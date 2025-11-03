Выпуск языка программирования Nim 2.2.6

|
Представлен релиз языка системного программирования Nim 2.2.6. Обновление вышло спустя шесть месяцев после релиза версии 2.2.4 и включает 141 коммит с исправлениями ошибок и улучшениями производительности. Nim – статически типизированный компилируемый язык программирования с синтаксисом, вдохновлённым Python, и возможностями метапрограммирования на уровне Lisp. Язык компилируется в C, C++ и JavaScript, обеспечивая производительность на уровне C при выразительности высокоуровневых языков. Код проекта поставляется под лицензией MIT.
Ключевые особенности Nim включают мощную систему макросов, работающих на AST во время компиляции, развитую систему обобщённого программирования с концептами, множественную диспетчеризацию (multiple dispatch), детерминированное управление памятью с поддержкой нескольких стратегий (ARC/ORC, refc, маркировка-и-подметание), встроенную поддержку async/await для асинхронного программирования и FFI для простой интеграции с C/C++/JavaScript. Nim позиционируется как системный язык, подходящий для разработки от встраиваемых систем до веб-серверов, с акцентом на эффективность, безопасность памяти и удобство разработки.
Ключевые изменения:
- Оптимизация move-семантики для полей объектов. Компилятор научился распознавать возможность применения move-операций при возврате полей объектов. Ранее конструкции вида "return obj.field" приводили к копированию данных, теперь компилятор корректно применяет перемещение:
proc getField(obj: MyObject): string =
return obj.field # Теперь move вместо copy
Это особенно важно для тяжёлых типов данных (строки, последовательности, объекты с ресурсами), где устранение лишнего копирования даёт заметный прирост производительности без изменения кода.
- Полная переработка closure-итераторов с обработкой исключений.
Механизм трансформации замыканий-итераторов полностью переписан, что кардинально улучшило стабильность async-кода с обработкой исключений. Исправлены критические проблемы, включая SIGSEGV при использовании try/except не на верхнем уровне:
iterator problematicIterator(): int {.closure.} =
for i in 0..10:
try:
if i == 5:
raise newException(ValueError, "test")
yield i
except ValueError:
discard # Ранее вызывало SIGSEGV
Также решена проблема с некорректным пробросом исключений в finally-блоках внутри closure-итераторов.
- Исправления, связанные с управлением памятью
- Устранена фундаментальная проблема в сборщике мусора при обработке циклических структур данных, которая могла приводить к выводу ошибки "Illegal storage access". Проблема существовала с момента создания языка и проявлялась при сложных графах объектов с взаимными ссылками.
- Исправлен некорректный порядок уничтожения объектов, который мог приводить к обращению к уже освобождённой памяти:
type
Resource = object
data: ptr Data
Container = object
resource: Resource
other: OtherResource
# Теперь деструкторы вызываются в правильном порядке:
# сначала other, затем resource
- Сборщик ORC ошибочно помечал окружения некоторых замыканий как циклические, что приводило к задержкам освобождения памяти или утечкам. Теперь анализ циклов работает корректно.
- Исправлена утечка сокетов в asyncnet при ошибках согласования TLS-соединения:
proc handleClient() {.async.} =
var socket = await server.accept()
try:
await socket.setupSSL() # При ошибке здесь socket теперь корректно закрывается
except SSLError:
discard # Сокет больше не утекает
- Критические исправления в компиляторе.
- Устранена регрессия, при которой глобальные переменные, объявленные внутри процедур с static-параметрами, переинициализировались при каждом вызове:
proc test[N: static int]() =
var global {.global.}: array[N, int]
global[0] += 1
echo global[0]
test[5]() # Выводило: 1
test[5]() # Должно: 2, но выводило: 1 (было переинициализировано)
- Исправлена генерация кода для глобальных переменных в рекурсивных функциях, которая приводила к неопределённому поведению.
- Решена древняя проблема генерации некорректного C-кода при использовании конструкторов для глобальных переменных внутри конвертеров:
converter toInt(x: MyType): int =
let global {.global.} = MyType() # Генерировал невалидный C-код
result = global.value
- Устранено падение компилятора при генерации исключений типа Defect и использовании doAssert в определённых контекстах.
- Улучшения в системе типов
- Исправлена невозможность возврата lent-значений из case/if выражений:
proc getBest(a, b: string): lent string =
if a.len > b.len:
return a # Ранее: ошибка компиляции
else:
return b
- Устранена проблема с некорректным сохранением значений lent-полей в обобщённых типах:
type
Wrapper[T] = object
data: lent T
proc process[T](w: Wrapper[T]) =
echo w.data # Значение теперь корректно сохраняется
- Восстановлена проверка инициализации переменной result для типов с requiresInit, которая была сломана в версии 2.2:
type
MustInit {.requiresInit.} = object
value: int
proc test(): MustInit =
discard # Теперь корректно выдаёт ошибку о неинициализированном result
- Исправлено игнорирование некопируемости (".noCopy") базового типа:
type
Base {.noCopy.} = object
Derived = object of Base
var a: Derived
var b = a # Теперь корректно запрещено
- Оптимизации производительности
- Ускорение оператора "@" для тривиальных типов: устранена критическая деградация производительности при создании последовательностей из массивов простых типов:
let arr = [1, 2, 3, 4, 5]
let s = @arr # Было крайне медленно, теперь оптимально
- Оптимизация vmgen.sameConstant: значительно ускорена компиляция за счёт оптимизации сравнения констант в виртуальной машине компилятора и сокращения операций выделения памяти.
- Разыменование результата cast в одиночном выражении больше не вызывает ненужное копирование:
let data = cast[ptr MyType](address)[] # Теперь без копирования
- Backend-специфичные исправления
- Виртуальная машина
- Глобальные переменные и присваивания: множественные исправления работы с глобальными переменными на этапе компиляции.
- Case-объекты из compileTime proc: исправлена передача вариантных объектов как static-параметров.
- repr для длинных строк под refc: устранён RangeDefect при использовании repr.
- Исправления в стандартной библиотеке
- Прагмы и области видимости
- Прочие важные исправления
- Сравнение cstring: добавлены отсутствовавшие операторы "<" и "cmp" для cstring.
- Проверка диапазонов float: включена корректная проверка диапазонов для чисел с плавающей точкой
- filterIt и rvalue: исправлено ошибочное возвращение rvalue вместо lvalue
- Устранён FieldDefect при сравнении указателей на этапе компиляции.
- hasCustomPragma после копирования typedesc: восстановлена работоспособность после копирования дескрипторов типов.
- nim doc и приватные поля: исправлено использование комментариев от приватных полей для публичных.