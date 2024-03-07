Доступен набор компиляторов LLVM 18

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|1.3, Аноним (3), 13:57, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А давно вообще этот линкер не может собирать программы без флага --undefined-version? Насколько разумно собирать вообще все с ним?
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|2.5, Аноним (5), 14:14, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просите чтоб в следующем стандарте добавили новый вид квадратных скобкок со скруглёнными углами. Скобочек слишком мало!
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|3.8, Аноним (4), 14:37, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это вам к Rust-оманам, это они программируют там на правом краю клавиатуры. Можете даже скормить в Keyboard Layout Analyzer любой исходник на Rust, и посмотреть как изнашивается клавиатура в знаках препинания и скобках. Rust'итутки -- это программисты мизинцем.
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|3.33, n00by (ok), 16:30, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их как раз убрали. Вот так квадратные скобочки со скруглёнными углами выглядели:
??(
??)
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|1.6, m228chtig (?), 14:24, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посоветуйте железку с архитектурой LoongArch, хочется поиграться, потыкать палочкой. Где купить в РФ?
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|2.21, Аноним (3), 15:58, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спроси у альтовцев, я так понимаю, скоро на всех прилавках страны. Только это же мипсы 20 летней давности и по производительности тоже тех лет. Когда я в прошлый раз интересовался, им нечего было предложить производительного, твой телефон с армом мощнее их мипсовых серверов.
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|3.25, Аноним (25), 16:22, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по документации, LoongArch - это уже не MIPS, а новая ISA, которая появилась впервые в процессорах Loongson 2021 года.
Это раньше Loongson были MIPS.
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|2.29, _kp (ok), 16:26, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В РФ нигде не купить. А на Ali продаются.
Есть как комплекты в виде десктопных материнок, так и мелкие платки типа Raspberry.
Пока они на каждом углу не продаются, какого то интереса не представляют. Тот же Linux на ARM вполне достаточно проблем добавляет, а будет и вовсе экзотическая архитектура и версия Линукса. Но, для коллекционеров, и любителей диковин, для поиграться можно.
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|1.7, Аноним (-), 14:27, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучший свободный компилятор стал еще лучше!
Благодаря гибкости LLVM мы получили такие прекрасные языки как свифт и раст. Мы можем собирать ядро линукса для андроида не мараясь в гыцыцы.
Скажем же спасибо создателям и тем кто финансирует его разработку!
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|2.15, Аноним (15), 14:59, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну вот, если нужен модула-2 компилятор - можно поставить gcc, а для всего остального llvm
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|2.16, Аноним (-), 15:02, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зато ГЦЦ Модулу-2 поддерживает!
Всё, закапываем ллвм и переходим на гцц.
Это же очень важный и популярный язык программирования!
Как же ми без него жили столько лет то...
Ты, кстати, забыл что ллвм еще не поддерживает кучку некроплатформ.
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|3.19, Аноним (10), 15:18, 07/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это же очень важный и популярный язык программирования!
Уж всяко лучше двух известных языков, из-за которых местные анонимусы сломали все копья и прожгли все диваны. Просто работает.
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|1.17, Аноним (17), 15:08, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У растаманов праздник - новая версия LLVM, написанного на C++ и котороым собирается весь расто-код
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|1.18, name (??), 15:08, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждём ебилдов. Пока нужен только для mesa и rust, надеюсь, gcc когда-нибудь полностью заменит его.
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|1.24, Аноним (31), 16:17, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>int x = +f - e; // OK
Спасибо, не знал что можно обойтись без static_cast<>.
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|1.28, n00by (ok), 16:26, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Самое нужное нововведение C23 так и не добавили.
6.10.4 Binary resource inclusion
...
EXAMPLE 1 Placing a small image resource.
#include <stddef.h>
void have_you_any_wool(const unsigned char*, size_t);
int main (int, char*[]) {
static const unsigned char baa_baa[] = {
#embed "black_sheep.ico"
};
have_you_any_wool(baa_baa, sizeof(baa_baa));
return 0;
}
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|1.32, mumu (ok), 16:27, 07/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> auto y = cos(x);
Воу. То есть в каких-то случаях это будет Int, а в каких-то double и заранее вообще не угадать? А может не надо, а?
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