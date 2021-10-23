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В РФ утверждено требование наличия паспортных данных при регистрации в мессенджерах

23.10.2021 16:42

Правительство РФ опубликовало постановление "Об утверждении Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" (PDF), в котором вводятся новые требования к идентификации российских пользователей в мессенджерах.

Постановление предписывает начиная с 1 марта 2022 года проводить идентификацию абонентов, запрашивая у пользователя номер телефона, верифицируя этот номер через отправку SMS или проверочный звонок, и отправляя запрос оператору связи для проверки наличия в его базе паспортных данных, привязанных к указанному пользователем номеру телефона.

Оператор связи должен вернуть сведения о наличии или отсутствии паспортных данных указанного абонента, а также сохранить в своей БД уникальный идентификатор пользователя в сервисе обмена мгновенными сообщениями в привязке к названию мессенджера. Непосредственно паспортные данные не раскрываются оператором, сервис обмена мгновенными сообщениями получает лишь флаг наличия или отсутствия паспортных данных.

Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям без прохождения процедуры идентификации. Абонента следует считать не прошедшим идентификацию при отсутствии паспортных данных в базе оператора связи, если абонент не найден или если оператор не вернул ответ в течение 20 минут. Для выполнения проверки организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями должен заключить договор об идентификации с оператором связи.

Примечательно, что новые правила пришли на смену ранее действующему постановлению № 1279 от 27 октября 2018 года, вступившему в силу в апреле 2019 года, в котором также предписывалось идентифицировать пользователей мессенджеров по номеру телефона и сохранить уникальный идентификатор, но без проверки наличия в базе данных оператора паспортных данных абонента (достаточно было наличия в базе оператора связи информации о номере телефона).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.vesti.ru/hitech/ar...)
  2. OpenNews: Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram
  3. OpenNews: Президент РФ утвердил ограничение анонимайзеров и регулирование мессенджеров
  4. OpenNews: В РФ намерены запретить протоколы, позволяющие скрыть имя сайта
  5. OpenNews: ИСП РАН займётся повышением защиты Linux и поддержанием отечественной ветки ядра Linux
  6. OpenNews: Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ шести провайдеров VPN
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56022-law
Ключевые слова: law, messenger
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  • 1.1, Урри (ok), 16:52, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Ура, Чебурнет пришел!

    А помните как мы шутили про "надо получить разрешение от тов. майора на вход в чатилку"?

     
     
  • 2.6, еуые (?), 16:56, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А при чем здесь чербурнет? Это просто вписывание закон существующей практике.
    Попробуйте в так называемом "секьюрном" телеграме без номер телефона зарегестрируйтесь,
    или в "whatsup".
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблематично будет на левые симки теперь регистрировать
     
     
  • 4.30, f95 (ok), 17:15, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а симки из перехода не привязаны к рандомным паспортам?
     
     
  • 5.36, пох. (?), 17:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привязаны, но оператор об этом - знает. И подтверждать такие запросы не станет.

    То есть такие симки можно использовать только для голосовых звонков. (Ну или для той части интернета, что еще не запомоилась сотрудничеством с товарищмайором. Гугль - сотрудничает. Всосап, полагаю, тоже.)

     
  • 4.55, й (?), 17:38, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открываешь скайп покупаешь там номер, регистрируешь, и проблем не знаешь, сам проверял - работает по крайней мере телега
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Попробуйте в так называемом "секьюрном" телеграме без номер телефона зарегестрируйтесь,

    или в "whatsup".

    >формировать запрос оператору связи для проверки наличия в его базе __паспортных данных___, привязанных к указанному пользователем номеру телефона

     
  • 3.20, тоже Аноним (ok), 17:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попробуйте найти, где указать телефон на сайте jabber.ru
    Или представить, как вообще реализовать этот юридический беспредел в мессенджере, основанном на протоколе почты.
    Узколобость наших запрещателей не позволяет им даже представить, что в интернете есть куча всякого разнообразного помимо тех трех чатиков, которые им впилось контролировать.
     
     
  • 4.34, f95 (ok), 17:17, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им не что-то реально контролировать и предотвращать, им отчитываться и создавать деятельность.
     
  • 4.38, пох. (?), 17:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    товарищмайору в общем не очень интересно, о чем ты там общаешься с воображаемыми друзьями на вжопперру или как там его.

    Его интересует твое общение с коллегами, невоображаемыми друзьями и так далее. А они в этот вжопппер не пойдут.

     
     
  • 5.71, Ananimasss (?), 18:00, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чего заминусили его, он же прав. Большинство обитает именно там, где телефон и так спрашивают.
    А в жаберах малоинтересные остатки, которые потом полирнут дпи.
     
     
  • 6.75, пох. (?), 18:06, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    местные дурачки считают что от их минусения неустраивающие их явления физического мира сами собой исчезнут, не знал, что-ли?

    А жаберы с дпи никому не нужны просто. Меня почему-то ни выгульщики собак, ни собачьи передержки ни разу в жизни не спрашивали "есть ли у тебя вжоппер?". Спрашивают "есть ли у тебя всосап, э.. ну или хотя бы скайп?"

    Тот и другой знают о тебе даже больше, чем товарищмайор.

     
  • 4.41, Kuromi (ok), 17:23, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) Ну на Жабе.ру никто себя уважающих давно не регистрируется. Ибо россия.
    2) Эти оперативно сделают СМС подтверждение, увидите
    3) К сожалению пользователей Джаббера в массе своей кот наплакал.
     
     
  • 5.79, Аноним (79), 18:12, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Jabber.ru уже не Россия, а Германия.
     
  • 4.44, Alucard (??), 17:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Этот ваш джабер один из сотен ноунеймов. Родобное и так делается в основных, популярных месенжерах. Так, что хватит ныть) я лично буду рад, если в интернет будут пускать по паспорту и в зависимости от возраста, будет ограничение контента. Та и с паспортпми, в большенстве будет проще, понятное дело, террористы и тут будут шифроваться, но будет больше лозеяк для их роимке, ну и всяких отшибленных будет проще ловить
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 17:41, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >я лично буду рад

    А, что вам мешало без этого закона, здесь зарегистрироваться с паспортными данными, а Дормедонт ?

     
  • 4.77, Аноним (79), 18:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь как раз jabber.ru требует телефон.
     
  • 3.43, Аноним (43), 17:25, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А давно телеграм стал секьюрным? Нет e2e по дефолту и сообщения в plain text на сервере, крайне секьюрно, да.
     
     
  • 4.65, alexander (??), 17:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит нет e2e? Вам по умолчанию не включили значит нет?

    Описание протокола доступно, по этому описанию вполне можно создать свой клиент, проверено. e2e там описано и используется.

     
  • 3.52, Аноним (57), 17:35, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Раньше в Skype можно было зарегистрироваться без телефона, только почтой.
    Сейчас не знаю, надо проверить:
    https://www.skype.com/ru/
     
  • 3.59, Аноним (59), 17:42, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Телеграм не требует регистрироваться именно по российскому номеру. Да и никто не требует.
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:53, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Ахахаха... Сорян, "братья", не удержался :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:55, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы не как на...
     
     
  • 3.7, Аноним (11), 16:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Назло бабушке отморожу уши"
     

  • 1.3, Рева RarogCmex Денис (?), 16:54, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Добро пожаловать в суверенный чебурнет!
     
  • 1.4, Аноним (8), 16:54, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже до 1 марта количество зарегистрированных пользователей увеличится вдворе
     
  • 1.9, Q (??), 16:58, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    уже несколько лет прекрасно пользуюсь телегой, оформленной через sip номер купленный за доллар в одной из зарубежных стран, никаких проблем и затрат больше не испытывал.

    вот и проверим на кого там в реальности паша работает

     
     
  • 2.13, test121 (?), 17:02, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не подскажешь сервис где регалил?
     
  • 2.21, Пыщь (?), 17:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам ещё проверять нужно? Все прогнутся, когда прижмёт.
     
     
  • 3.32, Q (??), 17:16, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    особенно какойнибудь джаббер
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:58, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А мы чето на гугл и мелкософт бочки катим за шпионаж за нами. А самый страшный шпион - это наше же государство. И это. Главное чтобы зэки и гастарбайтеры с одноразовыми симками не постили так называемые фэйки. А на то, что они звонят и разводят народ на бабки - это всем плевать.
     
     
  • 2.40, гугель (?), 17:22, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чотакова?! Мы ж - сотрудничаем! Денежки ж не пахнут!

     

  • 1.12, Агл (?), 17:00, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    может сразу явку с повинной? зачем ментам работать, розыск проводить, улики искать? это же гимор, хочется деньги получать и нихр. не делать.Повесить на каждого камеру и давать дышать по команде
     
  • 1.14, Microsoft (?), 17:03, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это всё полумеры. Нужно законодательно запретить мессенжерв без привязки телефонного номера.
     
     
  • 2.47, Timoteo Cirkla (ok), 17:31, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так создайте для себе подобных отдельный интранет и сидите там. А нам обычным людям не мешайте.

    А грязи и насилия есть и без интернета. Тюрьмы, армия, силовые структуры, религиозные учреждения. Только вот в отношении них не принято замечать эти самые грязь и насилие, хотя этого там по самую макушку.

     
     
  • 3.60, Bx (ok), 17:43, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько интранетов ты сам создал? И зачем из них к нам вылез? У нас здесь плохо, законы соблюдать нужно.
     

  • 1.16, Анонимыч (?), 17:05, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо речь лишь об отечественных мессенджерах?
     
     
  • 2.17, test121 (?), 17:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну лет 5 назад, если кто забыл, они уже собирались пускать в мессенеры по паспорту
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тех , кто не захочет лизать - запретят . Попробуют запретить .
     
     
  • 3.64, пох. (?), 17:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но зачем? Гораздо проще их оштрафовать на пару миллионов. Деньги ведь не пахнут, ну вот пусть и расплачиваются непахучими.

    А мессенджеров не торгующих вами оптом и в розницу, увы, не существует.

     
     
  • 4.80, Аноним (79), 18:13, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Существует, XMPP.
     

  • 1.18, Аноним (18), 17:08, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не пойму откуда паника. Половина мессенджеров и так привязана к мобильному, т.е. по факту к паспорту и к вам. По факту ничего не меняется кроме того что месенджеры должны платить сотовым операторам.
     
     
  • 2.24, QwertyReg (ok), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не мешайте белочкам биться в истерике, им ведь так хочется верить, что они нужны кому-то, кроме тараканов на своей кухне.
     
     
  • 3.35, Kuromi (ok), 17:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Устаревшая точка зрения. "За мной не придут, я что, только на кухне ворчу". Сейчас 21-ый век. БигДата, в конечном итоге придут и на кухню.
     
     
  • 4.56, пох. (?), 17:39, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Устаревшая точка зрения. "За мной не придут, я что, только на кухне
    > ворчу". Сейчас 21-ый век. БигДата, в конечном итоге придут и на
    > кухню.

    на кухню - нет, не придут, пока. Ворчать по кухням - можно.
    Выносить ворчание на улицу - несанкционированный митинг.

     
  • 3.50, Timoteo Cirkla (ok), 17:33, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То, что в нескольких мессенджерах и соцсетях есть привязка номера, не означает, что она есть везде. А вот то, что законодательно это закрепили, может вылиться в то, что опять в рунете будут что-то ломать.
     
  • 2.25, Q (??), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у кого привязана? у меня вот нет, даже там где требуют номер оно оформлено через sip провайдера за 3 копейки, все прекрасно работает и есть не просит
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имя провайдера за 3 копейки в студию
     
  • 2.33, Kuromi (ok), 17:16, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это называется "варить лягушку" и "медленно закручивать гайки". Казалось бы, ну подумаешь, еще один шажок, чего бояться, ведь и так уже нужен телефон для регистрацици в мессенджере. Привыкли? Стало "новой нормальностью"? Можно двигаться дальше. Затем окажется что регистрации на сайтах только по СМС (это и так уже почти везде кроме самопальных форумов, которые не мгут позолить себе такую роскошь), затем на фоне того что ГосУслуги покрыли 99% граждан на фоне Короны делаем регистрацию на сайтах только через госУслуги...
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 17:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пакуй чемоданы и уезжай.
     
     
  • 4.70, пох. (?), 17:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А может вы все уедете, с НАШЕЙ земли? Вас отлично встретят в Нигерии, Конго, Венесуэле и прочих прекрасных странах. Ваши идеи там вполне придутся к месту. Да и русский (командный и матерный) там местами еще помнят.

     
  • 2.66, Bx (ok), 17:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Паника по поводу ФЗ 533. Теперь не получится купить симку у метро и с нее "анонимно" вещать в интернетах, потому что за каждого такого анонима ОПСОС штраф получит, не маленький :)
    Ни у кого же не вызывает удивления факт того, что услуги фиксированной связи оказываются по договору и паспорту. Ну, кроме группы лиц, которые в силу молодости громкоголосы и неопытны.
    http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300048
     
     
  • 3.76, gumanzoy (?), 18:06, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как тогда сотрудники киосков операторов будут выполнять план по продаже сим карт. Ведь они их сами выкупают и регают на паспорта гостей из ближнего зарубежья. А затем продают партиями тем кто их продает у метро.
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:12, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять пол-интернета переблочат в борьбе с неправильными сервисами.
     
  • 1.29, gumanzoy (?), 17:14, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для выполнения проверки организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями должен заключить договор об идентификации с оператором связи.

    То есть с каждым из существующих операторов ? А если оператор мелкий региональный ? Или виртуальный ?

    Ничего не сказано про можно ли регистрировать несколько аккаунтов одного и того же сервиса на один номер (если сам сервис это позволяет).
    Если да то как потом отличить 1000 реальных пользователей от джамшута на симку которого они зареганы.

     
     
  • 2.42, пох. (?), 17:25, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > То есть с каждым из существующих операторов ?

    из существующих четырех.

    > А если оператор мелкий региональный ?

    лолшта? Мущина, с разморозочкой вас!

    > Или виртуальный ?

    у тех нет своей номерной емкости. Она вся - дядина. Дядя за них и ответит.

    > Ничего не сказано про можно ли регистрировать несколько аккаунтов одного и того же сервиса на
    > один номер (если сам сервис это позволяет).

    ни один сервис для общения с _невоображаемыми_ друзьями этого и не позволяет.

    А воображаемые сервисы товарищеймайоров и не интересуют.

     
     
  • 3.51, gumanzoy (?), 17:33, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > > А если оператор мелкий региональный ?
    > лолшта? Мущина, с разморозочкой вас!

    Телекоммуникационная группа МОТИВ — российский оператор сотовой связи, работающий в 4 регионах УрФО: Свердловская область, Курганская область, ХМАО и ЯНАО.

    Видишь суслика ? А он есть. И есть поселки где кроме него никто не ловит.

    >> Ничего не сказано про можно ли регистрировать несколько аккаунтов одного и того же сервиса на
    >> один номер (если сам сервис это позволяет)
    > ни один сервис для общения с _невоображаемыми_ друзьями этого и не позволяет.
    > А воображаемые сервисы товарищеймайоров и не интересуют.

    А какой никакой закон их обязывает не позволять ? Если нет, то откуда уверенность ?

     
     
  • 4.54, пох. (?), 17:37, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Телекоммуникационная группа МОТИВ — российский оператор сотовой связи, работающий в 4 регионах
    > УрФО: Свердловская область, Курганская область, ХМАО и ЯНАО.

    ну то есть в жопах мира где связи с внешним миром нет вообще? Зачем им это, у них все равно интернет не работает.

    > И есть поселки где кроме него никто не ловит.

    пишите жалобу в роснадзор. Прилетит к вам волшебник на огромном камазе и бесплатно поставит вагон. В вагоне будет БС от пчелайна. Таковы условия получения федеральных лицензий. А эту группу мотиф скоро закроют. Точнее сама закроется от безысходности и невозможности использовать частоты.

     
     
  • 5.69, Bx (ok), 17:56, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не закроется. MVNO цветут и пахнут. Сбер, ВТБ - эти точно оказывают услуги связи, их поди, прикрой :)
     
     
  • 6.72, пох. (?), 18:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не закроется. MVNO цветут и пахнут. Сбер, ВТБ - эти точно оказывают
    > услуги связи, их поди, прикрой :)

    я ж говорю - там скорее всего номерная емкость берется там же где и связь. То есть им даже вписываться  в эту схему возможно не придется - за них ответит реальный оператор.
    В базку которого они твой паспорт и подадут, чтоб его активировать. А ты думал, в сказку попал?


     

  • 1.61, Аноним (61), 17:44, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо что я не граждан РФ
     
     
  • 2.63, wr (?), 17:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ниче ниче мы щас еще какследует эпидемию трупами закидаем, великий фаервол возведем, тогда уж точно весь мир знать будет как не надо
     
  • 2.84, Аноним (84), 18:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везёт.
     
  • 2.86, Xasd7 (?), 18:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо что я не граждан РФ

    а это ни на что не влияет. закон вообще не про Россию -- а про весь интернет.

    (хотя и не понятно почему Российские Дармоеды думают будто остальные страны будут слушаться этого закона).

    номер можешь себе купить (esim-карту) из произвольной страны, на твой выбор, в зависимости от уровня развитости сотовых операторов страны. не важно россиянен ты или нет :-) .

    ехать ни куда не нужно -- или идти зачем-то в переход. esim покупаешь сидя на диване через интернет.

     

  • 1.62, YetAnotherOnanym (ok), 17:45, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, хорошая иллюстрация места, которое занимают "госуслуги" в рунете. Вместо того, чтобы допустить частников к пользованию ЕСИА (емнип, сейчас, кроме госструктур, к использованию ЕСИА допущены только автостраховщики для оформления ОСАГО и банки для каких-то своих проверок, связанных с отмыванием), их заставляют связывать логин с реальным человеком через его мобильный номер.
    И если для мессенджеров такой проверки, вобщем-то, достаточно, то, например, в каршеринге до сих пор сидят макаки и разглядывают видосики, на которых претендент на покататься размахивает правами.
     
     
  • 2.68, пох. (?), 17:54, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты вряд ли хочешь чтобы номер с твоих прав вместе с твоей фотографией продавался на рыночке занедорого. Вместе со всеми прочими твоими данными, так удобно сложенными кучкой в гуаноуслугах. Включая и телефончик, кстати.

    Автостраховщикам при оформлении еосаги тоже приходится разглядывать дурацкие фоточки прав и видосики с мордочкой. У них нет возможности проверить что это именно твои права - только проверка что такие вообще выдавались, она односторонняя, там все относительно правильно сделано. Т.е. узнать можно только то что ты уже и так знаешь. То же самое с данными из РСА. Они неизвлекаемы почти полностью. Можно только проверять.

    Ну, в результате одаренный молодняк катается по дедушкиным правам. Недолго, до первого неудачника-пешехода.

     

  • 1.73, Аноним (73), 18:02, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выходит, что у вас в РФ раньше такого небыло? Везде было, а у вас небыло o_O ?
     
     
  • 2.83, Аноним (79), 18:18, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Беларуси никогда такого не было и нет, XMPP работает без телефона.
     

  • 1.78, Михрютка (ok), 18:11, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну чо там осталось еще.

    запретить перемещение без мобильного телефона в кармане,

    выход из зоны покрытия опсосов только по заявке,

    и талоны на поептись, исключительно по паспорту и инн.

     
     
  • 2.81, gumanzoy (?), 18:15, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запретить и изъять наличные деньги еще. Только МИР и безнал.
     

  • 1.82, Аноним (82), 18:17, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это не самое страшное. Все популярные «мессенджеры» с привязкой к телефонному номеру (как и социальные сети) - всё равно по своей сути и были сделаны для сбора и продажи информации о пользователях. Подавляющему большинству плевать, пока их петух в пятую точку не клюнет.

    Чебурнет настанет, когда окончательно начнут резать все протоколы и коммуникации вне белого списка, как в Китае или Узбекистане. А это уже началось. Всем славить вождя!

     
  • 1.85, Pret78 (?), 18:19, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мессенджер Фейсбук тоже будет это делать. Скорее всего нет. Ведь Фейсбук это уже почти ИИ и органам РФ надо учиться общаться с метавселенной ИИ, типа прогуляться по виртуальному Миру Фейсбук.
     

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