Выпуск языка программирования Nim 2.2.6

Представлен релиз языка системного программирования Nim 2.2.6. Обновление вышло спустя шесть месяцев после релиза версии 2.2.4 и включает 141 коммит с исправлениями ошибок и улучшениями производительности. Nim – статически типизированный компилируемый язык программирования с синтаксисом, вдохновлённым Python, и возможностями метапрограммирования на уровне Lisp. Язык компилируется в C, C++ и JavaScript, обеспечивая производительность на уровне C при выразительности высокоуровневых языков. Код проекта поставляется под лицензией MIT. Ключевые особенности Nim включают мощную систему макросов, работающих на AST во время компиляции, развитую систему обобщённого программирования с концептами, множественную диспетчеризацию (multiple dispatch), детерминированное управление памятью с поддержкой нескольких стратегий (ARC/ORC, refc, маркировка-и-подметание), встроенную поддержку async/await для асинхронного программирования и FFI для простой интеграции с C/C++/JavaScript. Nim позиционируется как системный язык, подходящий для разработки от встраиваемых систем до веб-серверов, с акцентом на эффективность, безопасность памяти и удобство разработки. Ключевые изменения: Оптимизация move-семантики для полей объектов. Компилятор научился распознавать возможность применения move-операций при возврате полей объектов. Ранее конструкции вида "return obj.field" приводили к копированию данных, теперь компилятор корректно применяет перемещение: proc getField(obj: MyObject): string = return obj.field # Теперь move вместо copy Это особенно важно для тяжёлых типов данных (строки, последовательности, объекты с ресурсами), где устранение лишнего копирования даёт заметный прирост производительности без изменения кода.

Полная переработка closure-итераторов с обработкой исключений. Механизм трансформации замыканий-итераторов полностью переписан, что кардинально улучшило стабильность async-кода с обработкой исключений. Исправлены критические проблемы, включая SIGSEGV при использовании try/except не на верхнем уровне: iterator problematicIterator(): int {.closure.} = for i in 0..10: try: if i == 5: raise newException(ValueError, "test") yield i except ValueError: discard # Ранее вызывало SIGSEGV Также решена проблема с некорректным пробросом исключений в finally-блоках внутри closure-итераторов.

Исправления, связанные с управлением памятью Устранена фундаментальная проблема в сборщике мусора при обработке циклических структур данных, которая могла приводить к выводу ошибки "Illegal storage access". Проблема существовала с момента создания языка и проявлялась при сложных графах объектов с взаимными ссылками. Исправлен некорректный порядок уничтожения объектов, который мог приводить к обращению к уже освобождённой памяти: type Resource = object data: ptr Data Container = object resource: Resource other: OtherResource # Теперь деструкторы вызываются в правильном порядке: # сначала other, затем resource Сборщик ORC ошибочно помечал окружения некоторых замыканий как циклические, что приводило к задержкам освобождения памяти или утечкам. Теперь анализ циклов работает корректно. Исправлена утечка сокетов в asyncnet при ошибках согласования TLS-соединения: proc handleClient() {.async.} = var socket = await server.accept() try: await socket.setupSSL() # При ошибке здесь socket теперь корректно закрывается except SSLError: discard # Сокет больше не утекает

Критические исправления в компиляторе. Устранена регрессия, при которой глобальные переменные, объявленные внутри процедур с static-параметрами, переинициализировались при каждом вызове: proc test[N: static int]() = var global {.global.}: array[N, int] global[0] += 1 echo global[0] test[5]() # Выводило: 1 test[5]() # Должно: 2, но выводило: 1 (было переинициализировано) Исправлена генерация кода для глобальных переменных в рекурсивных функциях, которая приводила к неопределённому поведению. Решена древняя проблема генерации некорректного C-кода при использовании конструкторов для глобальных переменных внутри конвертеров: converter toInt(x: MyType): int = let global {.global.} = MyType() # Генерировал невалидный C-код result = global.value Устранено падение компилятора при генерации исключений типа Defect и использовании doAssert в определённых контекстах.

Улучшения в системе типов Исправлена невозможность возврата lent-значений из case/if выражений: proc getBest(a, b: string): lent string = if a.len > b.len: return a # Ранее: ошибка компиляции else: return b Устранена проблема с некорректным сохранением значений lent-полей в обобщённых типах: type Wrapper[T] = object data: lent T proc process[T](w: Wrapper[T]) = echo w.data # Значение теперь корректно сохраняется Восстановлена проверка инициализации переменной result для типов с requiresInit, которая была сломана в версии 2.2: type MustInit {.requiresInit.} = object value: int proc test(): MustInit = discard # Теперь корректно выдаёт ошибку о неинициализированном result Исправлено игнорирование некопируемости (".noCopy") базового типа: type Base {.noCopy.} = object Derived = object of Base var a: Derived var b = a # Теперь корректно запрещено

Оптимизации производительности Ускорение оператора "@" для тривиальных типов: устранена критическая деградация производительности при создании последовательностей из массивов простых типов: let arr = [1, 2, 3, 4, 5] let s = @arr # Было крайне медленно, теперь оптимально Оптимизация vmgen.sameConstant: значительно ускорена компиляция за счёт оптимизации сравнения констант в виртуальной машине компилятора и сокращения операций выделения памяти. Разыменование результата cast в одиночном выражении больше не вызывает ненужное копирование: let data = cast[ptr MyType](address)[] # Теперь без копирования

Backend-специфичные исправления JavaScript =destroy для не-var типов: исправлена генерация деструкторов, которая ранее приводила к ошибкам компиляции. cast[char] для значений > 255: теперь корректно выполняется усечение, как в C-backend. Концепты в varargs: устранён вывод ошибки "internal error" при передаче концептов в varargs. C++: Восстановлена L-valueness для совместимых типов что было сломано в регрессии между версиями 2.2.2 и 2.2.4: # nim cpp var x: CppCompatibleType takeRef(x) # Снова работает как lvalue C (refc) pthread на некоторых платформах: исправлена генерация кода для pthread_mutex_t с использованием .abi; Обобщённые типы с GC-памятью: устранена генерация некорректного C-кода для generic-типов, содержащих управляемую память;

Виртуальная машина Глобальные переменные и присваивания: множественные исправления работы с глобальными переменными на этапе компиляции. Case-объекты из compileTime proc: исправлена передача вариантных объектов как static-параметров. repr для длинных строк под refc: устранён RangeDefect при использовании repr.

Исправления в стандартной библиотеке В strutils.formatSize исправлена работа с большими значениями, близкими к int64.high: echo formatSize(9223372036854775807) # Теперь корректный результат В deques восстановлена совместимость поведения итератора items между версиями 2.0.16 и 2.2.0. В lists.SinglyLinkedList.remove устранён AssertionDefect при удалении элементов из односвязного списка. В tables.withValue исправлено условие проверки в макросе withValue для неизменяемых таблиц.

Прагмы и области видимости В "{.push raises: [].}" исправлено некорректное игнорирование лексических областей видимости для push-прагм с raises. Устранён эффект «утечки» отключения предупреждений за пределы pragma-блоков: {.push warning[UnusedImport]: off.} import module1 {.pop.} import module2 # Предупреждения теперь корректно включены

Прочие важные исправления Сравнение cstring: добавлены отсутствовавшие операторы "<" и "cmp" для cstring. Проверка диапазонов float: включена корректная проверка диапазонов для чисел с плавающей точкой filterIt и rvalue: исправлено ошибочное возвращение rvalue вместо lvalue Устранён FieldDefect при сравнении указателей на этапе компиляции. hasCustomPragma после копирования typedesc: восстановлена работоспособность после копирования дескрипторов типов. nim doc и приватные поля: исправлено использование комментариев от приватных полей для публичных.





