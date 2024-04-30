Волна увольнений в Google, затронувшая команды Flutter, Dart и Python Teams

|
|
|
|2.72, Kuromi (ok), 15:21, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не не не, это мем "иностранцы отнимают работу у честных американцев". Особенно мемно то, что увольнение объясняется желанием Компании съэкономить.
|
|2.73, 12yoexpert (ok), 15:43, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
там же уволили человек 8 мaкак, которые занимались только обновлениями версий питона во внутренних репах
|
|2.74, Настоящий КО (?), 15:50, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Но это не для вас вакансии, а для тех парней из Индии. Они дешевле и всегда соблюдают субординацию.
|
|1.3, Аноним (-), 09:47, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> Волна увольнений в Google
Ничосе!!11
Открываешь новость:
> команда [...] насчитывала менее 10 разработчиков
> будет уволено около 60 человек
Вы серьезно? Уволили 60 человек и это "Волна увольнений"?
Не стыдно от настолько жирного кликбейта?
В гугле сейчас работает около 180к человек. Пусть хотя бы половина их них в штатах. Сколько процентов от них эти 60?
|
|
|
|
|
|3.76, Аноним (76), 15:52, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Больше интересно, уволили какую часть команды Flutter. Это конец для Dart или пока еще нет?
|
|2.13, андрей (??), 10:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
тут как смотреть
если на Гугл в целом, то все что вы пишите имеет смысл и да несущественно
но если на команды...
Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад, именно Дартом занималось мало человек, меньше 10, если я не ошибаюсь, то даже минус один это значительный процент от команды
ТО есть в контексте именно определенного домена такое увольнение может быть очень существенным
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 10:55, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 100% команды разрабатывающей сам питон, так тебе понятнее?
Ты новость читал? Они не Python разарабатывали, а сугубо гугллвкие питоньи проекты:
> занималась управлением связанной с языком Python экосистемы в Google, обеспечением стабильности Python, обновлением связанных с Python сторонних пакетов и разработкой инструментария для проверки типов
|
|
|
|4.41, Аноним (17), 11:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Ты сам то хоть научился в чтение? Уволен Thomas Wouters глава релизной команды 3.12, 3.13 и он же член steering council он же кор девелопер питона с 2000 года.
|
|
|
|5.59, Аноним (33), 13:21, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Уволен Thomas Wouters глава релизной команды 3.12, 3.13 и он же член steering council он же кор девелопер питона с 2000 года.
И это "100% команды разрабатывающей сам питон"? Я все правильно понял?
|
|5.61, aaa (??), 14:00, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В статье же четко написана причина:"заменой старой команды на другую".
Thomas и другие члены команды постарели, их заменили на тех, кто по-моложе и по-красивше.
Может, и денег в Германии надо платить меньше, но это уже мои домыслы.
|
|
|
|6.95, Аноним (17), 16:42, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так ты смотри глубже искусственный интеллект их уволил потому что они стали ему не нужны.
|
|5.83, кент кента (?), 16:12, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Уволен Thomas Wouters глава релизной команды
это карма. в питоне ужасно с обратной совместимостью. о чем они думали эти годы? поделом. желательно весь питон теперь выкинуть
|
|5.84, Аноним (84), 16:13, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> I am Thomas Wouters, release manager of ...
Для окончивших курсы 'питон за 21 день': >>>> manager <<<<<
А кем он был в молодости сейчас значения особого не имеет. Разработчик на должности подметателя серверной не особо полезен.
|
|
|
|6.87, Аноним (87), 16:19, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я смотрю ты не очень понимаешь чем релиз менеджер занимается. Ну да ладно, на опеннете и не такое встречается.
|
|
|
|7.92, Аноним (84), 16:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я знаю столько, что у тебя голова опухнет столько знать. Пока я добрый, покажу что пишут в твоих интернетах на этот счёт. Responsibilities of a ... : planning, scheduling, managing builds, testing, deployment management, release support. Это чисто менеджерская должность и если речь о действительно важном разработчике в прошлом, то эта должность для него пенсионная, в хосписе.
|
|
|
|8.96, Аноним (17), 16:43, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Просто коммиты его почитай и не пиши больше глупостей Если тебя менеджер неуч п... текст свёрнут, показать
|
|2.47, нах. (?), 11:31, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В гугле сейчас работает около 180к человек.
так ни одного агента по продаже рекламы и не сократили.
А ты думал, кто эти 180 - разработчики чтоль?!
|
|2.67, аннаним (?), 15:02, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ПМ Флаттера пишет затронуло много команд.
The layoffs were decided AT LEAST a couple of layers above our team and affected a LOT of teams. (I think I can say that). Lots of good folks got bad news and lots of great projects lost people. Flutter and Dart were not affected any more or less that others.
итпитд
https://www.reddit.com/r/FlutterDev/s/Jb6Zn1o6RZ
|
|2.105, Аноним (105), 17:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уволили 60 человек и это "Волна увольнений"?
Именно так. Одно дело случайные увольнения по обстоятельствам. Другое дело, спланированно, десятки человек, разом.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 09:59, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>tools that have previously been used by U.S. Customs and Border Protection for border surveillance.
То есть против предоставления этих инструментов США для слежки за гражданами США особо не возражали.
|
|2.77, Аноним (76), 15:54, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кстати, не удивлюсь если уволили тех, кто выступает в поддержку палестинцев.
|
|
|
|
|
|4.106, Аноним (105), 17:23, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу составьте список "правильных" и "неправильных" наций, пожалуйста.
|
|1.5, Аноним (5), 09:52, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неужели зарплаты и аренда в Мюнхене настолько ниже, чем в штатах, что ради 10 человек надо было заморачиваться? Не гденить в Бангкоке, а в дорогой стране Европы.
|
|
|
|2.7, Аноним (2), 09:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вряд ли. Много раз там бывал по работе в Мюнхене, почти все коллеги жили в окрестных деревнях по всей Баварии и даже из Австрии.
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 11:01, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Мюнхен самый дорогой город по Германии. Аренды/зарплаты соответствующие. Ориентиром для работы такого уровня я бы назвал цифру порядка 90 тысяч евро брутто в год (при медианной по Германии в районе 60-70). То есть около 100к в вечнозеленых. Как это сопоставляется со штатами сказать не могу.
|
|
|
|4.60, Zulu (?), 13:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Штаты в последнее время страшно подорожали в смысле девелоперов. Так что да, 100к в Германии стало "экономией" по сравнению с.
|
|2.35, Аноним (35), 10:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Запоследние несколько лет Германия превратилась в гибрид Индии и Китая, но с чуть более развитыми папуасами.
Там пока ещё квалифицированные работники, но по цене в половину от таких же в США
|
|2.37, Аноним (33), 10:59, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Неужели зарплаты и аренда в Мюнхене настолько ниже, чем в штатах, что ради 10 человек надо было заморачиваться?
Внезапно, да. Иначе большая бы часть этих людей уже бы свалила в штаты.
> в дорогой стране Европы
Лол, дорогой по срвавнению с чем? С зарплатами наемных работников в совдепии?
|
|2.85, Аноним (84), 16:15, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В Германии у айтшников нет таких космических ЗП, как в штатах. Собственно и нигде больше в мире такого нет
|
|1.6, Аноним (6), 09:52, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Гугловские компоненты в pypi одни из самых позорных и кривых. Остальное какой-то шлак, не имел дел. Вроде какой-то очередной провалившийся вендорлок.
|
|
|
|
|
|3.44, Аноним (6), 11:08, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не тратить время на изучение очередных корпоративных отходов вполне нормально, на уровень экспертизы это не влияет. К тому же, гугл ещё ничего жизнеспособного не придумал, только покупает и закапывает конкурентов у которых был шанс что-то сделать.
|
|
|
|
|
|5.78, Аноним (76), 15:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Слышали, что он заменяет некоторым долговременную память, а кое-кому и кратковременную.
|
|
|
|6.98, Аноним (17), 16:46, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так у этих людей без поиска от гугла не было бы никакой памяти ни долговременной ни кратковременной.
|
|
|
|2.21, ksgo (?), 10:31, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
как и тебе место в кулинарном техникуме после 9 класса
|
|
|
|
|
|4.32, ksgo (?), 10:54, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лишь бы ты нашёл после кулинарного шаурмичную или пельменную где смог бы проявить себя и свои таланты
|
|2.26, Аноним (27), 10:46, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так реализовалась мечта идиот^W в рамках программы 20% времени на хоббийные проекты вот и н написали чего не доделали в университете. А теперь еще и выпустили под крылом Google вроде и круто.
Этакий вариант "выпустить в стол" в универе, но в крупной компании, которая потом эти говны под шумок сольет когда всем станет ясно, что это барахло никому не потребовалось.
|
|1.12, Ляляля (?), 10:03, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Ибо не надо было для хорошей идеи Flutter было насаживать на маргинальный язык Dart при существовании универсальных и массовых Kotlin и Typescript. Все и сразу хотели? Как назовешь, так и поедет. В итоге кроме Qt, работающего на Android через пень, и вариантов удобной кросс-платформы нет. Изучать очередной язык ради фреймворка это перебор. Но IDE и горячее обновление на устройстве там реально круто. Если бы не дегтярный язык, губа бы не закатилась.
|
|
|
|2.18, Аноним (17), 10:16, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что ты несешь? Electron + Cordova покрывает полный спектр платформ. Можешь писать на TypeScript я тебе разрешаю. Это самый простой, юзабельный и дешёвый вариант не нативной разработки.
|
|
|
|3.64, Ляляля (?), 14:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Когда у меня секунд 5 загружается прога объемом в пол гига, дублирующая кнопки монитора от AOC, сделанная на основе Electron и, каким-то мараком, .Net 3.1, это вызывает не очень радужные чувства (вплоть до узнавания, что можно через стандартный протокол и своей софтиной делать то же самое). Или настройка клавиш мыши Logitec. Я не говорю о масштабных проектах.
|
|
|
|4.69, Аноним (69), 15:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато написал эту прогу третьекурсник индус левой ногой за зачёт. А чем ты собирался занять эти полгига без этой проги решительно не понятно. А уж потерянных 5 секунд чтобы ты в это время делал? До сих пор не понимаю людей которые хз куда торопятся и не понятно зачем экономят. Это даже не 5 секундная задержка остановки реактора.
|
|3.80, Аноним (76), 16:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А причем тут вообще Electron? Это вообще вариант судного дня, когда курсач горит, ни для чего более серьезного его не используют. Несколько исключений лишь подтверждают правило.
|
|2.20, ksgo (?), 10:30, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Еще один эксперт из 5Б класса. Flutter никуда не денется, практически все модули разрабатываются сообществом, главное гугл сделал поддержку всех платформ, работает стабильно и быстро. Уволняют скорее из жадности, в проекте и так три калеки работало, но самое основное они реализовали.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|6.45, ksgo (?), 11:09, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смотри внимательно.
To try out Impeller on Vulkan-capable Android devices, pass --enable-impeller to flutter run:
|
|
|
|7.50, Аноним (17), 11:55, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, блин, он экспериментальный и заявлено что глючный. По дефолту на Андроиде ския.
|
|
|
|4.24, Аноним (17), 10:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Веб особенно мобильный у флаттера полностью дохлый, он даже не пытается делать вид что куда-то торопится.
|
|
|
|5.28, ksgo (?), 10:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Веб там не то что бы печальный, но не решает фундаментальные вопросы, скорее это просто возможность запустить приложение в браузере, а не тот веб который ты представляешь. Писать сайт на флаттер наврядли кто то решится, да и какой в этом смысл если есть кроссплатформенное приложение? Вобще тут люди не понимают что такое флаттер и что такое боль от написание андройд нейтив приложений на скотлине.
|
|
|
|6.34, Аноним (17), 10:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну только если показать вот как мы можем. А так реакт нейтив вполне себе снимает боль. И лайв апдейт у него есть да и популярнее он флаттера. И уж быстрее чем приложения в вебвью.
|
|
|
|7.38, ksgo (?), 11:00, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну вот у вас одна проблема на всех. Никто не пользовался флаттером и рассуждаете где и что лучше. Вобщем надо подтянуть матчасть.
|
|4.25, ksgo (?), 10:45, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще один эксперт который никогда мобильной разработкой не занимался. Флаттер рендерит большое количество элементов на экране гараздо быстрее чем код на андройд нейтив. Потребляет ресурсов либо на уровне, либо меньше. Ваша основная проблема, это то что вы читаете статьи написанные школьниками и пытаетесь делать какие то выводы.
|
|
|
|
|
|6.36, ksgo (?), 10:58, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем ты этот бред пишешь? Посмотрет один урок на ютубу не получилось и теперь ты это все тут мне рассказываешь? Занимаюсь флаттером практически с самого появления и могу его проблемы часами описывать под разные платформы и ситуации. Про кастыли поделись с друзьями на перемене, они с интересом послушают твои гениальные идеи
|
|
|
|7.81, Аноним (76), 16:08, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хороший пример того, что с фанатиками одной технологии конструктивный разговор невозможен. "Вы все врети и точка."
|
|4.62, Ляляля (?), 14:16, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В отличие от электрона, продукты Гугла приготовлены очень хорошо, но изучать Dart помимо более универсальных -- это в ушерб наличию чему-то еще в голове и личной жизни.
Электрон хорош, если бы не космос мелких переплетённых между собой leftpad-зависимостей, едва успеваемых дорабатываться.
|
|
|
|5.71, Аноним (69), 15:16, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В стиле местных традиций посетую. Что движок электрона написан Гуглом, а джаваскриптовый движок v8 тоже написан Гуглом. Получается ехал Гугл через Гугл.
|
|3.63, Ляляля (?), 14:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Угадал, что я учился когда-то именно в Б. Но я не писал, что он денется куда-то, а лишь посетовал в стиле местных традиций
|
|3.65, аннаним (?), 14:53, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Flutter никуда не денется
Хотелось бы поверить. Но гугл основной контрибьютор, идеолог и драйвер проекта. Без него заглохнет. Гуглокладбище ждет.
|
|1.46, Аноним (46), 11:31, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всем интересующимся, эти 60 человек примерно около $2млн/год если не побольше.
В Германии можно нанять на контракт, аналог ИП и тратить половину или даже чуть меньше этой суммы.
Вот вам и ответ.
Если направление не бойкое, особо денег не несёт, то какой смысл тратить деньги?
|
|
|
|2.53, Аноним (53), 12:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну и добавим что не самая богатая, хоть и одна из самых известных.
|
|
|
|3.55, Аноним (17), 12:08, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чистая прибыль 73.795 миллиарда доллара за 2023 год и они сэкономили аш целых 0.001% расходов? Как мне теперь перестать орать в голос объясни мне пожалуйста?
|
|
|
|4.86, Аноним (76), 16:17, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно сходить к психотерапевту, он поможет прекратить орать. А сравнивать сэкономленное нужно с бюджетом конкретного отдела, а не прибылью всего холдинга. Только у опеннетных экспертов все просто - миллиард туда, десять сюда, и почему ты тогда не CEO Google?
|
|2.54, Аноним (17), 12:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Питон не бойкое место? И это в эру нейросетей и машинного обучение? Держали кор разраба с 24 годами опыта разработки самого питона. Если это не бойкое место то где находится бойкое место. С флаттером все понятно он с самого начала был не очень.
|
|
|
|3.89, Аноним (76), 16:20, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ядро ML пишется на C и C++, на Python только обертки. А код на Python - самый качественный код генерируемый GPT, намек понятен?
|
|3.90, Аноним (84), 16:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Бойкое место, очевидно и как обычно, это c++ инженеры и c++ инфрастуктурная разработка. Неужели всё ещё не знаешь, что питон это скриптовый ЯП и годится только для верхнеуровневой склейки компонент? Тем более в самом питоне за эти 20 лет практически ничего хорошего не произошло, в основном починают мелкие баги и переливают из пустого в порожнее внедрением гогнофич вроде аннотации и паттен матчинга.
|
|2.70, аннаним (?), 15:12, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Команду разработки ядра заменить формошлёпами для экономии, серьезно?
|
|
|
|3.79, Гугол (?), 16:03, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Команду разработки ядра заменить формошлёпами для экономии, серьезно?
Конечно серьёзно, а ты как думал?
Задача ОАО деньги приумножать владельцам акций, а не это вот все.
А так чо - процессы поставили, pipelines настроили, теперь и формошлёпы справятся.
(а кто понимал что нет и выступал - тех тоже за борт за компанию,
а кто понимал что нет и промолчал - ищет сам новую работу тихо но интенсивно)
|
|2.114, знаток зарплат (?), 17:53, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Всем интересующимся, эти 60 человек примерно около $2млн/год если не побольше.
смеёшься? раз в 10 больше. а ну и не "увольняют" а распускают команду, им дадут пару месяцев поискать новую.
|
|1.52, Аноним (53), 12:02, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Порой мне кажется что разработчиков нанимают лиж бы были чем-то заняты и не достались другим компаниям. Просто потому что большие компании могут и знают о людях сильно много информации.
|
|
|
|2.56, Аноним (56), 13:06, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Когда HR не один, а целый департамент, то иногда приходиться нанимать, иначе департамент распустят. Опять же, все они хотят получать бонусы от найма нового сотрудника, даже если этого сотрудника завтра уволят.
|
|2.91, Аноним (87), 16:32, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильно кажется. FAANG этим занимается постоянно, так как расходы небольшие, но при этом давление на рынок труда оказывается серьёзное. В итог ОАО «Рога и Копыта» не может нанять никого вообще за те деньги, что у них есть, и берёт услуги у FAANG напрямую. Будь у меня много денег, я бы тоже так делал. Как ты будешь конкурировать, если у тебя работать некому?
|
|
|
|3.100, Аноним (17), 16:55, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только в реальной жизни получается что FAANG нанимает подрядные организации, которые привозят в долину разрабов по визе L3. И занимаются они тем что переписывают сервисы с тайпскрипта на дарт, например.
|
|3.104, Аноним (84), 17:20, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это всё чушь. Чтобы конкурировать с гигантами на длительных дистанциях нужны не только руки, но и хотя бы сравнимая эффективность труда этих рук. А для этого нужны соответствующие кадры с навымками организации пр-ва. Их в принципе мало и почти наверняка к тебе в шарагу не пойдут. Потому что у гигната комфортыне условия труда, куча дополнительных денежных поощрений и относительная стабильность. А у тебя ничего и риск загибания конторы в следущие 1-2 года.
|
|2.93, Аноним (76), 16:39, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее потому, что бесхозные разработчики могут создать конкурента биг теку, потом выкупай его за миллиарды.
|
|
|
|3.97, Аноним (84), 16:45, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Создать конкуренцию могут только разработчики с продвинутыми навыками архитектора. И ещё нужно чтобы такой персонаж был пассионарием и хотел вообще что-то создавать. Просто разработчики это просто рабочие.
|
|
|
|4.101, Аноним (17), 16:57, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Т.е. сначала всех набираем, потом смотрим кто пассионарий, остальных увольняем? Отличная бизнес идея.
|
|
|
|5.103, Аноним (84), 17:15, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не так. Кто пассионарий видно и так, для них найм особенный. Остальных нанимают под проекты и увольняют аналогично. Менеджеру верхнего звена, например, показалось что направление перспективное и нужно срочно больше рук - наняли сварщиков. Если проект не выстрелил и продолжает просто пожирать бабки, то перспективных сварщиков переводят на другие вакансии, остальных увольняют. Собственно никто не обязан держать сотрудников за красивые глаза. Это выбор человека между быть баластом и нужным специалистом. Хочешь снизить для себя риски таких увольнений - так вкладывайся в более полезные и долгоживующие технологии. А это во всяких гуглах это примерно c++, навыки архитектора, алгоритмы .. и софт скилз.
|
|
|
|6.108, Аноним (105), 17:35, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> софт скилз
По-русски, это называют "KISS owner: /boot principle".
|
|6.109, Прадед (?), 17:36, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И докер:)
Но низзя недоаценевать софт скилы. С хорошим софт скилом можно целую небольшую компанию похоронить напердолив туда своих хотелок
|
|4.112, Прадед (?), 17:40, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дадада, конечно, выбирают по религиозным соображениям. Чтобы архитектора найти нормального нужно самому сначала в этом понимать, и по совпадению долбануться тем же виском в детстве в плане сиплюсплюсникты иле ещё там кто
|
|4.113, Аноним (105), 17:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто разработчики это просто рабочие.
В том-то и дело, что нет. У рабочего нет средств производства. А у разработчика есть. Поэтому, если сегодня он не рабочий (наёмник), то завтра - мелкий буржуа (предприниматель).
|
|1.75, Прадед (?), 15:51, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Гугол дал гугол взял. Если соблюли ТК, те выплатили на выходе норм котлету, не вижу драмы. Наймутся в другую конторку через неделю, даже выиграют. Если код написан уже, пора в новое плавание так сказать.
С другой стороны забавно следующее. Пишет гик такой свой АИ на петоне, а потом этот АИ увольняет разрабов питона. Кончается лафа, ребята..
|
|
|
|2.110, Аноним (105), 17:37, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Наймутся в другую конторку через неделю, даже выиграют.
Это когда по одному увольняют. А когда несколько десятков в одном месте, половина не наймутся, половина - даже проиграют.
|