе стороны, и в ролинге ты легко можешь заработать уязвимость, которой в старых версиях просто нет.
     

  • 1.21, Аноним (16), 16:21, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проблемы были вызваны двойным освобождением памяти, обращением к памяти после освобождения, некорректной работой с указателями.

    Эх, не хватило только вылезти за пределы буфера - и получилось бы типичное бинго на сишечке.

     
  • 1.31, Аноним (31), 17:28, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужен ламповый компьютер, сша заставили перейти. Квантовая частица двусторонннюю связь - тоесть она находиться в двух местах одновременно - соответственно сша видят опиративную память ваших компьютеров как в зерколе - для этого есть принимающие устройство.
     

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