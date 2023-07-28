Выпуск компоновщика Mold 2.0, развиваемого разработчиком LLVM lld

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|1.1, Аноним (1), 12:29, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>По мнению разработчиков переход на лицензию MIT позволит повысить привлекательность проекта в корпоративной среде
Да кто бы сомневался.
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|2.8, Аноним (-), 13:04, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ну так разработчики хотят кушать (и это чесно и справедливо для высококлассных образованных спецов)
а не бродить с протянутой рукой по заветам киберкомуняк или сидеть на з/п от тех же корпорастов (при этом рассказывая про швободку)
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|1.2, Аноним (2), 12:30, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> переход с использования копилефт лицензии AGPLv3 на разрешительную лицензию MIT
Снимаю шляпу, мое увожение. Вирусная лицензия -- это путь вникуда.
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|1.5, Анонимусс (?), 12:58, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересные результаты они заявляют:
Program (linker output size) GNU gold LLVM lld mold
Chrome 96 (1.89 GiB) 53.86s 11.74s 2.21s
Clang 13 (3.18 GiB) 64.12s 5.82s 2.90s
Firefox 89 libxul (1.64 GiB) 32.95s 6.80s 1.42s
Золотистая гнутелла на два порядка медленнее этого Mold, и существенно медленнее обычного lld.
Неужели она такая тормознутая?
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|2.9, Аноним (2), 13:06, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда собирал хромиум, линковка занимала пару минут, сжирала почти всю раму и нагружала проц. Спасибо гну за это. У меня даже такая примета появилась: если в процессе выполнения повседневных задач вдруг все стало резко тормозить, значит хромиум почти собрался, и работает линкер.
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|3.12, Анонин (?), 13:12, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем ты хромиум собирал gcc? Есть же шланг, который его идеально собирает.
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|4.16, Аноним (16), 13:17, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только на той неделе мне пришлось установить шланг, захардкоженный на лдд, потому что шланг теперь вендор-лок и нормальный системный линкер ему больше не годится. Твоё "идеально" это с багами и костылями при сборке, не переносимо, с более низкой производительностью результирующих файлов.
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|5.22, Анонин (?), 13:27, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> шланг теперь вендор-лок
брехня
> нормальный системный линкер ему больше не годится
э, а кто сказал что системный линкер - нормальный?
> не переносимо
это GNU Extensions, которые (были) прибыты костылями к одному единственному компилятору
> с более низкой производительностью результирующих файлов.
Напомню что речь про хромиум.
У них в доке прямо написано про шланг - "This is the only supported compiler for building Chromium."
Так что давай пруфы что Chromium Clang менее производительный чем Chromium GCC
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|6.26, Аноним (16), 13:38, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это правда, например, тот же swiftshader задействует определённые костыли, имеющиеся только у шланга. Ну и, по тому, что chromium, spidermonkey и firefox регулярно ломали компиляцию гцц, а куча ебилдов уже тянет по ведру патчей для сборки не шлангом, можно начинать делать определённые выводы. Системный линкер прекрасно справляется со сборкой 100% бинарей, но постоянно обламывается на коде гугл-спонсоред разрабов. Тоже определённая тенденция. Хромиум вот уже официально больше никак не собрать гцц. А производительность шланга всегда была и есть ниже, поскольку единственная оптимизация, ему известная, это лапша из goto, по месту и нет. GCC+PGO лучше всем.
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|7.27, Анонин (?), 13:50, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хромиум вот уже официально больше никак не собрать гцц
Вот дока и их официальная позиция.
https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/clang.md#Using-gcc-
Они его не собирают и не тестят, и если gcc что-то сломает или заведорлочит - это проблемы gcc, они не будут тратить на это свое время.
Но если есть желание это исправить - присылайте патчи.
> прекрасно справляется со сборкой 100% бинарей
> но постоянно обламывается на коде гугл-спонсоред разрабов
Противоречие в этой фразе вижу я))) Никак не может быть 100%, если линкер постоянно обламывается.
> производительность шланга всегда была и есть ниже
Это все круто, но все-таки хочется увидеть пруфы что chromium gcc быстрее clang
> Тоже определённая тенденция.
А то что ядро было годами прибито к одному компилятору и ушли тысячи человекочасов чтобы заставить его компилиться шлангом это тоже тенденция или "это другое (с)"?
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|8.30, Аноним (16), 14:02, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну смотри, объектники гцц собирались любым линкером, объектники шланга собираютс... текст свёрнут, показать
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|6.31, Аноним (16), 14:07, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>GNU Extensions, которые (были) прибыты костылями к одному единственному компилятору
у интеловского компилятора тоже были (не говоря про шланг), например, так что вот это очевидная ложь.
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|3.13, Аноним (16), 13:13, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gold гулаговские бездельники придумали. Экспериментальный игрушечный проект и никогда ничем иным не был.
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|2.18, Анонин (?), 13:21, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> The motivation for writing gold was to make a linker that is faster than the GNU linker, especially for large applications coded in C++.
Т.е. GNU linker еще более тормозной чем голда? Или потом они забегали и улучшили linker?
Кто знает насколько текущий GNU linker тормозной?
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|2.25, Крок (?), 13:30, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пробовал я молд, фишка в том что он быстрее пока lto выключено, а с ним скороть от шланга не отличается почти. Автор сказал что лто через шланговый плагин работает и потому ускорения не будет. На этом мой интерес пропал.
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|1.6, Аноним (7), 12:59, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Манипуляции с лицензиями - вечная история в эквиваленте с патентами.
> MIT позволит повысить привлекательность проекта
Повысит привлекательность только хорошо работающий чистый код.
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|2.11, Аноним (2), 13:10, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в два раза медленнее /usr/bin/cp -- это насколько привлекательно?
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|2.15, Аноним (-), 13:15, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.е ты считаешь, что у создателя проекта нет права перевести свой проект на любую лицензию которую он хочет?
и называешь это право "Манипуляции с лицензиями"?
хм... а не попух ли ты случайно?
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|3.19, Аноним (16), 13:21, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Некоторые "создатели" просто вниманиеляди, мечтающие о работе на благо корп. Незачем тут глубоко копать.
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|4.23, Аноним (-), 13:27, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хахаха
они просто хотят писать хороший код и при этом не побираться по донатам
сейчас только корпы (и другой бизнес) могут обеспечить их достойной зарплатой
есть только пару опенсорс проектов с хорошей монетизацией (и то убогие ноют, что "они корпам продались")
вот когда придумают нормальную схему монетизации попенсорса - то сразу ситуация поменяется
но такого скорее всего не будет т.к. нытики и ни#еброды хотят только потреблять нахаляву, да еще и что-то требовать от разработчиков
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|1.20, Аноним2 (?), 13:23, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Опция "-undefined" теперь обрабатывается как синоним "--undefined", в не "-u ndefined". Аналогично опция "-nopie" обрабатывается как синоним "--no-pie".
Будем поощрять бардак в головах и лишний код?
В лучшем случае должно выводиться сообщение чтобы пользователь понял где он не прав. В худшем исполняться по стандартам.
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|1.24, Серб (ok), 13:30, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опция "-undefined" теперь обрабатывается как синоним "--undefined", в не "-u ndefined"
Если они заняты этим, то все остальное уже сделали. Проект можно закрывать.
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|1.32, pashev.ru (?), 14:10, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Но разработчики отказались от подобной модели, так как такой подход не оправдал себя.
Зато теперь что? Бесплатно получат? Такой подход себя оправдывает?
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|1.33, Аноним (33), 14:36, 28/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>с использования копилефт лицензии
Так разве можно говорить в русском языке? "Копилефтной лицензии" было бы уместнее.
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|2.34, Аноним (34), 15:00, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так разве можно говорить в русском языке?
Можно. Язык формируется и меняется носителями. Именно так живой язык и развивается.
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