Google оценил возможности квантового компьютера, необходимые для взлома RSA-2048

12:56, 27/05/2025

дык соревнование то закрыто уже:

RSA Factoring Challenge ended in 2007[5] and no further prizes will be awarded for factoring the higher numbers.

так что при всем желании и возможности не попасть уже.