Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать

2.25 , анонимуслинус ( ? ), 13:54, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – не объявил войну , а предложил бездрайверный формат работы принтеров. считай, что покупая принтер, ты покупаешь маленький серверок печати и он будет только этим и заниматься. но там много подводных камней. надо протокол смотреть, а то твоему принтеру по сети могут задание отправить кто угодно.

3.30 , пох. ( ? ), 14:43, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а предложил бездрайверный формат работы принтеров. ага, на основе святаго духа. Аминь. Ой, то есть linefeed! > считай, что покупая принтер, ты покупаешь маленький серверок печати внезапно, серверок печати - это механизм очередей и удаленного получения сырых данных. Всего лишь.

А "драйвер" находится на клиенте - потому что если в "серверок" приедет неведомая _принтеру_ херня - наружу вылезут квадратики или один, чооорный квадрат. Здесь же, походу, предполагается именно волшебство аутоугадава. Поэтому напечатать на принтере с учетом технических возможностей и особенностей именно этого принтера ты больше не сможешь. Напечатать что-то необычное без преобразования в ненужный ни тебе, ни принтеру, формат - тоже. Верю, взлетит, чо. Полагаю, проплачено (китайскими) производителями принтеров, а вовсе не щастье всем даром предлагается. У кого остались еще PS-capable принтеры - берегите как бабушкин брильянт. ppd скоро превратятся в тыкву.

4.33 , анонимуслинус ( ? ), 15:26, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – протокол как бы предполагает использование только некоторых типов данных отправляемых на печать. другие просто не пройдут. это раз. сам формат протокола предполагает его наличие на двух машинах, на компе(клиент) и самом принтере(сервер). это два. и cups со всеми PPD остается в наличии как и всегда. да со временем от него возможно избавятся, через лет этак десять. и да меня и ppd вполне устраивает, только его не все фирмы предлагают и многие принтера работают только со спец дровами от производителя. уж я то натерпелся поверь, после того как HP сломала файлы описания моделей и сами эти ppd в последних выпусках. отчего только вчера буквально решил проблему со старым HP. И уж поверь я сполна вкусил, что такое cups и эти постскрипт принтера и их работу через ppd.

5.52 , пох. ( ? ), 16:40, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > протокол как бы предполагает использование только некоторых типов данных отправляемых на печать.

> другие просто не пройдут. поэтому если у тебя данные "неправильного" типа - отправляйся за нормальным принтером, причем придется поискать к нему _нормальный_ протокол. > и cups со всеми PPD остается в наличии Опачки. А как же главный лозунх "ХАЧЮ БЕЗ ЭТИХ ВРЕДНЫХ PPD"? Но нет. Насколько я понимаю полет мысли автора - это временная затычка, пока платящие ему китайцы не понапроизвели достаточно г-на чтобы заменить все "немодное старье".

А дальше, разумеется, ипони щасливы выбросить устаревший код. То есть это даже не попытка повторить "успех" пщ-пщ аудио, под которым лежит все та же alsa, поскольку пщпщ не умеет физический вывод звука. Это попытка разом похоронить ВСЕ прежние системы печати - и клиент-серверные (прощай ipp) и собственно процессоры (прощай ppd) > многие принтера работают только со спец дровами от производителя. было бы очень странно, если бы они работали святым духом. ВНЕЗАПНО, драйвер к принтеру бывает либо от производителя, либо расхаканный кем-то кто умеет. 6.56 , анонимуслинус ( ? ), 16:56, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – большой текст свёрнут, показать ты не понял или я недопонимаю твой ход мыслей есть 3 типа входных данных на про... 7.60 , пох. ( ? ), 17:24, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > и raw, простой и привычный всем рав-формат лолшта?

Дальше, кажись, не о чем и дискутировать... > все остальное работа утилит преобразования перед отправкой которых нет?

Раньше-то это была задача тех самых ppd. Впрочем, у слишком дешевых принтеров там еще своих фокусов есть, скармливать им что попало как попало нельзя, потому что управление синхронное, да еще и буфер данных ограничен, при этом пол-строки или пол-примитива передавать нельзя, только целиком. То есть эту задачу нельзя полностью переложить на хост по ту сторону интернетов, иначе получится напечатать только очень простые странички. Опять же этим раньше занимался драйвер. А теперь кто? 8.66 , анонимуслинус ( ? ), 17:52, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать давай будем предметно дискутировать, когда ты прочтешь IPP Everywhere Именно ег... 9.82 , пох. ( ? ), 19:07, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать то есть ты не можешь ответить на заданный вопрос, просто свято веруешь Рекламна... 10.90 , анонимуслинус ( ? ), 19:44, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать я о этом новом форке и протоколе услышал вместе со всеми прямо сегодня из того... 4.38 , Аноним ( 37 ), 15:45, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >если в "серверок" приедет неведомая _принтеру_ херня - наружу вылезут квадратики или один, чооорный квадрат. - Доктор, когда я делаю вот так, у меня тут болит.

- А вы не делайте так.

Не нужно посылать принтеру (принтсерверу) неведому херню.

5.54 , пох. ( ? ), 16:45, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не нужно посылать принтеру (принтсерверу) неведому херню. а odt твой он печатать, к сожалению, не умеет.

А tiff (предположим даже что научится) напечатает как ему взбредет. Потому что управления им у тебя не будет. Раньше-то преобразованием в одному принтеру ведомую херню - ppd как раз и ведали. 6.57 , анонимуслинус ( ? ), 16:59, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не читай протокол , фигню пиши . если уж он продвигает его, значит есть правила передачи параметров печати в протоколе.

4.89 , Аноним ( 4 ), 19:31, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PS-capable тоже так себе в последнее время были.

Шлёшь ты туда PS, а на выходе херота, потому что поддерживается только субсет от PS, да ещё и с необходимостью проприетарных расширений чтобы допустим выше 300x300 картинку отдать.

3.32 , Аноним ( 68 ), 15:09, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > бездрайверный ага-ага, теперь драйвер будет в программе. как с вулканом, дрова писать лень, пусть юзеры в своих прогах всё пишут.

4.39 , Аноним ( 37 ), 15:48, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В ПЗУшке принтера и исполняться контролллером принтера.

5.53 , пох. ( ? ), 16:42, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а поскольку там очень мало памяти и процессор ни разу не 32ядерный ксеон - оно будет уметь примерно jpeg и...да и хватит, зачем еще что-то. С телефона фоточки как-то напечатаются, а больше среднему юзверю потребителю нате на лопате и не положено. А что положено - вон, смотрите, за обе щеки жрьот! 3.73 , Аноним ( 69 ), 18:13, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только проблема. Его возможности не дотягивают до PPD. Настроить нормально принтер никак не получится. Кроме того, производители поглядели на это дело и продолжили пилить PPD.

4.75 , анонимуслинус ( ? ), 18:32, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Только проблема. Его возможности не дотягивают до PPD. Настроить нормально принтер никак

> не получится. Кроме того, производители поглядели на это дело и продолжили

> пилить PPD. ну я так понял сам протокол определяет не только соединение, но и передачу параметров печати. так что скажем принтер имеет стандарт печати А4 и у него определены границы( как и сейчас), то вместе с документом отправятся данные о его расположении в пределах допустимых параметров( как и сейчас.) ничего не меняется за исключением самого метода подключения и общения с принтером. вместо драйверов на каждое устройство один протокол на все и остальное за самим принтером. всё. никак не могу понять , что в данном случае сложного в понимании. можно даже постскрипт использовать.

