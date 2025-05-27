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Google оценил возможности квантового компьютера, необходимые для взлома RSA-2048

27.05.2025 11:18

Компания Google опубликовала результаты прогнозирования возможностей квантового компьютера, необходимого для успешной факторизации параметров 2048-битных RSA-ключей. В ходе исследования был сделан вывод, что теоретически взлом ключа RSA-2024 может быть осуществлён за неделю вычислений на квантовом компьютере, имеющим миллион неидеальных ("шумных") кубитов. На текущем этапе развития квантовые компьютеры позволяют использовать от 100 до 1000 кубитов с необходимым для проведения атаки уровнем ошибок (0.1%).

Примечательно, что заявленное Google число кубитов в 20 раз меньше, чем прогнозировалось в 2019 году. Число необходимых для атаки кубитов удалось снизить за счёт оптимизации алгоритма прогнозирования возведения в степень по модулю и задействования техники послойной коррекции ошибок. Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) намерен признать не стойкие для подбора на квантовых компьютерах алгоритмы устаревшими в 2030 году и запретить их использование после 2035 года.

В основе шифрования RSA лежит операция возведения в степень по модулю большого числа. В открытом ключе содержится модуль и степень. Модуль формируется на основании двух случайных простых чисел, которые известны только владельцу закрытого ключа. Квантовые компьютеры позволяют эффективно решать задачу разложения числа на простые множители, что может использоваться для синтеза закрытого ключа на основе открытого.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Воссоздание RSA-ключей через анализ SSH-соединений к сбойным серверам
  3. OpenNews: Атака Marvin для расшифровки RSA на основе измерения времени операций
  4. OpenNews: Предложен метод взлома ключей RSA-2048 на современном квантовом компьютере
  5. OpenNews: NIST стандартизировал три алгоритма постквантового шифрования
  6. OpenNews: Рассчитаны параметры квантового компьютера для взлома ключей, используемых в Bitcoin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63310-rsa
Ключевые слова: rsa, quantum
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ждем. Может тогда получится сделать кейген к Total Commander.
     
     
  • 2.8, IdeaFix (ok), 12:07, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, шутка про кейген для FAR такая же старая как и шутка про FrontPage 1.0, или её кто-то поймёт?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:43, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое впечатление что единственное для чего нужен квантовый компуктер это взлом RSA.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:27, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в моделировать/понимать процессы сборки сложных молекул в микробиологии?  Да и квантовомеханические задачи, как бы, естесственнее на нём решать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:46, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я ожидал большего.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:16, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > может быть осуществлён за неделю вычислений на квантовом компьютере, имеющим МИЛЛИОН неидеальных кубитов. На текущем этапе развития квантовые компьютеры позволяют использовать от 100 до 1000 кубитов

    Теперь внимание! Сложность поддержания контролируемого состояния системы, состоящей из миллиона кубитов, — не на 3 порядка сложнее, в 2^1000 раз сложнее. На всякий случай, это 301 порядок.

    Расходимся.

     
  • 1.11, fidoman (ok), 12:23, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К какому году квантовые компьютеры заполнят тут хоть одну строчку?
    https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_Factoring_Challenge
     
     
  • 2.16, фф (?), 12:56, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык соревнование то закрыто уже:
    RSA Factoring Challenge ended in 2007[5] and no further prizes will be awarded for factoring the higher numbers.
    так что при всем желании и возможности не попасть уже.
     

  • 1.14, Ося Бендер (?), 12:31, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю сбер готовится к гонке и уже "строит" квантовый суперкомпьютер.
     

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