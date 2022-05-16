Обновление Firefox 100.0.1. Усиление требований Mozilla к удостоверяющим центрам

2.10 , a_kusb ( ok ), 22:50, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не для этого, но да - сертификаты - инструмент закрытости. Но давление по странам - в слишком серьёзном виде сомневаюсь, это может вызвать рост отдельных браузеров со своими неприметными человечками (и вообще человечком посередине) Зависимость же. Ну и это против некоторых убеждений.

Скорее борьба с пиратством и разными "неприятными" явлениями сначала. Ну и это стандартный обратный карго культ "там всё так же" и "они настолько же зависимы и не могут бороться с такими человечками"

3.11 , Аноним ( 11 ), 22:56, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Но давление по странам - в слишком серьёзном виде сомневаюсь, это может вызвать рост отдельных браузеров со своими неприметными человечками Сейчас не принято считаться с долгосрочными последствиями. "Или мы их всех отменим насмерть прямо сейчас, или они выживут, и тогда нам песец" > Ну и это стандартный обратный карго культ "там всё так же" и "они настолько же зависимы и не могут бороться с такими человечками" А зачем с ними бороться? Судя по их новостям, они полные хозяева на своей земле.

4.30 , Аноним ( 30 ), 01:31, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где-то это уже видел. А по даче и два загнивающих раба выдадут?

4.31 , Аноним ( 30 ), 01:32, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как там в окопах?

3.17 , Аноним ( 17 ), 23:06, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Не для этого, но да - сертификаты - инструмент закрытости. Но давление

> по странам - в слишком серьёзном виде сомневаюсь, это может вызвать

> рост отдельных браузеров со своими неприметными человечками (и вообще человечком посередине)

> Зависимость же. Ну и это против некоторых убеждений.

> Скорее борьба с пиратством и разными "неприятными" явлениями сначала. Какие нафиг убеждения, вы из криокамеры, коллега, вылезли только?

Тут эти самые убежденцы, когда им надо этодругим лопатами принимают.

Ну так, это, "неприятные" явления это когда вам говорят, что вы садисты и изверги, торрористы, клепают против вас откровенную брехню, а вы несогласны, неприятный вы тип, получается. > Ну и это стандартный обратный карго культ "там всё так же" и

> "они настолько же зависимы и не могут бороться с такими человечками" Ой, ну по факту оказалось, что свобода слова, она кого надо свобода, а те, кто не надо могут и побыть теми, кого можно заткнуть "за распространение недостоверной информации и за нарушение правил сообщества"

Вот такой вот он, разгул свободы слова и демократии нынче. Поэтому, лично я ничему уже не удивлюсь.

4.23 , Аноним ( 11 ), 23:42, 16/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто говорил, что "1984" - это мрачная антиутопия, а не оптимистичная картина светлого и толерантного европейского будущего?

5.29 , Аноним ( 29 ), 01:23, 17/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Им сказали что книжка хорошая

Забыли сказать, что не методичка

