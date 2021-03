Набор приложений KDE переименован из KDE Applications в KDE Gear

2.14 , BrainFucker ( ok ), 20:50, 22/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А в чем смысл? Они от этого лучше работать станут чтоли? Там всё равно улучшать особо нечего, и так всё близко к идеалу, а скоро опять на Qt6 переписывать всё.

3.21 , marginal282 ( ? ), 20:58, 22/03/2021 >скоро опять на Qt6 переписывать всё Какие интересные цели у проекта.

4.27 , BrainFucker ( ok ), 21:08, 22/03/2021 Видимо на Qt разрабатывать не так сложно. Меня всегда удивляло как они так относительно легко мигрируют каждый раз. У них огромное количество всего и за год обычно справляются, несмотря на то что некоммерческий проект.

5.32 , marginal282 ( ? ), 21:10, 22/03/2021 Просто людям нравится пылесосить пустыню. Почему бы и нет?

6.38 , BrainFucker ( ok ), 21:15, 22/03/2021 Просто людям нравится делать хорошие качественные инструменты.

7.49 , marginal282 ( ? ), 21:31, 22/03/2021 >хорошие качественные инструменты Это явно не про КДЕ.

8.59 , BrainFucker ( ok ), 21:45, 22/03/2021 У вас рачлинукс может быть, у меня в Neon всё хорошо с KDE

9.60 , marginal282 ( ? ), 21:49, 22/03/2021 Вообще-то я использую Void Linux И чем кде в арче отличается от таковых в неон

10.62 , BrainFucker ( ok ), 21:52, 22/03/2021 Я не знаю как им удаётся испортить кеды, но от юзеров чего-то отличного от Kubun...

11.63 , Аноним ( 63 ), 21:55, 22/03/2021 На генту кеды текут, ты просто не воннабе гентушников не встречал в природе наве...

11.65 , marginal282 ( ? ), 22:04, 22/03/2021 Я сталкивался с одинаковыми кедопроблемами в самых разнообразных дистрибутивах, ...

3.25 , flexagoon ( ok ), 21:04, 22/03/2021 > идеал

> Qt Qt, к сожалению, далёк от идеала

4.31 , BrainFucker ( ok ), 21:10, 22/03/2021 > Qt, к сожалению, далёк от идеала Как можно быть далёким от самого себя? Ну не GTK же за идеал принимать. Про всякие FLTK вообще молчу. Ну, подождём когда миллениалы напишут на Rust принципиально новый удобный тулкит. Тогда может все и перебегут с Qt, но пока нет :(

5.72 , Аноним ( 72 ), 22:16, 22/03/2021 Смею возразить. GTK вполне себе тулкит, а идеал - это не совсем то, что вы думаете.

6.73 , BrainFucker ( ok ), 22:18, 22/03/2021 > себе В этом-то его и проблема. А вот Qt всем, а не только лишь себе.