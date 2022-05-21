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На соревновании Pwn2Own 2022 продемонстрировано 5 взломов Ubuntu

21.05.2022 11:29

Подведены итоги трёх дней соревнований Pwn2Own 2022, ежегодно проводимых в рамках конференции CanSecWest. Рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей были продемонстрированы для Ubuntu Desktop, Virtualbox, Safari, Windows 11, Microsoft Teams и Firefox. Всего было продемонстрировано 25 успешных атак, а три попытки завершились неудачей. При проведении атак использовались самые свежие стабильные выпуски приложений, браузеров и операционных систем со всеми доступными обновлениями и в конфигурации по умолчанию. Суммарный размер выплаченных вознаграждений составил 1,155,000 долларов США.

На соревнованиях продемонстрировано пять успешных попыток эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей в Ubuntu Desktop, предпринятых разными командами участников. Одна премия в 40 тысяч долларов была выплачена за демонстрацию локального повышения привилегий в Ubuntu Desktop через эксплуатацию двух проблем, связанных с переполнением буфера и двойным освобождением памяти. Четыре премии, размером 40 тысяч долларов каждая, были выплачены за демонстрацию повышения привилегий через эксплуатацию уязвимостей, связанных с обращением к памяти после её освобождения (Use-After-Free).

В каких именно компонентах проблемы пока не сообщается, в соответствии с условиями конкурса детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только через 90 дней, которые даются на подготовку производителями обновлений с устранением уязвимостей.

Другие успешные атаки:

  • 100 тысяч долларов за разработку эксплоита к Firefox, позволившего при открытии специально оформленной страницы обойти sandbox-изоляцию и выполнить код в системе.
  • 40 тысяч долларов за демонстрацию эксплоита, использующего переполнение буфера в Oracle Virtualbox для выхода из гостевой системы.
  • 50 тысяч долларов за эксплуатацию Apple Safari (переполнение буфера).
  • 450 тысяч долларов за взломы Microsoft Teams (разные команды продемонстрировали три взлома с наградой по 150 тысяч за каждый).
  • 80 тысяч долларов (две премии по 40 тысяч) за эксплуатацию переполнений буфера и повышение своих привилегий в Microsoft Windows 11.
  • 80 тысяч долларов (две премии по 40 тысяч) за эксплуатацию ошибки в коде проверки доступа для повышения своих привилегий в Microsoft Windows 11.
  • 40 тысяч долларов за эксплуатацию целочисленного переполнения для повышения своих привилегий в Microsoft Windows 11.
  • 40 тысяч долларов за эксплуатацию уязвимости, связанной с обращением к памяти после её освобождения (Use-After-Free), в Microsoft Windows 11.
  • 75 тысяч долларов за демонстрацию атаки на информационно-развлекательную систему автомобиля Telsa Model 3. В эксплоите использовались ошибки, приводящие к переполнению буфера и двойному освобождению памяти, вместе с ранее известной техникой обхода sandbox-изоляции.

Предприняты, но не увенчались успехом, попытки взлома Microsoft Windows 11, Tesla и Microsoft Teams. Заявок на демонстрацию эксплоитов в Google Chrome в этом году не было.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 100.0.2 с устранением критических уязвимостей
  3. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2021 совершены взломы Ubuntu, Chrome, Safari, Parallels и продуктов Microsoft
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  6. OpenNews: В Pwn2Own 2020 увеличены выплаты за взлом Tesla и возвращена номинация за взлом Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57228-pwn2own
Ключевые слова: pwn2own
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, user90 (?), 11:37, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > общий призовой фонд насчитывал $1,155,000

    Аа, уровень местечковой тусовки ;)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:41, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вообще, невольно прихожу к выводу, что современный IT это адская помойка из нагромождений костылей (как аппаратных, так и технических), с которыми работают охренеть насколько переплаченные кадры
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:07, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рыночек порешал
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 12:36, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Рыночек порешал

    ффтопку его

    человечеству впору задуматься куда оно идёт с эти раздутым потреблюдством, гниющей (повсеместно) с головы властью и общественным лицемерием как нормой

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 12:38, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ффтопку его

    Критикуя - предлагай.

    > человечеству впору задуматься куда оно идёт с эти раздутым потреблюдством, гниющей (повсеместно) с головы властью и общественным лицемерием как нормой

    Задумывалось неоднократно, но ничего лучше так и не придумали.

     
  • 3.14, Аноним (3), 12:34, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так и технических

    программных, конечно, очепятался)

     

  • 1.2, Аноним (3), 11:39, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ломайте их, ломайте их полностью
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:42, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На экране в командной строке root. Нас дурят.
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 11:45, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да какая разница, ты посмотри, что в Донбассе творится!
     
     
  • 3.12, onanim (?), 12:25, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *что 8 лет в Донбассе творилось
     
     
  • 4.16, Аноним (18), 12:37, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восемь лет демократия наступала, а теперь она отступает.
     
  • 4.17, Аноним (3), 12:38, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, ты прав, sad but true
     

  • 1.5, Аноним (4), 11:45, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > не увенчались успехом, попытки взлома Microsoft Windows 11, Tesla и Microsoft Teams

    Точно дурят.

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты выше посмотри список, новость просто оформлена кривовато
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:49, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще как...
    SUCCESS - On the final attempt of the competition, Bruno PUJOS (@brunopujos) from REverse Tactics successfully achieved Elevation of Privilege via Use-After-Free on Microsoft Windows 11. Bruno earns $40,000 and 4 Master of Pwn points.
     

  • 1.9, Аноним (-), 11:51, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мда, сплошные Use-After-Free, Double-Free, OOBW и маленькая россыпь логических ошибок...
     
     
  • 2.13, onanim (?), 12:26, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, пришло время переписать всё на Rust...

    приступай.

     
     
  • 3.19, Аноним (3), 12:39, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rust точно не панацея от всех проблем, он и сам-то по большому счёту проблема
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:54, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сито
     
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