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Выпуск СУБД Firebird 4.0 с поддержкой репликации

04.06.2021 20:25

Спустя 5 лет с момента публикации ветки 3.0 сформирован релиз реляционной СУБД Firebird 4.0. Firebird продолжает развитие кода СУБД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры и хранимые процедуры. Бинарные сборки подготовлены для Linux, Windows и Android.

Ключевые новшества:

  • Реализована поддержка логической репликации. Репликация производится от первичного сервера к вторичным серверам. Поддерживается как синхронный (коммит фиксируется только после подтверждения приёма данных), так и асинхронный (коммит фиксируется сразу после передачи в локальный журнал, не дожидаясь передачи информации по сети) режимы. Под логической репликацией понимается работа на уровне сток с трансляцией изменений, вносимых в ходе добавления, удаления или изменения записей.
  • Добавлены новые типы данных INT128 и DECFLOAT. DECFLOAT обеспечивает точность до 32 цифр и в отличие от FLOAT и DOUBLE PRECISION не применяет двоичную аппроксимацию точности. Увеличена точность для типов данных NUMERIC и DECIMAL.
  • Размер идентификаторов метаданных (объектов) увеличен с 31 до 63 символов.
  • Максимальный размер страниц увеличен c 16 до 32KB.
  • Добавлена поддержка указания часовых поясов.
  • Добавлены настройки для определения таймаутов установки соединения, выполнения транзакций и обработки выражений.
  • Реализована обработка внешних соединений в режиме полинга, сокращающего задержки и экономящего ресурсы при установке соединений.
  • В API предоставлена возможность выполнения операций в пакетном режиме, т.е. теперь можно запускать выражения с более чем одним набором параметров.
  • В состав включён набор встроенных криптографических функций для шифрования, работы с цифровыми подписями и ключами: ENCRYPT(), DECRYPT(), RSA_PRIVATE(), RSA_PUBLIC(), RSA_ENCRYPT(), RSA_DECRYPT(), RSA_SIGN_HASH(), RSA_VERIFY_HASH().
  • Предложена новая версия структуры хранения данных (ODS, On-Disk Structure). Добавлены новые системные таблицы: RDB$TIME_ZONES, RDB$PUBLICATIONS, RDB$PUBLICATION_TABLES и RDB$CONFIG.


  1. Главная ссылка к новости (https://firebirdsql.org/en/new...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Firebird 3.0.4
  3. OpenNews: После 12 лет разработки состоялся релиз СУБД Firebird 3.0
  4. OpenNews: Финальный релиз СУБД Firebird 2.0
  5. OpenNews: Релиз СУБД Firebird 2.5
  6. OpenNews: Доступен релиз СУБД Firebird 2.1. Обзор новшеств.
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55275-firebird
Ключевые слова: firebird, database
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:02, 04/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    пацкалем чот запахло
     
     
  • 4, anonymous (??), 21:07, 04/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Delphi 7 может?
     

  • 2, InuYasha (??), 21:06, 04/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Интербейс... сколько лет я не слышал этого слова :_)
    Осталось FoxPro помянуть какой-нибудь )
     
  • 3, commiethebeastie (ok), 21:07, 04/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Сколько на ней глючного шлака сделали... Почему она так притягивала формошлёпов?
     
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