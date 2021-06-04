Выпуск СУБД Firebird 4.0 с поддержкой репликации

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Спустя 5 лет с момента публикации ветки 3.0 сформирован релиз реляционной СУБД Firebird 4.0. Firebird продолжает развитие кода СУБД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры и хранимые процедуры. Бинарные сборки подготовлены для Linux, Windows и Android.
Ключевые новшества:
- Реализована поддержка логической репликации. Репликация производится от первичного сервера к вторичным серверам. Поддерживается как синхронный (коммит фиксируется только после подтверждения приёма данных), так и асинхронный (коммит фиксируется сразу после передачи в локальный журнал, не дожидаясь передачи информации по сети) режимы. Под логической репликацией понимается работа на уровне сток с трансляцией изменений, вносимых в ходе добавления, удаления или изменения записей.
- Добавлены новые типы данных INT128 и DECFLOAT. DECFLOAT обеспечивает точность до 32 цифр и в отличие от FLOAT и DOUBLE PRECISION не применяет двоичную аппроксимацию точности. Увеличена точность для типов данных NUMERIC и DECIMAL.
- Размер идентификаторов метаданных (объектов) увеличен с 31 до 63 символов.
- Максимальный размер страниц увеличен c 16 до 32KB.
- Добавлена поддержка указания часовых поясов.
- Добавлены настройки для определения таймаутов установки соединения, выполнения транзакций и обработки выражений.
- Реализована обработка внешних соединений в режиме полинга, сокращающего задержки и экономящего ресурсы при установке соединений.
- В API предоставлена возможность выполнения операций в пакетном режиме, т.е. теперь можно запускать выражения с более чем одним набором параметров.
- В состав включён набор встроенных криптографических функций для шифрования, работы с цифровыми подписями и ключами: ENCRYPT(), DECRYPT(), RSA_PRIVATE(), RSA_PUBLIC(), RSA_ENCRYPT(), RSA_DECRYPT(), RSA_SIGN_HASH(), RSA_VERIFY_HASH().
- Предложена новая версия структуры хранения данных (ODS, On-Disk Structure). Добавлены новые системные таблицы:
RDB$TIME_ZONES, RDB$PUBLICATIONS, RDB$PUBLICATION_TABLES и RDB$CONFIG.