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Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.19

22.03.2021 12:53

После почти двух лет разработки официально доступен релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.19. Исходные тексты выпуска были опубликованы ещё 26 февраля, а затем обновлены 12 марта, но официальное объявление релиза было задержано из-за неготовности установочных пакетов для всех заявленных платформ. Несколько часов назад предупреждение о том, что ветка FreeCAD 0.19 ещё официально не готова и находится в разработке убрана и релиз теперь можно считать состоявшимся. Актуальная версия на сайте также изменена с 0.18 на 0.19.1.

Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2 и отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. В качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE.

FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.

Основные новшества FreeCAD 0.19:

  • В основном завершена миграция проекта с Python 2 и Qt4 на Python 3 и Qt5, и большинство разработчиков уже перешли на использование Python3 и Qt5. При этом ещё остаются отдельные нерешённые проблемы и на Python не портированы некоторые сторонние модули.
  • В интерфейсе пользователя проведена модернизация навигационного куба, при оформлении которого задействована прозрачность и увеличены стрелки. Добавлен модуль CubeMenu, позволяющий настроить меню и изменить размер куба.
  • Предложена новая лёгкая тема оформления пиктограмм, по стилю напоминающая Blender и хорошо сочетающаяся с разными цветовыми схемами, включая тёмную и монохромную темы оформления.
  • Добавлен интерфейс для управления темами оформления пиктограмм.
  • Добавлено несколько вариантов тёмной темы оформления и набор тёмных стилей.
  • Добавлена настройка для показа флажков выбора перед элементами в дереве, отражающем содержимое документа. Изменение повышает удобство работы с сенсорных экранов.
  • В инструмент ViewScreenShot добавлена поддержка сохранения скриншотов с прозрачным фоном.
  • Реализован новый объект App::Link, предназначенный для создания связанных объектов внутри документа, а также для привязки к объектам во внешних документах. App::Link даёт возможность одному объекту использовать данные из другого объекта, такие как геометрия и 3D-представление. Связываемые объекты могут находится как в одном, так и в разных файлах, и обрабатываются как легковесные полные клоны или как один и тот же объект, существующий в двух разных экземплярах.
  • Для объектов C++ и Python разрешено добавление динамических свойств, которые можно использовать вместо макроса PropertyMemo.
  • Обеспечена возможность наглядного выделения элементов, скрытых от других элементов.
  • В редакторе настроек появилась возможность указании даты и времени в именах файлов с резервными копиями, помимо порядкового номера. Формат настраивается, например "%Y%m%d-%H%M%S".
  • В редакторе параметров реализовано новое поле для быстрого поиска параметров.
  • Добавлена поддержка герца, как физической единицы измерения, а также предложено свойство "Frequency". Также добавлены единицы измерения Гаусы, Веберы и Эрстеды.
  • Добавлен инструмент TextDocument для вставки объекта для хранения произвольного текста.
  • Добавлена поддержка 3D-моделей в формате glTF и реализована возможность экспорта в html с WebGL.
  • Значительно обновлён менеджер дополнений, в котором появилась возможность показа более полной информации о всех внешних окружениях и макросах, а также проверки наличия обновлений, использования собственных репозиториев и пометки уже установленных, устаревших или ожидающих обновления дополнений.
  • Расширены возможности окружения архитектурного проектирования (Arch). В инструменте SectionPlane появилась поддержка отбрасывания невидимых областей для симуляции камеры. Добавлен инструмент Fence для проектирования забора и столбов для его закрепления. В инструменте Arch Site добавлена поддержка отображения компаса и реализована возможность отслеживания движения солнца с учётом широты и долготы для оценки параметров инсоляции помещений в доме и расчёта свесов крыши.

    Добавлен новый инструмент CutLine для создания вырезов в твёрдых объектах, таких как стены и блочные конструкции. Улучшено дополнение для расчёта армирования, добавлен интерфейс для автоматизации параметров и расположения арматуры.

    Добавлена поддержка импорта файлов в формате Shapefile, используемом в ГИС-приложениях. Предложен новый инструмент Truss для создания балочных конструкций (ферм), а также инструмент CurtainWall для создания различных видов стен. В SectionPlane добавлены новые режимы отрисовки (Data, Coin и Coin mono) и возможность генерации файлов в формате SVG.

  • В окружении для двумерного рисования (Draft) значительно улучшен редактор, в котором появилась возможность редактирования одновременно нескольких объектов. Добавлен инструмент SubelementHighlight для выделения узлов и краёв объектов для редактирования сразу нескольких объектов и применения к ним разом различных модификаторов, например, для перемещения, масштабирования и вращения. Добавлена полноценная систем слоёв, аналогичная тем, что используются в других САПР, и поддерживающая перемещение объектов между слоями в режиме drag&drop, управление видимостью и пометку цветом привязки к слоям.

    Добавлен новый инструмент CubicBezCurve для создания кривых Безье при помощи методов в стиле векторного редактора Inkscape. Добавлен инструмент Arc 3Points для создания дуг окружности по трём точкам. Добавлен инструмент Fillet для создания скруглённых углов и фасок. Улучшена поддержка формата SVG. Реализован редактор стилей, позволяющий менять стиль аннотаций, например цвет и размер шрифта.

  • Внесены многочисленные улучшения в окружение FEM (Finite Element Module), предоставляющее средства для анализа методом конечных элементов, который может применяться, например, для оценки влияния на разрабатываемый объект различных механических воздействий (стойкость к вибрации, нагреву и деформации).
  • В окружении для работы с объектами OpenCasCade (Part) появилась возможность создания объекта на основе точек из импортированной полигональной сетки (Mesh). Расширены возможности предпросмотра во время редактирования примитивов.
  • Улучшены окружения для создания заготовок (PartDesign), эскизов 2D-фигур (Sketcher) и ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet).
  • В окружение Path, позволяющие сгенерировать инструкции G-Code на основе модели FreeCAD (язык G-Code применяется в станках с ЧПУ и некоторых 3D-принтерах), добавлена поддержка управления охлаждением 3D-принтера. Добавлены новые операции: Slot для создания прорезей по опорным точкам и V-Carve для гравировки при помощи V-образной насадки.
  • В окружение Render добавлена поддержка движка рендеринга "Cycles", используемого в пакете 3D-моделирования Blender.
  • Расширены инструменты в TechDraw, окружении для 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей. Улучшено размещение и масштабирование скриншотов окна для 3D-просмотра. Добавлен инструмент WeldSymbol, предоставляющий символы для идентификации сварных швов, включая символы, применяемые в российских ГОСТ-ах. Добавлены инструменты LeaderLine и RichTextAnnotation для создания аннотаций. Добавлен инструмент Balloon для прикрепления меток с цифрами, буквами и текстом.

    Добавлены инструменты CosmeticVertex, Midpoints и Quadrant для добавления фиктивных вершин, которые можно использовать для указания размеров. Добавлены инструменты FaceCenterLine, 2LineCenterLine и 2PointCenterLine для добавления центрирующих линий. Добавлен инструмент ActiveView для создания статичного изображения из 3D-представления и размещения его в форме нового представления в TechDraw (как снапшот для быстрой визуализации). Добавлены новые шаблоны оформления чертежей для бумаги в форматах B, C, D и E, а также шаблоны, соответствующие требованиям ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ 21.1101-2013.

  • Добавлен макрос для автоматического конструирования и скрепления лёгких стальных рам.
  • Предложен новый модуль Assembly4 с реализацией улучшенного окружения для проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций.
  • Обновлены 3D Printing Tools, инструменты для работы с моделями в формате STL, которые можно использовать для 3D-печати.
  • Добавлен модуль ArchTextures, предоставляющий средства для использования текстур в окружении Arch, которые можно использовать для реалистичной визуализации строений.
  • На смену Flamingo пришёл модуль Dodo с набором инструментов и объектов для ускорения рисования каркасов и труб.


  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.freecadweb.org/in...)
  2. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  3. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2020
  4. OpenNews: Новая версия Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0
  5. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.17
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54806-freecad
Ключевые слова: freecad, cad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:03, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Нужно, не копайте.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    До недавнего времени это нужно нормально распространялось только через аппимадж. В снапе была старая васянская сборка. А то что было во флатпаке крашилось. А аппимадж не нужен как и все что в нем распространяется.
     
     
  • 3.19, prokoudine (ok), 14:30, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А аппимадж не нужен как и все что в нем распространяется.

    Scribus, Krita, Siril, GoldenCheetah и тонны других отличных, годных программ не устроили анонима.

    Всё, посоны, сворачиваемся.

     
  • 2.15, КО (?), 14:00, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ладно.
     
  • 2.17, leibniz (ok), 14:05, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно, не копайте.

    OK

     
  • 2.22, mezon (?), 14:39, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    так же не на Rust!
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:08, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Задонатил. Спасибо за новость. Жить на линуксе становится веселей. В path жду токарку и 4-ю ось.
     
  • 1.3, антифрактал (?), 13:09, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В окружение Render добавлена поддержка движка рендеринга "Cycles", используемого в пакете 3D-моделирования Blender.

    наоборот, давно пора в blender добавить CAD возможности

    ps: надпись на ГОСТ штампе ООО "Рога и копыта" радует

     
     
  • 2.9, Аноним (5), 13:26, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И браузер на собственном движке в него надо вставить еще.
     
  • 2.20, prokoudine (ok), 14:31, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наоборот, давно пора в blender добавить CAD возможности

    Давно добавили. Что-то -- родными инструментами, что-то -- дополняхами. Ещё и BlenderBIM.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:15, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это нормально, что текст рандомно выровнен и налазит на границы?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:18, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет переделывай, приходи на пересдачу.
     

  • 1.7, sasku (ok), 13:21, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    посоветуйте простой и быстрый редактор для рисования несложных чертежей и документации к ним.
    с поддержкой многостраничности, вывода в пдф
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 13:24, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для двухмерки под Линукс только LibreCAD хотя бы немного юзабелен. Но он почти остановился в развитии.
     
  • 2.23, mezon (?), 14:41, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для Linux: BricsCAD, AutoCAD 2008.
     
  • 2.24, антифрактал (?), 14:41, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компас-3D
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:28, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если привыкнуть, то можно работать. Параметрическое моделирование вообще на уровне
     
  • 1.11, лютый жабби__ (?), 13:31, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    пистоноиды великолепные продолжают жевать кактус... потом на питон4 будут с полным переписыванием переезжать?
     
     
  • 2.25, mezon (?), 14:42, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    тогда просто Rust-а не было!
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:32, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный софт, использую постоянно.
    Параметрическое моделирование тормозит, глючит и крашится на сложных чертежах, но работать вполне можно. Только надо почаще сохраняться.
     
     
  • 2.13, Леголас (ok), 13:49, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только надо почаще сохраняться

    универсальное правило

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:52, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Столлман неодобряет. Богомерская LGPL v2 вместо GPL v3.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не так уж совсем не одобряет. Всё же значительно больше одобряет, чем пермессив.
     
  • 2.31, msgod (ok), 14:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты у него лично спросил? Али так воздух испортил шутеечкой?
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:14, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, сколько времени и сил тратится на бесконечные переходы со всяких qt\gtk\... 2\3\4\... на qt\gtk\... 3\4\5\... по сравнению с реализацией собственно новых возможностей?
     
     
  • 2.21, prokoudine (ok), 14:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если посмотреть в структуру коммитов во FreeCAD, то Qt4->Qt5 -- примерно ни фига в сравнении с "реализацией собственно новых возможностей".
     
     
  • 3.26, антифрактал (?), 14:42, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь слишком многого от анонимов с Опеннета
     
  • 2.27, mezon (?), 14:43, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с Qt4 на Qt5 миграция относительно быстро происходит.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:51, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы они ещё и питон отбросили, оставив только Qt5, вообще, всё замечательно было бы....
     
     
  • 4.30, msgod (ok), 14:54, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Прими таблетку.
     
  • 4.32, аноним2 (?), 15:02, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на что переходить предлагаешь? На Lua, Tcl, Julia, 1C? Ваши критерии перехода?
     

  • 1.29, msgod (ok), 14:54, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не на fltk, openmotif, wxWidgets или еще каком наборе виджетов, вместо кутэ?
    Нафига тащить этот кал
     
  • 1.33, Аноним (33), 15:02, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой вопрос, теперь группировать и переносить объекты в окне слева можно?
     
  • 1.34, Аноним (34), 15:10, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радует, что есть альтернативы. Еще есть LibreCAD, кстати.
     
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