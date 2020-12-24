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Выпуск СУБД TimescaleDB 2.0

24.12.2020 09:49

Опубликован выпуск СУБД TimescaleDB 2.0, предназначенной для хранения и обработки данных в форме временного ряда (срезы значений параметров через заданные промежутки времени, запись образует время и набор соответствующих этому времени значений). Подобная форма хранения оптимальна для таких применений как системы мониторинга, торговые платформы, системы сбора метрик и состояний датчиков. Предоставляются средства для интеграции с проектом Grafana и Prometheus. Проект TimescaleDB реализован в виде расширения к PostgreSQL и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Часть кода с расширенными возможностями поставляется под отдельной проприетарной лицензией Timescale (TSL), изначально не допускавшей внесение изменений, запрещавшей использование кода в сторонних продуктах и не разрешавшей бесплатное использование в облачных БД (database-as-a-service). В версии 2.0 в лицензию TSL были добавлены изменения, предоставляющие пользователям больше прав и позволяющие бесплатно использовать все возможности enterprise-версии, включая сжатие, распределение хранилища на несколько узлов и непрерывное агрегирование. В лицензии убраны ограничения области применения Community-сборки, предоставлено право на внесение улучшений и изменений, убраны платные привязки. В Community-редакцию перенесены все возможности, ранее предлагавшиеся в TimescaleDB Enterprise.

Основные изменения в TimescaleDB 2.0:

  • Предложена новая реализация непрерывно выполняемых агрегатных функций, позволяющих производить агрегирование непрерывно поступающих данных в режиме реального времени (напоминают материализированные представления PostgreSQL, но отличаются тем, что обеспечивают автоматический расчёт результатов запроса в фоновом режиме по мере поступления или изменения данных). Новая реализация примечательна изменением API, который теперь явно разделяет функции и правила агрегирования, что позволяет реализовать такие возможности как ручное обновление определённого диапазона в агрегированном представлении (например, можно автоматически материализировать свежие данные, но оставить старые исторические данные для ручного обновления). Изменения также позволят в дальнейшем реализовать поддержку распределённых операций при работе с несколькими уздами.
  • Добавлена поддержка действий, определяемых пользователем (UDA, User-Defined Action), для запуска по расписанию функций и процедур, написанных на произвольных языках (SQL, PL/pgSQL, C, PL/Python, PL/Perl). Новая возможность походит для выполнения периодических задач, которые не подпадают под имеющиеся политики подключения обработчиков (чистка устаревших данных, сжатие и непрерывное агрегирование).
  • Добавлена поддержка распределённых гипертаблиц (hypertable), позволяющих разносить хранилище на несколько узлов c TimescaleDB. Кластерная конфигурация на базе TimescaleDB включает в себя узел доступа и несколько узлов для хранения данных. Все запросы к распределённой гипертаблице направляются на узел доступа, после распределяются по узлам хранения.
  • Добавлена поддержка новых информационных представлений (Informational views), позволяющих получать сведения о гипертаблицах, узлах кластера, цепочках, политиках и расписании запуска работ.

Напомним, что СУБД TimescaleDB позволяет применять полноценные SQL-запросы для анализа накопленных данных, сочетая удобство работы, свойственное реляционным СУБД, с масштабированием и возможностями, присущими специализированным NoSQL-системам. Структура хранения оптимизирована для обеспечения высокой скорости добавления данных. Поддерживается пакетное добавления наборов данных, использование размещаемых в оперативной памяти индексов, загрузка исторических срезов задним числом, применение транзакций.

Ключевой особенностью TimescaleDB является поддержка автоматического секционирования (партицирования) массива данных. Входной поток данных автоматически распределяется по секционированным таблицам. Секции создаются в зависимости от времени (в каждой секции хранятся данные за определённый промежуток времени) или в привязке к произвольному ключу (например, идентификатору устройства, местоположению и т.п.). Для оптимизации производительности секционированные таблицы могут распределяться по разным дискам.

Для запросов секционированная БД выглядит как одна большая таблица, именуемая гипертаблицей. Гипертаблица представляет собой виртуальное представление множества отдельных таблиц, в которых накапливаются поступающие данные. Гипертаблица используется не только для запросов и добавления данных, но и для таких операций, как создание индексов и изменение структуры ("ALTER TABLE"), скрывая от разработчика низкоуровневую сегментированную структуру БД. C гипертаблицей можно использовать любые агрегатные функции, подзапросы, операции слияния (JOIN) с обычными таблицами и оконные функции.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/timescale/t...)
  2. OpenNews: Выпуск PipelineDB 1.0.0, надстройки к PostgreSQL для непрерывной обработки потоков
  3. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  4. OpenNews: Создатель СУБД Redis передал сопровождение проекта сообществу
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск графо-ориентированной СУБД Nebula Graph
  6. OpenNews: Выпуск распределённой СУБД TiDB 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54308-timescaledb
Ключевые слова: timescaledb
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  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если бы как вариант движка для MySQL запилили - можно было бы щупать.
    А так - ну, есть...
     
     
  • 2.2, 1 (??), 10:52, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нда ...
    Заплати и сделают ... Хоть к sqlite
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:02, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > MySQL
    > Time Series

    Так TimeSeries это про производительность, где очень много записей на единицу времени.

    Вы бы ещё спойлер для осла попросили бы - за деньги Вам сделают, но зачем, если для каждой задачи свой инструмент и нужно корректно подбирать решение под проблему.

     
     
  • 3.12, mos87 (ok), 12:26, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищ не довёл до логического гм конца - нужно не для MySQL, а на SQL Server Бызнес фор Энтерпрайзыс Идишн Экзекьютив Инсайтс фор БигДата

    только тогда труЪ

     

  • 1.3, Omnonm (?), 10:55, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Встречал только однажды как бд под немаленький заббикс, на замену штатному постгресу когда перевалило за полтерабайта.

    Где ещё оно имеет плюсы в использовании?

     
     
  • 2.8, Вшталик (?), 11:55, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Котировки тикетов
     
  • 2.10, Аноним (11), 11:58, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где ещё оно имеет плюсы в использовании?

    Так любой кейс, где нужны TimeSeries - данные с датчиков (очень много предметных областей), метрики (same).

     

  • 1.4, lockywolf (ok), 11:06, 24/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше rrdtool?
     
     
  • 2.5, 1 (??), 11:09, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверное тем, что хранит все данные.
     
     
  • 3.6, lockywolf (ok), 11:15, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наверное тем, что хранит все данные.

    можно по-длиннее rrdtool

     
  • 2.7, Богдан Помазан (?), 11:54, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как вариант БД для логирования и трекинга транспорта можно использовать
     
  • 2.9, Аноним (11), 11:56, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  Чем оно лучше rrdtool?

    Тем, что не нужно учить очередной DSL.

    Плюс нет нужды в написании или поиске отдельного драйвера для своего ЯП - любую нормальную ORM можно использовать для запросов к Time-series данным, что позволяет вообще писать на своём бекенд языке (речь не о JavaScript).

    Другие преимущества в этой новости перечислены, читайте внимательнее)

     
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