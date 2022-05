Релиз Firefox 100

Состоялся релиз web-браузера Firefox 100. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.9.0. На стадию бета-тестирования в ближайшее время будет переведена ветка Firefox 101, релиз которой намечен на 31 мая. Основные новшества в Firefox 100: Реализована возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания. В контекстном меню теперь можно активировать сразу несколько языков.

В Linux и Windows включены по умолчанию плавающие полосы прокрутки, при которых полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши, в остальное время при любом движении мыши показывается тонкая линия-индикатор, позволяющая понять текущее смещение на странице, но если курсор не двигается, то индикатор через некоторое время пропадает. Для отключения скрытых полос прокрутки предоставлена опция "System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars".

В режиме "картинка в картинке" обеспечен показ субтитров, при просмотре видео с YouTube, Prime Video и Netflix, а также на сайтах, использующих формат WebVTT (Web Video Text Track), например, на Coursera.org.

При первом запуске после установки добавлена проверка соответствия языка сборки Firefox с установками операционной системы. В случае расхождений пользователю предлагается выбрать какой из языков использовать в Firefox.

На платформе macOS добавлена поддержка видео с расширенным динамическим диапазоном на системах с экранами, поддерживающими HRD (High Dynamic Range).

На платформе Windows по умолчанию включено аппаратное ускорение декодирования видео в формате AV1 на компьютерах с GPU Intel Gen 11+ и AMD RDNA 2 (кроме Navi 24 и GeForce 30) при наличии в системе AV1 Video Extension. В Windows для GPU Intel также включён по умолчанию оверлейный режим вывода (Video overlay), позволяющий снизить потребление энергии при воспроизведении видео.

Для пользователей из Великобритании обеспечена поддержка автоматического заполнения и запоминания номеров кредитных карт в web-формах.

Обеспечено более равномерное распределение ресурсов при отрисовке и обработке событий, что, например, позволило решить проблемы с запаздыванием реакции ползунка громкости в Twitch.

Для загружаемых с других сайтов субресурсов и iframe включено игнорирование выставления через HTTP-заголовок Referrer-Policy политик "no-referrer-when-downgrade", "origin-when-cross-origin" и "unsafe-url", позволяющих в обход настройкам по умолчанию вернуть передачу сторонним сайтам полного URL в заголовке "Referer". Напомним, что в Firefox 87 c целью блокирования потенциальных утечек конфиденциальных данных по умолчанию была активирована политика "strict-origin-when-cross-origin", подразумевающая вырезание путей и параметров из "Referer" при отправке запроса на другие хосты при обращении по HTTPS, передача пустого "Referer" при переходе с HTTPS на HTTP и передачу полного "Referer" для внутренних переходов в рамках одного сайта.

Предложен новый индикатор фокуса для ссылок (например, показывается при переборе ссылок клавишей табуляция) - вместо пунктирной линии ссылки теперь обрамляются сплошной синей линией, по аналогии с тем, как помечаются активные поля web-форм. Отмечается, что применение сплошной линии упрощает навигацию для людей с ослабленным зрением.

Предоставлена возможность выбора Firefox в качестве просмотрщика PDF по умолчанию.

Добавлен API WritableStreams, предоставляющий дополнительный уровень абстракции для организации записи потоковых данных в канал, имеющий встроенные средства ограничения потока. Также добавлен метод pipeTo() для создания неименованных каналов (pipe) между ReadableStreams и WritableStreams. Добавлены интерфейсы WritableStreamDefaultWriter и WritableStreamDefaultController.

В WebAssembly реализована поддержка исключений (WASM Exceptions), позволяющих добавлять обработчики исключений для C++ и применять семантику раскрутки стека вызовов (unwind) без привязки к дополнительным обработчикам на JavaScript.

Повышена производительность элементов "display: grid" с высоким уровнем вложенности.

В CSS добавлена поддержка media-запросов 'dynamic-range' и 'video-dynamic-range' для определения наличия экрана, поддерживающего HDR (High Dynamic Range).

Прекращена поддержка нестандартного HTTP-заголовка Large-Allocation. Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 100 устранена серия уязвимостей. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.