В РФ утверждено требование наличия паспортных данных при регистрации в мессенджерах

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|1.1, Урри (ok), 16:52, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Ура, Чебурнет пришел!
А помните как мы шутили про "надо получить разрешение от тов. майора на вход в чатилку"?
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|2.6, еуые (?), 16:56, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А при чем здесь чербурнет? Это просто вписывание закон существующей практике.
Попробуйте в так называемом "секьюрном" телеграме без номер телефона зарегестрируйтесь,
или в "whatsup".
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|4.30, f95 (ok), 17:15, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а симки из перехода не привязаны к рандомным паспортам?
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|5.36, пох. (?), 17:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Привязаны, но оператор об этом - знает. И подтверждать такие запросы не станет.
То есть такие симки можно использовать только для голосовых звонков. (Ну или для той части интернета, что еще не запомоилась сотрудничеством с товарищмайором. Гугль - сотрудничает. Всосап, полагаю, тоже.)
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|4.55, й (?), 17:38, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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открываешь скайп покупаешь там номер, регистрируешь, и проблем не знаешь, сам проверял - работает по крайней мере телега
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|3.11, Аноним (11), 16:58, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Попробуйте в так называемом "секьюрном" телеграме без номер телефона зарегестрируйтесь,
или в "whatsup".
>формировать запрос оператору связи для проверки наличия в его базе __паспортных данных___, привязанных к указанному пользователем номеру телефона
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|3.20, тоже Аноним (ok), 17:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Попробуйте найти, где указать телефон на сайте jabber.ru
Или представить, как вообще реализовать этот юридический беспредел в мессенджере, основанном на протоколе почты.
Узколобость наших запрещателей не позволяет им даже представить, что в интернете есть куча всякого разнообразного помимо тех трех чатиков, которые им впилось контролировать.
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|4.34, f95 (ok), 17:17, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им не что-то реально контролировать и предотвращать, им отчитываться и создавать деятельность.
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|4.38, пох. (?), 17:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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товарищмайору в общем не очень интересно, о чем ты там общаешься с воображаемыми друзьями на вжопперру или как там его.
Его интересует твое общение с коллегами, невоображаемыми друзьями и так далее. А они в этот вжопппер не пойдут.
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|5.71, Ananimasss (?), 18:00, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чего заминусили его, он же прав. Большинство обитает именно там, где телефон и так спрашивают.
А в жаберах малоинтересные остатки, которые потом полирнут дпи.
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|6.75, пох. (?), 18:06, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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местные дурачки считают что от их минусения неустраивающие их явления физического мира сами собой исчезнут, не знал, что-ли?
А жаберы с дпи никому не нужны просто. Меня почему-то ни выгульщики собак, ни собачьи передержки ни разу в жизни не спрашивали "есть ли у тебя вжоппер?". Спрашивают "есть ли у тебя всосап, э.. ну или хотя бы скайп?"
Тот и другой знают о тебе даже больше, чем товарищмайор.
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|4.41, Kuromi (ok), 17:23, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1) Ну на Жабе.ру никто себя уважающих давно не регистрируется. Ибо россия.
2) Эти оперативно сделают СМС подтверждение, увидите
3) К сожалению пользователей Джаббера в массе своей кот наплакал.
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|4.44, Alucard (??), 17:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Этот ваш джабер один из сотен ноунеймов. Родобное и так делается в основных, популярных месенжерах. Так, что хватит ныть) я лично буду рад, если в интернет будут пускать по паспорту и в зависимости от возраста, будет ограничение контента. Та и с паспортпми, в большенстве будет проще, понятное дело, террористы и тут будут шифроваться, но будет больше лозеяк для их роимке, ну и всяких отшибленных будет проще ловить
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|5.57, Аноним (57), 17:41, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>я лично буду рад
А, что вам мешало без этого закона, здесь зарегистрироваться с паспортными данными, а Дормедонт ?
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|3.43, Аноним (43), 17:25, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А давно телеграм стал секьюрным? Нет e2e по дефолту и сообщения в plain text на сервере, крайне секьюрно, да.
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|4.65, alexander (??), 17:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит нет e2e? Вам по умолчанию не включили значит нет?
Описание протокола доступно, по этому описанию вполне можно создать свой клиент, проверено. e2e там описано и используется.
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|3.59, Аноним (59), 17:42, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Телеграм не требует регистрироваться именно по российскому номеру. Да и никто не требует.
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|1.4, Аноним (8), 16:54, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Похоже до 1 марта количество зарегистрированных пользователей увеличится вдворе
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|1.9, Q (??), 16:58, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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уже несколько лет прекрасно пользуюсь телегой, оформленной через sip номер купленный за доллар в одной из зарубежных стран, никаких проблем и затрат больше не испытывал.
вот и проверим на кого там в реальности паша работает
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|2.21, Пыщь (?), 17:10, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вам ещё проверять нужно? Все прогнутся, когда прижмёт.
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|1.10, Аноним (10), 16:58, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А мы чето на гугл и мелкософт бочки катим за шпионаж за нами. А самый страшный шпион - это наше же государство. И это. Главное чтобы зэки и гастарбайтеры с одноразовыми симками не постили так называемые фэйки. А на то, что они звонят и разводят народ на бабки - это всем плевать.
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|1.12, Агл (?), 17:00, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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может сразу явку с повинной? зачем ментам работать, розыск проводить, улики искать? это же гимор, хочется деньги получать и нихр. не делать.Повесить на каждого камеру и давать дышать по команде
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|1.14, Microsoft (?), 17:03, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это всё полумеры. Нужно законодательно запретить мессенжерв без привязки телефонного номера.
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|2.47, Timoteo Cirkla (ok), 17:31, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так создайте для себе подобных отдельный интранет и сидите там. А нам обычным людям не мешайте.
А грязи и насилия есть и без интернета. Тюрьмы, армия, силовые структуры, религиозные учреждения. Только вот в отношении них не принято замечать эти самые грязь и насилие, хотя этого там по самую макушку.
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|3.60, Bx (ok), 17:43, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько интранетов ты сам создал? И зачем из них к нам вылез? У нас здесь плохо, законы соблюдать нужно.
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|2.17, test121 (?), 17:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну лет 5 назад, если кто забыл, они уже собирались пускать в мессенеры по паспорту
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|2.26, Аноним (26), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тех , кто не захочет лизать - запретят . Попробуют запретить .
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|3.64, пох. (?), 17:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но зачем? Гораздо проще их оштрафовать на пару миллионов. Деньги ведь не пахнут, ну вот пусть и расплачиваются непахучими.
А мессенджеров не торгующих вами оптом и в розницу, увы, не существует.
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|1.18, Аноним (18), 17:08, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не пойму откуда паника. Половина мессенджеров и так привязана к мобильному, т.е. по факту к паспорту и к вам. По факту ничего не меняется кроме того что месенджеры должны платить сотовым операторам.
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|2.24, QwertyReg (ok), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Не мешайте белочкам биться в истерике, им ведь так хочется верить, что они нужны кому-то, кроме тараканов на своей кухне.
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|3.35, Kuromi (ok), 17:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Устаревшая точка зрения. "За мной не придут, я что, только на кухне ворчу". Сейчас 21-ый век. БигДата, в конечном итоге придут и на кухню.
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|4.56, пох. (?), 17:39, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Устаревшая точка зрения. "За мной не придут, я что, только на кухне
> ворчу". Сейчас 21-ый век. БигДата, в конечном итоге придут и на
> кухню.
на кухню - нет, не придут, пока. Ворчать по кухням - можно.
Выносить ворчание на улицу - несанкционированный митинг.
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|3.50, Timoteo Cirkla (ok), 17:33, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что в нескольких мессенджерах и соцсетях есть привязка номера, не означает, что она есть везде. А вот то, что законодательно это закрепили, может вылиться в то, что опять в рунете будут что-то ломать.
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|2.25, Q (??), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у кого привязана? у меня вот нет, даже там где требуют номер оно оформлено через sip провайдера за 3 копейки, все прекрасно работает и есть не просит
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|2.33, Kuromi (ok), 17:16, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это называется "варить лягушку" и "медленно закручивать гайки". Казалось бы, ну подумаешь, еще один шажок, чего бояться, ведь и так уже нужен телефон для регистрацици в мессенджере. Привыкли? Стало "новой нормальностью"? Можно двигаться дальше. Затем окажется что регистрации на сайтах только по СМС (это и так уже почти везде кроме самопальных форумов, которые не мгут позолить себе такую роскошь), затем на фоне того что ГосУслуги покрыли 99% граждан на фоне Короны делаем регистрацию на сайтах только через госУслуги...
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|4.70, пох. (?), 17:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А может вы все уедете, с НАШЕЙ земли? Вас отлично встретят в Нигерии, Конго, Венесуэле и прочих прекрасных странах. Ваши идеи там вполне придутся к месту. Да и русский (командный и матерный) там местами еще помнят.
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|2.66, Bx (ok), 17:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Паника по поводу ФЗ 533. Теперь не получится купить симку у метро и с нее "анонимно" вещать в интернетах, потому что за каждого такого анонима ОПСОС штраф получит, не маленький :)
Ни у кого же не вызывает удивления факт того, что услуги фиксированной связи оказываются по договору и паспорту. Ну, кроме группы лиц, которые в силу молодости громкоголосы и неопытны.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300048
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|3.76, gumanzoy (?), 18:06, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как тогда сотрудники киосков операторов будут выполнять план по продаже сим карт. Ведь они их сами выкупают и регают на паспорта гостей из ближнего зарубежья. А затем продают партиями тем кто их продает у метро.
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|1.29, gumanzoy (?), 17:14, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для выполнения проверки организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями должен заключить договор об идентификации с оператором связи.
То есть с каждым из существующих операторов ? А если оператор мелкий региональный ? Или виртуальный ?
Ничего не сказано про можно ли регистрировать несколько аккаунтов одного и того же сервиса на один номер (если сам сервис это позволяет).
Если да то как потом отличить 1000 реальных пользователей от джамшута на симку которого они зареганы.
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|2.42, пох. (?), 17:25, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> То есть с каждым из существующих операторов ?
из существующих четырех.
> А если оператор мелкий региональный ?
лолшта? Мущина, с разморозочкой вас!
> Или виртуальный ?
у тех нет своей номерной емкости. Она вся - дядина. Дядя за них и ответит.
> Ничего не сказано про можно ли регистрировать несколько аккаунтов одного и того же сервиса на
> один номер (если сам сервис это позволяет).
ни один сервис для общения с _невоображаемыми_ друзьями этого и не позволяет.
А воображаемые сервисы товарищеймайоров и не интересуют.
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|3.51, gumanzoy (?), 17:33, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> > А если оператор мелкий региональный ?
> лолшта? Мущина, с разморозочкой вас!
Телекоммуникационная группа МОТИВ — российский оператор сотовой связи, работающий в 4 регионах УрФО: Свердловская область, Курганская область, ХМАО и ЯНАО.
Видишь суслика ? А он есть. И есть поселки где кроме него никто не ловит.
>> Ничего не сказано про можно ли регистрировать несколько аккаунтов одного и того же сервиса на
>> один номер (если сам сервис это позволяет)
> ни один сервис для общения с _невоображаемыми_ друзьями этого и не позволяет.
> А воображаемые сервисы товарищеймайоров и не интересуют.
А какой никакой закон их обязывает не позволять ? Если нет, то откуда уверенность ?
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|4.54, пох. (?), 17:37, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Телекоммуникационная группа МОТИВ — российский оператор сотовой связи, работающий в 4 регионах
> УрФО: Свердловская область, Курганская область, ХМАО и ЯНАО.
ну то есть в жопах мира где связи с внешним миром нет вообще? Зачем им это, у них все равно интернет не работает.
> И есть поселки где кроме него никто не ловит.
пишите жалобу в роснадзор. Прилетит к вам волшебник на огромном камазе и бесплатно поставит вагон. В вагоне будет БС от пчелайна. Таковы условия получения федеральных лицензий. А эту группу мотиф скоро закроют. Точнее сама закроется от безысходности и невозможности использовать частоты.
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|5.69, Bx (ok), 17:56, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не закроется. MVNO цветут и пахнут. Сбер, ВТБ - эти точно оказывают услуги связи, их поди, прикрой :)
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|6.72, пох. (?), 18:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не закроется. MVNO цветут и пахнут. Сбер, ВТБ - эти точно оказывают
> услуги связи, их поди, прикрой :)
я ж говорю - там скорее всего номерная емкость берется там же где и связь. То есть им даже вписываться в эту схему возможно не придется - за них ответит реальный оператор.
В базку которого они твой паспорт и подадут, чтоб его активировать. А ты думал, в сказку попал?
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|2.63, wr (?), 17:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ниче ниче мы щас еще какследует эпидемию трупами закидаем, великий фаервол возведем, тогда уж точно весь мир знать будет как не надо
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|2.86, Xasd7 (?), 18:20, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо что я не граждан РФ
а это ни на что не влияет. закон вообще не про Россию -- а про весь интернет.
(хотя и не понятно почему Российские Дармоеды думают будто остальные страны будут слушаться этого закона).
номер можешь себе купить (esim-карту) из произвольной страны, на твой выбор, в зависимости от уровня развитости сотовых операторов страны. не важно россиянен ты или нет :-) .
ехать ни куда не нужно -- или идти зачем-то в переход. esim покупаешь сидя на диване через интернет.
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|1.62, YetAnotherOnanym (ok), 17:45, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, хорошая иллюстрация места, которое занимают "госуслуги" в рунете. Вместо того, чтобы допустить частников к пользованию ЕСИА (емнип, сейчас, кроме госструктур, к использованию ЕСИА допущены только автостраховщики для оформления ОСАГО и банки для каких-то своих проверок, связанных с отмыванием), их заставляют связывать логин с реальным человеком через его мобильный номер.
И если для мессенджеров такой проверки, вобщем-то, достаточно, то, например, в каршеринге до сих пор сидят макаки и разглядывают видосики, на которых претендент на покататься размахивает правами.
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|2.68, пох. (?), 17:54, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что ты вряд ли хочешь чтобы номер с твоих прав вместе с твоей фотографией продавался на рыночке занедорого. Вместе со всеми прочими твоими данными, так удобно сложенными кучкой в гуаноуслугах. Включая и телефончик, кстати.
Автостраховщикам при оформлении еосаги тоже приходится разглядывать дурацкие фоточки прав и видосики с мордочкой. У них нет возможности проверить что это именно твои права - только проверка что такие вообще выдавались, она односторонняя, там все относительно правильно сделано. Т.е. узнать можно только то что ты уже и так знаешь. То же самое с данными из РСА. Они неизвлекаемы почти полностью. Можно только проверять.
Ну, в результате одаренный молодняк катается по дедушкиным правам. Недолго, до первого неудачника-пешехода.
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|1.73, Аноним (73), 18:02, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Выходит, что у вас в РФ раньше такого небыло? Везде было, а у вас небыло o_O ?
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|2.83, Аноним (79), 18:18, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Беларуси никогда такого не было и нет, XMPP работает без телефона.
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|1.78, Михрютка (ok), 18:11, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну чо там осталось еще.
запретить перемещение без мобильного телефона в кармане,
выход из зоны покрытия опсосов только по заявке,
и талоны на поептись, исключительно по паспорту и инн.
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|1.82, Аноним (82), 18:17, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это не самое страшное. Все популярные «мессенджеры» с привязкой к телефонному номеру (как и социальные сети) - всё равно по своей сути и были сделаны для сбора и продажи информации о пользователях. Подавляющему большинству плевать, пока их петух в пятую точку не клюнет.
Чебурнет настанет, когда окончательно начнут резать все протоколы и коммуникации вне белого списка, как в Китае или Узбекистане. А это уже началось. Всем славить вождя!
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|1.85, Pret78 (?), 18:19, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мессенджер Фейсбук тоже будет это делать. Скорее всего нет. Ведь Фейсбук это уже почти ИИ и органам РФ надо учиться общаться с метавселенной ИИ, типа прогуляться по виртуальному Миру Фейсбук.
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