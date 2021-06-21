The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

W3C стандартизировал API Web Audio

21.06.2021 12:21

Консорциум W3C объявил о придании API Web Audio статуса рекомендованного стандарта. Спецификация Web Audio описывает высокоуровневый программный интерфейс, позволяющий разрабатывать на языке JavaScript web-приложения для синтеза и обработки звука, работающие в web-браузере и не требующие использования дополнительных плагинов. Из областей применения Web Audio отмечается добавление на страницы звуковых эффектов, разработка web-приложения для обработки, записи, воспроизведения и создания музыки, использование в играх, визуализация звука. В браузерах API Web Audio поддерживается начиная с Firefox 35 и Chrome 14.

API основан на парадигме графа маршрутизации звуковых потоков, в котором несколько объектов AudioNode связываются между собой для формирования итогового звукового потока. Каждый узел AudioNode ассоциируется с определённой операцией со звуком (фильтры, преобразования, изменение громкости и т.п.) или определяет источник/точку вывода звука (теги audio/video, файлы, микрофон, буфер, сетевое вещание, синтез на лету). Узлы могут включать как предоставляемые платформой типовые возможности (например, звуковые эффекты и управление громкостью), реализованные на низкоуровневых языках, так и создаваться на JavaScript. Допускается смешивание звуковых потоков из нескольких источников.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: W3C представил черновой вариант стандарта WebGPU
  3. OpenNews: W3C начал подготовку стандарта WebTransport
  4. OpenNews: W3C придал WebAssembly статус рекомендованного стандарта
  5. OpenNews: Организации W3C и WHATWG договорились развивать общие спецификации HTML и DOM
  6. OpenNews: W3C стандартизировал протокол децентрализованных социальных сетей ActivityPub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55363-w3c
Ключевые слова: w3c, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Мало того что страницы под ср@ку загружены уже всяким мельтешащим графическим шлаком на JS, теперь ресурсы будет выедать ещё и звукошлак на JS, великолепно!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:54, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хватит ныть, в хромом этот стандарт 10 лет назад появился, а разработали его и подавно раньше
     
  • 2.32, Аноним (-), 15:07, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Знать бы еще, где нытики мельтешение в вебе находят, и где звукошлак, благодаря которым можно открыть нужную веб аппу с любого устройства и обработать файл, без установки всякого мусора на сотни мегабайт.
    https://29a.ch/timestretch/
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:34, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открыл, поигрался. Медленно, плохо, но работает, да. А зачем?

    Когда у тебя появлялась необходимость изменить питч/рэйт аудио файла?
    Почему этим нужно заниматься в браузере?

     
  • 2.33, КО (?), 15:08, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вывод: резалки JS нужны всегда.
    Корпорации слушать не будут.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 15:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вывод: резалки JS нужны всегда.
    > Корпорации слушать не будут.

    Слушалки от корпораций у вас зашиты далеко за пределами JS.

     

  • 1.2, InuYasha (??), 12:38, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >разработка web-приложения для обработки, записи, воспроизведения и создания музыки

    И ведь найдётся какой-нибудь муд@к, который начнёт его делать!!

    Что только ни стандартизуют - только б флэш 20-летней давности догнать :D

     
     
  • 2.4, Псевдоним (??), 12:44, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути они пытаются сделать из браузер "игру" (звук, анимации, вычисление на гпу, более шустрые вычисления (не на гпу)), разве что дырявый вебртс в эту концепцию не вписывается, но он и иногда используется в отличиии от остальных модных стандартов.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:57, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не игру, а ОС, и уже получилось, та же хромоось - браузер поверх ядра
     
  • 3.10, OnTheEdge (??), 12:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > По сути они пытаются сделать из браузер "игру"

    Здраствуйте. Я, Псевдоним. Хотел бы чтобы вы сделали игру, браузер суть такова...

     
  • 3.12, OnTheEdge (??), 12:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > более шустрые вычисления (не на гпу)

    а на чём? шигоринских эльбрусах?

     
  • 3.13, Аноним (13), 13:00, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для чего WebRender пилиться, уже год как в графику ударились
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 13:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нафиг игровые клиенты вирусные, когда есть браузеры
     
  • 3.16, llolik (ok), 13:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже не игру. Терминал делается.

    Как в старые добрые времена терминальный сервер-клиенты. Только протоколы доступа теперь будут Web, терминальные сервера предоставять тебе будут Google/MS/Apple/Amazon/etc., а клиентам будут машины конечных пользователей.

    Из приложений нужен только браузер. И будет у тебя ПК, но пользоваться им без доступа к сети и аккаунта (платного, чтоб полноценно работать), ты не сможешь.

     
     
  • 4.20, Жорш (?), 13:33, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шикарная система монетизации. А для остального есть Open Source.
     
     
  • 5.28, ryoken (ok), 14:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы бы каркали поменьше.
     
  • 3.25, Урри (ok), 14:35, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это стандартный путь развития и смерти проектов. Сначала проект делает что-то одно, и делает это вполне хорошо. Потом в него запихивают всякие вполне и не вполне нужные вещи. Когда больше ничего действительно полезного добавить уже, в общем то, нечего, наступает очередь всяких свистоперделок (ну не умеют люди останавливаться на достигнутом, "лучшее враг хорошего"). Под грузом коих отличный, в прошлом, продукт успешно умирает.

    Примеров можно вспомнить тысячи.
    Первый, что пришел на ум - неро. Который был сначала прекрасной записывалкой дисков, а умер аудио/видео проигрываетелем и картинной галереей.

     
     
  • 4.30, Lex (??), 14:54, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Первый, что пришел на ум - неро. Который был сначала прекрасной записывалкой дисков,

    Самое забавное, что на винде, как минимум, со времен хрюши, эти "писалки дисков" нафиг были не нужны ввиду наличия системной.. ну а для всех остальных случаев был( мб и есть ) алкоголь 120%

    Применительно к вебу это нифига не свистопирделки, а в полнее-себе закономерное развитие.

     
     
  • 5.46, Урри (ok), 16:57, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  ввиду наличия системной...

    ... которая ни хрена нормально не работала, хотя занимала огромную кучу места.

    Был такой проект, scdwriter - 400к, а делал все стабильнее и лучше, чем стандартная гореутилита (а еще умел, если правильно помню, из папок исошки создавать).

     
  • 5.47, Урри (ok), 16:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Применительно к вебу это нифига не свистопирделки, а в полнее-себе закономерное развитие.

    Закономерное развитие в виде обрастания тоннами свистоперделок. О чем я выше и написал.

    Правильным подходом было бы наращивание модульно-плагинной системы, а не вколачивание всего и вся гвоздями в браузер без возможности выкинуть или заменить.

     
  • 4.36, Аноним (13), 15:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всяких свистоперделок

    Это разнообразные мобильные приложения, вот и придет им конец

     
     
  • 5.39, Аноним (13), 15:36, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока дураки решают предустанавливать приложения, умные их отменят
     

  • 1.3, Псевдоним (??), 12:42, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Этот веб уже не спасти, несите следующий.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 12:55, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    переезжай жить в тайгу и дерись с медведями за выживание
     
     
  • 3.22, Аноним (-), 14:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > переезжай жить в тайгу и дерись с медведями за выживание

    Молодец! Так его, так!
    Ничего, что глупость глупую написал -- главное ведь, что с душой и полной самоотдачей!

    А теперь раздвинь булки пошире, тут тебе новый, наградной зонд подвезли!


     
     
  • 4.24, Аноним (13), 14:32, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И згрупировать их всех через FLoC
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этих комментаторов уже не спасти, несите следующих.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:28, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вэбмакака пригорела. Найс.
     
     
  • 4.26, Аноним (9), 14:35, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    новое стоп-слово для дискуссии на опеннете -- кто первый сказсл "макака пригорела", тот и выиграл
     
  • 2.29, ryoken (ok), 14:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...на IPX2
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:44, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно перейти на Gemini.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:46, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    web 3.0?
     
     
  • 2.15, OnTheEdge (??), 13:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dolby Web
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:12, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-во, Веб для долбанутых.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:21, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Web G.0.0 [gle]
     

  • 1.6, Аноним (13), 12:53, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звуковой отпечаток через AudioContext API из него убрали?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:24, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё чего!?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:31, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сцуко!
     

  • 1.27, InuYasha (??), 14:39, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле, конечно, хорошо, что спустя каких-то 30 лет решили (снова, теперь уж наверняка) стандартизировать аудио в браузерах. Можно будет возводить _стандартизированные_ сайты типа getyourasstomars.com без 100 проверок на браузеры. Wait, но ведь обратная совмести... ещё один стандарт... nooooooo!...
     
     
  • 2.31, Lex (??), 14:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил на наличие. Есть - работает. Нет - "Ваш гомнобраузер устарел. Скачайте новую версию".

    Нередко из-за менее значительных штук, которые браузер не поддерживает, пользователя шлют нафиг( точнее на страницу скачивания браузера ). Самые добанутые же - тестируют только на хроме и, даже если в последней версии [не хромого] браузера этого нет - сообщают пользователю об устаревании и предлагают скачать в т.ч тот браузер, последняя версия которого у него и так стоит.

     
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как оказалось uBlock от этого неплохо спасает. Довелось тут без него поинтернетить - даже и не  подозревал до этого, что таким устаревшим  браузером пользуюсь. Причем, казалось бы, приличные сайты (
     

  • 1.34, Аноним (38), 15:09, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытаюсь придумать реальный юзкейс этому безумию кроме абстрактных DAW в браузере (зОчем?), не нахожу.

    Есть идеи?

     
     
  • 2.37, Аноним (38), 15:25, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитал https://www.w3.org/TR/webaudio-usecases/

    > 3D game with music and convincing sound effects
    > Online music production tool
    > Music Creation Environment with Sampled Instruments
    > Connected DJ booth
    > Web-based guitar practice service

    Слушайте, я не луддит, но я искренне не понимаю зачем все это делать в браузере

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 15:50, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовал Web Audio для возможности осуществить голосовой звонок на железяку из браузера на любой платформе.
     
  • 3.43, Ordu (ok), 16:10, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что ты привык к тому, что тебе всё на тарелочке с голубой каёмочкой, и ни... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.44, Аноним (38), 16:29, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Онлайн-игруха снижает порог вхождения для игромана -- ему не надо ничего скачивать, устанавливать, только для того, чтобы заценить игруху

    Скачать и установить игру придётся в браузер. Почистил кэш - качай игру заново. У - удобство

    > Можно развернуть платформу, с кучей контента для создания музыки

    Эти платформы есть и сейчас: плагины, сэмпл паки, пресеты, музыка для песен и сами песни - всё продаётся в онлайне. Причем тут сабж?

    > создать гильдию диджеев, которые будут совместно работать над тем, чтобы члены гильдии были бы лучшими диджеями, чем не состоящие в этой гильдии

    Шизофазия. Какие гильдии? Может ещё кланы с форумами? Причем тут сабж?

    > Учёба игре на гитаре может очень выиграть, если есть возможность получать уроки от того, кто умеет

    Причем тут сабж?

     
     
  • 5.48, Ordu (ok), 17:02, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скачать и установить игру придётся в браузер.

    Нет. Зашёл на сайт, нажал кнопку play, и вот ты уже играешь.

    > Почистил кэш - качай игру заново. У - удобство

    Зарегайся на сайте, и храни свои игровые данные на сервере.

    > Причем тут сабж?

    Попробуй прочитать моё сообщение до конца. Я думаю, ты найдёшь там ответы на свои вопросы. Даже идею эксперимента для проверки этих ответов.

     

  • 1.41, Аноним (41), 15:55, 21/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот теперь заживём. Как же мы жили без web api для аудио?

    Бред какй-то. Когда уже перестанут спонсировать этих маразматиков из W3C

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру