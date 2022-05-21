На соревновании Pwn2Own 2022 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu

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|1.1, user90 (?), 11:37, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> общий призовой фонд насчитывал $1,155,000
Аа, уровень местечковой тусовки ;)
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|2.3, Аноним (3), 11:41, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вообще, невольно прихожу к выводу, что современный IT это адская помойка из нагромождений костылей (как аппаратных, так и технических), с которыми работают охренеть насколько переплаченные кадры
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|4.15, Аноним (3), 12:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Рыночек порешал
ффтопку его
человечеству впору задуматься куда оно идёт с эти раздутым потреблюдством, гниющей (повсеместно) с головы властью и общественным лицемерием как нормой
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|5.18, Аноним (18), 12:38, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ффтопку его
Критикуя - предлагай.
> человечеству впору задуматься куда оно идёт с эти раздутым потреблюдством, гниющей (повсеместно) с головы властью и общественным лицемерием как нормой
Задумывалось неоднократно, но ничего лучше так и не придумали.
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|1.5, Аноним (4), 11:45, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> не увенчались успехом, попытки взлома Microsoft Windows 11, Tesla и Microsoft Teams
Точно дурят.
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|2.7, Аноним (3), 11:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так ты выше посмотри список, новость просто оформлена кривовато
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|2.8, Аноним (8), 11:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще как...
SUCCESS - On the final attempt of the competition, Bruno PUJOS (@brunopujos) from REverse Tactics successfully achieved Elevation of Privilege via Use-After-Free on Microsoft Windows 11. Bruno earns $40,000 and 4 Master of Pwn points.
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|1.9, Аноним (-), 11:51, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мда, сплошные Use-After-Free, Double-Free, OOBW и маленькая россыпь логических ошибок...
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|3.19, Аноним (3), 12:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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rust точно не панацея от всех проблем, он и сам-то по большому счёту проблема
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