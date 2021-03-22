Набор приложений KDE переименован из KDE Applications в KDE Gear

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|2.18, InuYasha (??), 20:54, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где же это было "programs"? Программы были в DOS, Unix... а потом стали аппликациями, приложениями. Так что, обмен шила на мыло в действии.
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|2.14, BrainFucker (ok), 20:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в чем смысл? Они от этого лучше работать станут чтоли?
Там всё равно улучшать особо нечего, и так всё близко к идеалу, а скоро опять на Qt6 переписывать всё.
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|4.27, BrainFucker (ok), 21:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Видимо на Qt разрабатывать не так сложно. Меня всегда удивляло как они так относительно легко мигрируют каждый раз. У них огромное количество всего и за год обычно справляются, несмотря на то что некоммерческий проект.
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|4.31, BrainFucker (ok), 21:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Qt, к сожалению, далёк от идеала
Как можно быть далёким от самого себя? Ну не GTK же за идеал принимать. Про всякие FLTK вообще молчу.
Ну, подождём когда миллениалы напишут на Rust принципиально новый удобный тулкит. Тогда может все и перебегут с Qt, но пока нет :(
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|5.72, Аноним (72), 22:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смею возразить. GTK вполне себе тулкит, а идеал - это не совсем то, что вы думаете.
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|1.6, Аноним (6), 20:36, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Генте kde-apps переименовывать будут? Мне не особо нужно, но вдруг моча в голову ударит и опущусь до кед.)
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|1.10, Fracta1L (ok), 20:41, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Фу ацтой какой-то. КДЕ Жир, действительно.
Вообще, плохо всё у КДЕ с развитием проекта. Увы.
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|5.24, marginal282 (?), 21:02, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С ней можно работать, чего не скажешь о позорном кдешном глюкалове, где даже вёрстка разваливается от малейшего дуновения ветерка, постоянные баги и падения. Неудивительно, что его выгнали ссаными тряпками из всех мейнстримных дистрибутивов. Эталонный говнософт.
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|5.28, marginal282 (?), 21:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не понимаю за что синнамон любят. Выглядит как крыса, жрет как кеды.
Я вообще на DWM сижу, но из всех DE больше всего нравится именно она, ещё за lxqt слежу, но пока сыровато.
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|5.53, BrainFucker (ok), 21:34, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядит как крыса, жрет как кеды.
"Как кеды" это сколько? Просто кеды жрут при нормальных условиях примерно как XFCE, т.к. где-то около 500МБ. Ну это видимо от кривизны дистра зависит, в Neon по крайней мере с кедами всё прекрасно.
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|4.30, Аноним (35), 21:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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недоподделка на гном 3 жирный и глючный а ведь ещё есть куча нормальных xfce,mate,lxqt
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|4.36, Аноним (35), 21:14, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cinnamon для школоты и домохозяек вечно падает и глючит а жрёт как 3 гнома 3
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|5.54, marginal282 (?), 21:37, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Cinnamon для школоты и домохозяек вечно падает и глючит а жрёт как
> 3 гнома 3
В линуксе любое ДЕ падает и глючит, иначе им бы пользовалось подавляющее число людей. В любом окружении есть куча проблем, которые решать скорее всего будут никогда. Но кде на этом поприще самый убогий и глючный.
Если хочешь надёжность и легковесность, то это только WM.
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|3.15, Fracta1L (ok), 20:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо в том смысле, что у них стратегии нет, нет видения какой-то цельной среды, у них беспорядочные изменения. У того же Гнома стратегия есть. Упоротая, но есть.
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|4.20, BrainFucker (ok), 20:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какой-то цельной среды
Не нужно. Стратегия тут простая и идеальная: есть просто отличные приложения, которые хороши сами по себе, вот их и пилят. Krusader, Kate, Kdevelop, KMyMoney и т.д., они замечательны и многие пользутся не только в KDE. И тем более прибивание гвоздями к DE мало кому из пользователей нужно.
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|5.40, Плохой Танцор (?), 21:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крусадер - замечательное приложение? А как там с созданием папок с названием из русских букв, по прежнему первую букву глотает?
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|6.43, BrainFucker (ok), 21:19, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как там с созданием папок с названием из русских букв, по прежнему первую букву глотает?
Хм, а ведь был такой баг пару лет назад, я и забыл про него. Проверил, всё норм, видимо давно исправили.
> Крусадер - замечательное приложение?
Да, замечательное. По крайней мере, лучшего двухпанельного ФМ под линукс всё равно нет, хоть он и отстаёт по удобству от Total Commander немного. Всё прочее просто дурацкие поделия, авторы которых думают что достаточно просто сделать две панели, чтобы отдалённо напоминало внешне подобные ФМ.
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|7.50, Плохой Танцор (?), 21:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё прочее просто дурацкие поделия, авторы которых думают что достаточно просто
> сделать две панели, чтобы отдалённо напоминало внешне подобные ФМ.
DoubleCommander - пробовали? Уверен что нет. Я ушёл от Крестоносца к Двойному Командиру, намного быстрее и функциональнее. Дерзайте.
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|1.34, Плохой Танцор (?), 21:13, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не одевал кеды с 2010 года. Катаюсь на крысе, доволен как слон. Кто ходит в кедах, обоснуйте что я делаю не так?
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|2.51, Аноним (63), 21:33, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Считаешь, что засунуть голову в песок лучше, чем развивать пользовательский софт. Когнитивное искажение по типу "моя хата с краю"
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|5.67, Kusb (?), 22:07, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будущее за облачными терминальными планшетами. Возможно.
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|6.70, marginal282 (?), 22:11, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спорно.
Тачскрин сам по себе достаточно убогий способ взаимодействия с компьютером.
Да и далеко не все согласятся зависеть от облачных серверов какого-то дяди, многие всегда будут хотеть своё собственное железо.
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|1.69, Аноним (69), 22:10, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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это уже похоже на болезнь
не только переписывать, вечно догоняя qt, но и переименовывать в эти всякие плазмы/гири
может, лучше бы уже делом занялись и начали выпиливать функционал? а то какое-то смузихлебство на полшишечки
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|2.71, marginal282 (?), 22:14, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же чисто Just for fun, любительский проект для студентов, изучающих C++
Не злись на них.
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