The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен набор компиляторов LLVM 18

07.03.2024 13:50

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 18.1.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Начиная с ветки 18.x проект перешёл на новую схему формирования номеров версий. По аналогии с проектами GCC и GDB, нулевой выпуск ("N.0") теперь используется в процессе разработки, а первая стабильная версия снабжается номером "N.1". Изменение позволяет отделить сборки на основе находящейся в разработке ветки (mainline) от сборок ветки с финальными релизами. Например, при подготовке нынешнего выпуска разработка велась с использованием нестабильной ветки LLVM 18.0, а первый стабильный релиз вышел под номером 18.1.0. В дальнейшем при необходимости каждые две недели могут формироваться корректирующие выпуски под номерами 18.1.1, 18.1.2 и т.п. В случае внесения в текущую ветку изменений, нарушающих ABI, обновление будет сформировано с изменением второй цифры версии (т.е. 18.2.0).

Основные улучшения в Clang 18:

  • Изменения, связанные с языком Си:
    • Структуры, объединения и массивы с признаком "const" по аналогии с GCC теперь могут использоваться как константные выражения.
    • Перечисления (enum) теперь отражаются в метаданных TBAA (Type Based Alias Analysis) в своём исходном целочисленном типе, вместо обработки как типа "char".
    • Добавлена поддержка атрибута "counted_by", через который можно указать поле в структуре с гибким массивом, определяющим число элементов в гибком массиве. Атрибут может использоваться в clang для повышения эффективности проверок выхода за границу буфера.
  • Возможности, определённые в будущем Си-стандарте C23:
    • Добавлена поддержка флагов "-std=c23" и "-std=gnu23", а также значения "202311L" для макроса "__STDC_VERSION__", определяющих стандарт C23 и расширения GNU C23.
    • Добавлена поддержка выражения "requires c23" для привязки модулей к поддержке стандарта C23.
    • Реализована поддержка вывода типа при определении объектов, что позволяет использовать вместо типа признак "auto" для определения типа переменных на основе типа выражения для их инициализации. Например: "auto y = cos(x);".
    • Добавлена поддержка заголовочного файла <stdckdint.h> с макросами для проверки целочисленных вычислений.
    • Разрешено размещение меток в любых местах внутри составных выражений.
    • При компиляции в режиме C23 прекращена поддержка в коде триграфов, последовательностей из трёх ASCII-символов, обрабатываемых как один символ, например, последовательность "??=" можно было использовать вместо "#". После появления Unicode поддержка триграфов потеряла смысл.
  • Возможности, связанные со стандартом C++20: Реализована экспериментальная возможность использования в шаблонах дополнительных видов аргументов, не являющихся типами, например, разрешено указание значений с плавающей запятой, указателей и ссылок на субобъекты.
  • Возможности, связанные со стандартом C++23: Добавлена экспериментальная поддержка механизма "Deducing this", позволяющего использовать в шаблоне параметры с признаком "this" и дающего возможность из функции класса узнать категорию выражения (например, является ли константой), для которого эта функция вызвана.
  • Возможности, связанные с будущим стандартом C++2с (C++26):
    • Добавлена возможность использования сразу нескольких переменных-заполнителей с именем "_" в одной области видимости, например, теперь являются корректными конструкции: 
      
    struct S {
      int _, _; 
    };
    void func() {
      int _, _;
    }
    void other() {
      int _; // ранее выводилось предупреждение в режиме -Wunused
    }
    • Предоставлена возможность использования строковых литералов в контексте, в котором они не используются для инициализации массива символов и не попадают в результирующий код, а применяются только во время компиляции для диагностических сообщений и препроцессинга, например, в качестве параметров директив и атрибутов _Pragma, asm, extern, static_assert, [[deprecated]] и [[nodiscard]].
    • Переведено в разряд устаревших выполнение неявных преобразований перечисляемых значений в арифметических вычислениях. 
      
   int main() {
      enum E1 { e };
      enum E2 { f };
      bool b = e <= 3.7; // устарело
      int k = f - e; // устарело
      int x = +f - e; // OK
   }
    • Реализована спецификация, определяющая возможности, связанные с инициализацией параметров шаблонов.
  • Добавлена встроенная функция "__builtin_vectorelements()" для определения числа элементов в векторе.
  • Добавлено ключевое слово "__datasizeof", которое отличается от "sizeof" тем, что возвращает размер типа без учёта хвостового заполнения.
  • Добавлены новые флаги компилятора:
    • "-fverify-intermediate-code" для верификации сгенерированного LLVM IR;
    • "-fkeep-system-includes" для изменения поведения опции "-E";
    • "-fassume-nothrow-exception-dtor" для сокращения размера обработчиков исключений за счёт упрощения логики обработки деструкторов;
    • "-fopenacc" для поддержки OpenACC в Clang;
    • "-fcx-limited-range" и "-fcx-fortran-rules" для задействования простых формул умножения и деления комплексных чисел, не проверяющих результат на значение NaN и использующих алгоритм Смитта;
    • "-fvisibility-global-new-delete=<force-hidden|force-protected| force-default|source>" для управления как и когда обеспечивать видимость заменяемых объявлений new и delete;
    • "-fdefine-target-os-macros" для управления предоставлением определений для списка макросов TARGET_OS_*.
  • Добавлены новые атрибуты: "[[clang::preferred_type(type-name)]]", "[[clang::coro_only_destroy_when_complete]]", "[[clang::coro_return_type]]", "[[clang::coro_wrapper]]", "[[clang::code_align(N)]]" и "[[clang::coro_lifetimebound]]".
  • Значительно расширены средства диагностики и статического анализа, добавлены новые проверки.



Основные новшества LLVM 18.0:

  • В бэкенд для архитектуры X86 добавлена поддержка расширений архитектуры набора команд (ISA): USER_MSR, VX10.1-256 и AVX10.1-512. Тип i128 унифицирован с типом __int128 из GCC и clang, что позволило усилить бинарную совместимость с внешними проектами, такими как Rust.
  • В бэкенде для архитектуры RISC-V стабилизирована поддержка расширений Zicond, Zfa, Zihintntl, Zvbb, Zvbc, Zvkb, Zvkg, Zvkn, Zvknc, Zvkned, Zvkng, Zvknha, Zvknhb, Zvks, Zvksc, Zvksed, Zvksg, Zvksh и Zvkt. Добавлены встроенные функции для расширений Zk*, Zbb и Zbc. Добавлена экспериментальная поддержка генерации кода для архитектур RV32E, RV64E, ilp32e и lp64e. Реализована поддержка расширений Ziccif, Ziccrse, Ziccamoa, Zicclsm, Za64rs, Za128rs, Zic64b и Smepmp.
  • В бэкенд для архитектуры LoongArch добавлены встроенные функций (Intrinsics) для расширений LSX (128-bits SIMD) и LASX (256-bits SIMD). Добавлена поддержка новых инструкций, появившихся в спецификации LoongArch Reference Manual 1.10. Добавлена начальная поддержка автоматической векторизации. Улучшена генерация кода.
  • В бэкенд для архитектуры AArch64 добавлена поддержка процессоров Cortex-A520, Cortex-A720 и Cortex-X4. Реализована поддержка ассемблера и дизассемблера для расширений архитектуры, предложенных в 2023 году. Добавлена поддержка механизма защиты Stack Clash Protection, позволяющего выявлять факты переполнения стека и блокировать методы атак на основе пересечения стека и кучи.
  • В бэкенд для архитектуры ARM добавлена поддержка процессора Cortex-M52 и обеспечена возможность работы в режиме только исполнения (execute-only) для архитектуры Armv6-M.
  • Улучшены бэкенды для архитектур WebAssembly, MIPS, PowerPC, AMDGPU.
  • Расширены возможности компоновщика LLD. Добавлена поддержка объектов FatLTO. Улучшена поддержка архитектур RISC-V и AArch64.
  • В библиотеке Libc++ продолжена реализация возможностей стандартов C++20, C++23 и C++26.
  • В отладчике LLDB добавлена поддержка автоматического извлечения символов и бинарных данных с внешних серверов, поддерживающих протокол DEBUGINFOD. Расширена поддержка архитектуры AArch64 и добавлена возможность отладки расширений SME и SME2 (Scalable Matrix Extension).
  • Удалены обвязки для языка Python.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/l...)
  2. OpenNews: Доступен набор компиляторов LLVM 17.0
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 13
  4. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  5. OpenNews: Выпуск компоновщика Mold 2.0, развиваемого разработчиком LLVM lld
  6. OpenNews: Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60744-llvm
Ключевые слова: llvm, clang, compile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 13:57, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А давно вообще этот линкер не может собирать программы без флага --undefined-version? Насколько разумно собирать вообще все с ним?
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:07, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь мы пишем import std вместо #include <...>
    Работаем, братья!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:14, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просите чтоб в следующем стандарте добавили новый вид квадратных скобкок со скруглёнными углами. Скобочек слишком мало!
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 14:37, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вам к Rust-оманам, это они программируют там на правом краю клавиатуры. Можете даже скормить в Keyboard Layout Analyzer любой исходник на Rust, и посмотреть как изнашивается клавиатура в знаках препинания и скобках. Rust'итутки -- это программисты мизинцем.
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 14:56, 07/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.22, Аноним (5), 16:04, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что вы имеете против скобкок со скруглёнными углами?
     
  • 3.33, n00by (ok), 16:30, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их как раз убрали. Вот так квадратные скобочки со скруглёнными углами выглядели:

    ??(
    ??)

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:44, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Леонид, повторяю специально для вас: не брат ты мне...
     

  • 1.6, m228chtig (?), 14:24, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоветуйте железку с архитектурой LoongArch, хочется поиграться, потыкать палочкой. Где купить в РФ?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:52, 07/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.21, Аноним (3), 15:58, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси у альтовцев, я так понимаю, скоро на всех прилавках страны. Только это же мипсы 20 летней давности и по производительности тоже тех лет. Когда я в прошлый раз интересовался, им нечего было предложить производительного, твой телефон с армом мощнее их мипсовых серверов.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 16:22, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по документации, LoongArch - это уже не MIPS, а новая ISA, которая появилась впервые в процессорах Loongson 2021 года.
    Это раньше Loongson были MIPS.
     
  • 2.29, _kp (ok), 16:26, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В РФ нигде не купить. А на Ali продаются.
    Есть как комплекты в виде десктопных материнок, так и мелкие платки типа Raspberry.

    Пока они на каждом углу не продаются, какого то интереса не представляют. Тот же Linux на ARM вполне достаточно  проблем добавляет, а будет и вовсе экзотическая архитектура и версия Линукса. Но, для коллекционеров, и любителей диковин, для  поиграться можно.

     

  • 1.7, Аноним (-), 14:27, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучший свободный компилятор стал еще лучше!
    Благодаря гибкости LLVM мы получили такие прекрасные языки как свифт и раст. Мы можем собирать ядро линукса для андроида не мараясь в гыцыцы.
    Скажем же спасибо создателям и тем кто финансирует его разработку!
     

  • 1.11, Аноним (10), 14:53, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зато ГЦЦ Модулу-2 поддерживает!
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 14:55, 07/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:59, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну вот, если нужен модула-2 компилятор - можно поставить gcc, а для всего остального llvm
     
  • 2.16, Аноним (-), 15:02, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато ГЦЦ Модулу-2 поддерживает!

    Всё, закапываем ллвм и переходим на гцц.
    Это же очень важный и популярный язык программирования!
    Как же ми без него жили столько лет то...

    Ты, кстати, забыл что ллвм еще не поддерживает кучку некроплатформ.

     
     
  • 3.19, Аноним (10), 15:18, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же очень важный и популярный язык программирования!

    Уж всяко лучше двух известных языков, из-за которых местные анонимусы сломали все копья и прожгли все диваны. Просто работает.

     
  • 2.26, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:24, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только ее!
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:08, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У растаманов праздник - новая версия LLVM, написанного на C++ и котороым собирается весь расто-код
     
  • 1.18, name (??), 15:08, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём ебилдов. Пока нужен только для mesa и rust, надеюсь, gcc когда-нибудь полностью заменит его.
     
     
  • 2.20, Аноним (3), 15:40, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, чего ты там ждёшь, ебилды давно опубликованы в дереве и лично я собрал ещё вчера https://gitweb.gentoo.org/repo/gentoo.git/log/sys-devel/clang

    А со Skia что делать будешь? Шлангокостылей в гцц нет. NVIDIA вон тоже в своих компиляторах отказываться не спешит, а куда без неё? Ржавчина и меза-то без проблем удаляются и не нужны вообще ни для чего.

     

  • 1.23, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:11, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалены обвязки для языка Python

    Зачем?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:27, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://raw.githubusercontent.com/llvm/llvm-project/main/clang/bindings/python

    Для Clang вроде на месте. Это надо быть поехавшим, чтобы их удалять — на них столько всего завязано.

     

  • 1.24, Аноним (31), 16:17, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >int x = +f - e; // OK

    Спасибо, не знал что можно обойтись без static_cast<>.

     
     
  • 2.27, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:25, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря вы ему сказали... ой зря
     

  • 1.28, n00by (ok), 16:26, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое нужное нововведение C23 так и не добавили.

    6.10.4 Binary resource inclusion
    ...
    EXAMPLE 1 Placing a small image resource.



    #include <stddef.h>

    void have_you_any_wool(const unsigned char*, size_t);

    int main (int, char*[]) {
          static const unsigned char baa_baa[] = {
    #embed "black_sheep.ico"
          };

          have_you_any_wool(baa_baa, sizeof(baa_baa));

          return 0;
    }



     
  • 1.30, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:27, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше хрому тоже радовались и как вам теперь живётся? Тут также будет, только конкуренция остановит проприетарное рабство
     
  • 1.32, mumu (ok), 16:27, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > auto y = cos(x);

    Воу. То есть в каких-то случаях это будет Int, а в каких-то double и заранее вообще не угадать? А может не надо, а?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру