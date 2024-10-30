Выпуск звукового редактора Audacity 3.7

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|1.3, Аноним (3), 22:17, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Хорошие новости, и хорошо, что проект живёт. Отличное приложение для случаев, когда нужно по-быстрому и без заморочек поправить аудио файл. Да и с многими заморочками тоже неплохо справляется программа.
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|2.6, Аноним (6), 22:45, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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По традиции, телеметрией возмущены больше всего те, кто сабжем вообще не пользуется...
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|3.13, Аноним (13), 00:21, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Больше не пользуется. Важное уточнение. С телеметрией у меня уже есть полноценные проприетарные продукты.
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|4.15, Аноним (-), 00:23, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше не пользуется. Важное уточнение.
Какая трагедия))!
> С телеметрией у меня уже есть полноценные проприетарные продукты.
Полноценные проприетарные они бесплатные или ты их просто пиратишь?
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|4.17, Аноним (17), 00:25, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С телеметрией у меня уже есть полноценные проприетарные продукты.
Вынужден доложить, что помимо "проприетарной" телеметрии, на скаченных тoбoю продуктах с рутрекера, у тeбя наличествуют зловреды, о которых ты даже не догадываешься. Откуда знаю? Сам с 2009 года делал раздачи и поимел многих любителей бесплатного сыра) Раздачи успешно апрувились за небольшой гешефт и писались одобрительные комментарии за деньги) Сейчас смысла скрывать это нет, т.к. давно не у дел. Но знай, что я далеко не один такой там)))
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|2.18, Аноним (-), 00:27, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телеметрия тут ещё есть?
Проект открыт, что отправляется может посмотреть любой пользователь.
Каждый кто не хочет помочь создателям сделать продукт лучше - а именно для этого добавлена телеметрия - это просто редиска "нехороший человек".
Относиться к "такому" я могу только с максимальной брезгливостью, также как, например, к особям которые напихиваю полные карманы еды на шведском столе.
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|1.7, Аноним (7), 23:19, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Максимально и крайне годная программа. Я как диванный битмейкер её использую в связке с lmms. Штука потрясающая, аудио можно обрабатывать аки хирургическим скальпелем, причем стандартными средствами.
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|2.11, Аноним (13), 00:19, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, сабж собирает максимум информации о пользователях и кипрские компании наименее этичные. Жаль sneedacity загнулся, была заявка на успех. А вообще, возможно, это geoip зонды.
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|2.12, Аноним (17), 00:20, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но зонды от китайского господина и дяди cэма тeбя не волнуют почему-то. Только не говори что не пользуешься смартфонами и прочим ПО, в котором есть неотключаемая телеметрия (мелкий текст мы конечно же не читаем и не догадываемся об этом, ага).
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|1.26, Аноним (26), 00:58, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в руки компании Muse Group
Это не та, к-я первым делом прикрутила телеметрию?
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|2.29, Аноним (29), 01:12, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, та. Нет, не первым. ИМХО, не зря – поскольку они не писали этот редактор с нуля и не принимали решения о его разработке, развитии, UX/UI и т.д., им приходится иметь дело с тем что есть, и их задача – понять, как его сделать более удобным для пользователей, не сломав при этом привычный рабочий процесс для существующих пользователей, а не имея представления о том, что и как чаще всего делают пользователи, трудно будет понять что именно им нужно в первую очередь и что нельзя ломать ни в коем случае, а что можно. К тому же, она легко отключается. Но хотелось бы opt-in, тут согласен.
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|3.36, Аноним (35), 01:34, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если так страшно, можешь зафаерволлить выход программе в сеть. Интернет ей не нужен.
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|2.33, Аноним (29), 01:17, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У отключения телеметрии, кстати, есть один жирный минус: если коммерческая компания-разработчик смотрит в статистику телеметрии и видит, что там 0,01% пользователей на GNU/Linux или BSD, то она решает что оно никому не нужно и нет смысла поддерживать продукт на этих системах.
В случае с Audacity этого точно не произойдёт, но прецеденты уже были.
Если вы не параноик, то разумно не выключать телеметрию если программа явно говорит что именно передаётся, в идеале – в виде какого-нибудь json или чего-то подобного, куда можно заглянуть, и если внутри видно что данные как минимум обезличены, тем более, если уникального id клиента там нет и идентифицировать конкретного пользователя или устройство нельзя.
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|3.37, Аноним (35), 01:36, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Телеметрию отключают единицы. Тем кому работать надо, а не вознёй заниматься, вообще в настройки не лазят без необходимости (и правильно делают кстати).
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|3.41, Аноним (-), 03:22, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У отключения телеметрии, кстати, есть один жирный минус: если коммерческая компания-разработчик
> смотрит в статистику телеметрии и видит, что там 0,01% пользователей на
> GNU/Linux или BSD, то она решает что оно никому не нужно
> и нет смысла поддерживать продукт на этих системах.
> В случае с Audacity этого точно не произойдёт, но прецеденты уже были.
Понимаешь, чел, вот лично мне опенсорс которому нельзя доверять - вообще нахрен не упал. А когда оно норовит данные тырить и вести себя как нечто среднее между малварью, адварью и шароварью - доверия такой пакости немного. И даже если сорц вывален, еще не гарантия его безвредности.
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|4.43, Ruslan (??), 04:00, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть подозрение, что люди очень громко выражающие недовольство телеметрией, этим софтом один черт не пользуются. И если завтра из этого редактора уберут телеметрию, то ты в рядах пользователей аудасити не появишься.
Просто люди разные и для разных целей комп покупают. Кому-то аудио нарезать, да шумы подавить (аудасити не плохо это делает) для бложика, а кому-то поорать с дивана, что его приватность (нафиг никому не упавшую) кто-то задевает.
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|3.48, Аноним (48), 08:27, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "если коммерческая компания-разработчик смотрит в статистику телеметрии и видит, что там 0,01% пользователей"
Всё равно что верить интернет опросу что 99% пользуются интернетом.
Тут вопрос в интеллектуальных способностей тех, кто делает выводы.
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|4.51, Аноним (49), 08:33, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё нормально у них со способностями. Они понимают, что тем, кто телеметрию отключает, развитие продукта не интересно.
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|5.52, Аноним (52), 08:50, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такие желающие получить мнение о своём продукте и пожелание, куда им двигаться, могут у себя на сайте организовать опрос пользователей. Так намного этичнее по отношению к этим пользователям. А программа пусть в "About" содержит URL, где можно высказать свои пожелания о развитии.
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|1.27, Аноним (29), 01:09, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена возможность отката операций добавления, удаления, замены и перегруппировки эффектов.
Ну наконец-то!
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|2.31, Аноним (35), 01:14, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, странно что этого не было сделано раньше. Функциональность то не просто нужная, но и реально необходимая.
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|1.34, Аноним (35), 01:18, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хорошая программулина, у всякого рода блогеров востребована, не требует довольно просто разобраться методом научного тыка, в отличии от reaper, в котором без документации - никак.
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|1.38, Аноним (38), 01:40, 31/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не нужно. Мало того, что они добавили телеметрию, нашу, отечестсвенную, так еще и зачем-то порезали продукт.
Раньше (в версии 3.0.2) была просто офигительная фича Noise Remover, которую потом превратили в Noise Reducer, просто отломав один из параметров в гуе.
Сижу на древней версии 12-ти летне
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|2.39, Аноним (38), 01:42, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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* 12-летней давности, которая полна багов и глюков.
Как и весь опенсорсный/свободный софт оно стоит лишь потому, что мне лень искать подходящие раздачи/кряки/кейгены, да и вообще, я не очень сильно люблю bloat ware. Но увы, если отрезать фичи, то плюнешь на свои принципы и поставишь хороший качественный продукт, пусть и в виде блоатвари.
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|3.40, Аноним (17), 02:04, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> раздачи/кряки/кейгены
Это во времена Windows 98 достаточно было ввести ключик. Сейчас почти везде привязки к онлайн активациям и учёткам, что требует помимо серийника делать патчи exe'шников, а что там в те патчи напихали одному Богу известно.
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|4.44, Аноним (38), 04:30, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Многий софт до сих пор активируется ключиками/файликами лицензий, в комплекте с патчем и кейгеном зачастую идет текстовичек, где можно взять все нужное, если запускать кейген или патч ты стесняешься. Если же патч/кейген весит 64кб, да еще играет музыку и показывает красивые эффекты, то запускать его безопасно. Если патч/кейген весит 3гб, то да, запускать бы я его не стал.
Все что мне в последнее время было нужно, вполне хорошо покупалось на рутрекере и потом работало. Кроме, пожалуй, CityEngine, но это и без того достаточно специфичный софт.
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|2.47, X86 (ok), 07:48, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что страшного в телеметрии именно в этой программе? Сольет разработчику какие ты эффекты на аудио наложил?
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|3.50, Аноним (38), 08:29, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Отладатель IP-адреса 127.0.0.1 c 7:23:25 до 9:56:13 от 15 окт 2024 редактировал файл Основы Атеизма 8.mp3 в директории МОИ РЕЛИЗЫ"
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|4.53, Аноним (52), 08:56, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отправляемые в сеть пакеты содержат адрес явно не 127.0.0.1, что сам прекрасно знаешь. А если он редактировал речь оппозиционного политика?
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