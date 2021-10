В РФ утверждено требование наличия паспортных данных при регистрации в мессенджерах

2.24 , QwertyReg ( ok ), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Не мешайте белочкам биться в истерике, им ведь так хочется верить, что они нужны кому-то, кроме тараканов на своей кухне.

3.35 , Kuromi ( ok ), 17:19, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Устаревшая точка зрения. "За мной не придут, я что, только на кухне ворчу". Сейчас 21-ый век. БигДата, в конечном итоге придут и на кухню.

4.56 , пох. ( ? ), 17:39, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Устаревшая точка зрения. "За мной не придут, я что, только на кухне

> ворчу". Сейчас 21-ый век. БигДата, в конечном итоге придут и на

> кухню. на кухню - нет, не придут, пока. Ворчать по кухням - можно.

Выносить ворчание на улицу - несанкционированный митинг. 3.50 , Timoteo Cirkla ( ok ), 17:33, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То, что в нескольких мессенджерах и соцсетях есть привязка номера, не означает, что она есть везде. А вот то, что законодательно это закрепили, может вылиться в то, что опять в рунете будут что-то ломать.

2.25 , Q ( ?? ), 17:11, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у кого привязана? у меня вот нет, даже там где требуют номер оно оформлено через sip провайдера за 3 копейки, все прекрасно работает и есть не просит

3.45 , Аноним ( 45 ), 17:27, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Имя провайдера за 3 копейки в студию

2.33 , Kuromi ( ok ), 17:16, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это называется "варить лягушку" и "медленно закручивать гайки". Казалось бы, ну подумаешь, еще один шажок, чего бояться, ведь и так уже нужен телефон для регистрацици в мессенджере. Привыкли? Стало "новой нормальностью"? Можно двигаться дальше. Затем окажется что регистрации на сайтах только по СМС (это и так уже почти везде кроме самопальных форумов, которые не мгут позолить себе такую роскошь), затем на фоне того что ГосУслуги покрыли 99% граждан на фоне Короны делаем регистрацию на сайтах только через госУслуги...

3.67 , Аноним ( 67 ), 17:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пакуй чемоданы и уезжай.

4.70 , пох. ( ? ), 17:57, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А может вы все уедете, с НАШЕЙ земли? Вас отлично встретят в Нигерии, Конго, Венесуэле и прочих прекрасных странах. Ваши идеи там вполне придутся к месту. Да и русский (командный и матерный) там местами еще помнят. 2.66 , Bx ( ok ), 17:53, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Паника по поводу ФЗ 533. Теперь не получится купить симку у метро и с нее "анонимно" вещать в интернетах, потому что за каждого такого анонима ОПСОС штраф получит, не маленький :)

Ни у кого же не вызывает удивления факт того, что услуги фиксированной связи оказываются по договору и паспорту. Ну, кроме группы лиц, которые в силу молодости громкоголосы и неопытны.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300048

3.76 , gumanzoy ( ? ), 18:06, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как тогда сотрудники киосков операторов будут выполнять план по продаже сим карт. Ведь они их сами выкупают и регают на паспорта гостей из ближнего зарубежья. А затем продают партиями тем кто их продает у метро.