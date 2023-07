Выпуск компоновщика Mold 2.0, развиваемого разработчиком LLVM lld

2.9 , Аноним ( 2 ), 13:06, 28/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда собирал хромиум, линковка занимала пару минут, сжирала почти всю раму и нагружала проц. Спасибо гну за это. У меня даже такая примета появилась: если в процессе выполнения повседневных задач вдруг все стало резко тормозить, значит хромиум почти собрался, и работает линкер.

3.12 , Анонин ( ? ), 13:12, 28/07/2023 А зачем ты хромиум собирал gcc? Есть же шланг, который его идеально собирает.

4.14 , Аноним ( 2 ), 13:14, 28/07/2023 дурак был, думал гну эта крута

4.16 , Аноним ( 16 ), 13:17, 28/07/2023 Только на той неделе мне пришлось установить шланг, захардкоженный на лдд, потому что шланг теперь вендор-лок и нормальный системный линкер ему больше не годится. Твоё "идеально" это с багами и костылями при сборке, не переносимо, с более низкой производительностью результирующих файлов.

5.22 , Анонин ( ? ), 13:27, 28/07/2023 > шланг теперь вендор-лок брехня > нормальный системный линкер ему больше не годится э, а кто сказал что системный линкер - нормальный? > не переносимо это GNU Extensions, которые (были) прибыты костылями к одному единственному компилятору > с более низкой производительностью результирующих файлов. Напомню что речь про хромиум.

У них в доке прямо написано про шланг - "This is the only supported compiler for building Chromium."

Так что давай пруфы что Chromium Clang менее производительный чем Chromium GCC

6.26 , Аноним ( 16 ), 13:38, 28/07/2023 Это правда, например, тот же swiftshader задействует определённые костыли, имеющиеся только у шланга. Ну и, по тому, что chromium, spidermonkey и firefox регулярно ломали компиляцию гцц, а куча ебилдов уже тянет по ведру патчей для сборки не шлангом, можно начинать делать определённые выводы. Системный линкер прекрасно справляется со сборкой 100% бинарей, но постоянно обламывается на коде гугл-спонсоред разрабов. Тоже определённая тенденция. Хромиум вот уже официально больше никак не собрать гцц. А производительность шланга всегда была и есть ниже, поскольку единственная оптимизация, ему известная, это лапша из goto, по месту и нет. GCC+PGO лучше всем.

7.27 , Анонин ( ? ), 13:50, 28/07/2023 > Хромиум вот уже официально больше никак не собрать гцц Вот дока и их официальная позиция.

https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/docs/clang.md#Using-gcc-

Они его не собирают и не тестят, и если gcc что-то сломает или заведорлочит - это проблемы gcc, они не будут тратить на это свое время.

Но если есть желание это исправить - присылайте патчи. > прекрасно справляется со сборкой 100% бинарей

> но постоянно обламывается на коде гугл-спонсоред разрабов Противоречие в этой фразе вижу я))) Никак не может быть 100%, если линкер постоянно обламывается. > производительность шланга всегда была и есть ниже Это все круто, но все-таки хочется увидеть пруфы что chromium gcc быстрее clang > Тоже определённая тенденция. А то что ядро было годами прибито к одному компилятору и ушли тысячи человекочасов чтобы заставить его компилиться шлангом это тоже тенденция или "это другое (с)"?

8.30 , Аноним ( 16 ), 14:02, 28/07/2023 текст свёрнут, показать Ну смотри, объектники гцц собирались любым линкером, объектники шланга собираютс... 6.31 , Аноним ( 16 ), 14:07, 28/07/2023 >GNU Extensions, которые (были) прибыты костылями к одному единственному компилятору у интеловского компилятора тоже были (не говоря про шланг), например, так что вот это очевидная ложь.

3.13 , Аноним ( 16 ), 13:13, 28/07/2023 Gold гулаговские бездельники придумали. Экспериментальный игрушечный проект и никогда ничем иным не был.

2.10 , Аноним ( 16 ), 13:10, 28/07/2023 Голд никогда не был быстрым, он существовал затем что лучше оптимизировал в своё время. Но всегда был проблемным и уже много лет заброшен и бесполезен. Кстати линукс в 2019 его дропнул https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

2.18 , Анонин ( ? ), 13:21, 28/07/2023 > The motivation for writing gold was to make a linker that is faster than the GNU linker, especially for large applications coded in C++. Т.е. GNU linker еще более тормозной чем голда? Или потом они забегали и улучшили linker?

Кто знает насколько текущий GNU linker тормозной?

Кто знает насколько текущий GNU linker тормозной?

3.21 , Аноним ( 16 ), 13:23, 28/07/2023 Да, bfd значительно доработали за 15 лет.

2.25 , Крок ( ? ), 13:30, 28/07/2023 Пробовал я молд, фишка в том что он быстрее пока lto выключено, а с ним скороть от шланга не отличается почти. Автор сказал что лто через шланговый плагин работает и потому ускорения не будет. На этом мой интерес пропал.