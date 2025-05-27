Google оценил возможности квантового компьютера, необходимые для взлома RSA-2048

Компания Google опубликовала результаты прогнозирования возможностей квантового компьютера, необходимого для успешной факторизации параметров 2048-битных RSA-ключей. В ходе исследования был сделан вывод, что теоретически взлом ключа RSA-2024 может быть осуществлён за неделю вычислений на квантовом компьютере, имеющим миллион неидеальных ("шумных") кубитов. На текущем этапе развития квантовые компьютеры позволяют использовать от 100 до 1000 кубитов с необходимым для проведения атаки уровнем ошибок (0.1%).

Примечательно, что заявленное Google число кубитов в 20 раз меньше, чем прогнозировалось в 2019 году. Число необходимых для атаки кубитов удалось снизить за счёт оптимизации алгоритма прогнозирования возведения в степень по модулю и задействования техники послойной коррекции ошибок. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) намерен признать не стойкие для подбора на квантовых компьютерах алгоритмы устаревшими в 2030 году и запретить их использование после 2035 года.

В основе шифрования RSA лежит операция возведения в степень по модулю большого числа. В открытом ключе содержится модуль и степень. Модуль формируется на основании двух случайных простых чисел, которые известны только владельцу закрытого ключа. Квантовые компьютеры позволяют эффективно решать задачу разложения числа на простые множители, что может использоваться для синтеза закрытого ключа на основе открытого.



