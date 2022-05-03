Релиз Firefox 100

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|2.27, Kuromi (ok), 16:50, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно просто вырубить Fission. Правда лишь пока, ибо Fission-free режим уже потихоньку начинают "депрекейтить"
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|2.51, Аноним (51), 17:40, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Переход на любой хромообразный браузер фиксит эту проблему лучше.
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|3.61, Аноним (61), 17:49, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В хромых процессы на каждую вкладку , а не на сайт , как в фоксе . Потому аппетит ещё лучше .
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|2.72, Аноним (72), 18:11, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поставил расширение для автоматической выгрузки давно нективных вкладок, с тех пор память вообще не жрет, несмотря на большое количество вкладок и долгий аптайм без перезапуска браузера и компьютера.
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|1.6, Аноним (6), 16:11, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Странно, что ничего не вырезали. Юзерскрипты на месте. Компактный режим тоже. Очень странно.
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|2.31, Kuromi (ok), 16:56, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзерскрипты хотят вырезать уже очень давно, но пока все еще не решаются.
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|3.66, Аноним (65), 17:57, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В смысле хотят вырезать? Без нативной поддержки в браузере нормальной работы менеджеров скриптов не будет.
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|1.7, Аноним (7), 16:15, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Firefox 100
Чо там по факту, 10.3? А то уже забыл)) "Дебилы, сэр".
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|2.20, Michael Shigorin (ok), 16:31, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Скажите спасибо, что не 10e100 под продажу гуголу (хотя того остатки тамошней антимонопольки за такое, наверное, всё же бы попытались погладить против чешуи)...
PS: старею, брюзжу, да.
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|2.60, Аноним (60), 17:48, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А по факту, 100. Как нумеровать версии своих приложений, решают сами разработчики, а не твой воспалённый разум
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|1.8, timur.davletshin (ok), 16:15, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Поддержку нескольких языков правописания вообще лет 15 ждали. Многие просто делали что-то вроде cat en.dic ru.dic > en_ru.dic
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|2.39, warlock (??), 17:21, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь ещё 15 лет будем ждать, пока в словарях проблему с «ё» пофиксят.
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|3.43, timur.davletshin (ok), 17:26, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про это вообще лучше не вспоминать, как и про пунктуацию. А вообще, если память не изменяет, в ispell были ye и yo словари. Я же тупо забил на проверку правописания. Проще русский язык выучить, чем разработчиков дождаться )))
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|4.44, warlock (??), 17:30, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Собственно я нашёл только что словарь с «ё». Только он почему-то особым аддоном идёт и в списке на который попадаешь, нажав «Add Dictionaries...», его нет.
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|2.12, Аноним (12), 16:18, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Во первых, поисковик ты можешь добавить, если не "домохозяйка". Во вторых, в отличие от яндекс браузера, firefox - самостоятельный продукт
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|2.15, Сушилин (?), 16:20, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем нужен Яндекс.Браузер? Просто обёртка над Chrome без толковых новшеств, кроме встроенного поисковика. А поисковик можно и в Firefox включить.
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|3.63, Аноним (63), 17:52, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видео в отдельном окне. Защита protect и супер пупер выбор обоев и панелек для браузера.
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|3.67, Аноним (65), 18:00, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Затем, что когда будут блочить сайты без Российского Суверенного ГОСТовского Сертификата, Firefox и Chrome перестанут работать, а Yandex Browser и Atom - продолжат.
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|2.38, timur.davletshin (ok), 17:21, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Включай, тестируй, не забывай отписываться в багзиллу. Всё уже не первый месяц во всех релизах мира доступно и ждёт своего пользователя.
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|3.69, Аноним (69), 18:05, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В релизах FF нет поддержки JpegXL. Опция есть, а самой поддержки нет, хоть запереключайся. Поддержка есть только в nightly.
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|4.75, timur.davletshin (ok), 18:17, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В релизах FF нет поддержки JpegXL. Опция есть, а самой поддержки нет, хоть запереключайся. Поддержка есть только в nightly.
Слушай, а ты прав. Признаю твою правоту. Видимо я не на релизе это тестировал, переключаюсь туда-сюда...
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|1.19, Смузихлёб (ok), 16:29, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Обеспечено более равномерное распределение ресурсов при отрисовке и обработке событий, что, например, позволило решить проблемы с запаздыванием реакции ползунка громкости в Twitch.
То чувство, когда не сайты блюдут стандарты браузера, а браузеры подстраиваются под сайты 🤔 Пошёл обновляться…
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|2.22, Michael Shigorin (ok), 16:33, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обратное было при IE6, а теперь вот при хромЕ.
PS: в смысле "стандарт -- это я" в исполнении конкретного монополиста.
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|3.24, Смузихлёб (ok), 16:37, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Обратное было при IE6
Да, было такое. Многие сайты предупреждали при входе, что нормальная работа только под IE. Но там были свои особенности, в частности, реализация AJAX.
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|2.82, Аноним (55), 18:43, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> стандарты браузера
ну в идеале должен быть один стандарт, HTML
> Пошёл обновляться
🖒
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|1.23, Аноним (6), 16:35, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, по данным statcounter.com за последний месяц доля Firefox увеличилась на 0,01% и теперь составляется 3,41%
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|2.30, zov (?), 16:56, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> доля Firefox увеличилась на 0,01% и теперь составляется 3,41%
Мне кажется это 3,14 браузеру.
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|4.48, Аноним (35), 17:35, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто отключил блокировку или это старые версии которые не блокируют данный сайт
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|3.47, Аноним (13), 17:34, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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реальный процент намного меньше, т.к. многие браузеры представляются фуррифоксом.
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|1.25, Смузихлёб (ok), 16:42, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> В Linux и Windows включены по умолчанию плавающие полосы прокрутки, при которых полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши
Не работает в W10.
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|2.36, НяшМяш (ok), 17:18, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> W10
Выкинь эту устаревшую гадость. Все тру смузи пацаны сидят на 11 уже.
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|2.85, Аноним (85), 18:51, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реализовано лишь в Windows 11, т.к. Windows 10 не умеет скрывать скроллбары.
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|1.28, Kuromi (ok), 16:52, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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" Реализована возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания. В контекстном меню теперь можно активировать сразу несколько языков."
Наконец-то можно перестать ставить комбинированные словари, вроде русско-англицкого. Другой вопрос почему им понадобились ГОДЫ для решения этой проблемы. Вероятнее всего потому что majority - англоязычное и им эта проблема неведома.
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|2.78, Аноним (78), 18:33, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее потому что majority - одноязычные, включая русскоязычный плебс, который английский только коверкать может, а не писать. А на каких-нибудь европейских клавиатурах писать на английском просто больно, хоть латинские буквы и под рукой, да все в разнобой...
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|1.29, Аноним (26), 16:53, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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- К Вам пришли!
- Кто?
- Глобальные радужные обновления!
- В чём?
- В сладком snap и flatpak!
- Я говорил тебе лучше не приходи? Говорил, что с лестницы спущу? Ну вот и не обижайся.
- А что у Вас?
- Vivaldi.
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|2.37, НяшМяш (ok), 17:19, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эксперты опеннета такие:
- аааа, везде мерзкий жаваскрипт, отключить
*ставит браузер с интерфейсом на жсе
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|3.68, Аноним (68), 18:02, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В вивальди можно включить отладчик и через свой css вообще весь дизайн браузера переделать
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|2.49, Аноним (13), 17:36, 03/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я говорил тебе лучше не приходи? Говорил, что с лестницы спущу?
Не все тут узнают цитату :)
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|1.32, Kuromi (ok), 17:02, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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" Прекращена поддержка нестандартного HTTP-заголовка Large-Allocation."
А они его и не поддерживали реально. ФФ его распозновал, но и только. Теперь это просто непонятный заголовок.
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|1.33, Аноним (68), 17:10, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нет жестов мышом, в линуксе не работают расширения для жестов мышом. Вивальди рулит, и альтернативы ему в линуксе не предвидится, судя по всему
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|1.64, Аноним (65), 17:52, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализована возможность одновременного использования словарей для разных языков при проверке правописания. В контекстном меню теперь можно активировать сразу несколько языков.
Они это специально до 100 релиза отложили? Я эту фичу более 10 лет ждал.
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|1.70, a_kusb (ok), 18:07, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То чувство, когда меняешь цифры так быстро, что на юбилейные релизы не обращают внимания. Или он на самом деле ещё и не очень юбилейный.
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|1.76, Аноним (76), 18:23, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Firefox'у уготован печальный конец, как был у Internet Explorer'а - быть браузером, который запускается один раз после установки ОС, чтобы выкачать другой браузер.
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|1.84, vvm13 (?), 18:51, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В Linux и Windows включены по умолчанию плавающие полосы прокрутки, при которых полноценная полоса прокрутки появляется только при подведении курсора мыши, в остальное время при любом движении мыши показывается тонкая линия-индикатор, позволяющая понять текущее смещение на странице, но если курсор не двигается, то индикатор через некоторое время пропадает. "
И эта фича меня жутко бесит. Читаю длинные тексты и не понимаю, сколько ещё читать осталось читать, приходится елозить мышкой. И скроллбар тонюсенький.
"Для отключения скрытых полос прокрутки предоставлена опция "System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars". "
Это касается только Windows. И реализовано "гениально". Обычно такая опция используется, когда мы выбираем, показывать ли скроллбар, когда всё влезло на страницу, и он не нужен. А если на страницу не влезло, то нужен безусловно. Но тут "гении" смысл переиграли.
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|1.86, Аноним (85), 18:52, 03/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для отключения скрытых полос прокрутки предоставлена опция "System Settings > Accessibility > Visual Effects > Always show scrollbars".
Это не опция Firefox, Это в настройках Windows 11 опция системная.
В Firefox это отключается с помощью widget.windows.overlay-scrollbars.enabled
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