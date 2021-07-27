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Facebook добился удаления репозитория альтернативного Instagram-клиента Barinsta

27.07.2021 20:28

Автор проекта Barinsta, развивающего альтернативный открытый Instagram-клиент для платформы Android, получил от юристов, представляющих интересы компании Facebook, требование свернуть разработку проекта и удалить продукт. В случает невыполнения требований Facebook выразил намерение перевести разбирательство на другой уровень и принять необходимые юридические меры для защиты своих прав.

Утверждается, что Barinsta нарушает правила использования сервиса Instagram из-за предоставления возможности анонимного просмотра и загрузки публикаций пользователей социальной сети Instagram без регистрации в сервисе и получения согласия от пользователей. Не имея возможности противостоять в суде гигантской корпорации автор проекта добровольно удалил репозиторий Barinsta (копия осталась на archive.org). Тем не мене, автор не теряет надежды добиться возвращения приложения через привлечение внимания общественности при поддержке сообщества.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/fossd...)
  2. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
  3. OpenNews: Apple угрожает проекту Amahi судебным иском из-за использования на сайте раздела "app store"
  4. OpenNews: GitHub разблокировал репозиторий RE3 после рассмотрения встречной претензии
  5. OpenNews: Muse Group добивается закрытия репозитория проекта musescore-downloader на GitHub
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55551-facebook
Ключевые слова: facebook
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 21:05, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот вам и сказочки про "добрые соцсети". Добрые-то они добрые, только поцчему у них такие большие и острые зубы?
     
     
  • 2.10, dullish (ok), 21:12, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Ни разу не слышал подобных баек. По моему, с начала времён, все разумные люди твердят:"Соцсети-зло!" И, прямо-таки, умоляют проявлять крайнюю осторожность при их использовании.
     
     
  • 3.46, Kuromi (ok), 21:54, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни разу не слышал подобных баек. По моему, с начала времён, все
    > разумные люди твердят:"Соцсети-зло!" И, прямо-таки, умоляют проявлять крайнюю осторожность
    > при их использовании.

    Ну так все эти рассказы "найдите новых друзей, поддерживайте связь с близкими и прочее бла бла бла, картиночки там красивые с счастливыми людьми и воздушными шариками. А потом рраз и "Нам нужна БигДата, а вы все - записи в базе данных".

     
  • 3.55, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >все разумные люди твердят:"Соцсети-зло!"

    Как этот выcер противоречит вышесказанному?

    >все разумные люди

    Разумные люди, и люди, считающие что они разумные — два неодинаковых множества. Причём люди из второго множества, не относящиеся к первому, очень любят имеено такой оборот речи.

     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 21:14, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Добрые-то они добрые, только поцчему у них такие большие и острые зубы?

    Так это ж "добро с кулаками" (...хвостом и острыми рогами).

    Вот меня и не найти на пейсбуке.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:24, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Кстати Михаил, что это такое:
    https://www.cnews.ru/news/top/2021-07-19_glavnyj_razrabotchik_rossijskih
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 21:31, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что вы, это другое
     
     
  • 5.42, Аноним (23), 21:46, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю Михаил просто не знал, а сейчас просто в ШОКЕ.
    Ой что будет то... страшно.
     
  • 4.51, Аноним (51), 22:13, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто никто не хочет рисковать своей инфраструктурой, которую возможно внезапно завтра нечем будет обновлять. Все помнят например Ангстрем
     
  • 4.52, Аноним (52), 22:19, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну наконец то протекционистский маразм сворачивают.
     
  • 2.49, Аноним (49), 21:57, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Социальные сети на то и сети. Паук плетёт паутину, а стрекозы с молью попадаются.
     
     
  • 3.56, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:27, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, ещё один илитарий, с чувством собственного превосходства кидается словами.
     

  • 1.2, pashev.me (?), 21:05, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Стограм не нужен. Альтернативный клиент нужен.
     
     
  • 2.13, dullish (ok), 21:14, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ни то ни другое не нужно. Для желающих посмотреть на более или менее голых баб есть порнохаб, а для любителей розыгрышей - государственные лотереи.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 21:20, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > государственные лотереи

    Юморист

     
  • 2.37, Онаним (?), 21:41, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем вам альтернативный клиент к ненужно?
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:07, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Он нам и не нужон ваш Инстарграм!
    PixelFed есть открытый и децентрализованный.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:10, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Которым пользуются только полтора землекопа
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:13, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тогда исходя из этого Twitter-Mastodon, YouTube— peertube!
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:27, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это всё нужно в лучшем случае тем, кому нужно что-то постить. Мне вот Инстаграм как явление не нужен, и его альтернатива тем более. Но коль скоро он существует и люди что-то выкладывают туда, иногда бывает нужно что-то там посмотреть. А без регистрации эта дрянь не даёт даже публичные каналы смотреть нормально.
     

  • 1.4, DildoZilla (?), 21:07, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что такое Instagram и Facebook?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:10, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это там где косплейизнотконсент-тян свои сиськосплей выкладывают
    В том числе я
     
     
  • 3.47, Аноним (49), 21:55, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай ссылочку на свои тити анонимная косплеерша с опеннет
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:10, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интеллектуальная собственность не хрен собачий.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:24, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно что автор клиента не использовал никакого IP нашего любимого роботизированного Цукерберга. Докопаться видимо решили за, якобы, приватные апишки
     

  • 1.9, макпыф (ok), 21:12, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А если разработчик был бы анонимом - на кого facebook подал бы в суд?

    Или если кто то анонимный сделал бы форк

     
     
  • 2.24, Аноним (22), 21:25, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В итоге dmca-шнули бы репу. Не велика беда, конечно, не svn все таки используем
     
     
  • 3.27, макпыф (ok), 21:28, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В итоге dmca-шнули бы репу. Не велика беда, конечно, не svn все
    > таки используем

    не обязательно репу на гитхабе держать

     

  • 1.14, Аноним (14), 21:15, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фигасе, какая анально огороженная сеть, без регистрации даже пернуть нельзя
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 21:16, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ну почему, можно даже возложить.
     

  • 1.16, Puchreiner Nora (?), 21:17, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но... на веб-архиве нет репозитория, там только архив страницы github.
    А "git clone" откуда сделать? Или хотябы "wget ....tar.gz" ?
    Кто-то бакапит такие штуки?
    Были же всякие проекты, GitMemory, ArchiveTeam, ещё что-то

    Из веб-архива можно сделать вывод, что последний коммит был 32fe0edb553f56e700a6a3dac4162965b1b0daf2, но по этой строке НИЧЕГО не гуглится :(

     
     
  • 2.29, Аноним (11), 21:28, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    автор в телеге есть, там и апекашки и сорцы есть
     
     
  • 3.31, Puchreiner Nora (?), 21:35, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В телеге не вижу (там только обсуждения самого инцидента), но нашлось вот https://news.ycombinator.com/item?id=27969551
     
  • 2.44, Аноним (26), 21:48, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но... на веб-архиве нет репозитория

    Странно. Когда удаляли YouTube-dl - я как раз скачал последнюю версию из WebArchive.

     

  • 1.17, InuYasha (??), 21:17, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот! Только поставил... :( (правда, не уверен, для чего)
     
  • 1.19, Аноним (7), 21:22, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А ещё они пытаются мешать работе instaloader и возможно другим подобным прогам с использованием аккаунта, например после скачивания большого кол-ва постов просто блочат аккаунт, и по рандому предлагают разблочить либо восстановлением пароля, либо устанавливая оф. приложение на телефон и с этого приложения нужно будет сделать свои селфи с разных ракурсов для подтверждения личности. Это уже перебор если честно
     
  • 1.20, Puchreiner Nora (?), 21:23, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кстати, картинки с инстаграма можно доставать без логина добавляя '/embed/captioned/' в конец URL'ов
    'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/' -> 'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/embed/captioned/'

    А вот как доставать комментарии... как раз недавно хотелось узнать.

    Теперь знаю, что это можно узнать в исходниках Barinsta, но не знаю где их скачать.

     
     
  • 2.48, Kuromi (ok), 21:57, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, картинки с инстаграма можно доставать без логина добавляя '/embed/captioned/'
    > в конец URL'ов
    > 'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/' -> 'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/embed/captioned/'
    > А вот как доставать комментарии... как раз недавно хотелось узнать.
    > Теперь знаю, что это можно узнать в исходниках Barinsta, но не знаю
    > где их скачать.

    То насколько сильно всякие инстаграмы не дают скачивать картиночки и читать постики прозрачно намекает на то "чьим" они считают все это добро.

     

  • 1.21, Аноним (26), 21:23, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Автор новости тормоз. Почему мы узнаём о таком приложении только когда его удаления уже добились, а не когда начали пытаться?
     
  • 1.25, barbarella (?), 21:25, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже запилят аналог github-а в даркнете?
     
     
  • 2.33, Аноним (26), 21:37, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже лет 10 недоумеваю почему такого нет. А заодно аналогов ThePirateBay, старого вконтакта, SciHub, двача и всего остального. Можно даже платные реги сделать с оплатой за битки чтобы на серверы хватало и боты не набигали.
     
  • 2.40, Rev (?), 21:44, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, например, gitea в Yggdrasil. Сейчас поднять свой сервер по типу гитхаба плёвое дело. И в той же gitea можно настроить зеркала любых проектов с гитхаба.
     
     
  • 3.43, Аноним (26), 21:46, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно зеркало всего Гитхаба т.к. в большинстве случаев о клёвом проекте и не знаешь пока не увидишь новость о его удалении.
     
  • 2.53, Annoynymous (ok), 22:19, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть аналоги гитхаба за пределами американской юрисдикции.
     

  • 1.28, Dzen Python (ok), 21:28, 27/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.36, Аноним (26), 21:40, 27/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.41, Онаним (?), 21:45, 27/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.32, муу (?), 21:37, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > копия осталась на archive.org

    нихрена иам не осталось, только сама заглавная страничка репы гитхаба,
    в app/ где всё вкусное не зайти, исходники не скачать
    нафига спрашивается писать ерунду в новостях даже не проверяя?

     
     
  • 2.50, Ordu (ok), 22:03, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе раскрою секретную технику охоты за удалёнными сорцами. Идёшь в гугл, и вгоняешь запрос: barinsta+site:github.com. Ищешь форки, например, вот этот: https://github.com/Aaryaman-Bhardwaj/barinsta Клонируешь все найденные форки. Сравниваешь, собираешь из них что-нибудь рабочее. Но лучше это делать сейчас, потому как за форками, надо полагать, тоже охота начнётся.
     

  • 1.35, funny.falcon (?), 21:38, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Офигеть: т.е. закрыть дырку в безопасности они не в состоянии, а закрыть клиента, использующего эту дырку, времени юристов не пожалели. Не ужели юристы настолько дешевле?
     
     
  • 2.45, Онаним (?), 21:48, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо древнющую CDN адаптировать для авторизации контента не так просто.
    Если бы была возможность - скорее пошли бы этим путём, просто прихлопнули без шума, и всё.
     

  • 1.38, Онаним (?), 21:42, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в чём бугурт-то?
    Ну закопали они альтернативный клиент принудительно, и чего?
    Кто-то пострадал?
    Кому-то не хватает фото еды перед сном?
    Забить и не вспоминать.
     
     
  • 2.57, непопов (?), 22:29, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Кто-то пострадал?

    Здравый смысл.

     

  • 1.54, Anonnnym (?), 22:20, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Утверждается, что Barinsta нарушает правила использования сервиса Instagram из-за предоставления возможности анонимного просмотра и загрузки публикаций пользователей социальной сети Instagram без регистрации в сервисе и получения согласия от пользователей.

    А это точно его вина, а не индусов из Facebook которые не смогли на стороне сервера нормально запретить это?

     

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