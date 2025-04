Для Nim 3.0 развивается новый компиляторный бэкенд на основе формата NIF

2.6 , Карлос Сношайтилис ( ok ), 19:16, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – К сборщикам мусора принято относить компоненты языка, что делают stop the world. Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.

3.9 , Аноним ( 9 ), 19:42, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > компоненты языка Может быть всё таки компоненты рантайма? > К сборщикам мусора принято относить stop the world Это где так принято?

4.18 , Аноним ( 18 ), 20:31, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> К сборщикам мусора принято относить stop the world

> Это где так принято? В ябловском свифте, то ли ушлыми маркетолухами, то ли самими фанатами ябла.

Рассказы и заверения о том, что сборка мусора по счетчику - совсем не сборка мусора

> Swift does not use garbage collection. It uses automatic reference counting (ARC) пошли (хоть это и чисто субъективное имхо) именно оттуда. До этого, почему-то считалось:

https://homes.cs.washington.edu/~bodik/ucb/cs164/sp12/lectures/22-garbage%;20collection-sp12.pdf

https://www.researchgate.net/publication/2534368_A_Pure_Reference_Counting_Gar что это одна из разновидностей "стратегий" сборки (в плюсах там относительная простота реализации и предсказуемость).

Ну а че с необразованных дидов взять-то?

Побочкой правда оказывается, что в том же питоне тогда тоже - сборки мусора "нет" ...

3.16 , Аноним ( 16 ), 20:22, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – счетчик ссылок и есть алгоритм сбора мусора..

3.19 , Аноним ( 18 ), 20:39, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > К сборщикам мусора принято относить компоненты языка, что делают stop the world. В (C)Python, перле, луа тоже нет "stop the world". Внезапно, да?



> Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок. Путаем теплое и мягкое. Нюанс тут в опциональности - т.е. штатно в этих трех можно память самому, ручками, управлять, подключая при необходимости хоть аллокатор своего собственного авторства. 3.22 , Нуину ( ? ), 21:09, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок. Там счетчики ссылок работают детерминирванно: четко сказано когда будет вызван "деструктор", если счетчик ссылок станет 0. В питоне, например, он вообще может быть не вызван.