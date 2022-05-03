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Релиз Firefox 100

03.05.2022 16:01

Состоялся релиз web-браузера Firefox 100. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.9.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 101, релиз которой намечен на 31 мая.

Основные новшества в Firefox 100:

  • Реализована возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания. В контекстном меню теперь можно активировать сразу несколько языков.
  • В Linux и Windows включены по умолчанию плавающие полосы прокрутки, при которых полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши, в остальное время при любом движении мыши показывается тонкая линия-индикатор, позволяющая понять текущее смещение на странице, но если курсор не двигается, то индикатор через некоторое время пропадает. Для отключения скрытых полос прокрутки предоставлена опция "System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars".
  • В режиме "картинка в картинке" обеспечен показ субтитров, при просмотре видео с YouTube, Prime Video и Netflix, а также на сайтах, использующих формат WebVTT (Web Video Text Track), например, на Coursera.org.
  • При первом запуске после установки добавлена проверка соответствия языка сборки Firefox с установками операционной системы. В случае расхождений пользователю предлагается выбрать какой из языков использовать в Firefox.
  • На платформе macOS добавлена поддержка видео с расширенным динамическим диапазоном на системах с экранами, поддерживающими HRD (High Dynamic Range).
  • На платформе Windows по умолчанию включено аппаратное ускорение декодирования видео в формате AV1 на компьютерах с GPU Intel Gen 11+ и AMD RDNA 2 (кроме Navi 24 и GeForce 30) при наличии в системе AV1 Video Extension. В Windows для GPU Intel также включён по умолчанию оверлейный режим вывода (Video overlay), позволяющий снизить потребление энергии при воспроизведении видео.
  • Для пользователей из Великобритании обеспечена поддержка автоматического заполнения и запоминания номеров кредитных карт в web-формах.
  • Обеспечено более равномерное распределение ресурсов при отрисовке и обработке событий, что, например, позволило решить проблемы с запаздыванием реакции ползунка громкости в Twitch.
  • Для загружаемых с других сайтов субресурсов и iframe включено игнорирование выставления через HTTP-заголовок Referrer-Policy политик "no-referrer-when-downgrade", "origin-when-cross-origin" и "unsafe-url", позволяющих в обход настройкам по умолчанию вернуть передачу сторонним сайтам полного URL в заголовке "Referer". Напомним, что в Firefox 87 c целью блокирования потенциальных утечек конфиденциальных данных по умолчанию была активирована политика "strict-origin-when-cross-origin", подразумевающая вырезание путей и параметров из "Referer" при отправке запроса на другие хосты при обращении по HTTPS, передача пустого "Referer" при переходе с HTTPS на HTTP и передачу полного "Referer" для внутренних переходов в рамках одного сайта.
  • Предложен новый индикатор фокуса для ссылок (например, показывается при переборе ссылок клавишей табуляция) - вместо пунктирной линии ссылки теперь обрамляются сплошной синей линией, по аналогии с тем, как помечаются активные поля web-форм. Отмечается, что применение сплошной линии упрощает навигацию для людей с ослабленным зрением.
  • Предоставлена возможность выбора Firefox в качестве просмотрщика PDF по умолчанию.
  • Добавлен API WritableStreams, предоставляющий дополнительный уровень абстракции для организации записи потоковых данных в канал, имеющий встроенные средства ограничения потока. Также добавлен метод pipeTo() для создания неименованных каналов (pipe) между ReadableStreams и WritableStreams. Добавлены интерфейсы WritableStreamDefaultWriter и WritableStreamDefaultController.
  • В WebAssembly реализована поддержка исключений (WASM Exceptions), позволяющих добавлять обработчики исключений для C++ и применять семантику раскрутки стека вызовов (unwind) без привязки к дополнительным обработчикам на JavaScript.
  • Повышена производительность элементов "display: grid" с высоким уровнем вложенности.
  • В CSS добавлена поддержка media-запросов 'dynamic-range' и 'video-dynamic-range' для определения наличия экрана, поддерживающего HDR (High Dynamic Range).
  • Прекращена поддержка нестандартного HTTP-заголовка Large-Allocation.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 100 устранена серия уязвимостей. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 99
  3. OpenNews: Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS
  4. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  5. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
  6. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57126-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (73) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, timur.davletshin (ok), 16:09, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Рандомный совет дня для тех, у кого Firefox уходит гигами в swap и вообще ведёт себя неприлично жруче после включения fission по умолчанию: выставить dom.ipc.forkserver.enable = true и перезапуститься. Оговорка: работает только на Linux.

    P.S. ссылка на первоисточник для любопытных: https://firefox-source-docs.mozilla.org/dom/ipc/process_model.html

     
     
  • 2.27, Kuromi (ok), 16:50, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно просто вырубить Fission. Правда лишь пока, ибо Fission-free режим уже потихоньку начинают "депрекейтить"
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 17:55, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На принудительное лечение за такое надо.
     
  • 2.51, Аноним (51), 17:40, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Переход на любой хромообразный браузер фиксит эту проблему лучше.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 17:41, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > хромообразный

    звучит как будто калека

     
  • 3.61, Аноним (61), 17:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В хромых процессы на каждую вкладку , а не на сайт , как в фоксе . Потому аппетит ещё лучше .
     
  • 2.53, Аноним (55), 17:40, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, но вас слишком много
     
  • 2.72, Аноним (72), 18:11, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил расширение для автоматической выгрузки давно нективных вкладок, с тех пор память вообще не жрет, несмотря на большое количество вкладок и долгий аптайм без перезапуска браузера и компьютера.
     
     
  • 3.83, evg (??), 18:47, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аддон в студию!
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:11, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Странно, что ничего не вырезали. Юзерскрипты на месте. Компактный режим тоже. Очень странно.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:19, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит, что-то не заметили...
     
  • 2.31, Kuromi (ok), 16:56, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзерскрипты хотят вырезать уже очень давно, но пока все еще не решаются.
     
     
  • 3.66, Аноним (65), 17:57, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле хотят вырезать? Без нативной поддержки в браузере нормальной работы менеджеров скриптов не будет.
     
  • 2.57, Аноним (13), 17:41, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень странно

    Это релиз багов, см. список в #42

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:15, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Firefox 100

    Чо там по факту, 10.3? А то уже забыл)) "Дебилы, сэр".

     
     
  • 2.20, Michael Shigorin (ok), 16:31, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Скажите спасибо, что не 10e100 под продажу гуголу (хотя того остатки тамошней антимонопольки за такое, наверное, всё же бы попытались погладить против чешуи)...

    PS: старею, брюзжу, да.

     
     
  • 3.54, Аноним (51), 17:41, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, дело отнюдь не в старости. Ты просто д.билл.
     
  • 3.71, a_kusb (ok), 18:07, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox Googloplex
     
     
  • 4.79, Аноним (55), 18:34, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вводится по назначению ;)
     
  • 2.60, Аноним (60), 17:48, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по факту, 100. Как нумеровать версии своих приложений, решают сами разработчики, а не твой воспалённый разум
     
     
  • 3.74, a_kusb (ok), 18:16, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно было бы именовать на этом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81
     

  • 1.8, timur.davletshin (ok), 16:15, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поддержку нескольких языков правописания вообще лет 15 ждали. Многие просто делали что-то вроде cat en.dic ru.dic > en_ru.dic
     
     
  • 2.39, warlock (??), 17:21, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь ещё 15 лет будем ждать, пока в словарях проблему с «ё» пофиксят.
     
     
  • 3.43, timur.davletshin (ok), 17:26, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про это вообще лучше не вспоминать, как и про пунктуацию. А вообще, если память не изменяет, в ispell были ye и yo словари. Я же тупо забил на проверку правописания. Проще русский язык выучить, чем разработчиков дождаться )))
     
     
  • 4.44, warlock (??), 17:30, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собственно я нашёл только что словарь с «ё». Только он почему-то особым аддоном идёт и в списке на который попадаешь, нажав «Add Dictionaries...», его нет.
     
     
  • 5.62, vitektm (?), 17:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку бы написал на него
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:16, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    И чем это лучше яндекс браузера? У них даже поисковика яндекса нет
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:18, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Во первых, поисковик ты можешь добавить, если не "домохозяйка". Во вторых, в отличие от яндекс браузера, firefox - самостоятельный продукт
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 16:20, 03/05/2022 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
  • 2.15, Сушилин (?), 16:20, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем нужен Яндекс.Браузер? Просто обёртка над Chrome без толковых новшеств, кроме встроенного поисковика. А поисковик можно и в Firefox включить.
     
     
  • 3.58, Аноним (51), 17:43, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него телеметрия идёт в другую сторону.
     
  • 3.63, Аноним (63), 17:52, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видео в отдельном окне. Защита protect и супер пупер выбор обоев и панелек для браузера.
     
  • 3.67, Аноним (65), 18:00, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Затем, что когда будут блочить сайты без Российского Суверенного ГОСТовского Сертификата, Firefox и Chrome перестанут работать, а Yandex Browser и Atom - продолжат.
     
     
  • 4.73, Аноним (55), 18:16, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боже храни мэйл ру
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:29, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже поддержку JPEG-XL включат?
     
     
  • 2.38, timur.davletshin (ok), 17:21, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включай, тестируй, не забывай отписываться в багзиллу. Всё уже не первый месяц во всех релизах мира доступно и ждёт своего пользователя.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 18:05, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В релизах FF нет поддержки JpegXL. Опция есть, а самой поддержки нет, хоть запереключайся. Поддержка есть только в nightly.
     
     
  • 4.75, timur.davletshin (ok), 18:17, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В релизах FF нет поддержки JpegXL. Опция есть, а самой поддержки нет, хоть запереключайся. Поддержка есть только в nightly.

    Слушай, а ты прав. Признаю твою правоту. Видимо я не на релизе это тестировал, переключаюсь туда-сюда...

     
  • 2.77, Аноним (17), 18:27, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя, я тут посмотрел, похоже финальные спецификации еще не утверждены.
    https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_XL#Standardization_status
     

  • 1.18, Аноним (18), 16:29, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ооооо Rust делает чудесааа...
     
  • 1.19, Смузихлёб (ok), 16:29, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Обеспечено более равномерное распределение ресурсов при отрисовке и обработке событий, что, например, позволило решить проблемы с запаздыванием реакции ползунка громкости в Twitch.

    То чувство, когда не сайты блюдут стандарты браузера, а браузеры подстраиваются под сайты 🤔 Пошёл обновляться…

     
     
  • 2.22, Michael Shigorin (ok), 16:33, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратное было при IE6, а теперь вот при хромЕ.

    PS: в смысле "стандарт -- это я" в исполнении конкретного монополиста.

     
     
  • 3.24, Смузихлёб (ok), 16:37, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обратное было при IE6

    Да, было такое. Многие сайты предупреждали при входе, что нормальная работа только под IE. Но там были свои особенности, в частности, реализация AJAX.

     
     
  • 4.46, Аноним (13), 17:33, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OCX там было поголовно.
     
  • 2.82, Аноним (55), 18:43, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стандарты браузера

    ну в идеале должен быть один стандарт, HTML

    > Пошёл обновляться

    🖒

     

  • 1.23, Аноним (6), 16:35, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, по данным statcounter.com за последний месяц доля Firefox увеличилась на 0,01% и теперь составляется 3,41%
     
     
  • 2.30, zov (?), 16:56, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > доля Firefox увеличилась на 0,01% и теперь составляется 3,41%

    Мне кажется это 3,14 браузеру.

     
  • 2.35, Аноним (35), 17:16, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У Firefox встроенный блокировщик

    racking-protection
    URI: http://statcounter.com/
    Список таблиц: analytics-track-digest256

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:32, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же тогда эти 3,41% насчитали?
     
     
  • 4.48, Аноним (35), 17:35, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто отключил блокировку или это старые версии которые не блокируют данный сайт
     
  • 2.41, Аноним (35), 17:22, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так что реальнный процент намного больше
     
     
  • 3.47, Аноним (13), 17:34, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    реальный процент намного меньше, т.к. многие браузеры представляются фуррифоксом.
     

  • 1.25, Смузихлёб (ok), 16:42, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > В Linux и Windows включены по умолчанию плавающие полосы прокрутки, при которых полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши

    Не работает в W10.

     
     
  • 2.36, НяшМяш (ok), 17:18, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > W10

    Выкинь эту устаревшую гадость. Все тру смузи пацаны сидят на 11 уже.

     
     
  • 3.80, Аноним (55), 18:37, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а тру пацаны сидят на соляре с гномом 2
     
  • 2.85, Аноним (85), 18:51, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реализовано лишь в Windows 11, т.к. Windows 10 не умеет скрывать скроллбары.
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:49, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для Linux у фаейра одни "перспективы".
     
  • 1.28, Kuromi (ok), 16:52, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    " Реализована возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания. В контекстном меню теперь можно активировать сразу несколько языков."

    Наконец-то можно перестать ставить комбинированные словари, вроде русско-англицкого. Другой вопрос почему им понадобились ГОДЫ для решения этой проблемы. Вероятнее всего потому что majority - англоязычное и им эта проблема неведома.

     
     
  • 2.78, Аноним (78), 18:33, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее потому что majority - одноязычные, включая русскоязычный плебс, который английский только коверкать может, а не писать. А на каких-нибудь европейских клавиатурах писать на английском просто больно, хоть латинские буквы и под рукой, да все в разнобой...
     

  • 1.29, Аноним (26), 16:53, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    - К Вам пришли!
    - Кто?
    - Глобальные радужные обновления!
    - В чём?
    - В сладком snap и flatpak!
    - Я говорил тебе лучше не приходи? Говорил, что с лестницы спущу? Ну вот и не обижайся.
    - А что у Вас?
    - Vivaldi.
     
     
  • 2.37, НяшМяш (ok), 17:19, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эксперты опеннета такие:
    - аааа, везде мерзкий жаваскрипт, отключить
    *ставит браузер с интерфейсом на жсе
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 18:02, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вивальди можно включить отладчик и через свой css вообще весь дизайн браузера переделать
     
     
  • 4.81, Аноним (55), 18:37, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахуэнно
     
  • 2.49, Аноним (13), 17:36, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я говорил тебе лучше не приходи? Говорил, что с лестницы спущу?

    Не все тут узнают цитату :)

     

  • 1.32, Kuromi (ok), 17:02, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    " Прекращена поддержка нестандартного HTTP-заголовка Large-Allocation."

    А они его и не поддерживали реально. ФФ его распозновал, но и только. Теперь это просто непонятный заголовок.

     
  • 1.33, Аноним (68), 17:10, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет жестов мышом, в линуксе не работают расширения для жестов мышом. Вивальди рулит, и альтернативы ему в линуксе не предвидится, судя по всему
     
  • 1.40, Аноним (40), 17:22, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А также добавлена порция зонтов и телеметрии.
     
  • 1.42, Аноним (42), 17:23, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Список уязвимостей уже опубликован на https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-16/

    И что-то некоторые из них, например CVE-2022-29911, подозрительно напоминают бэкдоры...

     
  • 1.64, Аноним (65), 17:52, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализована возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания. В контекстном меню теперь можно активировать сразу несколько языков.

    Они это специально до 100 релиза отложили? Я эту фичу более 10 лет ждал.

     
  • 1.70, a_kusb (ok), 18:07, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То чувство, когда меняешь цифры так быстро, что на юбилейные релизы не обращают внимания. Или он на самом деле ещё и не очень юбилейный.
     
  • 1.76, Аноним (76), 18:23, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Firefox'у уготован печальный конец, как был у Internet Explorer'а - быть браузером, который запускается один раз после установки ОС, чтобы выкачать другой браузер.
     
  • 1.84, vvm13 (?), 18:51, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В Linux и Windows включены по умолчанию плавающие полосы прокрутки, при которых полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши, в остальное время при любом движении мыши показывается тонкая линия-индикатор, позволяющая понять текущее смещение на странице, но если курсор не двигается, то индикатор через некоторое время пропадает. "
    И эта фича меня жутко бесит. Читаю длинные тексты и не понимаю, сколько ещё читать осталось читать, приходится елозить мышкой. И скроллбар тонюсенький.

    "Для отключения скрытых полос прокрутки предоставлена опция "System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars". "
    Это касается только Windows. И реализовано "гениально". Обычно такая опция используется, когда мы выбираем, показывать ли скроллбар, когда всё влезло на страницу, и он не нужен. А если на страницу не влезло, то нужен безусловно. Но тут "гении" смысл переиграли.

     
  • 1.86, Аноним (85), 18:52, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для отключения скрытых полос прокрутки предоставлена опция "System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars".

    Это не опция Firefox, Это в настройках Windows 11 опция системная.

    В Firefox это отключается с помощью widget.windows.overlay-scrollbars.enabled

     

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