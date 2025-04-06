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Для Nim 3.0 развивается новый компиляторный бэкенд на основе формата NIF

06.04.2025 18:29

В процессе разработки версии 3.0 языка программирования Nim ведётся работа над обновлённым компилятором, использующим промежуточный формат NIF (Nim Intermediate Format). В новом компиляторе будет решено несколько технических задач, среди которых улучшение инкрементальной компиляции и упрощение управления зависимостями между модулями. Дата релиза Nim 3.0 пока не определена.

Согласно спецификации NIF, опубликованной в репозитории проекта, новый формат позволяет хранить код в виде абстрактного синтаксического дерева (AST), разделяя пространства имён для встроенных конструкций и пользовательских имён. Это обеспечивает гибкость при добавлении новых ключевых слов и упрощает интеграцию с инструментами разработки.

Компилятор Nim 3.0 будет разделён на несколько этапов:

  • Nifler - преобразование исходного кода Nim в NIF с учётом конфигурационных файлов.
  • Nimony - семантический анализ, включая проверку типов и разрешение макросов.
  • Hexer - оптимизация кода, включая инлайнинг итераторов и поддержку управления памятью (ARC/ORC).
  • NIFC - генерация кода для C/C++ с учётом особенностей целевой платформы.

Основные улучшения включают:

  • Инкрементальную сборку, ускоряющую компиляцию при частичных изменениях кода.
  • Отказ от необходимости предварительного объявления процедур и типов.
  • Поддержку циклических зависимостей между модулями.
  • Проверку типов для дженериков на этапе компиляции.
  • Исправление ошибок фаз компиляции, таких как некорректный вызов деструкторов.

В спецификации также отмечается, что NIF сохраняет информацию о позициях элементов кода (номера строк и столбцов), что упрощает отладку и интеграцию с IDE.

Язык Nim ориентирован на решение задач системного программирования, использует статическую типизацию и создан с оглядкой на такие языки, как Python, Ada и Modula. Исходный код на языке Nim компилируется в представление на C, C++, Objective-C или JavaScript. В дальнейшем полученный C/C++ код компилируется в исполняемый файл при помощи любого доступного компилятора (clang, gcc, icc, Visual C++), что позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора. По аналогии с Python в Nim в качестве разделителей блоков применяются отступы. Поддерживаются средства метапрограммирования и возможности для создания предметно-ориентированных языков (DSL). Код проекта поставляется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nim-lang/ni...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
  3. OpenNews: В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63031-nim
Ключевые слова: nim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 18:42, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяет добиться производительности близкой к Си, если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора

    В nim к слову их несколько. Включая arc/orc счётчики ссылок, которые работают даже на обычных микроконтроллерах без rtos.
    Если gc не нужен, его можно и вовсе отключить. Стандартная библиотека от него не зависит.

     
     
  • 2.6, Карлос Сношайтилис (ok), 19:16, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сборщикам мусора принято относить компоненты языка, что делают stop the world. Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 19:42, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > компоненты языка

    Может быть всё таки компоненты рантайма?

    > К сборщикам мусора принято относить stop the world

    Это где так принято?

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 20:31, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> К сборщикам мусора принято относить stop the world
    > Это где так принято?

    В ябловском свифте, то ли ушлыми маркетолухами, то ли самими фанатами ябла.
    Рассказы и заверения о том, что сборка мусора по счетчику - совсем не сборка мусора
    > Swift does not use garbage collection. It uses automatic reference counting (ARC)

    пошли (хоть это и чисто субъективное имхо) именно оттуда. До этого, почему-то считалось:
    https://homes.cs.washington.edu/~bodik/ucb/cs164/sp12/lectures/22-garbage%;20collection-sp12.pdf
    https://www.researchgate.net/publication/2534368_A_Pure_Reference_Counting_Gar

    что это одна из разновидностей "стратегий" сборки (в плюсах там относительная простота реализации и предсказуемость).
    Ну а че с необразованных дидов взять-то?
    Побочкой правда оказывается, что в том же питоне тогда тоже - сборки мусора "нет" ...

     
  • 3.16, Аноним (16), 20:22, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    счетчик ссылок и есть алгоритм сбора мусора..
     
  • 3.19, Аноним (18), 20:39, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К сборщикам мусора принято относить компоненты языка, что делают stop the world.

    В (C)Python, перле, луа тоже нет "stop the world". Внезапно, да?

    > Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.

    Путаем теплое и мягкое. Нюанс тут в опциональности - т.е. штатно в этих трех можно память самому, ручками, управлять, подключая при необходимости хоть аллокатор своего собственного авторства.

     
  • 3.22, Нуину (?), 21:09, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Иначе С, С++ и Rust тоже языки с GC, т.к. имеют (или могут иметь) счётчики ссылок.

    Там счетчики ссылок работают детерминирванно: четко сказано когда будет вызван "деструктор", если счетчик ссылок станет 0. В питоне, например, он вообще может быть не вызван.

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:15, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем нужны языки высокого уровня, компилирующиеся в другие языки высокого уровня?
    Разрабам этой штуки не даётся компиляция в IR llvm/gcc?
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 19:39, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) попиши на нём и узнаешь, зачем
    2) автор языка так не хочет. у него есть какие-то аргументы, но всем на них закономерно пофиг
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 19:38, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не решает главную проблему языка: отсутствие отладчика. автору предлагали реализовать клиент к gcc, безуспешно
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 19:50, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей на отладчик, выводи всё в консоль.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:21, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    640 KB и printf хватит всем.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 21:04, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Боинге тоже так думали. Пока не перестали так думать.
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:09, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К GDB может?
     
     
  • 3.30, 12yoexpert (ok), 22:46, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, ему предлагали реализовать компиляцию через уже существующие компиляторы, например, gcc (хотя автор работает в амазон, так что, думаю, если и будет делать, то через llvm, чисто всем назло. так же, как он свои книги продаёт)
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:00, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот шаг, в первую очередь, направлен на улучшение инструментария языка программирования (на что неоднократно ныли неосиляторы без плагина под их любимую IDE). Каким местом вы читали новость?
     
     
  • 3.29, 12yoexpert (ok), 22:44, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при чём тут направление шага и чтение новости, если описанное не решает главную задачу - отсутствие отладчика?
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:20, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне больше всего Нехер понравился
     
  • 1.13, Аноним (14), 20:21, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > если не учитывать затраты на выполнение сборщика мусора

    А если учитывать?

     
     
  • 2.15, Аноним (12), 20:22, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно же не учитывать
     
     
  • 3.17, Аноним (9), 20:30, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но лучше учитывать
     
     
  • 4.20, Аноним (21), 21:03, 06/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учти что он включен.
     
  • 4.24, Аноним (24), 21:16, 06/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (24), 21:19, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они что собираются программировать на этом языке одну систему на все платформы?
    Или "фактический код мы запишем за Вас"
     
  • 1.26, Нуину (?), 21:34, 06/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько хорошо подходит промежуточное представление, чтобы генерировать из него высокоуровневый Си код? Он же высокоуровневый в итоге?

     

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