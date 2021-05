Проект OpenPrinting взял на себя разработку системы печати CUPS

2.11 , Леголас ( ok ), 11:28, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – боль — это принтеры, которые работают нормально только под виндой

3.17 , SinoptikUF ( ? ), 11:36, 18/05/2021
...Особенно, когда видишь на сайте производителя поддержку Windows/macOS/CromeOS/Android.

4.46 , НяшМяш ( ok ), 12:55, 18/05/2021
...и обычно эта поддержка заявляется при подключении принтера по сети или, прости господи, по вайфаю

3.38 , ананим.orig ( ? ), 12:21, 18/05/2021
> боль — это принтеры, которые работают нормально только под виндой
не совсем.

например мой личный опыт (HP DeskJet 825C) в вантузе (не помню какой вантуз тогда вышел) перестал работать (я собирался его выкидывать уже), зато стал работать в лине (лет 15-20 назад было).

с пробросом по сети usb таже хрень. дело в том что в вантузе com и lpt основаны на прерываниях (даже термин был такой - wintel), а в линухе изначально - нет.

и врядли это кто исправлял из-за депрекейта этих портов. и последующие usb-шные принтеры часто эмулировали lpt/com на своей стороне (сейчас это уже врядли так, но х/з).

в общем в линухе usb отлично пробрасывается по сети (включая кстати и ключи, флэшки и тд)

первый попавшийся пруф (https://habr.com/ru/post/504338/)

5.41 , Леголас ( ok ), 12:31, 18/05/2021
"/)/" удали, ну

5.42 , ананим.orig ( ? ), 12:41, 18/05/2021
по поиску в гугле "USB over IP в домашних условиях" https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=USB+over+IP+%D0%B

открывает страницу на хабре, с сайта опеннете - нет! еще один прикол веб-дэвов? :D

6.44 , ананим.orig ( ? ), 12:43, 18/05/2021
сори, мой косяк (наверное) - закрывающая кавычка ")" в url

3.49 , Vitektm ( ? ), 13:18, 18/05/2021
Боль это когда принтеры нормально не работают даже под виндой.

Проект ScrewDriver, был придуман чтобы уменьшить боль! Так что считать что под виндой все тип топ, могут только упоротые евангелисты. Система печати всегда в винде была глючной, была есть и неизвестно когда перестанет.

2.14 , Аноним ( 14 ), 11:32, 18/05/2021
поэтому домой взял сетевой принтер, чтобы можно было и со своего и детей АРМа, с телефона и который хорошо поддерживает linux

2.19 , Zenitur ( ok ), 11:38, 18/05/2021
Можно взять AmigaOS и TurboPrint оттуда

2.22 , Аноним ( 22 ), 11:44, 18/05/2021
А потом Мелкосаксы открытые исходники глянут и предъяву выкатят.

2.36 , Annoynymous ( ok ), 12:13, 18/05/2021
Так корректно или как в винде? Моему принтеру 16 лет, он уже давно в винде не работает никак. Чтобы он заработал в CUPS его надо воткнуть в розетку, в USB и включить.