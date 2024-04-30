Волна увольнений в Google, затронувшая команды Flutter, Dart и Python Teams

2.18 , Аноним ( 17 ), 10:16, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что ты несешь? Electron + Cordova покрывает полный спектр платформ. Можешь писать на TypeScript я тебе разрешаю. Это самый простой, юзабельный и дешёвый вариант не нативной разработки.

3.64 , Ляляля ( ? ), 14:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Когда у меня секунд 5 загружается прога объемом в пол гига, дублирующая кнопки монитора от AOC, сделанная на основе Electron и, каким-то мараком, .Net 3.1, это вызывает не очень радужные чувства (вплоть до узнавания, что можно через стандартный протокол и своей софтиной делать то же самое). Или настройка клавиш мыши Logitec. Я не говорю о масштабных проектах.

4.69 , Аноним ( 69 ), 15:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато написал эту прогу третьекурсник индус левой ногой за зачёт. А чем ты собирался занять эти полгига без этой проги решительно не понятно. А уж потерянных 5 секунд чтобы ты в это время делал? До сих пор не понимаю людей которые хз куда торопятся и не понятно зачем экономят. Это даже не 5 секундная задержка остановки реактора.

3.80 , Аноним ( 76 ), 16:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А причем тут вообще Electron? Это вообще вариант судного дня, когда курсач горит, ни для чего более серьезного его не используют. Несколько исключений лишь подтверждают правило.

2.20 , ksgo ( ? ), 10:30, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Еще один эксперт из 5Б класса. Flutter никуда не денется, практически все модули разрабатываются сообществом, главное гугл сделал поддержку всех платформ, работает стабильно и быстро. Уволняют скорее из жадности, в проекте и так три калеки работало, но самое основное они реализовали.

3.22 , Аноним ( 17 ), 10:32, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и где тогда impeller для android?

4.29 , ksgo ( ? ), 10:50, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот тут мой маленький друг

https://docs.flutter.dev/perf/impeller

5.43 , Аноним ( 17 ), 11:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он не для Андроид.

6.45 , ksgo ( ? ), 11:09, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотри внимательно.

To try out Impeller on Vulkan-capable Android devices, pass --enable-impeller to flutter run:

7.50 , Аноним ( 17 ), 11:55, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, блин, он экспериментальный и заявлено что глючный. По дефолту на Андроиде ския.

3.23 , cheburnator9000 ( ok ), 10:33, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > работает стабильно и быстро работает тяжело по потреблению ресурсов cpu/gpu, сродни электрону.

4.24 , Аноним ( 17 ), 10:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Веб особенно мобильный у флаттера полностью дохлый, он даже не пытается делать вид что куда-то торопится.

5.28 , ksgo ( ? ), 10:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Веб там не то что бы печальный, но не решает фундаментальные вопросы, скорее это просто возможность запустить приложение в браузере, а не тот веб который ты представляешь. Писать сайт на флаттер наврядли кто то решится, да и какой в этом смысл если есть кроссплатформенное приложение? Вобще тут люди не понимают что такое флаттер и что такое боль от написание андройд нейтив приложений на скотлине.

6.34 , Аноним ( 17 ), 10:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну только если показать вот как мы можем. А так реакт нейтив вполне себе снимает боль. И лайв апдейт у него есть да и популярнее он флаттера. И уж быстрее чем приложения в вебвью.

7.38 , ksgo ( ? ), 11:00, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот у вас одна проблема на всех. Никто не пользовался флаттером и рассуждаете где и что лучше. Вобщем надо подтянуть матчасть.

4.25 , ksgo ( ? ), 10:45, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще один эксперт который никогда мобильной разработкой не занимался. Флаттер рендерит большое количество элементов на экране гараздо быстрее чем код на андройд нейтив. Потребляет ресурсов либо на уровне, либо меньше. Ваша основная проблема, это то что вы читаете статьи написанные школьниками и пытаетесь делать какие то выводы.

5.31 , Аноним ( 17 ), 10:53, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но при этом у него тормозная анимация при первом старте и решается это тем что надо греть кеши или класть прогретый кеш в приложение. Отличная платформа главное никаких костылей https://docs.flutter.dev/perf/shader

6.36 , ksgo ( ? ), 10:58, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты этот бред пишешь? Посмотрет один урок на ютубу не получилось и теперь ты это все тут мне рассказываешь? Занимаюсь флаттером практически с самого появления и могу его проблемы часами описывать под разные платформы и ситуации. Про кастыли поделись с друзьями на перемене, они с интересом послушают твои гениальные идеи

7.81 , Аноним ( 76 ), 16:08, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороший пример того, что с фанатиками одной технологии конструктивный разговор невозможен. "Вы все врети и точка."

4.62 , Ляляля ( ? ), 14:16, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В отличие от электрона, продукты Гугла приготовлены очень хорошо, но изучать Dart помимо более универсальных -- это в ушерб наличию чему-то еще в голове и личной жизни.

Электрон хорош, если бы не космос мелких переплетённых между собой leftpad-зависимостей, едва успеваемых дорабатываться.

5.71 , Аноним ( 69 ), 15:16, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В стиле местных традиций посетую. Что движок электрона написан Гуглом, а джаваскриптовый движок v8 тоже написан Гуглом. Получается ехал Гугл через Гугл.

3.63 , Ляляля ( ? ), 14:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угадал, что я учился когда-то именно в Б. Но я не писал, что он денется куда-то, а лишь посетовал в стиле местных традиций

3.65 , аннаним ( ? ), 14:53, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Flutter никуда не денется Хотелось бы поверить. Но гугл основной контрибьютор, идеолог и драйвер проекта. Без него заглохнет. Гуглокладбище ждет.

2.111 , penetrator ( ? ), 17:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Kotlin и Typescript - бугуга, замена шила на мыло

