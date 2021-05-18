Проект OpenPrinting взял на себя разработку системы печати CUPS

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|2.5, svsd_val (ok), 11:07, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего будет конвертер из ppd в новый формат. Так что должны будут.
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|2.35, Annoynymous (ok), 12:12, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там даже из картинки понятно, где и как. Postscript Printer App теперь будет отдельной программой, понимающей IPP, а не частью CUPS как раньше. Соответственно, он сможет использовать PPD, если надо для принтера.
Чем-то напоминает подход Wayland, когда программы для иксов как работали, так и работают, для пользователя без разницы.
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|1.6, Аноним (6), 11:15, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
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CUPS - это боль. Даже если удастся подключить usb-принтер не факт что он будет работать корректно как в винде. Единственный выход - виртуалка с виндой и проброшенным usb-принтером.
Переписывать с нуля подсистему печати нужно либо обеспечить совместимость с дровами от винды. Исходники Windows XP/2003 по Сети гуляют.
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|2.11, Леголас (ok), 11:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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боль — это принтеры, которые работают нормально только под виндой
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|3.17, SinoptikUF (?), 11:36, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...Особенно, когда видишь на сайте производителя поддержку Windows/macOS/CromeOS/Android.
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|4.46, НяшМяш (ok), 12:55, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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...и обычно эта поддержка заявляется при подключении принтера по сети или, прости господи, по вайфаю
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|3.38, ананим.orig (?), 12:21, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> боль — это принтеры, которые работают нормально только под виндой
не совсем.
например мой личный опыт (HP DeskJet 825C) в вантузе (не помню какой вантуз тогда вышел) перестал работать (я собирался его выкидывать уже), зато стал работать в лине (лет 15-20 назад было).
с пробросом по сети usb таже хрень. дело в том что в вантузе com и lpt основаны на прерываниях (даже термин был такой - wintel), а в линухе изначально - нет.
и врядли это кто исправлял из-за депрекейта этих портов. и последующие usb-шные принтеры часто эмулировали lpt/com на своей стороне (сейчас это уже врядли так, но х/з).
в общем в линухе usb отлично пробрасывается по сети (включая кстати и ключи, флэшки и тд)
первый попавшийся пруф (https://habr.com/ru/post/504338/)
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|4.39, ыы (?), 12:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Страница не найдена
Страница устарела, была удалена или не существовала вовсе
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|3.49, Vitektm (?), 13:18, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боль это когда принтеры нормально не работают даже под виндой.
Проект ScrewDriver, был придуман чтобы уменьшить боль!
Так что считать что под виндой все тип топ, могут только упоротые евангелисты.
Система печати всегда в винде была глючной, была есть и неизвестно когда перестанет.
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|2.14, Аноним (14), 11:32, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поэтому домой взял сетевой принтер, чтобы можно было и со своего и детей АРМа, с телефона и который хорошо поддерживает linux
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|2.22, Аноним (22), 11:44, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом Мелкосаксы открытые исходники глянут и предъяву выкатят.
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|2.36, Annoynymous (ok), 12:13, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так корректно или как в винде?
Моему принтеру 16 лет, он уже давно в винде не работает никак. Чтобы он заработал в CUPS его надо воткнуть в розетку, в USB и включить.
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|6.34, Аноним (14), 12:08, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"
Был беспечным и наивным
Черепахи юной взгляд,
Все вокруг казалось дивным
Триста лет тому назад
" (c)
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|1.16, iPony129412 (?), 11:35, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из уже добавленных изменений отмечается интеграция патчей, накопившихся в пакете для Ubuntu, а также добавление возможностей, необходимых для распространения стека печати на базе CUPS, cups-filters, Ghostscript и Poppler в самодостаточном пакете в формате Snap (Ubuntu планирует перейти на данный snap вместо обычных пакетов)
https://snapcraft.io/cups
Да, надо засаживать, было бы круто иметь этакий SNAP роутер
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|3.40, Аноним (23), 12:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может завезут какой сервис поверх LDAP специально под печать. Или самбу поднимать как вариант. Надеюсь там не выпилят ничего.
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|1.37, Аноним (8), 12:17, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Счастлив не тот, у кого много бабла, а тот, у кого жена верна! ©
Жена уйдёт к тому, у кого больше бабла.
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|1.45, Ахаха (?), 12:53, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Подхватили что нормальные люди выкинули на помойку, опенсурс такой опенсурс.
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|1.47, 1 (??), 12:56, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понимаю, вот нафига в snap засовывают систему печати? Так часто обновляют? Если оно работает, какая разница какой оно там версии (ну если не проблемы безопасности конечно)?
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|1.52, Vitektm (?), 13:26, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот монитор подключил и он работает, принтер же подключил и болт.
По идее ВСЕ принтеры должны быть сервером, и принимать тупо файлы pdf и все. Т.е. вставляя usb мы подключаем usb сетевую карту. Ну или подключать по ethernet
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|1.55, Псевдоним (??), 13:43, 18/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ubuntu планирует перейти на данный snap вместо обычных пакетов
ubuntu планирует, а пользователи нет
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