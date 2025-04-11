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Выпуск языка программирования Crystal 1.16

11.04.2025 10:57

Опубликован релиз языка программирования Crystal 1.16, разработчики которого пытаются совместить удобство разработки на языке Ruby с высокой производительностью приложений, свойственной языку Си. Синтаксис Crystal близок к языку Ruby, но не полностью совместим с ним, несмотря на то, что без переработки выполняются некоторые ruby-программы. Код компилятора написан на языке Crystal и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В языке применяется статическая проверка типов, реализованная без необходимости явного указания типов переменных и аргументов методов в коде. Программы на Crystal компилируются в исполняемые файлы, с вычислением макросов и генерацией кода во время компиляции. В программах на языке Crystal допускается подключение биндингов, написанных на языке Си. Распараллеливание выполнения кода производится при помощи ключевого слова "spawn", которое позволяет запустить фоновую задачу в асинхронном режиме, не блокируя основной поток, в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber).

Стандартная библиотека предоставляет набор типовых функций, среди которых средства для обработки CSV, YAML, и JSON, компоненты для создания HTTP-серверов и поддержки WebSocket. В процессе разработки можно использовать команду "crystal play", которая формирует web-интерфейс (по умолчанию localhost:8080) для интерактивного выполнения кода на языке Crystal.

Основные изменения:

  • Добавлена экспериментальная поддержка запуска легковесных потоков (fiber) в отдельных контекстах исполнения (Execution Contexts), что позволяет добиться более эффективного параллельного выполнения задач - блокировка потоков в одном контексте, не приводит к остановке выполнения в другом. 
    
   mt_context = Fiber::ExecutionContext::MultiThreaded.new("worker-threads", 4)

   10.times do
     mt_context.spawn do
      do_something
     end
   end

   gtk = Fiber::ExecutionContext::Isolated.new("Gtk") do
     Gtk.main
   end
   gtk.wait
  • В методе Slice.literal обеспечен вывод типа элементов, содержащихся в срезе (slice), и добавлена поддержка работы в интерпретаторе.
  • В макросах sizeof и alignof обеспечено предоставление информации о стабильных типах.
  • В стандартную библиотеку добавлены новые методы: Indexable#find, #find!, EventLoop#wait_readable и #wait_writable.
  • В компилятор добавлен длинный вариант опции "-o" - "--output" и реализована возможность указания каталога в вместо файла (имя файла будет выбрано в соответствии с именем файла с кодом).
  • В генератор документации добавлена возможность включения в документацию приватных и защищённых объектов, а также объектов в библиотечных обвязках (lib, fun, union, cstruct, external, type).
  • В методе "File.match?" задействован новый алгоритм сопоставления файловых путей, позволивший избавиться от некоторых проблем и ограничений. Например, теперь корректно обрабатываются экранирование символов (под маску "\\t" подпадает "\t", а не символ "t"), разделение путей (маска "a**" охватывает "ab", но не срабатывает для "ab/c", а маска "**/a" охватывает "a"), вложенные шаблоны (маска "{[}]}" охватывает "}"), диапазоны (маска "[a-]" охватывает "-").
  • В именах параметров определений (defs), макросов и блоков объявлены устаревшими суффиксы "?" и "!".
  • В методах Enumerable#sum и #product убрано автоматическое определение типа возвращаемого значения, если тип элементов является объединением (union). При вызове данных методов теперь нужно явно указывать тип, например, вместо "[1, 10000000000_u64].sum" следует писать "[1, 10000000000_u64].sum(0_u64)".
  • В HTTP::Request обеспечен корректный разбор частей URL.
  • Добавлена поддержка набора компиляторов LLVM 20.
  • Объявлены устаревшими вызовы LLVM::ABI и LLVM::TargetMachine#abi.

  1. Главная ссылка к новости (https://crystal-lang.org/2025/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.6
  3. OpenNews: Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal
  4. OpenNews: Язык Crystal пытается совместить производительность Си и удобство Ruby
  5. OpenNews: Первый релиз языка программирования Ceylon, развиваемого компанией Red Hat
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Zig 0.11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63052-crystal
Ключевые слова: crystal
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:22, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    буэ
     
  • 1.2, Artymka11 (?), 12:23, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:33, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Конпиляется всё ещё только шлангом? Точнее, не конпиляется вообще..
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:48, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор компилираует "Привет, Мир!" пять минут?
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:50, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ещё что за def - end конструкции? Где блин фигурные скобочки?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:54, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да и то и другое что-то прошлый век, отступов вполне достаточно.
     
     
  • 3.7, Аноним (5), 12:56, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 13:03, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:12, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nim
     
  • 2.14, Профессор Кукушкин (?), 13:23, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же, где и в Ruby -- взаимозаменяемы с do ... end.
     
  • 2.15, Аноним (3), 13:34, 11/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты ещё про пустые скобки у методов спроси,
    и вообще про все сишные "чипыжи"
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:06, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:21, 11/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (-), 13:51, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в виде легковесных потоков, именуемых файберами (Fiber)

    Слово Fiber с аглицкого переводится как "клетчатка". Эти легковесные потоки должны переводится как "клетчатки".

     
  • 1.17, th3m3 (ok), 13:52, 11/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И после этого, ещё Rust ругают за синтаксис?
     

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