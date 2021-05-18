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Проект OpenPrinting взял на себя разработку системы печати CUPS

18.05.2021 10:10

Тилль Кампетер (Till Kamppeter), лидер проекта OpenPrinting, объявил, что из-за отсутствия интереса компании Apple к поддержанию системы печати CUPS основанный в прошлом году форк CUPS можно рассматривать как основой проект (upstream) для передачи патчей и включения в дистрибутивы. В развитии форка принимает участие Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор CUPS, полтора года назад уволившийся из компании Apple.

С начала 2020 года в поддерживаемом компанией Apple репозитории CUPS не внесено ни одного изменения и проект находится в глубокой стагнации. С учётом важности CUPS для экосистемы Linux команда OpenPrinting приняла решение взять сопровождение кода CUPS в свои руки и основала прошлой осенью форк. После создания форка прошло пол года, а компания Apple не возобновила работу над CUPS.

В ответ на запрос Майкла Свита компания Apple подтвердила отсутствие интереса к дальнейшему развитию функциональности CUPS и намерена ограничиться сопровождением кодовой базы для macOS, в том числе перенося исправления из форка от OpenPrinting. Разработчики OpenPrinting заявили о продолжении разработки независимо от Apple и рекомендовали рассматривать их ответвление в качестве основного проекта. Будущие версии форка CUPS будут выходить с сохранением имени проекта и без ранее используемого суффикса "opX".

Из уже добавленных изменений отмечается интеграция патчей, накопившихся в пакете для Ubuntu, а также добавление возможностей, необходимых для распространения стека печати на базе CUPS, cups-filters, Ghostscript и Poppler в самодостаточном пакете в формате Snap (Ubuntu планирует перейти на данный snap вместо обычных пакетов). Другим фронтом работ является исправление ошибок, о которых последние 15 месяцев сообщалось в репозиторий Apple.

Изменения планируется включить в выпуск CUPS 2.4, в котором также ожидается появление совместимости с AirPrint/Mopria, добавление поддержки аутентификации OAuth 2.0/OpenID, добавление поддержки pkg-config, улучшение поддержки TLS и X.509, реализация атрибутов "job-sheets-col" и "media-col", объявление устаревшими cups-config и аутентификации через Kerberos.

В дальнейшем в выпуске CUPS 3.0 решено прекратить поддержку формата описания принтеров PPD и перейти на модульную архитектуру системы печати, полностью избавленную от PPD и основанную на применении фреймворка PAPPL для разработки приложений вывода на печать (CUPS Printer Applications) на базе протокола IPP Everywhere.

В отдельные модули будут вынесены такие компоненты как команды (lp, lpr, lpstat, cancel), библиотеки (libcups), локальный сервер печати (отвечает за обработку локальных запросов вывода на печать) и совместный сервер печати (отвечает за сетевую печать).

Напомним, что организация OpenPrinting была создана в 2006 году в результате объединения проекта Linuxprinting.org и рабочей группы OpenPrinting из Free Software Group, занимавшейся развитием архитектуры системы печати для Linux (Майкл Свит, автор CUPS, был одним из лидеров данной группы). Год спустя проект перешёл под крыло Linux Foundation. В 2012 году проект OpenPrinting по договорённости с компанией Apple взял в свои руки сопровождение пакета cups-filters с компонентами, необходимыми для работы CUPS в системах, отличных от macOS, так как начиная с выпуска CUPS 1.6 компания Apple прекратила поддержку некоторых фильтров печати и бэкендов, используемых в Linux, но не представляющих интереса для macOS, а также объявила устаревшими драйверы в формате PPD. Во время работы в Apple подавляющее большинство изменений в кодовую базу CUPS вносил лично Майкл Свит.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать
  3. OpenNews: Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS
  4. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта
  5. OpenNews: Из новой версии CUPS будут изъяты некоторые используемые в Linux возможности
  6. OpenNews: Компания Epson представила систему автоматической загрузки и установки драйверов для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55168-openprinting
Ключевые слова: openprinting, cups, print
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:02, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    ну и славно, на Apple надежды нет и не было
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:58, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ну теперь точно можно выкидывать Иксы.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 11:02, 18/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.10, Леголас (ok), 11:27, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:04, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    без поддержки ppd - будут ли поддерживаться старые принтеры?
     
     
  • 2.5, svsd_val (ok), 11:07, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего будет конвертер из ppd в новый формат. Так что должны будут.
     
  • 2.35, Annoynymous (ok), 12:12, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там даже из картинки понятно, где и как. Postscript Printer App теперь будет отдельной программой, понимающей IPP, а не частью CUPS как раньше. Соответственно, он сможет использовать PPD, если надо для принтера.

    Чем-то напоминает подход Wayland, когда программы для иксов как работали, так и работают, для пользователя без разницы.

     

  • 1.4, svsd_val (ok), 11:06, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, желаю успеха им =)
     
     
  • 2.7, leibniz (ok), 11:22, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:24, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
     
  • 4.20, Леголас (ok), 11:40, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, Аноним (6), 11:15, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    CUPS - это боль. Даже если удастся подключить usb-принтер не факт что он будет работать корректно как в винде. Единственный выход - виртуалка с виндой и проброшенным usb-принтером.

    Переписывать с нуля подсистему печати нужно либо обеспечить совместимость с дровами от винды. Исходники Windows XP/2003 по Сети гуляют.

     
     
  • 2.11, Леголас (ok), 11:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    боль — это принтеры, которые работают нормально только под виндой
     
     
  • 3.17, SinoptikUF (?), 11:36, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...Особенно, когда видишь на сайте производителя поддержку Windows/macOS/CromeOS/Android.
     
     
  • 4.46, НяшМяш (ok), 12:55, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ...и обычно эта поддержка заявляется при подключении принтера по сети или, прости господи, по вайфаю
     
  • 3.38, ананим.orig (?), 12:21, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > боль — это принтеры, которые работают нормально только под виндой

    не совсем.
    например мой личный опыт (HP DeskJet 825C) в вантузе (не помню какой вантуз тогда вышел) перестал работать (я собирался его выкидывать уже), зато стал работать в лине (лет 15-20 назад было).
    с пробросом по сети usb таже хрень. дело в том что в вантузе com и lpt основаны на прерываниях (даже термин был такой - wintel), а в линухе изначально - нет.
    и врядли это кто исправлял из-за депрекейта этих портов. и последующие usb-шные принтеры часто эмулировали lpt/com на своей стороне (сейчас это уже врядли так, но х/з).
    в общем в линухе usb отлично пробрасывается по сети (включая кстати и ключи, флэшки и тд)
    первый попавшийся пруф (https://habr.com/ru/post/504338/)

     
     
  • 4.39, ыы (?), 12:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страница не найдена

    Страница устарела, была удалена или не существовала вовсе

     
     
  • 5.41, Леголас (ok), 12:31, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "/)/" удали, ну
     
  • 5.42, ананим.orig (?), 12:41, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по поиску в гугле "USB over IP в домашних условиях" https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=USB+over+IP+%D0%B
    открывает страницу на хабре, с сайта опеннете - нет! еще один прикол веб-дэвов? :D
     
     
  • 6.44, ананим.orig (?), 12:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сори, мой косяк (наверное) - закрывающая кавычка ")" в url
     
  • 3.49, Vitektm (?), 13:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боль это когда принтеры нормально не работают даже под виндой.
    Проект ScrewDriver, был придуман чтобы уменьшить боль!

    Так что считать что под виндой все тип топ, могут только  упоротые евангелисты.

    Система печати всегда в винде была глючной, была есть и неизвестно когда перестанет.

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:32, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому домой взял сетевой принтер, чтобы можно было и со своего и детей АРМа, с телефона и который хорошо поддерживает linux
     
  • 2.19, Zenitur (ok), 11:38, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно взять AmigaOS и TurboPrint оттуда
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:44, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом Мелкосаксы открытые исходники глянут и предъяву выкатят.
     
  • 2.36, Annoynymous (ok), 12:13, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так корректно или как в винде?

    Моему принтеру 16 лет, он уже давно в винде не работает никак. Чтобы он заработал в CUPS его надо воткнуть в розетку, в USB и включить.

     

  • 1.9, Diozan (ok), 11:26, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сдуваются пропритарщики... Не способны к адекватной поддержке.
     
     
  • 2.13, Леголас (ok), 11:29, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    пф, просто им профита никакого нет
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 11:47, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нахрена тогда было покупать?
     
     
  • 4.30, iPony129412 (?), 11:55, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потому что двадцать лет назад это было выгодно
     
     
  • 5.31, iPony129412 (?), 11:56, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    * пятнадцать лет назад
     
     
  • 6.34, Аноним (14), 12:08, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "
    Был беспечным и наивным
    Черепахи юной взгляд,
    Все вокруг казалось дивным
    Триста лет тому назад
    " (c)
     

  • 1.12, Аноним (8), 11:28, 18/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.18, AlexYeCu_not_logged (?), 11:37, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.24, Таненбаум (?), 11:47, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.26, Аноним (14), 11:49, 18/05/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.16, iPony129412 (?), 11:35, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из уже добавленных изменений отмечается интеграция патчей, накопившихся в пакете для Ubuntu, а также добавление возможностей, необходимых для распространения стека печати на базе CUPS, cups-filters, Ghostscript и Poppler в самодостаточном пакете в формате Snap (Ubuntu планирует перейти на данный snap вместо обычных пакетов)

    https://snapcraft.io/cups

    Да, надо засаживать, было бы круто иметь этакий SNAP роутер

     
     
  • 2.27, Аноним (22), 11:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SNAP там только для вас, убунтят.
     

  • 1.21, жиесть (?), 11:41, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава Аллаху! Гудбай Эппл!
     
     
  • 2.28, Аноним (22), 11:51, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И лицензию прежнюю верните!
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 12:00, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple теперь гугл?
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:47, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Kerberos и PPD на свалку. С доменами и принтерами придётся страдать.
     
     
  • 2.29, Аноним (22), 11:54, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без Kerberos, это значит с OpenLDAP не состыковать?
     
     
  • 3.40, Аноним (23), 12:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может завезут какой сервис поверх LDAP специально под печать. Или самбу поднимать как вариант. Надеюсь там не выпилят ничего.
     

  • 1.37, Аноним (8), 12:17, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Счастлив не тот, у кого много бабла, а тот, у кого жена верна! ©

    Жена уйдёт к тому, у кого больше бабла.

     
     
  • 2.43, Красивый гей (?), 12:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное, что бы муж-гей не ушёл
     
     
  • 3.48, Аноним (8), 13:05, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Муж-гей пусть с надувной куклой бубенчики чешет.
     
     
  • 4.50, Аноним (32), 13:19, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если лопнет от небритой растительности?
     
     
  • 5.53, Аноним (8), 13:35, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заклеит. Не маленький.
     

  • 1.45, Ахаха (?), 12:53, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Подхватили что нормальные люди выкинули на помойку, опенсурс такой опенсурс.
     
     
  • 2.51, Аноним (8), 13:19, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это донаты.
     

  • 1.47, 1 (??), 12:56, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, вот нафига в snap засовывают систему печати? Так часто обновляют? Если оно работает, какая разница какой оно там версии (ну если не проблемы безопасности конечно)?
     
  • 1.52, Vitektm (?), 13:26, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот монитор подключил и он работает, принтер же подключил и болт.
    По идее ВСЕ принтеры должны быть сервером, и принимать тупо файлы pdf и все. Т.е. вставляя usb мы подключаем usb сетевую карту. Ну или подключать по ethernet
     
     
  • 2.54, Тиль (?), 13:43, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    звучит как идея для стартапа ....
     

  • 1.55, Псевдоним (??), 13:43, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ubuntu планирует перейти на данный snap вместо обычных пакетов

    ubuntu планирует, а пользователи нет

     

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