Выпуск языка программирования Nim 2.2.6

03.11.2025 22:19

Представлен релиз языка системного программирования Nim 2.2.6. Обновление вышло спустя шесть месяцев после релиза версии 2.2.4 и включает 141 коммит с исправлениями ошибок и улучшениями производительности. Nim – статически типизированный компилируемый язык программирования с синтаксисом, вдохновлённым Python, и возможностями метапрограммирования на уровне Lisp. Язык компилируется в C, C++ и JavaScript, обеспечивая производительность на уровне C при выразительности высокоуровневых языков. Код проекта поставляется под лицензией MIT.

Ключевые особенности Nim включают мощную систему макросов, работающих на AST во время компиляции, развитую систему обобщённого программирования с концептами, множественную диспетчеризацию (multiple dispatch), детерминированное управление памятью с поддержкой нескольких стратегий (ARC/ORC, refc, маркировка-и-подметание), встроенную поддержку async/await для асинхронного программирования и FFI для простой интеграции с C/C++/JavaScript. Nim позиционируется как системный язык, подходящий для разработки от встраиваемых систем до веб-серверов, с акцентом на эффективность, безопасность памяти и удобство разработки.

Ключевые изменения:

  • Оптимизация move-семантики для полей объектов. Компилятор научился распознавать возможность применения move-операций при возврате полей объектов. Ранее конструкции вида "return obj.field" приводили к копированию данных, теперь компилятор корректно применяет перемещение: 
    
   proc getField(obj: MyObject): string =
     return obj.field  # Теперь move вместо copy

    Это особенно важно для тяжёлых типов данных (строки, последовательности, объекты с ресурсами), где устранение лишнего копирования даёт заметный прирост производительности без изменения кода.

  • Полная переработка closure-итераторов с обработкой исключений. Механизм трансформации замыканий-итераторов полностью переписан, что кардинально улучшило стабильность async-кода с обработкой исключений. Исправлены критические проблемы, включая SIGSEGV при использовании try/except не на верхнем уровне: 
    
   iterator problematicIterator(): int {.closure.} =
     for i in 0..10:
       try:
         if i == 5:
           raise newException(ValueError, "test")
         yield i
       except ValueError:
         discard  # Ранее вызывало SIGSEGV

    Также решена проблема с некорректным пробросом исключений в finally-блоках внутри closure-итераторов.

  • Исправления, связанные с управлением памятью
    • Устранена фундаментальная проблема в сборщике мусора при обработке циклических структур данных, которая могла приводить к выводу ошибки "Illegal storage access". Проблема существовала с момента создания языка и проявлялась при сложных графах объектов с взаимными ссылками.
    • Исправлен некорректный порядок уничтожения объектов, который мог приводить к обращению к уже освобождённой памяти: 
      
   type
     Resource = object
       data: ptr Data
     Container = object
       resource: Resource
       other: OtherResource

   # Теперь деструкторы вызываются в правильном порядке:
   # сначала other, затем resource
    • Сборщик ORC ошибочно помечал окружения некоторых замыканий как циклические, что приводило к задержкам освобождения памяти или утечкам. Теперь анализ циклов работает корректно.
    • Исправлена утечка сокетов в asyncnet при ошибках согласования TLS-соединения: 
      
   proc handleClient() {.async.} =
     var socket = await server.accept()
     try:
       await socket.setupSSL()  # При ошибке здесь socket теперь корректно закрывается
     except SSLError:
       discard  # Сокет больше не утекает
  • Критические исправления в компиляторе.
    • Устранена регрессия, при которой глобальные переменные, объявленные внутри процедур с static-параметрами, переинициализировались при каждом вызове: 
      
   proc test[N: static int]() =
     var global {.global.}: array[N, int]
     global[0] += 1
     echo global[0]

   test[5]()  # Выводило: 1
   test[5]()  # Должно: 2, но выводило: 1 (было переинициализировано)
    • Исправлена генерация кода для глобальных переменных в рекурсивных функциях, которая приводила к неопределённому поведению.
    • Решена древняя проблема генерации некорректного C-кода при использовании конструкторов для глобальных переменных внутри конвертеров: 
      
   converter toInt(x: MyType): int =
     let global {.global.} = MyType()  # Генерировал невалидный C-код
     result = global.value
    • Устранено падение компилятора при генерации исключений типа Defect и использовании doAssert в определённых контекстах.
  • Улучшения в системе типов
    • Исправлена невозможность возврата lent-значений из case/if выражений: 
      
   proc getBest(a, b: string): lent string =
     if a.len > b.len:
       return a  # Ранее: ошибка компиляции
     else:
       return b
    • Устранена проблема с некорректным сохранением значений lent-полей в обобщённых типах: 
      
   type
     Wrapper[T] = object
       data: lent T

   proc process[T](w: Wrapper[T]) =
     echo w.data  # Значение теперь корректно сохраняется
    • Восстановлена проверка инициализации переменной result для типов с requiresInit, которая была сломана в версии 2.2: type MustInit {.requiresInit.} = object value: int proc test(): MustInit = discard # Теперь корректно выдаёт ошибку о неинициализированном result
    • Исправлено игнорирование некопируемости (".noCopy") базового типа: 
      
   type
     Base {.noCopy.} = object
     Derived = object of Base

   var a: Derived
   var b = a  # Теперь корректно запрещено
  • Оптимизации производительности
    • Ускорение оператора "@" для тривиальных типов: устранена критическая деградация производительности при создании последовательностей из массивов простых типов: 
      
   let arr = [1, 2, 3, 4, 5]
   let s = @arr  # Было крайне медленно, теперь оптимально
    • Оптимизация vmgen.sameConstant: значительно ускорена компиляция за счёт оптимизации сравнения констант в виртуальной машине компилятора и сокращения операций выделения памяти.
    • Разыменование результата cast в одиночном выражении больше не вызывает ненужное копирование: 
      
   let data = cast[ptr MyType](address)[]  # Теперь без копирования
  • Backend-специфичные исправления
    • JavaScript
      • =destroy для не-var типов: исправлена генерация деструкторов, которая ранее приводила к ошибкам компиляции.
      • cast[char] для значений > 255: теперь корректно выполняется усечение, как в C-backend.
      • Концепты в varargs: устранён вывод ошибки "internal error" при передаче концептов в varargs.
    • C++: Восстановлена L-valueness для совместимых типов что было сломано в регрессии между версиями 2.2.2 и 2.2.4: 
      
   # nim cpp
   var x: CppCompatibleType
   takeRef(x)  # Снова работает как lvalue
    • C (refc)
      • pthread на некоторых платформах: исправлена генерация кода для pthread_mutex_t с использованием .abi;
      • Обобщённые типы с GC-памятью: устранена генерация некорректного C-кода для generic-типов, содержащих управляемую память;
  • Виртуальная машина
    • Глобальные переменные и присваивания: множественные исправления работы с глобальными переменными на этапе компиляции.
    • Case-объекты из compileTime proc: исправлена передача вариантных объектов как static-параметров.
    • repr для длинных строк под refc: устранён RangeDefect при использовании repr.
  • Исправления в стандартной библиотеке
    • В strutils.formatSize исправлена работа с большими значениями, близкими к int64.high: 
      
   echo formatSize(9223372036854775807)  # Теперь корректный результат
    • В deques восстановлена совместимость поведения итератора items между версиями 2.0.16 и 2.2.0.
    • В lists.SinglyLinkedList.remove устранён AssertionDefect при удалении элементов из односвязного списка.
    • В tables.withValue исправлено условие проверки в макросе withValue для неизменяемых таблиц.
  • Прагмы и области видимости
    • В "{.push raises: [].}" исправлено некорректное игнорирование лексических областей видимости для push-прагм с raises.
    • Устранён эффект «утечки» отключения предупреждений за пределы pragma-блоков: 
      
   {.push warning[UnusedImport]: off.}
   import module1
   {.pop.}
   import module2  # Предупреждения теперь корректно включены
  • Прочие важные исправления
    • Сравнение cstring: добавлены отсутствовавшие операторы "<" и "cmp" для cstring.
    • Проверка диапазонов float: включена корректная проверка диапазонов для чисел с плавающей точкой
    • filterIt и rvalue: исправлено ошибочное возвращение rvalue вместо lvalue
    • Устранён FieldDefect при сравнении указателей на этапе компиляции.
    • hasCustomPragma после копирования typedesc: восстановлена работоспособность после копирования дескрипторов типов.
    • nim doc и приватные поля: исправлено использование комментариев от приватных полей для публичных.


Автор новости: User097
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64173-nim
Ключевые слова: nim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


