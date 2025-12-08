Обновление Postfix 3.10.7 с устранением проблемы со сборкой в новых дистрибутивах Linux

2.3 , Аноним ( 2 ), 09:43, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Так как связанное с поддержкой нового типа "bool" изменение охватывает много строк кода, решено не переносить его в стабильные ветки Норм так проблемы на этом поле.

2.8 , Анонисссм ( ? ), 10:18, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Пол века прошло... ещё через полвека догадаются на bool один бит потрптить )

2.20 , нах. ( ? ), 12:44, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу, и результат - поцфикс не собирается. Ну зато васянские лефтпады, ну никак не могущие прожить без ненужногоненужна - щасливы. Думать головами прежде чем пихать в стандарты нужное необходимое и полезное (нет) - у современных тяпляперов не принято. 3.26 , Аноним ( - ), 15:14, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Угу, и результат - поцфикс не собирается. Возможно умственно отсталым разработчикам похфикса не нужно было использовать общепринятое ключевое слово?

Сделали бы свой pBool.

4.30 , нах. ( ? ), 16:01, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ничего что стандарт языка на котором этот постфикс написан тридцать лет назад - не содержит подобных "ключевых слов"? Потому что те кто этот язык придумали - совершенно намеренно не пихали туда абстракций, не имеющих аппаратной поддержки процессором. Предоставив желающим сделать это самостоятельно если тем так хочется называть int - bool. (интересный конечно bool к которому можно добавить ну например... 42? От чего бы и не добавить к true - 42? При этом он останется bool. Ну а что поделать, нет же в процессоре никаких булей.) А вот модные комитетные работнички - решили поулучшайкать в очередной раз для своих хеловротов. 5.37 , Аноним ( - ), 16:19, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > От чего бы и не добавить к true - 42? Конечно! Это же абсолютно логично добавлять к булевому типу, который прям по своему определению может иметь всего два значения, целое. А потом удивляться почему софтина работает не так как должна. > А вот модные комитетные работнички - решили поулучшайкать в очередной

> раз для своих хеловротов. Ну конечно. Нельзя же исправлять то, что сами ДИДЫ выпрограммировали!

А то вдруг сломаешь обратную совместимость, которая делалась для систем, которые сдохли десятилетия назад.

6.39 , нах. ( ? ), 16:35, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Конечно! Это же абсолютно логично добавлять к булевому типу, в процессоре НЕТ никаких "булевых типов". Есть jz, и ей ВСЕ РАВНО, 42 в регистре лежит или 41, и совершенно логично добавить к регистру что-нибудь. Он целочисленный. Булевых - не бывает. Если тебе нужен нескучный йезычок который за тебя будет вытирать слюнки изобретая высокоуровневые абстракции - там уже вон предложили прекрасный algol60. Типы есть, а компиляторов нет. Потому что он вообще был предназначен для эталонного ненужно - "записи алгоритмов". Компиляторы потом написали, конечно, чего б студентам не практиковаться. А вот софта - не написали. 7.42 , Аноним ( - ), 16:44, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Есть jz, и ей ВСЕ РАВНО, 42 в регистре лежит или 41 Так весь смысл языка в том, чтобы в регистре не оказалось 42, а был напр. 0 или 1.

И нет абсолютно никакого логического объяснения ЗАЧЕМ может понабиться прибавлять 42 к булу. > algol60

> нескучный йезычок Не, это не algol60 нескучный йезычок, а си кусок ... переносимого асма, который был создан для ускоренного 6ыdлокодинга юникса на другие версии PDP.

Но как это часто бывает в этом мире, на нем могла писать даже бебезяни и он стал PHP своего времение, вытеснив нормальные языки. Потому что раньше надо было х-к,х-к и в прод, что сейчас. И мир расхребывает этот недоязык до сих пор.

8.45 , нах. ( ? ), 17:00, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать нет Весь смысл языка Си, во всяком случае, его первоначальной разработки - чтоб... 9.47 , Аноним ( - ), 17:16, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Смысла как раз нет Потому что а Pascal заменил алгол где смог б 6ыdloкодеро... 9.50 , Аноним ( 50 ), 17:28, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ух ты, а создатели С об этом знают 128514 А то вот тут в сатье Денис Ричи ра... 8.51 , Аноним ( 51 ), 17:29, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать все ЯП - недоязыки ибо наследуют мракобесие от предков А предком предков мракоб... 3.28 , Аноним ( - ), 15:57, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нужное необходимое и полезное (нет) Тут позорище как раз в том, что в этом так называемом "стандарте" bool появился только с С23. С другой стороны, что еще ожидать от переносимого ассемблера, где каждый проект вынужден городить свои bool.

4.31 , нах. ( ? ), 16:05, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тут позорище как раз в том, что в этом так называемом "стандарте"

> bool появился только с С23. С другой стороны, что еще ожидать

> от переносимого ассемблера, где каждый проект вынужден городить свои bool. именно. Потому что такому языку этот бул нахрен был не нужен. В нем все равно нет механизма проверки что ты не пытаешься добавить к нему 42. Это просто синтаксический сахарок - который каждый мог реализовать для себя (и даже реализовали общепринятым образом... спустя лет десять после того как уже БЫЛ написан postfix) А если в кои-то веки кто-то придумает такой процессор в котором есть аппаратный bool - вероятно, придется придумать к нему какой-то другой язык низкоуровнего программирования. Потому что там еще много чего не будет иметь подходящих механизмов в языке. 5.40 , Аноним ( - ), 16:38, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В нем все равно нет механизма проверки что ты не пытаешься добавить к нему 42. Так это недостаток языка, а не его достоинство. > А если в кои-то веки кто-то придумает такой процессор в котором есть аппаратный bool А чё тогда прям в машинных кодах не писать? Или на макроасме?

Языки существуют именно для того, чтобы делать валидные абстракции над вещами, которые напр. не поддерживает проц.

6.46 , нах. ( ? ), 17:10, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> В нем все равно нет механизма проверки что ты не пытаешься добавить к нему 42.

> Так это недостаток языка, а не его достоинство. Это особенность. Если она не устраивает - ты выбрал не только не тот язык, но и не ту сферу деятельности. Попробуй себя в чем-то еще, может в тебе дремлет художник или повар. > А чё тогда прям в машинных кодах не писать? Или на макроасме? А ты как думаешь? При том что в машинных кодах перестали писать из-за упаковки байтиков и использования hex вместо octal, а на ассемблере пишут по сей день весьма немало кода.

> Языки существуют именно для того, чтобы делать валидные абстракции над вещами, которые

> напр. не поддерживает проц. Си - ни разу не был для этого предназначен.

Это тебе вон в пролог. Где программа вообще может только либо вернуть true, либо вернуть false. А Hello, world - это побочный эффект. Удобно на таком почтовый сервер, наверное, писать?

7.53 , Аноним ( 50 ), 17:37, 08/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Да что ты А Денис Ричи, глупый, об этом не знает и пишет 8220 BCPL, B, and ...