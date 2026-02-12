|
|2.4, Аноним (4), 17:16, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Автор из Германии, поэтому предположу что язык немецкий.
Буква Übermut
Ü ü [yː] /ʏ/, /y:/
ü в начале слова читается как "и" например Überweg → Ибервег
Т.е по русски будет "Ирк"
|3.7, анон (?), 18:24, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
> Автор из Германии, поэтому предположу что язык немецкий.
> Буква Übermut
> Ü ü [yː] /ʏ/, /y:/
> ü в начале слова читается как "и" например Überweg → Ибервег
> Т.е по русски будет "Ирк"
Т.е. или ты не умеешь в IPA или/и это очередной, без раздумий скопипащенный, бред чатгопоты.
Читается примерно как ю в "любоффь". Это к слову о Ü.
Точно то же тебе расскажет о [yː] https://en.wikipedia.org/wiki/Close_front_rounded_vowel там даже аудиофайл есть 🙄
|1.8, Аноним (8), 18:29, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
>который решает одну из ключевых проблем существующих механизмов в Nim
сам Nim какие проблемы решает?
> Однако в последующих сообщениях автор признал, что первоначальная реализация содержала серьёзные ошибки и не собирала циклы корректно. На момент публикации подготовлен набор исправлений, устраняющий основные ошибки. Автор продолжает настройку эвристик сборки и исправление оставшихся ошибок, при этом базовый алгоритм и его формальная верификация остаются корректными.
что-то тут не так :)
|2.14, Аноним (14), 19:24, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
>сам Nim какие проблемы решает?
Затрудняет распространение хороших языков. Здесь и управляющие отступы с питоноподобным синтаксисом, и империативный подход с разделением на инструкции и выражения, и сишная модель управления памятью с утечками и порчей памяти, и отсутствие компиляции, а только трансляция в си, что затрудняет отладку, и куча эпических ошибок в реализации практически всего, типа новой системы управления памятью, в которой сразу же после релиза обнаружена куча ошибок.
|3.16, Аноним (16), 19:32, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
> Затрудняет распространение хороших языков
Да ничего он не затрудняет. Это просто игрушка для автора, которая находится в состоянии перманентного переписывания и никем нигде не используется.
|2.15, Аноним (16), 19:28, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
>> Однако в последующих сообщениях автор признал, что первоначальная реализация содержала серьёзные ошибки и не собирала циклы корректно. На момент публикации подготовлен набор исправлений, устраняющий основные ошибки. Автор продолжает настройку эвристик сборки и исправление оставшихся ошибок, при этом базовый алгоритм и его формальная верификация остаются корректными.
> что-то тут не так :)
Да все так. Он же код TLA+ верифицировал, лол, а не его реализацию на NIM. Теперь, наверное, искренне недоумевает, где же он просчитался...
|2.21, BrainFucker (ok), 21:35, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
> сам Nim какие проблемы решает?
Решает проблему потребности в языке с нормальным высокоуровневым синтаксисом типа Python, а не упоротым как Rust, но при этом чтобы компилировалось в машинный код и результат работал на близких к сишному коду скоростях.
|3.22, пэпэ (?), 21:40, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>проблему потребности в языке с нормальным высокоуровневым синтаксисом
Ну как же вы достали, а. Не существует такой проблемы. Запомни, а лучше запиши. Про нее говорят только те, кто на Расте не пишет. Положить на синтаксис. Вот вообще, хоть брейнфак. Если ЯП даёт гибкую семантику - напиши DSL. Синтаксис исправить можно силами программиста. Семантику - невозможно.
|4.23, BrainFucker (ok), 21:44, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
> напиши DSL.
Или вместо траты времени на это использовать Nim или другое на вкус (Python, Crystal и т.д. на вкус).
|5.24, пэпэ (?), 21:55, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Стоять, Мурзик. Тезис был про решение проблемы синтаксиса Раста. То, что эту проблему ты взял из головы легко аргументируется отсутствием потока программистов переходящих с Раста на Ним. И количеством проектов на Ним, не превышающих кажется 0.0001% с полным отсутствием динамики.
Говоря проще - ты врешь.
|6.25, 12yoexpert (ok), 22:02, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
но ведь врёшь ты: проектов на раст ничуть не больше, чем проектов на nim, а не переходят с раста потому, что сектанты с промытыми мозгами, которых уже ничто не спасёт
|7.27, пэпэ (?), 22:08, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>проектов на раст ничуть не больше, чем проектов на nim
Да что ты говоришь. Сделать выборку по ЯП на житхабе по ЯП сам осилишь или тебе ссылочки дать?
>а не переходят с раста потому, что сектанты с промытыми мозгами
Да да. А ещё Раст был в файлах Эпштейна, календаре Майя и манускрипте Войнича. Ты в курсе, что такое нефальсифицируемая теория или вы ещё не проходили?
>но ведь врёшь ты
Аргументируй. Держу пари, что ты как всегда промолчишь, а потом напишешь сюда через неделю.
|
|9.33, Аноним (16), 23:06, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А давай Ведь это те самые конторы, которые пишут твой любимы Линукс, Андроид и ... текст свёрнут, показать
|3.32, Аноним (16), 23:04, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> сам Nim какие проблемы решает?
> Решает проблему потребности в языке с нормальным высокоуровневым синтаксисом типа Python [...] но при этом чтобы компилировалось в машинный код и результат работал на близких к сишному коду скоростях.
D на 6 лет старше сабжа и, в отличие от него, не является вечно переписываемой игрушкой одного сумрачного гения.
|1.13, Аноним (16), 19:21, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
> Реализация [...] имеет формальную верификацию безопасности и отсутствия взаимных блокировок через спецификацию на языке TLA+ и доказательство в инструментарии Lean
> первоначальная реализация [...] не собирала циклы корректно.
> Автор продолжает настройку эвристик сборки
> базовый алгоритм и его формальная верификация остаются корректными.
Пхахаха! 😂 Вроде же до 1 апреля далеко еще?
* Делаем формальную верификацию алгоритма, написанного на абсолютно левом языке.
* Пишем код теперь уже на Nim, который к этой верификации и ее гарантиям ВНЕЗАПНО не имеет никакого отношения.
* Искренне недоумеваем, почему это "базовый алгоритм и его формальная верификация остаются корректными", а вот наш "не базовый" алгоритм на Nim без формальной верификации тупо "не собирает циклы корректно".
Просчитался, но... где?
|2.17, funny.falcon (?), 20:49, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Когда у тебя есть формально доказанный алгоритм и его реализация хоть на каком-нибудь языке, пусть даже таком странном, как TLA+, ты по крайней мере знаешь, куда двигаться. Ты можешь сравнить свою реализацию и референсную, чтобы отыскать ошибку.
Если же ты и алгоритм на ходу придумываешь, и пишешь сразу в конечном языке, и доказать корректность алгоритма не можешь, дела твои обстоят намного хуже.
|3.18, Аноним (16), 21:09, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> ты по крайней мере знаешь, куда двигаться. Ты можешь сравнить свою реализацию и референсную, чтобы отыскать ошибку
Как показывает новость, связи абсолютно никакой. Потому что математическая верификация конкретного кода доказывает корректность работы именно этого самого кода. А левого - не доказывает. Это как бы логично.
И сравнивать там нечего, ибо языки разные.
> Если же ты и алгоритм на ходу придумываешь, и пишешь сразу в конечном языке, и доказать корректность алгоритма не можешь
В этом как бы и смысл: формальная верификация относится сугубо к коду, который она верифицирует. В левом коде она не доказывает вообще ничего.
|3.34, Аноним (16), 23:15, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>> > Просчитался, но... где?
> Нигде, он формально верифицировал сам аглоритм.
А то, что на Nim написано - это не алгоритм?
В том-то и ирония, что верифицировать абстрактный алгоритм в вакууме на левом языке - бессмыслица. Потому что даже если ты дословно переписываешь его на другом языке, то весь вспомогательный код (как написанный вручную, так и библиотечные функции, алгоритмы, структуры данных и т.п.) тоже становятся частью алгоритма.
В итоге автор написал на Nim алгоритм, который тупо не работал.
|1.29, Сладкая булочка (?), 22:55, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
> Основным недостатком является производительность: YRC показывает замедление в 1.5-2.0 раза по сравнению с ORC в тесте производительности orcbench. Автор считает это приемлемой платой за полную потокобезопасную обработку циклических ссылок.
Он хочет оставить YRC единственным сборщиком?
|