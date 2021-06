W3C стандартизировал API Web Audio

2.4 , Псевдоним ( ?? ), 12:44, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сути они пытаются сделать из браузер "игру" (звук, анимации, вычисление на гпу, более шустрые вычисления (не на гпу)), разве что дырявый вебртс в эту концепцию не вписывается, но он и иногда используется в отличиии от остальных модных стандартов.

3.9 , Аноним ( 9 ), 12:57, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не игру, а ОС, и уже получилось, та же хромоось - браузер поверх ядра

3.10 , OnTheEdge ( ?? ), 12:58, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > По сути они пытаются сделать из браузер "игру" Здраствуйте. Я, Псевдоним. Хотел бы чтобы вы сделали игру, браузер суть такова...

3.12 , OnTheEdge ( ?? ), 12:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > более шустрые вычисления (не на гпу) а на чём? шигоринских эльбрусах?

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:00, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так для чего WebRender пилиться, уже год как в графику ударились

4.14 , Аноним ( 13 ), 13:03, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нафиг игровые клиенты вирусные, когда есть браузеры

3.16 , llolik ( ok ), 13:14, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да даже не игру. Терминал делается. Как в старые добрые времена терминальный сервер-клиенты. Только протоколы доступа теперь будут Web, терминальные сервера предоставять тебе будут Google/MS/Apple/Amazon/etc., а клиентам будут машины конечных пользователей. Из приложений нужен только браузер. И будет у тебя ПК, но пользоваться им без доступа к сети и аккаунта (платного, чтоб полноценно работать), ты не сможешь.

4.20 , Жорш ( ? ), 13:33, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шикарная система монетизации. А для остального есть Open Source.

5.28 , ryoken ( ok ), 14:42, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы бы каркали поменьше.

3.25 , Урри ( ok ), 14:35, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это стандартный путь развития и смерти проектов. Сначала проект делает что-то одно, и делает это вполне хорошо. Потом в него запихивают всякие вполне и не вполне нужные вещи. Когда больше ничего действительно полезного добавить уже, в общем то, нечего, наступает очередь всяких свистоперделок (ну не умеют люди останавливаться на достигнутом, "лучшее враг хорошего"). Под грузом коих отличный, в прошлом, продукт успешно умирает. Примеров можно вспомнить тысячи.

Первый, что пришел на ум - неро. Который был сначала прекрасной записывалкой дисков, а умер аудио/видео проигрываетелем и картинной галереей.

4.30 , Lex ( ?? ), 14:54, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Первый, что пришел на ум - неро. Который был сначала прекрасной записывалкой дисков, Самое забавное, что на винде, как минимум, со времен хрюши, эти "писалки дисков" нафиг были не нужны ввиду наличия системной.. ну а для всех остальных случаев был( мб и есть ) алкоголь 120% Применительно к вебу это нифига не свистопирделки, а в полнее-себе закономерное развитие.

5.46 , Урри ( ok ), 16:57, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ввиду наличия системной... ... которая ни хрена нормально не работала, хотя занимала огромную кучу места. Был такой проект, scdwriter - 400к, а делал все стабильнее и лучше, чем стандартная гореутилита (а еще умел, если правильно помню, из папок исошки создавать).

5.47 , Урри ( ok ), 16:59, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Применительно к вебу это нифига не свистопирделки, а в полнее-себе закономерное развитие. Закономерное развитие в виде обрастания тоннами свистоперделок. О чем я выше и написал. Правильным подходом было бы наращивание модульно-плагинной системы, а не вколачивание всего и вся гвоздями в браузер без возможности выкинуть или заменить.

4.36 , Аноним ( 13 ), 15:18, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > всяких свистоперделок Это разнообразные мобильные приложения, вот и придет им конец

5.39 , Аноним ( 13 ), 15:36, 21/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока дураки решают предустанавливать приложения, умные их отменят