В РФ утверждено требование наличия паспортных данных при регистрации в мессенджерах

2.6 , еуые ( ? ), 16:56, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А при чем здесь чербурнет? Это просто вписывание закон существующей практике.

Попробуйте в так называемом "секьюрном" телеграме без номер телефона зарегестрируйтесь,

или в "whatsup".

3.8 , Аноним ( 8 ), 16:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблематично будет на левые симки теперь регистрировать

4.30 , f95 ( ok ), 17:15, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а симки из перехода не привязаны к рандомным паспортам?

5.36 , пох. ( ? ), 17:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Привязаны, но оператор об этом - знает. И подтверждать такие запросы не станет. То есть такие симки можно использовать только для голосовых звонков. (Ну или для той части интернета, что еще не запомоилась сотрудничеством с товарищмайором. Гугль - сотрудничает. Всосап, полагаю, тоже.) 4.55 , й ( ? ), 17:38, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – открываешь скайп покупаешь там номер, регистрируешь, и проблем не знаешь, сам проверял - работает по крайней мере телега

3.11 , Аноним ( 11 ), 16:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Попробуйте в так называемом "секьюрном" телеграме без номер телефона зарегестрируйтесь, или в "whatsup". >формировать запрос оператору связи для проверки наличия в его базе __паспортных данных___, привязанных к указанному пользователем номеру телефона 3.20 , тоже Аноним ( ok ), 17:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Попробуйте найти, где указать телефон на сайте jabber.ru

Или представить, как вообще реализовать этот юридический беспредел в мессенджере, основанном на протоколе почты.

Узколобость наших запрещателей не позволяет им даже представить, что в интернете есть куча всякого разнообразного помимо тех трех чатиков, которые им впилось контролировать.

4.34 , f95 ( ok ), 17:17, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Им не что-то реально контролировать и предотвращать, им отчитываться и создавать деятельность.

4.38 , пох. ( ? ), 17:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – товарищмайору в общем не очень интересно, о чем ты там общаешься с воображаемыми друзьями на вжопперру или как там его. Его интересует твое общение с коллегами, невоображаемыми друзьями и так далее. А они в этот вжопппер не пойдут. 5.71 , Ananimasss ( ? ), 18:00, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А чего заминусили его, он же прав. Большинство обитает именно там, где телефон и так спрашивают.

А в жаберах малоинтересные остатки, которые потом полирнут дпи.

6.75 , пох. ( ? ), 18:06, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – местные дурачки считают что от их минусения неустраивающие их явления физического мира сами собой исчезнут, не знал, что-ли? А жаберы с дпи никому не нужны просто. Меня почему-то ни выгульщики собак, ни собачьи передержки ни разу в жизни не спрашивали "есть ли у тебя вжоппер?". Спрашивают "есть ли у тебя всосап, э.. ну или хотя бы скайп?" Тот и другой знают о тебе даже больше, чем товарищмайор. 4.41 , Kuromi ( ok ), 17:23, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1) Ну на Жабе.ру никто себя уважающих давно не регистрируется. Ибо россия.

2) Эти оперативно сделают СМС подтверждение, увидите

3) К сожалению пользователей Джаббера в массе своей кот наплакал.

5.79 , Аноним ( 79 ), 18:12, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Jabber.ru уже не Россия, а Германия.

4.44 , Alucard ( ?? ), 17:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Этот ваш джабер один из сотен ноунеймов. Родобное и так делается в основных, популярных месенжерах. Так, что хватит ныть) я лично буду рад, если в интернет будут пускать по паспорту и в зависимости от возраста, будет ограничение контента. Та и с паспортпми, в большенстве будет проще, понятное дело, террористы и тут будут шифроваться, но будет больше лозеяк для их роимке, ну и всяких отшибленных будет проще ловить

5.57 , Аноним ( 57 ), 17:41, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >я лично буду рад А, что вам мешало без этого закона, здесь зарегистрироваться с паспортными данными, а Дормедонт ?

4.77 , Аноним ( 79 ), 18:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так ведь как раз jabber.ru требует телефон.

3.43 , Аноним ( 43 ), 17:25, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А давно телеграм стал секьюрным? Нет e2e по дефолту и сообщения в plain text на сервере, крайне секьюрно, да.

4.65 , alexander ( ?? ), 17:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что значит нет e2e? Вам по умолчанию не включили значит нет? Описание протокола доступно, по этому описанию вполне можно создать свой клиент, проверено. e2e там описано и используется.

3.52 , Аноним ( 57 ), 17:35, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Раньше в Skype можно было зарегистрироваться без телефона, только почтой.

Сейчас не знаю, надо проверить:

https://www.skype.com/ru/

3.59 , Аноним ( 59 ), 17:42, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Телеграм не требует регистрироваться именно по российскому номеру. Да и никто не требует.

