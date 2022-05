Обновление Firefox 100.0.2 с устранением критических уязвимостей

% pkg info thunderbird | head -n12

thunderbird-91.9.1

Name : thunderbird

Version : 91.9.1

Installed on : Fri May 20 21:28:34 2022 MSK

Origin : mail/thunderbird

Architecture : FreeBSD:13:amd64

Prefix : /usr/local

Categories : net-im mail news

Licenses :

Maintainer : gecko@FreeBSD.org

WWW : http://www.mozilla.com/thunderbird/

Comment : Mozilla Thunderbird is standalone mail and news that stands above % pkg info firefox | head -n12

firefox-100.0.2,2

Name : firefox

Version : 100.0.2,2

Installed on : Fri May 20 21:40:53 2022 MSK

Origin : www/firefox

Architecture : FreeBSD:13:amd64

Prefix : /usr/local

Categories : www

Licenses :

Maintainer : gecko@FreeBSD.org

WWW : http://www.mozilla.com/firefox

Comment : Web browser based on the browser portion of Mozilla