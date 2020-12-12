Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать

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|1.2, A.Stahl (ok), 11:02, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Я нихрена не понял. Как все эти аббревиатуры связаны? Кто от кого зависит или кого заменяет. Как будто прослушал содержание 276й серии "Просто Санта-Мария тоже плачет"
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|2.24, анонимуслинус (?), 13:48, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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технически всем хотят предложить перейти на новый формат работы с принтерами, но при этом в составе системы есть cups, который отвечает еще и за работы со старыми принтерами по PPD. Если это примут производители, то нафиг никому не нужны будут драйвера для принтеров. системы будут связываться с принтером по типу приветствия как клиент с сервером и будут принимать задания на печать, как по штекеру, так и по сети, а старые как обычно. Фактически это продвижение нового протокола работы с принтерами. как к примеру внешние видеокамеры(для видеообщения) есть требующие драйверов (и они то в лине имеют малую поддержку) , а есть просто работающие и посылающие сигнал, которые линь определяет и сразу использует. просто новый протокол не требующий драйверов. но пойдут ли на это производители? тут сразу вклинивается проблема МФУ принтеров имеющих и сканеры. короче не известно выгорит ли. выгорит и никому ни на какой операционке не понадобятся дровишки для принтеров. все будет и так работать.
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|3.26, Аноним (-), 14:10, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не выгорит. Экономить на программерах до последней копейки - это девиз всех производителей средств для отчисления добавочной стоимости.
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|4.28, анонимуслинус (?), 14:19, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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именно. этот протокол как раз предлагает экономить на программерах))) я ж написал, что внедрение протокола не потребует написания драйверов и прочей инфраструктуры. надо собрать принтер по принципу клиент-сервер и все. кстати почти аналог с подключением смартфонов, сначала они все подключались как флешки на прямую, а сейчас происходит соединение с компом через протокол предложенный кстати майкрософт, MTP. им и остается , что внедрить в принтер этот протокол и все дровишки ушли в прошлое.
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|5.51, _hide_ (ok), 16:35, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если кто-то за производителей железа создаст ПО для текущих чипсетов и подготовит соответствующую схемотехнику - то ДА. Иначе -- куда проще программировать контроллер на принтере с помощью USB шнурка, а железка в принтере получается простая до невозможности. А без программеров не обойтись, а так у них хоть работа "экономит" затраты на железо.
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|6.58, анонимуслинус (?), 17:11, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну wifi, ethernet и прочие прибамбасы умудрились запихнуть в принтера и фактически приблизились к той же клиент-серверной архитектуре взаимодействия. но да усложнение будет, но производителям фактически стоит один раз написать саму клиент серверную основу на протоколе и можно будет её пихать во все принтера и она будет скажем где то сбоку как приемопередатчик сигналов наружу и его даже менять и переделывать годами не нужно.а сама внутрянка может управляться хоть тысячу раз меняемому и обновляемому оборудованию.
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|5.65, funny.falcon (?), 17:43, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так уже был (и есть) PostScrypt. Казалось бы, реализуй все производители, и драйвера не нужны...
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|6.67, анонимуслинус (?), 17:56, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так уже был (и есть) PostScrypt. Казалось бы, реализуй все производители, и
> драйвера не нужны...
да все верно. с одной неловкой ситуацией. к постскрипту нужен объединяющий все принтеры стандарт соединения и приема на печать. IPP фактически этот стандарт и я посмотрел на их сайте принтера с таким протоколом создаются с 2013 года реально, но это не дэ факто стандарт. а нужен стандарт.
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|7.72, анонимуслинус (?), 18:11, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Так уже был (и есть) PostScrypt. Казалось бы, реализуй все производители, и
>> драйвера не нужны...
> да все верно. с одной неловкой ситуацией. к постскрипту нужен объединяющий все
> принтеры стандарт соединения и приема на печать. IPP фактически этот стандарт
> и я посмотрел на их сайте принтера с таким протоколом создаются
> с 2013 года реально, но это не дэ факто стандарт. а
> нужен стандарт.
правда принте у них пока представлены 2 фирмами HP и Lexmark. Видимо именно они помогают с его продвижением или лучше сказать, что Майкл Свит решил взять их стандарт и развить его до IPP Everywhere. Ну они думаю не против. кстати пока лазил по cups и настройкам принтеров через него заметил , что ipp там давно поддерживается. так что то что он предлагает это еще какая то надстройка над самим протоколом.
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|4.43, Аноним (43), 16:06, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так вроде ничему не противоречит что IPP вывесит вон та штука, а как его в принтер запихать будет знать ейный принтерспецифичный "application".
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|1.3, COBA (?), 11:04, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Что-то непонятно. Вроде как форк CUPS а в зависимостях CUPS.
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|2.21, Cradle (?), 13:18, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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разумно для форка что пока в зависимостях, потом постепенно уберут
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|1.4, Аноним (4), 11:05, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Безумные названия. CUPS, PAPPL... Нельзя было назвать допустим PrintSystem и PrintApplication?
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|4.29, Siborgium (ok), 14:20, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Apache 2.0 и GPL 2.0 это теперь проприетарщина? Интересно, очень интересно.
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|2.11, Аноним (11), 12:13, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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И правда безумные. Жутко старомодные, надо было в духе времени называть - ShinyPinkBeard, OhMyRainbowPants, BlackInkMatter
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|3.14, Аноним (4), 12:33, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну я например (если заранее не знать) с трудом догадаюсь, что CUPS - это про принтеры.
Подумаю, что это что-то про бесперебойники.
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|4.18, Michael Shigorin (ok), 12:50, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну я например (если заранее не знать) с трудом догадаюсь, что CUPS
> - это про принтеры. Подумаю, что это что-то про бесперебойники.
На сях. :)
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|5.44, Аноним (-), 16:09, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так у них процессор по жизни есть и его прошивка отродясь на си.
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|6.68, Аноним (68), 17:59, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> процессор по жизни есть
Эх, поколение ЕГЭ... Даже не знает, что для управления девайсами может быть достаточно одного регистра сдвига. Мозгов уже не хватит понять, откуда родились два стоп-бита. Сейчас без абдурины (как минимум) ничего сделать не могут.
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|4.77, Аноним (77), 18:45, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с трудом догадаюсь, что CUPS - это про принтеры. Подумаю, что это что-то про бесперебойники.
Это-что про кофемашины
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|3.27, Аноним (-), 14:12, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> BlackInkMatter
Хахаха, хорошо пошутил. Два увеличителя бороды этому господину !
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|4.78, Аноним (77), 18:47, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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... и два обрезания этих бород. Топором. Прадедам рубили бороды, и правнукам надо рубить.
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|1.6, Аноним (6), 11:21, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Автор молодец.
Ходят мнения о том, что CUPS застаивает как проект, и вот нашёлся энтузиаст.
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|2.19, Michael Shigorin (ok), 12:52, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Автор молодец. Ходят мнения о том, что CUPS застаивает как проект,
> и вот нашёлся энтузиаст.
Он, собственно, изначальный разработчик. И не только этой штуки -- см., например, http://msweet.org/htmldoc
Здоровский дядька, спасибо ему.
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|2.22, rvs2016 (ok), 13:36, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Ходят мнения о том, что CUPS застаивает как проект
Да это очень мягко сказано. Ему ~20 лет в обед (или все ~30? лениво даже точнее смотреть), а толку с него... как будто это годный для промышленного применения продукт, а какая-то приблуда-задумка, которая может быть когда-нибудь работать нормально и без бубнов таки начнёт.
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|4.70, rvs2016 (ok), 18:08, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вполне нормальный продукт. Печатает. В промышленных масштабах.
Просто надо, чтоб печатал ещё без бубна.
А с бубном-то и передачу данных между браузерами через WebRTC наладить можно, хотя WebRTC - это не нормальный способ связи браузеров друг с другом, а придуманный зачем-то с нуля мега-костыль, но любой костыль настраивается. Чем больше бубнов на него натолкаешь, тем быстрее настроится. :-)
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|5.81, Аноним (81), 19:01, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>чтоб печатал ещё без бубна
Все нормально печатается. Только если у тебя вменяемый девайс, а не какая-то экзотика. Ну так сам виноват. Еще скажи, что в виндах все принтеры заводятся без бубна, ага. Я поржу.
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|6.83, rvs2016 (ok), 19:10, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>чтоб печатал ещё без бубна
> Все нормально печатается. Только если у тебя вменяемый девайс, а не какая-то
> экзотика. Ну так сам виноват. Еще скажи, что в виндах все
> принтеры заводятся без бубна, ага. Я поржу.
Принтер подключен не к моему девайсу (т.е. от его экзотичности работ принтера не зависит), а к виндовому девайсу, находящемуся в локальной сети. Результат такой, как на скриншоте по ссылке:
https://sun9-9.userapi.com/impg/fpXvi0i--JLfOZTU93Zsjca-tONP3deL6VOVkQ/Bt5TAb5
Да я-то и не ржу. Мне лишь бы настроить печать из моей фряхи (в частности из KDE) на принтер, подключённый в локальной сети к винде, на которой он работает нормально.
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|4.71, Аноним (69), 18:10, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Печатает, только метания главного разработчика как-то не внушают доверия. Сначала добавил PPD, который совместим с PostScript. Потом внезапно начал объявлять deprecated все функции для работы с PPD, не давая замены. Я уже не говорю про то, что его "стандарт" ipp everywere не поддерживается ни одним из принтеров. Потом ещё выясняется, что в нём нет возможности нормально получить список атрибутов с полным описанием, которые поддерживает принтер для создания динамического гуя. Для этого он предлагает каждому производителю лепить свой велосипед для своих принтеров.
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|2.25, анонимуслинус (?), 13:54, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не объявил войну , а предложил бездрайверный формат работы принтеров. считай, что покупая принтер, ты покупаешь маленький серверок печати и он будет только этим и заниматься. но там много подводных камней. надо протокол смотреть, а то твоему принтеру по сети могут задание отправить кто угодно.
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|3.30, пох. (?), 14:43, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а предложил бездрайверный формат работы принтеров.
ага, на основе святаго духа. Аминь. Ой, то есть linefeed!
> считай, что покупая принтер, ты покупаешь маленький серверок печати
внезапно, серверок печати - это механизм очередей и удаленного получения сырых данных. Всего лишь.
А "драйвер" находится на клиенте - потому что если в "серверок" приедет неведомая _принтеру_ херня - наружу вылезут квадратики или один, чооорный квадрат.
Здесь же, походу, предполагается именно волшебство аутоугадава. Поэтому напечатать на принтере с учетом технических возможностей и особенностей именно этого принтера ты больше не сможешь. Напечатать что-то необычное без преобразования в ненужный ни тебе, ни принтеру, формат - тоже.
Верю, взлетит, чо. Полагаю, проплачено (китайскими) производителями принтеров, а вовсе не щастье всем даром предлагается.
У кого остались еще PS-capable принтеры - берегите как бабушкин брильянт. ppd скоро превратятся в тыкву.
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|4.33, анонимуслинус (?), 15:26, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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протокол как бы предполагает использование только некоторых типов данных отправляемых на печать. другие просто не пройдут. это раз. сам формат протокола предполагает его наличие на двух машинах, на компе(клиент) и самом принтере(сервер). это два. и cups со всеми PPD остается в наличии как и всегда. да со временем от него возможно избавятся, через лет этак десять. и да меня и ppd вполне устраивает, только его не все фирмы предлагают и многие принтера работают только со спец дровами от производителя. уж я то натерпелся поверь, после того как HP сломала файлы описания моделей и сами эти ppd в последних выпусках. отчего только вчера буквально решил проблему со старым HP. И уж поверь я сполна вкусил, что такое cups и эти постскрипт принтера и их работу через ppd.
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|5.52, пох. (?), 16:40, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> протокол как бы предполагает использование только некоторых типов данных отправляемых на печать.
> другие просто не пройдут.
поэтому если у тебя данные "неправильного" типа - отправляйся за нормальным принтером, причем придется поискать к нему _нормальный_ протокол.
> и cups со всеми PPD остается в наличии
Опачки. А как же главный лозунх "ХАЧЮ БЕЗ ЭТИХ ВРЕДНЫХ PPD"?
Но нет. Насколько я понимаю полет мысли автора - это временная затычка, пока платящие ему китайцы не понапроизвели достаточно г-на чтобы заменить все "немодное старье".
А дальше, разумеется, ипони щасливы выбросить устаревший код.
То есть это даже не попытка повторить "успех" пщ-пщ аудио, под которым лежит все та же alsa, поскольку пщпщ не умеет физический вывод звука.
Это попытка разом похоронить ВСЕ прежние системы печати - и клиент-серверные (прощай ipp) и собственно процессоры (прощай ppd)
> многие принтера работают только со спец дровами от производителя.
было бы очень странно, если бы они работали святым духом. ВНЕЗАПНО, драйвер к принтеру бывает либо от производителя, либо расхаканный кем-то кто умеет.
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|7.60, пох. (?), 17:24, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> и raw, простой и привычный всем рав-формат
лолшта?
Дальше, кажись, не о чем и дискутировать...
> все остальное работа утилит преобразования перед отправкой
которых нет?
Раньше-то это была задача тех самых ppd.
Впрочем, у слишком дешевых принтеров там еще своих фокусов есть, скармливать им что попало как попало нельзя, потому что управление синхронное, да еще и буфер данных ограничен, при этом пол-строки или пол-примитива передавать нельзя, только целиком. То есть эту задачу нельзя полностью переложить на хост по ту сторону интернетов, иначе получится напечатать только очень простые странички.
Опять же этим раньше занимался драйвер. А теперь кто?
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|9.82, пох. (?), 19:07, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
то есть ты не можешь ответить на заданный вопрос, просто свято веруешь Рекламна... текст свёрнут, показать
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|4.38, Аноним (37), 15:45, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>если в "серверок" приедет неведомая _принтеру_ херня - наружу вылезут квадратики или один, чооорный квадрат.
- Доктор, когда я делаю вот так, у меня тут болит.
- А вы не делайте так.
Не нужно посылать принтеру (принтсерверу) неведому херню.
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|5.54, пох. (?), 16:45, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не нужно посылать принтеру (принтсерверу) неведому херню.
а odt твой он печатать, к сожалению, не умеет.
А tiff (предположим даже что научится) напечатает как ему взбредет. Потому что управления им у тебя не будет.
Раньше-то преобразованием в одному принтеру ведомую херню - ppd как раз и ведали.
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|6.57, анонимуслинус (?), 16:59, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не читай протокол , фигню пиши . если уж он продвигает его, значит есть правила передачи параметров печати в протоколе.
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|4.89, Аноним (4), 19:31, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PS-capable тоже так себе в последнее время были.
Шлёшь ты туда PS, а на выходе херота, потому что поддерживается только субсет от PS, да ещё и с необходимостью проприетарных расширений чтобы допустим выше 300x300 картинку отдать.
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|3.32, Аноним (68), 15:09, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> бездрайверный
ага-ага, теперь драйвер будет в программе. как с вулканом, дрова писать лень, пусть юзеры в своих прогах всё пишут.
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|5.53, пох. (?), 16:42, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а поскольку там очень мало памяти и процессор ни разу не 32ядерный ксеон - оно будет уметь примерно jpeg и...да и хватит, зачем еще что-то.
С телефона фоточки как-то напечатаются, а больше среднему юзверю потребителю нате на лопате и не положено. А что положено - вон, смотрите, за обе щеки жрьот!
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|3.73, Аноним (69), 18:13, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только проблема. Его возможности не дотягивают до PPD. Настроить нормально принтер никак не получится. Кроме того, производители поглядели на это дело и продолжили пилить PPD.
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|4.75, анонимуслинус (?), 18:32, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Только проблема. Его возможности не дотягивают до PPD. Настроить нормально принтер никак
> не получится. Кроме того, производители поглядели на это дело и продолжили
> пилить PPD.
ну я так понял сам протокол определяет не только соединение, но и передачу параметров печати. так что скажем принтер имеет стандарт печати А4 и у него определены границы( как и сейчас), то вместе с документом отправятся данные о его расположении в пределах допустимых параметров( как и сейчас.) ничего не меняется за исключением самого метода подключения и общения с принтером. вместо драйверов на каждое устройство один протокол на все и остальное за самим принтером. всё. никак не могу понять , что в данном случае сложного в понимании. можно даже постскрипт использовать.
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|1.31, Аноним (31), 14:55, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> нового фреймворка для разработки приложений для печати (CUPS Printer Applications)
Это в смысле по "приложению" на каждую модель принтера или что это? Баззвордов куча, а понять что происходит не ясно как.
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|3.35, Аноним (68), 15:35, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> один протокол для всех принтеров
ага, щас, все вендо-принтеры с закрытыми интерфейсами превратились в единый :)
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|4.40, Аноним (37), 15:57, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В вендопринтеры добавить мозгов, чтобы они могли высокоуровневое задание на печать по протоколу IPP переваривать. Ну да, стоить станут несколько больше.
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|3.36, Аноним (68), 15:37, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(есть 100500 драйверов принтеров)
- Надо сделать универсальный!
(есть 100501 драйвер...)
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|4.42, анонимуслинус (?), 16:06, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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до сих пор не понял? это не драйвер, это протокол общения принтера и компьютера. они будут 2 системами напрямую не связанными. они будут связываться по протоколу когда нужна печать. примерно как : привет<->привет. отправляю картинку<->беру картинку. жду результат<->уже печатаю. все. там не будет прямых указаний компьютера принтеру. в протоколе будет зашит формат передаваемых данных ,их там вроде всего 3. и этот формат и только его будет печатать принтер. и протокол другой не пропустит. все. нет драйверов вообще.
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|5.88, Аноним (4), 19:29, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У драйвера останется только одна задача. Управлять всякими плюшками типа двусторонней печати, подачи с нужного лотка, и т.п. По сути если это на SNMP сделать, можно все эти плюшки дискаверить тупо с того же SNMP.
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|6.92, анонимуслинус (?), 20:13, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ни до кого не доходит? нети драйверов в этой конфигурации. вообще . ни одного драйвера, нигде. только протокол общения с принтерами и он один на всех.
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|1.47, Аноним (4), 16:12, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я вот почитал-почитал дискуссии.
Ну блин. Почему не сделать самое простое решение?
На входе от принтера - физические размеры / треи / статус / печатные модули / разрешение / цветовое пространство - классический SNMP с набором MIB.
На выходе к принтеру - именно для печати - КАРТИНКА.
КАРТИНКА БЛДЖАД. А не куски ни с чем не совместимого псевдокода.
TIFF например, как стандарт, и PNG. Или если поддерживается - другой формат. Благо сети уже не 10 мегабит, и LPT давно нет.
Для управления подачей бумаги, двусторонней печатью и т.п. - SNMP. С набором MIB.
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|2.50, пох. (?), 16:33, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На выходе к принтеру - именно для печати - КАРТИНКА.
в каком формате должна быть твоя "картинка" для принтера с CcMmYKk чернилами? И кто ее должен произвести такую?
Нет, тифф так не умеет. Во всяком случае - распространенные его форматы ("стандарт", если ты не в курсе, там вилами по воде писан, поскольку это контейнер, в котором может лежать что угодно - включая и нигде не документированные закрытые форматы)
> Для управления подачей бумаги, двусторонней печатью и т.п. - SNMP. С набором MIB.
мляаааа... это даже еще прекраснее "стандарта" tiff.
Это ж какая незамутненность сознания!
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|3.55, пох. (?), 16:50, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а, кстати, о картинках - пьезоплевалки в головке управляются механизмом, обеспечивающим что-то там такое около 6000 точек поперек листа a4 в хороших модельках. Правда, это не "разрешение" принтера, потому что соседние капли перекрывают друг-друга (и _должны_ перекрывать, иначе не получится нужная плотность), но драйвер это тоже учитывал (необязательно передавая картинку поточечно, точнее, скорее всего - не), как и растекание.
Разумеется, у твоего десктопа хватало места на диске и процессорной мощности, чтобы это все перемолотить. Принтер же, боюсь, немножечко от такого подорожает.
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|4.59, Аноним (59), 17:23, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>у твоего десктопа хватало места на диске и процессорной мощности, чтобы это все перемолотить. Принтер же, боюсь, немножечко от такого подорожает
Ну да, в век, когда в массовой копеечной Raspberry Pi стоит 4-х ядерный процессор и до 8 гигов оперативы, замена какого-то старья родом из 90-х, которое продолжают ставить в принтеры, их удорожает минимум в 10 раз. Верю, да.
Просто вендоры доят уже лет по 30 лет одни и те же платформы. И если их кто-то пнёт обновляться - это можно только приветствовать.
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|5.62, пох. (?), 17:30, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну да, в век, когда в массовой копеечной Raspberry Pi стоит 4-х
опять эти сказочки про массовость и копеечность.
> ядерный процессор и до 8 гигов оперативы, замена какого-то старья родом
и охлаждение жидким гелием (ну или семь бед, один ресет, любители rpi не парятся, когда она у них виснет. А вот для принтера это немножечко дорого будет стоить.)
> Просто вендоры доят уже лет по 30 лет одни и те же платформы.
если бы. 30 лет назад половина принтеров не упрямились, печатали драйвером от apple laserwriter. Потому что их на нем и тестировали (не ждать же разработчикам железа, когда эти дятлы в бангалоре закончат свой аналоговнетный драйвер с фирменным логотипом). А вторая половина годилась только чтоб было что выбросить.
Но фотку напечатать с приличным качеством, к сожалению, на тех принтерах бы не получилось нифига.
Теперь, когда минилабы разорились - можно снова радостно вернуться в эти времена - а фотки...кому они вообще нужны, вон, в хипстаграм выложи.
Правда, с повсеместным внедрением "безбумажных технологий", возникла новая беда - попасть в поля казенной бумаги... Ну ничего, методом проб и ошибок, как нибудь.
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|6.91, Аноним (59), 19:55, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О как Разрушители мифов во власти других мифов То, что в некоторых странах ку... большой текст свёрнут, показать
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|5.85, Аноним (4), 19:25, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно так.
Сжатый растр в CMYK или другом пространстве, с разрешением собственно печати.
Это решает все проблемы интеропа, кроме проблем управления подачей, ориентацией и тому подобным, для чего хватит SNMP.
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|4.86, Аноним (4), 19:26, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так железо и связь 90-х, да, такой растр переварить быстро банально не могли, для чего и придумали "языки разметки принтера", кривые-косые костыли, призванные нагрузку по формированию растра для железа переложить на само железо. Сейчас мощности консамерского железа таковы, что проще на них эту работу и возложить. Железо только растр может подправить, да, если там есть наслоение и т.п.
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|4.87, Аноним (4), 19:27, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственно принтеры мамонтов тем и занимаются - конвертят псевдоразметку в растр. И всегда занимались, потому что у того же линка до принтера пропускная способность была 3 копейки. Сейчас всё это уже просто не нужно.
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|1.48, Vicar (?), 16:14, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Из зависимостей отмечается Avahi 0.8 (для поддержки mDNS/DNS-SD)
За это надо бить по сусалам сразу.
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|2.49, Аноним (4), 16:15, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А куда вы от эпловского овна в поделии от эпл денетесь?
Хорошо хоть бонжур не в зависимостях.
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|1.61, Аноним (61), 17:28, 12/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Посоветуйте бюджетный ЧБ лазерник или МФУ для дома, который на линухе полноценно из коробки навеки веков без PPD?
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|2.63, пох. (?), 17:31, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посоветуйте бюджетный ЧБ лазерник или МФУ для дома, который на линухе полноценно
> из коробки навеки веков без PPD?
apple laserwriter же ж ;-) Только вот где ты его достанешь и где брать запчасти - эт не ко мне.
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|3.79, Аноним (77), 18:49, 12/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только вот где ты его достанешь и где брать запчасти
В Сколково же!
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