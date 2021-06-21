W3C стандартизировал API Web Audio

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|1.1, Аноним (1), 12:34, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Мало того что страницы под ср@ку загружены уже всяким мельтешащим графическим шлаком на JS, теперь ресурсы будет выедать ещё и звукошлак на JS, великолепно!
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|2.7, Аноним (7), 12:54, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хватит ныть, в хромом этот стандарт 10 лет назад появился, а разработали его и подавно раньше
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|2.32, Аноним (-), 15:07, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Знать бы еще, где нытики мельтешение в вебе находят, и где звукошлак, благодаря которым можно открыть нужную веб аппу с любого устройства и обработать файл, без установки всякого мусора на сотни мегабайт.
https://29a.ch/timestretch/
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|3.38, Аноним (38), 15:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открыл, поигрался. Медленно, плохо, но работает, да. А зачем?
Когда у тебя появлялась необходимость изменить питч/рэйт аудио файла?
Почему этим нужно заниматься в браузере?
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|2.33, КО (?), 15:08, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вывод: резалки JS нужны всегда.
Корпорации слушать не будут.
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|3.42, Аноним (42), 15:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вывод: резалки JS нужны всегда.
> Корпорации слушать не будут.
Слушалки от корпораций у вас зашиты далеко за пределами JS.
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|1.2, InuYasha (??), 12:38, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>разработка web-приложения для обработки, записи, воспроизведения и создания музыки
И ведь найдётся какой-нибудь муд@к, который начнёт его делать!!
Что только ни стандартизуют - только б флэш 20-летней давности догнать :D
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|2.4, Псевдоним (??), 12:44, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сути они пытаются сделать из браузер "игру" (звук, анимации, вычисление на гпу, более шустрые вычисления (не на гпу)), разве что дырявый вебртс в эту концепцию не вписывается, но он и иногда используется в отличиии от остальных модных стандартов.
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|3.9, Аноним (9), 12:57, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не игру, а ОС, и уже получилось, та же хромоось - браузер поверх ядра
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|3.10, OnTheEdge (??), 12:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> По сути они пытаются сделать из браузер "игру"
Здраствуйте. Я, Псевдоним. Хотел бы чтобы вы сделали игру, браузер суть такова...
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|3.13, Аноним (13), 13:00, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так для чего WebRender пилиться, уже год как в графику ударились
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|3.16, llolik (ok), 13:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да даже не игру. Терминал делается.
Как в старые добрые времена терминальный сервер-клиенты. Только протоколы доступа теперь будут Web, терминальные сервера предоставять тебе будут Google/MS/Apple/Amazon/etc., а клиентам будут машины конечных пользователей.
Из приложений нужен только браузер. И будет у тебя ПК, но пользоваться им без доступа к сети и аккаунта (платного, чтоб полноценно работать), ты не сможешь.
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|4.20, Жорш (?), 13:33, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шикарная система монетизации. А для остального есть Open Source.
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|3.25, Урри (ok), 14:35, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это стандартный путь развития и смерти проектов. Сначала проект делает что-то одно, и делает это вполне хорошо. Потом в него запихивают всякие вполне и не вполне нужные вещи. Когда больше ничего действительно полезного добавить уже, в общем то, нечего, наступает очередь всяких свистоперделок (ну не умеют люди останавливаться на достигнутом, "лучшее враг хорошего"). Под грузом коих отличный, в прошлом, продукт успешно умирает.
Примеров можно вспомнить тысячи.
Первый, что пришел на ум - неро. Который был сначала прекрасной записывалкой дисков, а умер аудио/видео проигрываетелем и картинной галереей.
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|4.30, Lex (??), 14:54, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Первый, что пришел на ум - неро. Который был сначала прекрасной записывалкой дисков,
Самое забавное, что на винде, как минимум, со времен хрюши, эти "писалки дисков" нафиг были не нужны ввиду наличия системной.. ну а для всех остальных случаев был( мб и есть ) алкоголь 120%
Применительно к вебу это нифига не свистопирделки, а в полнее-себе закономерное развитие.
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|5.46, Урри (ok), 16:57, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ввиду наличия системной...
... которая ни хрена нормально не работала, хотя занимала огромную кучу места.
Был такой проект, scdwriter - 400к, а делал все стабильнее и лучше, чем стандартная гореутилита (а еще умел, если правильно помню, из папок исошки создавать).
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|5.47, Урри (ok), 16:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Применительно к вебу это нифига не свистопирделки, а в полнее-себе закономерное развитие.
Закономерное развитие в виде обрастания тоннами свистоперделок. О чем я выше и написал.
Правильным подходом было бы наращивание модульно-плагинной системы, а не вколачивание всего и вся гвоздями в браузер без возможности выкинуть или заменить.
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|4.36, Аноним (13), 15:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всяких свистоперделок
Это разнообразные мобильные приложения, вот и придет им конец
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|5.39, Аноним (13), 15:36, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока дураки решают предустанавливать приложения, умные их отменят
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|3.22, Аноним (-), 14:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> переезжай жить в тайгу и дерись с медведями за выживание
Молодец! Так его, так!
Ничего, что глупость глупую написал -- главное ведь, что с душой и полной самоотдачей!
А теперь раздвинь булки пошире, тут тебе новый, наградной зонд подвезли!
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|4.26, Аноним (9), 14:35, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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новое стоп-слово для дискуссии на опеннете -- кто первый сказсл "макака пригорела", тот и выиграл
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|1.27, InuYasha (??), 14:39, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле, конечно, хорошо, что спустя каких-то 30 лет решили (снова, теперь уж наверняка) стандартизировать аудио в браузерах. Можно будет возводить _стандартизированные_ сайты типа getyourasstomars.com без 100 проверок на браузеры. Wait, но ведь обратная совмести... ещё один стандарт... nooooooo!...
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|2.31, Lex (??), 14:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверил на наличие. Есть - работает. Нет - "Ваш гомнобраузер устарел. Скачайте новую версию".
Нередко из-за менее значительных штук, которые браузер не поддерживает, пользователя шлют нафиг( точнее на страницу скачивания браузера ). Самые добанутые же - тестируют только на хроме и, даже если в последней версии [не хромого] браузера этого нет - сообщают пользователю об устаревании и предлагают скачать в т.ч тот браузер, последняя версия которого у него и так стоит.
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|3.35, Аноним (35), 15:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как оказалось uBlock от этого неплохо спасает. Довелось тут без него поинтернетить - даже и не подозревал до этого, что таким устаревшим браузером пользуюсь. Причем, казалось бы, приличные сайты (
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|1.34, Аноним (38), 15:09, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пытаюсь придумать реальный юзкейс этому безумию кроме абстрактных DAW в браузере (зОчем?), не нахожу.
Есть идеи?
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|2.37, Аноним (38), 15:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитал https://www.w3.org/TR/webaudio-usecases/
> 3D game with music and convincing sound effects
> Online music production tool
> Music Creation Environment with Sampled Instruments
> Connected DJ booth
> Web-based guitar practice service
Слушайте, я не луддит, но я искренне не понимаю зачем все это делать в браузере
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|3.40, Аноним (40), 15:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Использовал Web Audio для возможности осуществить голосовой звонок на железяку из браузера на любой платформе.
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|3.43, Ordu (ok), 16:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Потому что ты привык к тому, что тебе всё на тарелочке с голубой каёмочкой, и ни... большой текст свёрнут, показать
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|4.44, Аноним (38), 16:29, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Онлайн-игруха снижает порог вхождения для игромана -- ему не надо ничего скачивать, устанавливать, только для того, чтобы заценить игруху
Скачать и установить игру придётся в браузер. Почистил кэш - качай игру заново. У - удобство
> Можно развернуть платформу, с кучей контента для создания музыки
Эти платформы есть и сейчас: плагины, сэмпл паки, пресеты, музыка для песен и сами песни - всё продаётся в онлайне. Причем тут сабж?
> создать гильдию диджеев, которые будут совместно работать над тем, чтобы члены гильдии были бы лучшими диджеями, чем не состоящие в этой гильдии
Шизофазия. Какие гильдии? Может ещё кланы с форумами? Причем тут сабж?
> Учёба игре на гитаре может очень выиграть, если есть возможность получать уроки от того, кто умеет
Причем тут сабж?
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|5.48, Ordu (ok), 17:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скачать и установить игру придётся в браузер.
Нет. Зашёл на сайт, нажал кнопку play, и вот ты уже играешь.
> Почистил кэш - качай игру заново. У - удобство
Зарегайся на сайте, и храни свои игровые данные на сервере.
> Причем тут сабж?
Попробуй прочитать моё сообщение до конца. Я думаю, ты найдёшь там ответы на свои вопросы. Даже идею эксперимента для проверки этих ответов.
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|1.41, Аноним (41), 15:55, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот теперь заживём. Как же мы жили без web api для аудио?
Бред какй-то. Когда уже перестанут спонсировать этих маразматиков из W3C
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