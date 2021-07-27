Facebook добился удаления репозитория альтернативного Instagram-клиента Barinsta

Автор проекта Barinsta, развивающего альтернативный открытый Instagram-клиент для платформы Android, получил от юристов, представляющих интересы компании Facebook, требование свернуть разработку проекта и удалить продукт. В случает невыполнения требований Facebook выразил намерение перевести разбирательство на другой уровень и принять необходимые юридические меры для защиты своих прав.

Утверждается, что Barinsta нарушает правила использования сервиса Instagram из-за предоставления возможности анонимного просмотра и загрузки публикаций пользователей социальной сети Instagram без регистрации в сервисе и получения согласия от пользователей. Не имея возможности противостоять в суде гигантской корпорации автор проекта добровольно удалил репозиторий Barinsta (копия осталась на archive.org). Тем не мене, автор не теряет надежды добиться возвращения приложения через привлечение внимания общественности при поддержке сообщества.



