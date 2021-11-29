The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0

29.11.2021 21:57

Проект OpenPrinting представил релиз системы печати CUPS 2.4.0 (Common Unix Printing System), сформированный без участия компании Apple, которая с 2007 года полностью контролировала разработку проекта, поглотив компанию Easy Software Products, создавшую CUPS. Из-за пропадания интереса компании Apple к поддержанию системы печати и общей важности CUPS для экосистемы Linux, энтузиастами из сообщества OpenPrinting был основан форк, в котором была продолжена работа над проектом без смены имени. К работе над форком подключился Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор CUPS, два года назад уволившийся из Apple. Код проекта продолжает поставляться под лиценизией Apache-2.0, но первичным позиционируется репозиторий форка, а не компании Apple.

Разработчики OpenPrinting заявили о продолжении разработки независимо от Apple и рекомендовали рассматривать их ответвление в качестве основного проекта после подтверждения компанией Apple отсутствие интереса к дальнейшему развитию функциональности CUPS и намерении ограничиться сопровождением кодовой базы CUPS для macOS, в том числе перенося исправления из форка от OpenPrinting. C начала 2020 года поддерживаемый компанией Apple репозитории CUPS находился в глубокой стагнации, но последнее время Майкл Свит начал перенос в него накопившихся изменений, одновременно участвуя в разработке CUPS в репозитории OpenPrinting.

Из добавленных в CUPS 2.4.0 изменений отмечается появление совместимости с клиентами AirPrint и Mopria, добавление поддержки аутентификации OAuth 2.0/OpenID, добавление поддержки pkg-config, улучшение поддержки TLS и X.509, реализация атрибутов "job-sheets-col" и "media-col", поддержка вывода в фоомате JSON в ipptool, перевод бэкенда USB на работу с правами root, добавление тёмной темы оформления в web-интерфейс.

В состав также включены накопившиеся за два года исправления ошибок и патчи, поставляемые в пакете для Ubuntu, в том числе добавлены возможности, необходимые для распространения стека печати на базе CUPS, cups-filters, Ghostscript и Poppler в самодостаточном пакете в формате Snap (Ubuntu планирует перейти на данный snap вместо обычных пакетов). Объявлены устаревшими cups-config и аутентификация через Kerberos. В файлах cupsd.conf и cups-files.conf прекращена поддержка настроек FontPath, ListenBackLog, LPDConfigFile, KeepAliveTimeout, RIPCache и SMBConfigFile, ранее объявленных устаревшими.

Из планов на выпуск CUPS 3.0 называется намерение прекратить поддержку формата описания принтеров PPD и перейти на модульную архитектуру системы печати, полностью избавленную от PPD и основанную на применении фреймворка PAPPL для разработки приложений вывода на печать (CUPS Printer Applications) на базе протокола IPP Everywhere. В отдельные модули планируется вынести такие компоненты как команды (lp, lpr, lpstat, cancel), библиотеки (libcups), локальный сервер печати (отвечает за обработку локальных запросов вывода на печать) и совместный сервер печати (отвечает за сетевую печать).

Напомним, что организация OpenPrinting была создана в 2006 году в результате объединения проекта Linuxprinting.org и рабочей группы OpenPrinting из Free Software Group, занимавшейся развитием архитектуры системы печати для Linux (Майкл Свит, автор CUPS, был одним из лидеров данной группы). Год спустя проект перешёл под крыло Linux Foundation. В 2012 году проект OpenPrinting по договорённости с компанией Apple взял в свои руки сопровождение пакета cups-filters с компонентами, необходимыми для работы CUPS в системах, отличных от macOS, так как начиная с выпуска CUPS 1.6 компания Apple прекратила поддержку некоторых фильтров печати и бэкендов, используемых в Linux, но не представляющих интереса для macOS, а также объявила устаревшими драйверы в формате PPD. Во время работы в Apple подавляющее большинство изменений в кодовую базу CUPS вносил лично Майкл Свит.

  1. Главная ссылка к новости (https://openprinting.github.io...)
  2. OpenNews: Проект OpenPrinting взял на себя разработку системы печати CUPS
  3. OpenNews: Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать
  4. OpenNews: Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS
  5. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта
  6. OpenNews: Уязвимости в системе печати CUPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56249-cups
Ключевые слова: cups, print
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:06, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как говорят (и делают) в Apple - Two curls one CUPS.
     
  • 1.2, Аноним (-), 22:07, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот случай когда обновляться противопоказано.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 22:17, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему?
     
     
  • 3.6, Антифрактал (?), 22:18, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что отвалятся старые принтеры
     
     
  • 4.12, mikhailnov (ok), 22:46, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока ещё нет
     
  • 4.17, llolik (ok), 23:24, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, пока это только планы на 3.0 . Плюсом там параллельно OpenPrinting что-то для старых ppd принтеров пилит под этот PAPPL. Без понятия, насколько это будет работать, не специалист, но прямо в README это написано и ссылка на репу есть и проект, вроде как, вполне живой.
     
     
  • 5.20, _ (??), 00:58, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать оно не будет, не сомневайся. Сколько лет заняло у производителей пинтеров чтобы поставлять PPD? Около 10 :(  
    Это на минуточку - текстовый (***) файлик. А теперь им программы писать? "Ставьте финдус, тчк."
     

  • 1.3, Аноним (-), 22:12, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Часть принтеров не работает Вообще!!
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 23:19, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прпоброс в виртуальную винду
    Очевидно же )
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:17, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сформированный без участия компании Apple

    Славная победа open source!

     
     
  • 2.8, ыы (?), 22:19, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вы самостоятельно можете сделать клон репы, добавить единичку к номеру и собрать новый релиз...
    Это будет впечатляющая победа опенсорса.. только вот над чем?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:35, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты очевидно и на это не способен. Дай угадаю, ты из армии растобездельников
     
     
  • 4.11, НяшМяш (ok), 22:44, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст упомянут, за аудиторию опеннета спокоен.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:19, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, через полгода год доведут до вменяемого состояния.

    Впрочем, в юбунточке я пока ни разу не столкнулся с тем, что какой-то принтер не завёлся.

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 23:17, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато в дебиане не заводится частенько
     
     
  • 3.18, Аноним (7), 23:28, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот поэтому после перебора практически всех основных дистров я и остановился на юбунту.

    Если что-то нужно, то скорее всего именно под юбунту оно заработает.

     
  • 2.21, _ (??), 01:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Впрочем, в юбунточке я пока ни разу не столкнулся с тем, что какой-то принтер не завёлся.

    Из скольки? Неужно из целого одного?! С педальным приводом, ага, негритята жгутЪ напалЪмомЪ!(C)

     

  • 1.9, Аноним (9), 22:26, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >без участия компании Apple

    При этом этот "независимый" персонаж продолжает коммитить в старую репу https://github.com/apple/cups , и к тому же один принимает непопулярные решения, вроде выпиливания PPD и Kerberos. Сдаётся мне, это хитрый ход аппла, чтобы протолкнуть непопулярные решения.

     
     
  • 2.13, mikhailnov (ok), 22:48, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он писал где-то, что на контракте у Apple для сопровождения их CUPS, и что они планировали сделать новый релиз, но релиза там пока что нет. Мне кажется, он сам искренне горит всем этим делом, IPP, избавлением от PPD.
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 22:51, 29/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только что-то его "горение" случайно совпадает с целями apple. Особенно выкидывание того, что не нужно эпплу.
     
  • 3.22, _ (??), 01:03, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому ещё кроме гнилояблок нужен сабЖ _без_ PPD?!?!
    Вот то то и оно :(
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:50, 29/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда там его уже в Snap запихнут
     
     
  • 2.23, _ (??), 01:12, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что там Snap, его у же в (|) засовывать можно, я архитектам именно так и изложил - всё что вы наработали для массовой печати - пойдёт в топку со сменой принтеров, ну года 3 у вас есть чтобы уйти на ванTиуз, там вроде как пока не ломают.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру