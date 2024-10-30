Выпуск звукового редактора Audacity 3.7

2.29 , Аноним ( 29 ), 01:12, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, та. Нет, не первым. ИМХО, не зря – поскольку они не писали этот редактор с нуля и не принимали решения о его разработке, развитии, UX/UI и т.д., им приходится иметь дело с тем что есть, и их задача – понять, как его сделать более удобным для пользователей, не сломав при этом привычный рабочий процесс для существующих пользователей, а не имея представления о том, что и как чаще всего делают пользователи, трудно будет понять что именно им нужно в первую очередь и что нельзя ломать ни в коем случае, а что можно. К тому же, она легко отключается. Но хотелось бы opt-in, тут согласен.

3.36 , Аноним ( 35 ), 01:34, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если так страшно, можешь зафаерволлить выход программе в сеть. Интернет ей не нужен.

2.33 , Аноним ( 29 ), 01:17, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У отключения телеметрии, кстати, есть один жирный минус: если коммерческая компания-разработчик смотрит в статистику телеметрии и видит, что там 0,01% пользователей на GNU/Linux или BSD, то она решает что оно никому не нужно и нет смысла поддерживать продукт на этих системах. В случае с Audacity этого точно не произойдёт, но прецеденты уже были. Если вы не параноик, то разумно не выключать телеметрию если программа явно говорит что именно передаётся, в идеале – в виде какого-нибудь json или чего-то подобного, куда можно заглянуть, и если внутри видно что данные как минимум обезличены, тем более, если уникального id клиента там нет и идентифицировать конкретного пользователя или устройство нельзя.

3.37 , Аноним ( 35 ), 01:36, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Телеметрию отключают единицы. Тем кому работать надо, а не вознёй заниматься, вообще в настройки не лазят без необходимости (и правильно делают кстати).

3.41 , Аноним ( - ), 03:22, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У отключения телеметрии, кстати, есть один жирный минус: если коммерческая компания-разработчик

> смотрит в статистику телеметрии и видит, что там 0,01% пользователей на

> GNU/Linux или BSD, то она решает что оно никому не нужно

> и нет смысла поддерживать продукт на этих системах.

> В случае с Audacity этого точно не произойдёт, но прецеденты уже были. Понимаешь, чел, вот лично мне опенсорс которому нельзя доверять - вообще нахрен не упал. А когда оно норовит данные тырить и вести себя как нечто среднее между малварью, адварью и шароварью - доверия такой пакости немного. И даже если сорц вывален, еще не гарантия его безвредности.

4.43 , Ruslan ( ?? ), 04:00, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть подозрение, что люди очень громко выражающие недовольство телеметрией, этим софтом один черт не пользуются. И если завтра из этого редактора уберут телеметрию, то ты в рядах пользователей аудасити не появишься. Просто люди разные и для разных целей комп покупают. Кому-то аудио нарезать, да шумы подавить (аудасити не плохо это делает) для бложика, а кому-то поорать с дивана, что его приватность (нафиг никому не упавшую) кто-то задевает.

3.48 , Аноним ( 48 ), 08:27, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "если коммерческая компания-разработчик смотрит в статистику телеметрии и видит, что там 0,01% пользователей" Всё равно что верить интернет опросу что 99% пользуются интернетом.

Тут вопрос в интеллектуальных способностей тех, кто делает выводы.

4.51 , Аноним ( 49 ), 08:33, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё нормально у них со способностями. Они понимают, что тем, кто телеметрию отключает, развитие продукта не интересно.

5.52 , Аноним ( 52 ), 08:50, 31/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такие желающие получить мнение о своём продукте и пожелание, куда им двигаться, могут у себя на сайте организовать опрос пользователей. Так намного этичнее по отношению к этим пользователям. А программа пусть в "About" содержит URL, где можно высказать свои пожелания о развитии.

