Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.19

После почти двух лет разработки официально доступен релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.19. Исходные тексты выпуска были опубликованы ещё 26 февраля, а затем обновлены 12 марта, но официальное объявление релиза было задержано из-за неготовности установочных пакетов для всех заявленных платформ. Несколько часов назад предупреждение о том, что ветка FreeCAD 0.19 ещё официально не готова и находится в разработке убрана и релиз теперь можно считать состоявшимся. Актуальная версия на сайте также изменена с 0.18 на 0.19.1. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2 и отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. В качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Основные новшества FreeCAD 0.19: В основном завершена миграция проекта с Python 2 и Qt4 на Python 3 и Qt5, и большинство разработчиков уже перешли на использование Python3 и Qt5. При этом ещё остаются отдельные нерешённые проблемы и на Python не портированы некоторые сторонние модули.

В интерфейсе пользователя проведена модернизация навигационного куба, при оформлении которого задействована прозрачность и увеличены стрелки. Добавлен модуль CubeMenu, позволяющий настроить меню и изменить размер куба.

Предложена новая лёгкая тема оформления пиктограмм, по стилю напоминающая Blender и хорошо сочетающаяся с разными цветовыми схемами, включая тёмную и монохромную темы оформления.

Добавлен интерфейс для управления темами оформления пиктограмм.

Добавлено несколько вариантов тёмной темы оформления и набор тёмных стилей.

Добавлена настройка для показа флажков выбора перед элементами в дереве, отражающем содержимое документа. Изменение повышает удобство работы с сенсорных экранов.

В инструмент ViewScreenShot добавлена поддержка сохранения скриншотов с прозрачным фоном.

Реализован новый объект App::Link, предназначенный для создания связанных объектов внутри документа, а также для привязки к объектам во внешних документах. App::Link даёт возможность одному объекту использовать данные из другого объекта, такие как геометрия и 3D-представление. Связываемые объекты могут находится как в одном, так и в разных файлах, и обрабатываются как легковесные полные клоны или как один и тот же объект, существующий в двух разных экземплярах.

Для объектов C++ и Python разрешено добавление динамических свойств, которые можно использовать вместо макроса PropertyMemo.

Обеспечена возможность наглядного выделения элементов, скрытых от других элементов.

В редакторе настроек появилась возможность указании даты и времени в именах файлов с резервными копиями, помимо порядкового номера. Формат настраивается, например "%Y%m%d-%H%M%S".

В редакторе параметров реализовано новое поле для быстрого поиска параметров.

Добавлена поддержка герца, как физической единицы измерения, а также предложено свойство "Frequency". Также добавлены единицы измерения Гаусы, Веберы и Эрстеды.

Добавлен инструмент TextDocument для вставки объекта для хранения произвольного текста.

Добавлена поддержка 3D-моделей в формате glTF и реализована возможность экспорта в html с WebGL.

Значительно обновлён менеджер дополнений, в котором появилась возможность показа более полной информации о всех внешних окружениях и макросах, а также проверки наличия обновлений, использования собственных репозиториев и пометки уже установленных, устаревших или ожидающих обновления дополнений.

Расширены возможности окружения архитектурного проектирования (Arch). В инструменте SectionPlane появилась поддержка отбрасывания невидимых областей для симуляции камеры. Добавлен инструмент Fence для проектирования забора и столбов для его закрепления. В инструменте Arch Site добавлена поддержка отображения компаса и реализована возможность отслеживания движения солнца с учётом широты и долготы для оценки параметров инсоляции помещений в доме и расчёта свесов крыши. Добавлен новый инструмент CutLine для создания вырезов в твёрдых объектах, таких как стены и блочные конструкции. Улучшено дополнение для расчёта армирования, добавлен интерфейс для автоматизации параметров и расположения арматуры. Добавлена поддержка импорта файлов в формате Shapefile, используемом в ГИС-приложениях. Предложен новый инструмент Truss для создания балочных конструкций (ферм), а также инструмент CurtainWall для создания различных видов стен. В SectionPlane добавлены новые режимы отрисовки (Data, Coin и Coin mono) и возможность генерации файлов в формате SVG.

В окружении для двумерного рисования (Draft) значительно улучшен редактор, в котором появилась возможность редактирования одновременно нескольких объектов. Добавлен инструмент SubelementHighlight для выделения узлов и краёв объектов для редактирования сразу нескольких объектов и применения к ним разом различных модификаторов, например, для перемещения, масштабирования и вращения. Добавлена полноценная систем слоёв, аналогичная тем, что используются в других САПР, и поддерживающая перемещение объектов между слоями в режиме drag&drop, управление видимостью и пометку цветом привязки к слоям. Добавлен новый инструмент CubicBezCurve для создания кривых Безье при помощи методов в стиле векторного редактора Inkscape. Добавлен инструмент Arc 3Points для создания дуг окружности по трём точкам. Добавлен инструмент Fillet для создания скруглённых углов и фасок. Улучшена поддержка формата SVG. Реализован редактор стилей, позволяющий менять стиль аннотаций, например цвет и размер шрифта.

Внесены многочисленные улучшения в окружение FEM (Finite Element Module), предоставляющее средства для анализа методом конечных элементов, который может применяться, например, для оценки влияния на разрабатываемый объект различных механических воздействий (стойкость к вибрации, нагреву и деформации).

В окружении для работы с объектами OpenCasCade (Part) появилась возможность создания объекта на основе точек из импортированной полигональной сетки (Mesh). Расширены возможности предпросмотра во время редактирования примитивов.

Улучшены окружения для создания заготовок (PartDesign), эскизов 2D-фигур (Sketcher) и ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet).

В окружение Path, позволяющие сгенерировать инструкции G-Code на основе модели FreeCAD (язык G-Code применяется в станках с ЧПУ и некоторых 3D-принтерах), добавлена поддержка управления охлаждением 3D-принтера. Добавлены новые операции: Slot для создания прорезей по опорным точкам и V-Carve для гравировки при помощи V-образной насадки.

В окружение Render добавлена поддержка движка рендеринга "Cycles", используемого в пакете 3D-моделирования Blender.

Расширены инструменты в TechDraw, окружении для 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей. Улучшено размещение и масштабирование скриншотов окна для 3D-просмотра. Добавлен инструмент WeldSymbol, предоставляющий символы для идентификации сварных швов, включая символы, применяемые в российских ГОСТ-ах. Добавлены инструменты LeaderLine и RichTextAnnotation для создания аннотаций. Добавлен инструмент Balloon для прикрепления меток с цифрами, буквами и текстом. Добавлены инструменты CosmeticVertex, Midpoints и Quadrant для добавления фиктивных вершин, которые можно использовать для указания размеров. Добавлены инструменты FaceCenterLine, 2LineCenterLine и 2PointCenterLine для добавления центрирующих линий. Добавлен инструмент ActiveView для создания статичного изображения из 3D-представления и размещения его в форме нового представления в TechDraw (как снапшот для быстрой визуализации). Добавлены новые шаблоны оформления чертежей для бумаги в форматах B, C, D и E, а также шаблоны, соответствующие требованиям ГОСТ 2.104-2006 и ГОСТ 21.1101-2013.

Добавлен макрос для автоматического конструирования и скрепления лёгких стальных рам.

Предложен новый модуль Assembly4 с реализацией улучшенного окружения для проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций.

Обновлены 3D Printing Tools, инструменты для работы с моделями в формате STL, которые можно использовать для 3D-печати.

Добавлен модуль ArchTextures, предоставляющий средства для использования текстур в окружении Arch, которые можно использовать для реалистичной визуализации строений.

На смену Flamingo пришёл модуль Dodo с набором инструментов и объектов для ускорения рисования каркасов и труб.



