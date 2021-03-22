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Набор приложений KDE переименован из KDE Applications в KDE Gear

22.03.2021 20:19

Разработчики проекта KDE приняли решение о переименовании в KDE Gear набора приложений, развиваемых проектом KDE, а также связанных библиотек и плагинов. Новое имя будет применяться начиная с выпуска 21.04, намеченного на 22 апреля. До этого приложения поставлялись под именем KDE Applications, которое в 2014 году пришло на смену KDE Software Compilation, затем — без имени в составе Службы выпусков KDE («Release Service»).

  1. Главная ссылка к новости (https://jriddell.org/2021/03/2...)
  2. OpenNews: Релиз KDE Applications 20.12.2
  3. OpenNews: Выпуск приложений KDE 20.12
  4. OpenNews: Бета-выпуск KDE Applications 14.12 ознаменовал переход к новой схеме подготовки релизов
  5. OpenNews: Выпуск KDE Applications 14.12, продолживший развитие приложений KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54808-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шестеренки узаконили.
     
     
  • 2.39, Dzen Python (ok), 21:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну наконец-то, ломающее изменение
     

  • 1.2, Alladin (?), 20:23, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    были kde проги, стал kde жир
     
     
  • 2.18, InuYasha (??), 20:54, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где же это было "programs"? Программы были в DOS, Unix... а потом стали аппликациями, приложениями. Так что, обмен шила на мыло в действии.
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:33, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    А в чем смысл? Они от этого лучше работать станут чтоли?
     
     
  • 2.14, BrainFucker (ok), 20:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А в чем смысл? Они от этого лучше работать станут чтоли?

    Там всё равно улучшать особо нечего, и так всё близко к идеалу, а скоро опять на Qt6 переписывать всё.

     
     
  • 3.21, marginal282 (?), 20:58, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >скоро опять на Qt6 переписывать всё

    Какие интересные цели у проекта.

     
     
  • 4.27, BrainFucker (ok), 21:08, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видимо на Qt разрабатывать не так сложно. Меня всегда удивляло как они так относительно легко мигрируют каждый раз. У них огромное количество всего и за год обычно справляются, несмотря на то что некоммерческий проект.
     
     
  • 5.32, marginal282 (?), 21:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто людям нравится пылесосить пустыню. Почему бы и нет?
     
     
  • 6.38, BrainFucker (ok), 21:15, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто людям нравится делать хорошие качественные инструменты.
     
     
  • 7.49, marginal282 (?), 21:31, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >хорошие качественные инструменты

    Это явно не про КДЕ.

     
     
  • 8.59, BrainFucker (ok), 21:45, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас рачлинукс может быть, у меня в Neon всё хорошо с KDE ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, marginal282 (?), 21:49, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то я использую Void Linux И чем кде в арче отличается от таковых в неон ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.62, BrainFucker (ok), 21:52, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не знаю как им удаётся испортить кеды, но от юзеров чего-то отличного от Kubun... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.63, Аноним (63), 21:55, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На генту кеды текут, ты просто не воннабе гентушников не встречал в природе наве... текст свёрнут, показать
     
  • 11.65, marginal282 (?), 22:04, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сталкивался с одинаковыми кедопроблемами в самых разнообразных дистрибутивах, ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.25, flexagoon (ok), 21:04, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > идеал
    > Qt

    Qt, к сожалению, далёк от идеала

     
     
  • 4.31, BrainFucker (ok), 21:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Qt, к сожалению, далёк от идеала

    Как можно быть далёким от самого себя? Ну не GTK же за идеал принимать. Про всякие FLTK вообще молчу.

    Ну, подождём когда миллениалы напишут на Rust принципиально новый удобный тулкит. Тогда может все и перебегут с Qt, но пока нет :(

     
     
  • 5.72, Аноним (72), 22:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смею возразить. GTK вполне себе тулкит, а идеал - это не совсем то, что вы думаете.
     
     
  • 6.73, BrainFucker (ok), 22:18, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > себе

    В этом-то его и проблема. А вот Qt всем, а не только лишь себе.

     

  • 1.4, redian (?), 20:34, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вопрос,зечем и нахрена?
     
  • 1.5, marginal282 (?), 20:36, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Клоунада продолжается.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:36, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Генте kde-apps переименовывать будут? Мне не особо нужно, но вдруг моча в голову ударит и опущусь до кед.)
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:37, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И опять кровати в публичном доме...
     
  • 1.10, Fracta1L (ok), 20:41, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фу ацтой какой-то. КДЕ Жир, действительно.

    Вообще, плохо всё у КДЕ с развитием проекта. Увы.

     
     
  • 2.11, Аноным (ok), 20:45, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого хорошо?
     
     
  • 3.12, marginal282 (?), 20:49, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тот же Cinnamon на голову лучше по всем показателям.
     
     
  • 4.16, Fracta1L (ok), 20:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, плюсую.
     
  • 4.19, fske (?), 20:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >на голову лучше

    На 2 кг жирнее.

     
     
  • 5.24, marginal282 (?), 21:02, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ней можно работать, чего не скажешь о позорном кдешном глюкалове, где даже вёрстка разваливается от малейшего дуновения ветерка, постоянные баги и падения. Неудивительно, что его выгнали ссаными тряпками из всех мейнстримных дистрибутивов. Эталонный говнософт.
     
     
  • 6.35, Аноним (35), 21:14, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а с xfce работать ещё лучше а главное летает
     
     
  • 7.52, marginal282 (?), 21:34, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крыса тоже лучше, чем кде.
     
     
  • 8.61, боня (?), 21:51, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крыса совершенна... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, marginal282 (?), 22:05, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, пусть будет так ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.22, Аноным (ok), 21:01, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более прилизанный Гном
     
  • 4.26, flexagoon (ok), 21:06, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю за что синнамон любят. Выглядит как крыса, жрет как кеды.
     
     
  • 5.28, marginal282 (?), 21:09, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не понимаю за что синнамон любят. Выглядит как крыса, жрет как кеды.

    Я вообще на DWM сижу, но из всех DE больше всего нравится именно она, ещё за lxqt слежу, но пока сыровато.

     
  • 5.53, BrainFucker (ok), 21:34, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выглядит как крыса, жрет как кеды.

    "Как кеды" это сколько? Просто кеды жрут при нормальных условиях примерно как XFCE, т.к. где-то около 500МБ. Ну это видимо от кривизны дистра зависит, в Neon по крайней мере с кедами всё прекрасно.

     
  • 4.30, Аноним (35), 21:10, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    недоподделка на гном 3 жирный и глючный а ведь ещё есть куча нормальных xfce,mate,lxqt
     
  • 4.36, Аноним (35), 21:14, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cinnamon для школоты и домохозяек вечно падает и глючит а жрёт как 3 гнома 3
     
     
  • 5.54, marginal282 (?), 21:37, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Cinnamon для школоты и домохозяек вечно падает и глючит а жрёт как
    > 3 гнома 3

    В линуксе любое ДЕ падает и глючит, иначе им бы пользовалось подавляющее число людей. В любом окружении есть куча проблем, которые решать скорее всего будут никогда. Но кде на этом поприще самый убогий и глючный.

    Если хочешь надёжность и легковесность, то это только WM.

     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 20:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо в том смысле, что у них стратегии нет, нет видения какой-то цельной среды, у них беспорядочные изменения. У того же Гнома стратегия есть. Упоротая, но есть.
     
     
  • 4.20, BrainFucker (ok), 20:56, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какой-то цельной среды

    Не нужно. Стратегия тут простая и идеальная: есть просто отличные приложения, которые хороши сами по себе, вот их и пилят. Krusader, Kate, Kdevelop, KMyMoney и т.д., они замечательны и многие пользутся не только в KDE. И тем более прибивание гвоздями к DE мало кому из пользователей нужно.

     
     
  • 5.40, Плохой Танцор (?), 21:16, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Крусадер - замечательное приложение? А как там с созданием папок с названием из русских букв, по прежнему первую букву глотает?
     
     
  • 6.43, BrainFucker (ok), 21:19, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как там с созданием папок с названием из русских букв, по прежнему первую букву глотает?

    Хм, а ведь был такой баг пару лет назад, я и забыл про него. Проверил, всё норм, видимо давно исправили.

    > Крусадер - замечательное приложение?

    Да, замечательное. По крайней мере, лучшего двухпанельного ФМ под линукс всё равно нет, хоть он и отстаёт по удобству от Total Commander немного. Всё прочее просто дурацкие поделия, авторы которых думают что достаточно просто сделать две панели, чтобы отдалённо напоминало внешне подобные ФМ.

     
     
  • 7.50, Плохой Танцор (?), 21:32, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё прочее просто дурацкие поделия, авторы которых думают что достаточно просто
    > сделать две панели, чтобы отдалённо напоминало внешне подобные ФМ.

    DoubleCommander - пробовали? Уверен что нет. Я ушёл от Крестоносца к Двойному Командиру, намного быстрее и функциональнее. Дерзайте.

     
     
  • 8.56, BrainFucker (ok), 21:38, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я перепробовал всё двухпанельное что нашлось в репозиториях Double Commander пе... текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Hamer13 (ok), 20:50, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять кровати двигают?
     
  • 1.17, Аноним (17), 20:54, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо же, как интересно.
     
  • 1.34, Плохой Танцор (?), 21:13, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не одевал кеды с 2010 года. Катаюсь на крысе, доволен как слон. Кто ходит в кедах, обоснуйте что я делаю не так?
     
     
  • 2.41, Аноним (35), 21:17, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё можно мате понюхать
     
     
  • 3.44, InuYasha (??), 21:21, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нюхание мате в воображаемом зоопарке? Прям дзенственно. )
     
     
  • 4.46, Аноним (35), 21:24, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде ж это чай такой
     
  • 2.51, Аноним (63), 21:33, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считаешь, что засунуть голову в песок лучше, чем развивать пользовательский софт. Когнитивное искажение по типу "моя хата с краю"
     
  • 2.55, Fracta1L (ok), 21:38, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надевал
     

  • 1.37, Аноним (6), 21:15, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будущее за Budgie
     
     
  • 2.42, Аноним (35), 21:18, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будущее за i3
     
  • 2.45, Аноним (35), 21:23, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будущее за e17
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 21:28, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будущее за fly-dm
     
     
  • 4.58, marginal282 (?), 21:43, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будущее за арматурой.
     
     
  • 5.64, Аноним (-), 22:04, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DeepIn жеж
     
  • 5.67, Kusb (?), 22:07, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будущее за облачными терминальными планшетами. Возможно.
     
     
  • 6.70, marginal282 (?), 22:11, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спорно.

    Тачскрин сам по себе достаточно убогий способ взаимодействия с компьютером.

    Да и далеко не все согласятся зависеть от облачных серверов какого-то дяди, многие всегда будут хотеть своё собственное железо.

     
  • 6.74, Последний из могикан (?), 22:27, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно это знаю,Америку не открыли.
     

  • 1.47, Шарп (ok), 21:25, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нууу теперь заживём.
     
  • 1.57, Аноним (57), 21:40, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE Hamburger
     
  • 1.68, Kusb (?), 22:09, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В хайку забавнее - там склад.
     
  • 1.69, Аноним (69), 22:10, 22/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это уже похоже на болезнь
    не только переписывать, вечно догоняя qt, но и переименовывать в эти всякие плазмы/гири

    может, лучше бы уже делом занялись и начали выпиливать функционал? а то какое-то смузихлебство на полшишечки

     
     
  • 2.71, marginal282 (?), 22:14, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же чисто Just for fun, любительский проект для студентов, изучающих C++

    Не злись на них.

     

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