На соревновании Pwn2Own 2023 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu

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|1.1, Аноним (1), 15:42, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Команды в одном месте покупают эксплоиты в другом их «продают» безотходное производство.
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|1.2, Аноним (2), 15:43, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А дефолтную инсталляцию OpenBSD не могут сломать for a heck of long time.
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|2.3, Аноним (1), 15:46, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про дефолтную OpenBSD есть открытое интервью где один из разработчиков опеньки говорил что из заставляли вставлять эксплоиты в опаньку.
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|3.11, Аноним (1), 16:02, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Количество проприетарных пользователей велико. И даже одна успешная эксплуатация это победа.
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|5.29, Аноним (-), 17:20, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все полтора. Соня, нетфликс и жунипер на фре. Спорный вопрос баг это или фича, но злые языки что-то поговаривали что нетфликс и джунипер на линукс сваливают в новых моделях и сервисах. Кроме всего прочего у линукса есть плюс: вон какая толпа поляну вытаптывает. Это приятнее чем эксплойтом в прод.
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|2.9, пох. (?), 16:00, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дефолтная - это которая не подключена к сети, да?
Электрической в том числе.
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|2.28, Аноним (28), 17:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А дефолтную инсталляцию OpenBSD не могут сломать for a heck of long time.
Так она и не умеет ничего нужного. А если вглубь копнуть и захотеть хотя-бы виртуализатор (наверное, нормальное желание в 2023?) - там еще позорней чем у виртуалбокса какого: совершенно детские ошибки управления страничной памятью позволяющие гуесту менять память ядра хоста как ему там хочется. И что еще позорнее, найдено это было посторонними господами из нетбсды, которых утомил вон тот пиар при вон тех фактах.
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|1.6, Аноним (6), 15:54, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мда, практически одни проблемы с памятью...
Воистину "C in CVE stands for C language"
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|2.8, Аноним (1), 15:59, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты до сих пор веришь что дело в языке, а не в желании определенного круга людей иметь больше возможностей чем у других. Ну продолжай жить в мире розовых пони.
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|3.16, Аноним (16), 16:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При всех прочих равных - да, дело в языке. Ну продолжай жить в мире коварных заговоров.
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|3.17, Аноним (6), 16:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я до сих пор верю, что там полно @@@@@ #####, которые за 40+ лет не научились не выходить за пределы массива.
Что крайне помогает тем, кто хочет "иметь больше возможностей чем у других". И всегда можно отмазаться "это не бекдор, так просто получилось"
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|3.18, Аноним (16), 16:17, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При всех прочих равных - да, дело в языке. Ну продолжай жить в мире коварных заговоров.
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|4.33, Аноним (1), 17:48, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то все и дело что вас псевдобезопасный недоязычок не равный и никогда им не будет.
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|3.27, Аноним (26), 17:07, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут вера? Это строго формально доказывается, если ты не в курсе.
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|4.32, Аноним (1), 17:47, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Формально доказывается отсутствие злого умысла? У кого теории заговора так это у тебя.
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|1.12, НяшМяш (ok), 16:03, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Получается роллинг дистрибутивы самые безопасные. Пока исследователи находят эксплойты для убунты с тухлыми пакетами, винды с 30-летним легаси и макакоси - на роллинге версии пакетов постоянно в движении и не факт что найденный эксплойт сработает. А при публикации уязвимости её патчат в течение считанных часов.
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|2.19, soarin (ok), 16:18, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как-то не очень
ну вот gentoo не особо славится быстрым реагированием
да и не так уж в новых версиях всё наломано, что не сработает
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|2.20, Анонимусс (?), 16:18, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Секьюрити фиксы даже в убунту прилетают быстро.
А вот у деба с этим чуть больше проблем.
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|2.22, Аноним (22), 16:21, 25/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это прекрасно работает в обе стороны, и в ролинге ты легко можешь заработать уязвимость, которой в старых версиях просто нет.
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|1.21, Аноним (16), 16:21, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проблемы были вызваны двойным освобождением памяти, обращением к памяти после освобождения, некорректной работой с указателями.
Эх, не хватило только вылезти за пределы буфера - и получилось бы типичное бинго на сишечке.
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|1.31, Аноним (31), 17:28, 25/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужен ламповый компьютер, сша заставили перейти. Квантовая частица двусторонннюю связь - тоесть она находиться в двух местах одновременно - соответственно сша видят опиративную память ваших компьютеров как в зерколе - для этого есть принимающие устройство.
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