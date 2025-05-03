The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлены принципы дизайна компилятора Nimony для будущего Nim 3.0

03.05.2025 22:32

В процессе разработки языка программирования Nim 3.0 развивается новый компилятор Nimony, основополагающим принципом проектирования которого является достижение предсказуемости времени выполнения в худшем случае (Worst Case Execution Time, WCET). Это требование продиктовано ориентацией на системы жёсткого реального времени, где недетерминированное поведение недопустимо. Как следствие, архитектура Nimony исключает использование JIT-компиляторов и сборщиков мусора с трассировкой (tracing garbage collectors), поскольку их операции могут вносить непредсказуемые задержки.

Для достижения предсказуемости, примитивные типы данных (целые числа, символы) напрямую отображаются на машинные слова и байты соответствующей архитектуры. Композитные типы (структуры, объекты) формируются без использования косвенной адресации (indirection), размещаясь непосредственно в стеке или внутри других структур данных. Такой подход минимизирует накладные расходы и обеспечивает более прозрачное соответствие между исходным кодом и генерируемым машинным кодом.

В области автоматического управления памятью (MM), Nimony отходит от многообразия опций, доступных в Nim 2.0, предлагая единственный стандартизированный режим: "mm:atomicArc". Данный режим базируется на подсчёте ссылок с использованием атомарных операций, дополненном семантикой перемещения (move semantics) и вызовом деструкторов при уничтожении объекта, что сближает подход с практиками, принятыми в Rust и современном C++.

Ключевым нововведением является явное разделение объектов на ацикличные и потенциально цикличные. По умолчанию объекты считаются ацикличными (.acyclic), что является новым поведением. Для типов данных, экземпляры которых могут формировать циклические ссылки, требуется явная аннотация прагмой .cyclic. Отмечается, что ведётся разработка нового алгоритма сборки циклических ссылок, однако его готовность к промышленному использованию на данный момент не гарантирована. Преимуществом MM на основе деструкторов называется его композируемость: управление ресурсами, требующими освобождения (например, файловые дескрипторы, сетевые сокеты, каналы), интегрируется естественным образом через деструкторы соответствующих типов.

Подход к обработке ошибок в Nimony претерпел значительные изменения. Автор Nim выражает неудовлетворённость традиционными механизмами исключений и их эмуляцией через алгебраические типы данных (sum types). Вместо этого предлагается концепция интеграции состояния ошибки непосредственно в сам объект данных. В качестве примеров приводятся: представление ошибки в потоках ввода-вывода через специальное состояние, использование NaN для чисел с плавающей запятой, или low(int) для невалидных целочисленных значений. В случаях, когда объект не может инкапсулировать состояние ошибки, предлагается использовать потоко-локальную (thread-local) переменную для сигнализации.

Тем не менее, традиционный механизм исключений Nim сохраняется, но с одним важным уточнением: любая процедура, способная порождать исключение, теперь должна быть в обязательном порядке аннотирована прагмой {.raises.}. Это требование направлено на явное обозначение потенциальных нелокальных переходов управления.

В качестве альтернативы или дополнения вводится новый перечислимый тип ErrorCode. Данный тип является типобезопасным и требует исчерпывающей обработки всех возможных вариантов (аналогично case для enum). ErrorCode спроектирован с учётом возможности отображения на стандартные коды ошибок различных систем и протоколов, таких как POSIX errno, коды ошибок Windows API и статусы HTTP. Цель — унифицировать обработку ошибок между различными библиотеками и обеспечить возможность прямой трансляции системных ошибок (например, "диск переполнен") в соответствующие коды состояния (например, HTTP 507) без дополнительных преобразований. Использование ErrorCode также позволяет обрабатывать и распространять ошибки без выделения памяти в куче, что критично для обработки ситуаций нехватки памяти (OOM).

Обработка ситуаций исчерпания памяти (Out of Memory, OOM) в Nimony реализована с отходом от распространенной практики аварийного завершения программы ("die on OOM"). Вместо этого предлагается механизм, позволяющий приложению продолжить работу. Контейнеры и операции выделения памяти, которые не могут выполнить запрос, вызывают переопределяемый обработчик oomHandler. Реализация по умолчанию записывает размер неудавшегося запроса в потоко-локальную переменную и позволяет выполнению продолжиться. Состояние нехватки памяти для текущего потока может быть проверено вызовом threadOutOfMem().

Разработчик может предоставить собственную реализацию oomHandler, например, для логирования или аварийного завершения приложения, если такое поведение является предпочтительным. Важным аспектом является обработка операций конструирования ссылочных объектов (ref object), которые могут завершиться неудачей из-за OOM. В Nimony результат таких операций (например, через new или аналогичные конструкторы) может быть nil, и компилятор форсирует обработку этого случая аналогично работе с опциональными типами (Option), предотвращая таким образом ошибки разыменования нулевого указателя. В контексте процедур, аннотированных {.raises.}, возвращаемое значение nil может быть автоматически преобразовано в ErrorCode.OutOfMemError.

Механизм обобщённого программирования (generics) в Nimony получил развитие по сравнению с Nim 2.0. Ключевое улучшение заключается в том, что полная проверка типов обобщённого кода теперь выполняется на этапе его определения, а не только при инстанцировании конкретными типами. Ожидается, что это позволит выявлять ошибки на более ранних стадиях компиляции, предоставлять более информативные сообщения об ошибках и улучшить поддержку со стороны средств разработки (IDE), в частности, автодополнение кода.

Концепции (concepts), уже присутствующие в Nim, сохраняют свою роль как механизм статического описания требований к типам-параметрам обобщённых функций и типов. Они позволяют формально указать, каким операциям или свойствам должен удовлетворять тип для использования в данном обобщённом контексте.

Nimony стремится к унификации моделей асинхронного и многопоточного программирования под единой конструкцией spawn. Решение о том, будет ли задача, запущенная через spawn, выполняться в том же потоке (асинхронно) или в отдельном потоке из пула (многопоточно), принимается планировщиком во время выполнения (runtime). Это накладывает определённые требования на аргументы, передаваемые в spawn: они должны быть потокобезопасными.

Внутренняя реализация модели конкурентности будет основана на продолжениях (continuations), а компилятор будет выполнять преобразование программы в стиль передачи продолжений (Continuation-Passing Style, CPS). Отмечается, что сама конструкция spawn реализована не как встроенная возможность языка, а как плагин компилятора.

Параллелизм рассматривается как более простая задача по сравнению с конкурентностью. Для написания чисто параллельного кода, ориентированного на вычисления (например, обработка массивов данных), Nimony предложит специальные конструкции, такие как параллельные циклы for, обозначаемые оператором "||". Это позволит реализовывать параллельные алгоритмы без необходимости использования переменных потока управления (flow vars), что может быть удобно для задач научных вычислений или программирования для GPU.

Система метапрограммирования Nim, известная своими макросами, в Nimony эволюционирует в сторону плагинов компилятора (compiler plugins). Плагины представляют собой код, который компилируется в нативные инструкции и выполняется на поздних стадиях работы компилятора, после этапа проверки типов. Это даёт плагинам доступ к полной информации о типах и семантике анализируемого кода.

Обещаны улучшенные и более удобные API для разработки плагинов. Использование промежуточного формата NIF (Nim Intermediate Format) также должно упростить реализацию различных трансформаций кода. Плагины могут выполняться инкрементально и параллельно, что способствует повышению производительности компиляции.

Типы плагинов:

  • Плагины для шаблонов (Template Plugins): Привязываются к конкретным шаблонам и обрабатывают код, связанный с их вызовами.
  • Модульные плагины (Module Plugins): Получают на вход AST (Abstract Syntax Tree) всего модуля и и должны вернуть преобразованное дерево. Конструкция spawn является примером реализации через модульный плагин.
  • Плагины для итераторов: Аналогичны плагинам для шаблонов, но применяются к итераторам.
  • Плагины для номинальных типов: Могут быть привязаны к определённым типам данных, заменяя механизм "макросов переписывания термов" (term rewriting macros) из Nim. Это позволяет реализовывать оптимизации, такие как устранение временных объектов при выполнении матричных операций.

Для документации Nimony предусмотрен сайт, полностью сгенерированный ИИ и проверенный автором Nim на достоверность.

  1. Главная ссылка к новости (https://nim-lang.org/araq/nimo...)
  2. OpenNews: Для Nim 3.0 развивается новый компиляторный бэкенд на основе формата NIF
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Crystal 1.16
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Zig 0.11.0
  5. OpenNews: В openSUSE обеспечена полная поддержка языка программирования Nim
  6. OpenNews: Релиз языка программирования Nim 2.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63182-nim
Ключевые слова: nim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, th3m3 (ok), 22:43, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда ругали Rust, часто ставили в пример Nim. И что на Nim сегодня написано, что все пользуются? Rust уже в ядро Linux даже залез.
     
     
  • 2.2, Нуину (?), 22:48, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы в brainfck столько рекламы ввалили... хайп - не показатель.
     
  • 2.3, Нуину (?), 22:49, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что на Nim сегодня написано, что все пользуются?

    А что на раст напиано, что все пользуются?

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:52, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
     
  • 4.16, Нуину (?), 23:42, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:14, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока в Вилларибо пишут на Си, в Виллабаджо написали на Расте и уже готовятся переписывать под новую порцию стабилизированных возможностей в рамках очередной акции во "вкусно и раст"
     

  • 1.4, Аноним (5), 22:51, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для документации Nimony предусмотрен сайт, полностью сгенерированный ИИ и проверенный автором Nim на достоверность.

    Спасибо, но нет. "Достоверности" недостаточно

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:04, 03/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Арак на официальном форуме сам писал что увлекается нейронками при написании кода.
    Не знаю как это оценивать.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 23:32, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:59, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > интеграции состояния ошибки непосредственно в сам объект данных

    Если компилятор не будет валидировать, что разраб проверил наличие ошибки, то это точно хуже растовых sum types. Возвращать NaN как признак ошибки -- бред, ибо NaN -- это обычное число с точки зрения системы типов. Непроверенный NaN просто просочится далее и закрашит приложение на позднем этапе в самом неожиданном месте.

     

  • 1.9, Аноним (-), 23:14, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не читал весь этот огромный текст. Просто ответьте коротко. Конпилятору всё так же нужен весь набор gcc и сишные либы? Или он уже самостоятелен как go?
     
  • 1.10, kravich (ok), 23:25, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:32, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем брюки превращаются ... в C++.
     
  • 1.13, Карлос Сношайтилис (ok), 23:34, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Подмена понятий Отображение в памяти никак не связано со временем исполнения П... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 23:52, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:04, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Набор идей/нововведений напоминает письмо Дяди Федора домой. Впечатление, что писали разные люди, с разными взглядами.

    Ну так у автора Nim главной деятельностью в жизни и опытом разработки является, собственно, написание Nim. Какой-то затянувшийся студенческий проект.

    Зачем этот язык существует, для решения какой проблемы создавался, для какой ниши - на эти вопросы даже у автора ответа нет. Потому и выглядит как кривая сборная солянка из идей, надёрганных из других языков.

     

  • 1.14, Нуину (?), 23:37, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А за чей счет банкет? Просто интересно. Кому сдался nim, вроде недавно 2.0 был, а тут опять все ломают.
     
  • 1.18, Аноним (-), 23:56, 03/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (20), 23:58, 03/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Вместо этого предлагается концепция интеграции состояния ошибки непосредственно в сам объект данных. В качестве примеров приводятся: представление ошибки в потоках ввода-вывода через специальное состояние

    Ох, какой же кайф работать с такими объектами, которые на каждом шаге выполнения могут иметь невалидное значение.

    > любая процедура, способная порождать исключение, теперь должна быть в обязательном порядке аннотирована прагмой {.raises.}.

    То есть, если у меня где-то в самом низу цепочки вызовов есть бросающая функция, то я должен всю цепочку вызовов функций маркировать {.raises.}? Очень удобно!

    > В качестве альтернативы или дополнения вводится новый перечислимый тип ErrorCode.

    Ммм, старые добрые коды ошибок без какой-либо контекстной информации, когда высокоуровневая функция возвращает тебе код "что-то пошло не так", а что именно - иди разбирайся сам во всей цепочке вызовов вплоть до системных. Каеф!

    ***

    Поражает этот Nim. Авторы с упорством баранов годами пилят накой никому не нужную сборную солянку без конкретной цели и ниши, криво переизобретая проверенные временем существующие концепции и ломая совместимость с предыдущими версиями. И ладно это был бы студенческий проект, но нет же - это все на полном серьезе.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:55, 04/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То есть, если у меня где-то в самом низу цепочки вызовов есть бросающая функция, то я должен всю цепочку вызовов функций маркировать {.raises.}? Очень удобно!

    На самом деле это действительно очень удобно, знать что происходит у тебя в коде. Не зря же большинство современных языков переползли на концепт чекед эксепшенов.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру