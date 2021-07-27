Facebook добился удаления репозитория альтернативного Instagram-клиента Barinsta

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|1.1, Kuromi (ok), 21:05, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот вам и сказочки про "добрые соцсети". Добрые-то они добрые, только поцчему у них такие большие и острые зубы?
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|2.10, dullish (ok), 21:12, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Ни разу не слышал подобных баек. По моему, с начала времён, все разумные люди твердят:"Соцсети-зло!" И, прямо-таки, умоляют проявлять крайнюю осторожность при их использовании.
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|3.46, Kuromi (ok), 21:54, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ни разу не слышал подобных баек. По моему, с начала времён, все
> разумные люди твердят:"Соцсети-зло!" И, прямо-таки, умоляют проявлять крайнюю осторожность
> при их использовании.
Ну так все эти рассказы "найдите новых друзей, поддерживайте связь с близкими и прочее бла бла бла, картиночки там красивые с счастливыми людьми и воздушными шариками. А потом рраз и "Нам нужна БигДата, а вы все - записи в базе данных".
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|3.55, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:26, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>все разумные люди твердят:"Соцсети-зло!"
Как этот выcер противоречит вышесказанному?
>все разумные люди
Разумные люди, и люди, считающие что они разумные — два неодинаковых множества. Причём люди из второго множества, не относящиеся к первому, очень любят имеено такой оборот речи.
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|2.12, Michael Shigorin (ok), 21:14, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Добрые-то они добрые, только поцчему у них такие большие и острые зубы?
Так это ж "добро с кулаками" (...хвостом и острыми рогами).
Вот меня и не найти на пейсбуке.
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|5.42, Аноним (23), 21:46, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю Михаил просто не знал, а сейчас просто в ШОКЕ.
Ой что будет то... страшно.
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|4.51, Аноним (51), 22:13, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто никто не хочет рисковать своей инфраструктурой, которую возможно внезапно завтра нечем будет обновлять. Все помнят например Ангстрем
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|2.49, Аноним (49), 21:57, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Социальные сети на то и сети. Паук плетёт паутину, а стрекозы с молью попадаются.
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|2.13, dullish (ok), 21:14, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ни то ни другое не нужно. Для желающих посмотреть на более или менее голых баб есть порнохаб, а для любителей розыгрышей - государственные лотереи.
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|1.3, Аноним (3), 21:07, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Он нам и не нужон ваш Инстарграм!
PixelFed есть открытый и децентрализованный.
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|3.26, Аноним (26), 21:27, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это всё нужно в лучшем случае тем, кому нужно что-то постить. Мне вот Инстаграм как явление не нужен, и его альтернатива тем более. Но коль скоро он существует и люди что-то выкладывают туда, иногда бывает нужно что-то там посмотреть. А без регистрации эта дрянь не даёт даже публичные каналы смотреть нормально.
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|2.5, Аноним (5), 21:10, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это там где косплейизнотконсент-тян свои сиськосплей выкладывают
В том числе я
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|2.22, Аноним (22), 21:24, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно что автор клиента не использовал никакого IP нашего любимого роботизированного Цукерберга. Докопаться видимо решили за, якобы, приватные апишки
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|1.9, макпыф (ok), 21:12, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А если разработчик был бы анонимом - на кого facebook подал бы в суд?
Или если кто то анонимный сделал бы форк
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|2.24, Аноним (22), 21:25, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В итоге dmca-шнули бы репу. Не велика беда, конечно, не svn все таки используем
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|3.27, макпыф (ok), 21:28, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В итоге dmca-шнули бы репу. Не велика беда, конечно, не svn все
> таки используем
не обязательно репу на гитхабе держать
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|1.14, Аноним (14), 21:15, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фигасе, какая анально огороженная сеть, без регистрации даже пернуть нельзя
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|1.16, Puchreiner Nora (?), 21:17, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но... на веб-архиве нет репозитория, там только архив страницы github.
А "git clone" откуда сделать? Или хотябы "wget ....tar.gz" ?
Кто-то бакапит такие штуки?
Были же всякие проекты, GitMemory, ArchiveTeam, ещё что-то
Из веб-архива можно сделать вывод, что последний коммит был 32fe0edb553f56e700a6a3dac4162965b1b0daf2, но по этой строке НИЧЕГО не гуглится :(
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|2.44, Аноним (26), 21:48, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но... на веб-архиве нет репозитория
Странно. Когда удаляли YouTube-dl - я как раз скачал последнюю версию из WebArchive.
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|1.19, Аноним (7), 21:22, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А ещё они пытаются мешать работе instaloader и возможно другим подобным прогам с использованием аккаунта, например после скачивания большого кол-ва постов просто блочат аккаунт, и по рандому предлагают разблочить либо восстановлением пароля, либо устанавливая оф. приложение на телефон и с этого приложения нужно будет сделать свои селфи с разных ракурсов для подтверждения личности. Это уже перебор если честно
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|1.20, Puchreiner Nora (?), 21:23, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кстати, картинки с инстаграма можно доставать без логина добавляя '/embed/captioned/' в конец URL'ов
'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/' -> 'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/embed/captioned/'
А вот как доставать комментарии... как раз недавно хотелось узнать.
Теперь знаю, что это можно узнать в исходниках Barinsta, но не знаю где их скачать.
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|2.48, Kuromi (ok), 21:57, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, картинки с инстаграма можно доставать без логина добавляя '/embed/captioned/'
> в конец URL'ов
> 'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/' -> 'www.instagram.com/p/CRCi1fhHcyN/embed/captioned/'
> А вот как доставать комментарии... как раз недавно хотелось узнать.
> Теперь знаю, что это можно узнать в исходниках Barinsta, но не знаю
> где их скачать.
То насколько сильно всякие инстаграмы не дают скачивать картиночки и читать постики прозрачно намекает на то "чьим" они считают все это добро.
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|1.21, Аноним (26), 21:23, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор новости тормоз. Почему мы узнаём о таком приложении только когда его удаления уже добились, а не когда начали пытаться?
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|2.33, Аноним (26), 21:37, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже лет 10 недоумеваю почему такого нет. А заодно аналогов ThePirateBay, старого вконтакта, SciHub, двача и всего остального. Можно даже платные реги сделать с оплатой за битки чтобы на серверы хватало и боты не набигали.
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|2.40, Rev (?), 21:44, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть, например, gitea в Yggdrasil. Сейчас поднять свой сервер по типу гитхаба плёвое дело. И в той же gitea можно настроить зеркала любых проектов с гитхаба.
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|3.43, Аноним (26), 21:46, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно зеркало всего Гитхаба т.к. в большинстве случаев о клёвом проекте и не знаешь пока не увидишь новость о его удалении.
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|1.32, муу (?), 21:37, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> копия осталась на archive.org
нихрена иам не осталось, только сама заглавная страничка репы гитхаба,
в app/ где всё вкусное не зайти, исходники не скачать
нафига спрашивается писать ерунду в новостях даже не проверяя?
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|2.50, Ordu (ok), 22:03, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе раскрою секретную технику охоты за удалёнными сорцами. Идёшь в гугл, и вгоняешь запрос: barinsta+site:github.com. Ищешь форки, например, вот этот: https://github.com/Aaryaman-Bhardwaj/barinsta Клонируешь все найденные форки. Сравниваешь, собираешь из них что-нибудь рабочее. Но лучше это делать сейчас, потому как за форками, надо полагать, тоже охота начнётся.
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|1.35, funny.falcon (?), 21:38, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Офигеть: т.е. закрыть дырку в безопасности они не в состоянии, а закрыть клиента, использующего эту дырку, времени юристов не пожалели. Не ужели юристы настолько дешевле?
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|2.45, Онаним (?), 21:48, 27/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо древнющую CDN адаптировать для авторизации контента не так просто.
Если бы была возможность - скорее пошли бы этим путём, просто прихлопнули без шума, и всё.
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|1.38, Онаним (?), 21:42, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А в чём бугурт-то?
Ну закопали они альтернативный клиент принудительно, и чего?
Кто-то пострадал?
Кому-то не хватает фото еды перед сном?
Забить и не вспоминать.
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|1.54, Anonnnym (?), 22:20, 27/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Утверждается, что Barinsta нарушает правила использования сервиса Instagram из-за предоставления возможности анонимного просмотра и загрузки публикаций пользователей социальной сети Instagram без регистрации в сервисе и получения согласия от пользователей.
А это точно его вина, а не индусов из Facebook которые не смогли на стороне сервера нормально запретить это?
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