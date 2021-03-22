Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.19

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|2.5, Аноним (5), 13:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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До недавнего времени это нужно нормально распространялось только через аппимадж. В снапе была старая васянская сборка. А то что было во флатпаке крашилось. А аппимадж не нужен как и все что в нем распространяется.
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|3.19, prokoudine (ok), 14:30, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А аппимадж не нужен как и все что в нем распространяется.
Scribus, Krita, Siril, GoldenCheetah и тонны других отличных, годных программ не устроили анонима.
Всё, посоны, сворачиваемся.
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|1.2, Аноним (2), 13:08, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Задонатил. Спасибо за новость. Жить на линуксе становится веселей. В path жду токарку и 4-ю ось.
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|1.3, антифрактал (?), 13:09, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В окружение Render добавлена поддержка движка рендеринга "Cycles", используемого в пакете 3D-моделирования Blender.
наоборот, давно пора в blender добавить CAD возможности
ps: надпись на ГОСТ штампе ООО "Рога и копыта" радует
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|2.20, prokoudine (ok), 14:31, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> наоборот, давно пора в blender добавить CAD возможности
Давно добавили. Что-то -- родными инструментами, что-то -- дополняхами. Ещё и BlenderBIM.
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|1.7, sasku (ok), 13:21, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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посоветуйте простой и быстрый редактор для рисования несложных чертежей и документации к ним.
с поддержкой многостраничности, вывода в пдф
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|2.8, Аноним (5), 13:24, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для двухмерки под Линукс только LibreCAD хотя бы немного юзабелен. Но он почти остановился в развитии.
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|1.10, Аноним (10), 13:28, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если привыкнуть, то можно работать. Параметрическое моделирование вообще на уровне
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|1.11, лютый жабби__ (?), 13:31, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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пистоноиды великолепные продолжают жевать кактус... потом на питон4 будут с полным переписыванием переезжать?
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|1.12, Аноним (12), 13:32, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный софт, использую постоянно.
Параметрическое моделирование тормозит, глючит и крашится на сложных чертежах, но работать вполне можно. Только надо почаще сохраняться.
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|2.16, Аноним (16), 14:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не так уж совсем не одобряет. Всё же значительно больше одобряет, чем пермессив.
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|2.31, msgod (ok), 14:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты у него лично спросил? Али так воздух испортил шутеечкой?
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|1.18, Аноним (18), 14:14, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, сколько времени и сил тратится на бесконечные переходы со всяких qt\gtk\... 2\3\4\... на qt\gtk\... 3\4\5\... по сравнению с реализацией собственно новых возможностей?
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|2.21, prokoudine (ok), 14:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если посмотреть в структуру коммитов во FreeCAD, то Qt4->Qt5 -- примерно ни фига в сравнении с "реализацией собственно новых возможностей".
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|3.28, Аноним (28), 14:51, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы они ещё и питон отбросили, оставив только Qt5, вообще, всё замечательно было бы....
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|4.32, аноним2 (?), 15:02, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И на что переходить предлагаешь? На Lua, Tcl, Julia, 1C? Ваши критерии перехода?
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|1.29, msgod (ok), 14:54, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему не на fltk, openmotif, wxWidgets или еще каком наборе виджетов, вместо кутэ?
Нафига тащить этот кал
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|1.33, Аноним (33), 15:02, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такой вопрос, теперь группировать и переносить объекты в окне слева можно?
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