Обновление Firefox 100.0.1. Усиление требований Mozilla к удостоверяющим центрам

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|2.33, еуые (?), 02:19, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Web3 это когда используется компьютер польвателя чтобы выяснить
его пол, возраст, местонахождения и т.д., вместо того чтобы напрягать
серверы? Иными словами заботимся о гугл, чтобы ему на слежку не нужно было
тратить свои компьютерные мощности?
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|1.3, Dzen Python (ok), 22:33, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> обавление новых требований в правила хранилища корневых сертификатов Mozilla.
Интересно, а как скоро запретят пользователям добавлять свои корневые сертификаты/подгружать их из системного хранилища, чтобы из какой-нибудь *отменяемой* страны Васян не смог зайти к себе в онлайн-банк после тихого разговора неприметного человечка в штатском с главнюком удостоверяющего центра и трёх кликов мышью инженером, к которому тихо подошел главнюк и негромко поставил задачу?
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|2.10, a_kusb (ok), 22:50, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не для этого, но да - сертификаты - инструмент закрытости. Но давление по странам - в слишком серьёзном виде сомневаюсь, это может вызвать рост отдельных браузеров со своими неприметными человечками (и вообще человечком посередине) Зависимость же. Ну и это против некоторых убеждений.
Скорее борьба с пиратством и разными "неприятными" явлениями сначала.
Ну и это стандартный обратный карго культ "там всё так же" и "они настолько же зависимы и не могут бороться с такими человечками"
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|3.11, Аноним (11), 22:56, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но давление по странам - в слишком серьёзном виде сомневаюсь, это может вызвать рост отдельных браузеров со своими неприметными человечками
Сейчас не принято считаться с долгосрочными последствиями. "Или мы их всех отменим насмерть прямо сейчас, или они выживут, и тогда нам песец"
> Ну и это стандартный обратный карго культ "там всё так же" и "они настолько же зависимы и не могут бороться с такими человечками"
А зачем с ними бороться? Судя по их новостям, они полные хозяева на своей земле.
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|4.30, Аноним (30), 01:31, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то это уже видел. А по даче и два загнивающих раба выдадут?
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|3.17, Аноним (17), 23:06, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не для этого, но да - сертификаты - инструмент закрытости. Но давление
> по странам - в слишком серьёзном виде сомневаюсь, это может вызвать
> рост отдельных браузеров со своими неприметными человечками (и вообще человечком посередине)
> Зависимость же. Ну и это против некоторых убеждений.
> Скорее борьба с пиратством и разными "неприятными" явлениями сначала.
Какие нафиг убеждения, вы из криокамеры, коллега, вылезли только?
Тут эти самые убежденцы, когда им надо этодругим лопатами принимают.
Ну так, это, "неприятные" явления это когда вам говорят, что вы садисты и изверги, торрористы, клепают против вас откровенную брехню, а вы несогласны, неприятный вы тип, получается.
> Ну и это стандартный обратный карго культ "там всё так же" и
> "они настолько же зависимы и не могут бороться с такими человечками"
Ой, ну по факту оказалось, что свобода слова, она кого надо свобода, а те, кто не надо могут и побыть теми, кого можно заткнуть "за распространение недостоверной информации и за нарушение правил сообщества"
Вот такой вот он, разгул свободы слова и демократии нынче.
Поэтому, лично я ничему уже не удивлюсь.
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|4.23, Аноним (11), 23:42, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто говорил, что "1984" - это мрачная антиутопия, а не оптимистичная картина светлого и толерантного европейского будущего?
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|5.29, Аноним (29), 01:23, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им сказали что книжка хорошая
Забыли сказать, что не методичка
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|1.4, pashev.ru (?), 22:34, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> назначали их формально, что затрудняло отслеживание причин отзыва сертификатов серверов.
Как теперь будет контролироваться неформальность?
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|2.7, Dzen Python (ok), 22:41, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Новенький, неприметный, не замечаемый никем, словно спрятанный за вуалью антимеметики, сотрудник-дядечка в серой от времени ботанической рубашечке с обязательным карманом и ручками в нем, выстиранной мамой жилетке, с большими старомодными пластмассовыми очками и...убойным документиком в кармане его вытертых от долгой носки костюмных брючек. А то и не с одним.
Как маленький, ей б-гу. Говорят у гугла такие есть рядом с основной серверной, а у Цукербрина - рядом, в соседнем кабинетике, напоминающем убогую контору 80х. Да, прямо в ультрасовременном хай-тык-здании
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|4.15, Dzen Python (ok), 23:02, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не всегда. Иногда достаточно просто привести новенького, Джейка Смита, инженера с маленьким таким, но очень краснокожим сюрпризом огромного калибра...
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|1.5, Аноним (5), 22:35, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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у меня выше 78 версии не работает на 3-пне.
когда мозиловцы это починят?
а то ведь на нет-сурф уйду!
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|1.6, Аноним (5), 22:36, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изменение внесено накануне соревнования Pwn2Own 2022
это читерство!
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|2.8, Dzen Python (ok), 22:43, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все гораздо проще, Ватсон. Деньги отдали на смуззи политическим креативщикам, остатки скинули трём кодерам-макакам из Нигерии. Вот и не хотят платить.
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|1.9, Аноним (9), 22:46, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Усиление требований Mozilla к удостоверяющим центрам
Фацк тхе https. Особенно принудительное, без возможности выбора http.
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|2.14, Аноним (14), 23:02, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну т.е. последние лет 10, когда это только так, ты проспал. Но вообще популярные ситуации, когда провайдер тебе вирусы в трафик встраивает, это полнейшая дичь как по мне.
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|3.19, Dzen Python (ok), 23:18, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть джва стула.
На одном - жадность провайдера, инжектящего в html-поток простой <div> с рекламой в самом простом случае, если без спуфинга.
На другом - дядя-корпораст, фактически одним кликом выключающий неправильному тебе 90% most popular ресурсов интернета.
Хм...
Выбирайте стул. Можете решений покидать, принципиальных, которых можно легко и просто внедрить, как SSL-сертификаты на сайт. В девятьсот семьдесят одну тысячу триста сорок первый раз мы их выслушаем, покиваем с умным видом, щеки подуем, поперебрасываемся ссылками и имхо. А далее? А далее мы просто разойдем пить молочко, закусив печегами, и спатеньки - завтра мамкиным криптоанархистам и папкиным лоутек-шифропанкам на работу, слушать вопли из бюстгалтерии от Антонины Семеновны Гы, у которой снова не печатает принтер из-за выдернутого ею шнура, замененного в порту на провод ко внешнему диску со мешнявками и ворованными сериалами.
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|4.21, Онаним (?), 23:22, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и как, много уже ресурсов дяди-корпорасты таким образом выключили?
А вот реклама в трафике кое-где была сплошь и рядом. Да и сейчас пытаются.
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|4.22, Онаним (?), 23:24, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И я даже секрет открою: всё это "выключение" (которое как раз по этой причине и не случится) легко обходится юзерами путём принудительного принятия серта. А вот с вырезкой врезанной дядечками-барыгами в трафик рекламы немного сложнее.
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|4.25, Аноним (14), 00:01, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... провайдер тебя на вирусы от Васяна подписывает. Ещё сосед может помочь своими.
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|5.27, Самый Лучший Гусь (?), 00:13, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ... провайдер тебя на вирусы от Васяна подписывает. Ещё сосед может помочь
> своими.
От соседа только ковид подхватил. Но провайдер тут не при чём, по пьяни это было.
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|1.20, Онаним (?), 23:19, 16/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только я офигел с номера версии?
Либо 101, либо какой-нибудь 5.3.75.
Но 100.0.1 - это за гранью гугла и яндеха.
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|2.26, Аноним (26), 00:09, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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~ $ less --version
less 551 (POSIX regular expressions)
Copyright (C) 1984-2019 Mark Nudelman
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|1.32, Аноним (-), 01:45, 17/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть, Мозилла прекрасно знает что у них там сито, но денег за найденные дыры они не дадут...
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