Проект Flock основал форк фреймворка Flutter

Представлен проект Flock, в рамках которого создан форк фреймворка построения интерфейса пользователя Flutter, развиваемого компанией Google под лицензией BSD. Инициатором создания форка стал Мэтт Кэрролл (Matt Carroll), бывший сотрудник Google, ранее входивший в команду разработчиков Flutter. В качестве причины создания форка называется недостаточный объём ресурсов, которые компания Google вкладывает в проект.

Расширение основной команды разработчиков Flutter было прекращено Google в 2023 году, а в 2024 году компания уволила часть сотрудников. По мнению основателей форка, остающихся в Google разработчиков и участников, привлекаемых через аутсорсинг, недостаточно для полноценного развития проекта. В итоге, нехватка разработчиков Flutter привела к изменению приоритетов и стагнации разработки фреймворка для десктоп-платформ (разработка для 3 из 6 поддерживаемых платформ сейчас ограничена работой, связанной лишь с сопровождением имеющейся кодовой базы). Нехватка разработчиков также негативно влияет на устранение проблем - некоторые сообщения об ошибках могут оставаться в очереди годами.

Проект Flock не намерен раскалывать сложившееся сообщество и рассматривает себя как "Flutter+" - синхронизированный с основным проектом форк, добавляющий поверх основного Flutter востребованные сообществом улучшения и исправления ошибок, которые основная команда разработчиков Flutter из Google не может или не хочет реализовывать. Целью проекта заявлено ускорение развития и расширение вовлечённых в разработку ресурсов за счёт сообщества, не связанного с Google. В настоящий момент содержимое репозитория Flock полностью соответствует репозиторию Flutter.

Из проблем, мешающих прямому взаимодействию с основной командой Flutter, упоминается нехватка у основных разработчиков времени на рецензирование сторонних изменений, огромные затраты времени на различные согласования, затягивание обсуждений спорных решений и отсутствие понимания проблем разработчиков приложений (основная команда занимается разработкой Flutter, а не разработкой приложений на его основе, что мешает пониманию важности быстрого устранения некоторых проблем). Предполагается, что опытные разработчики приложений на Flutter и сопровождающие пакеты смогут использовать форк для оперативного исправления возникающих проблем и добавления желаемых новшеств, не дожидаясь реакции от основной команды Flutter и не согласовывая с ней изменения.

Со своей стороны, основная команда Flutter сможет по мере своих возможностей, в соответствии со своим графиком и учитывая свои критерии переносить изменения из форка в состав Flutter. Учитывая, что в Flock планируется привлечь большое число участников, занимающихся рецензированием изменений, перенос изменений из форка будет способствовать повышению качестве кодовой базы Flutter. Сообщество при этом не будет ограничено возможностями основной команды Flutter, и сможет использовать более эффективные и гибкие правила разработки.



