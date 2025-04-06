Для Nim 3.0 развивается новый компиляторный бэкенд на основе формата NIF

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|1.3, Аноним (3), 18:42, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора
В nim к слову их несколько. Включая arc/orc счётчики ссылок, которые работают даже на обычных микроконтроллерах без rtos.
Если gc не нужен, его можно и вовсе отключить. Стандартная библиотека от него не зависит.
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|2.6, Карлос Сношайтилис (ok), 19:16, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сборщикам мусора принято относить компоненты языка, что делают stop the world. Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.
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|3.9, Аноним (9), 19:42, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> компоненты языка
Может быть всё таки компоненты рантайма?
> К сборщикам мусора принято относить stop the world
Это где так принято?
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|4.18, Аноним (18), 20:31, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> К сборщикам мусора принято относить stop the world
> Это где так принято?
В ябловском свифте, то ли ушлыми маркетолухами, то ли самими фанатами ябла.
Рассказы и заверения о том, что сборка мусора по счетчику - совсем не сборка мусора
> Swift does not use garbage collection. It uses automatic reference counting (ARC)
пошли (хоть это и чисто субъективное имхо) именно оттуда. До этого, почему-то считалось:
https://homes.cs.washington.edu/~bodik/ucb/cs164/sp12/lectures/22-garbage%;20collection-sp12.pdf
https://www.researchgate.net/publication/2534368_A_Pure_Reference_Counting_Gar
что это одна из разновидностей "стратегий" сборки (в плюсах там относительная простота реализации и предсказуемость).
Ну а че с необразованных дидов взять-то?
Побочкой правда оказывается, что в том же питоне тогда тоже - сборки мусора "нет" ...
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|3.19, Аноним (18), 20:39, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К сборщикам мусора принято относить компоненты языка, что делают stop the world.
В (C)Python, перле, луа тоже нет "stop the world". Внезапно, да?
> Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.
Путаем теплое и мягкое. Нюанс тут в опциональности - т.е. штатно в этих трех можно память самому, ручками, управлять, подключая при необходимости хоть аллокатор своего собственного авторства.
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|3.22, Нуину (?), 21:09, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.
Там счетчики ссылок работают детерминирванно: четко сказано когда будет вызван "деструктор", если счетчик ссылок станет 0. В питоне, например, он вообще может быть не вызван.
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|1.5, Аноним (5), 19:15, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем нужны языки высокого уровня, компилирующиеся в другие языки высокого уровня?
Разрабам этой штуки не даётся компиляция в IR llvm/gcc?
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|2.8, 12yoexpert (ok), 19:39, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) попиши на нём и узнаешь, зачем
2) автор языка так не хочет. у него есть какие-то аргументы, но всем на них закономерно пофиг
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|1.7, 12yoexpert (ok), 19:38, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не решает главную проблему языка: отсутствие отладчика. автору предлагали реализовать клиент к gcc, безуспешно
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|3.30, 12yoexpert (ok), 22:46, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, ему предлагали реализовать компиляцию через уже существующие компиляторы, например, gcc (хотя автор работает в амазон, так что, думаю, если и будет делать, то через llvm, чисто всем назло. так же, как он свои книги продаёт)
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|2.27, Аноним (27), 22:00, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот шаг, в первую очередь, направлен на улучшение инструментария языка программирования (на что неоднократно ныли неосиляторы без плагина под их любимую IDE). Каким местом вы читали новость?
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|3.29, 12yoexpert (ok), 22:44, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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при чём тут направление шага и чтение новости, если описанное не решает главную задачу - отсутствие отладчика?
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|1.13, Аноним (14), 20:21, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора
А если учитывать?
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|1.25, Аноним (24), 21:19, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они что собираются программировать на этом языке одну систему на все платформы?
Или "фактический код мы запишем за Вас"
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|1.26, Нуину (?), 21:34, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насколько хорошо подходит промежуточное представление, чтобы генерировать из него высокоуровневый Си код? Он же высокоуровневый в итоге?
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