Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS

Развиваемый при поддержке организации Linux Foundaton проект OpenPrinting приступил к развитию форка системы печати CUPS. Наиболее активное участие в разработке форка принимает Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор CUPS. С 2007 года, после поглощения создавшей CUPS компании Easy Software Products, разработку CUPS полностью контролирует Apple. В декабре 2019 года Майкл Свит, основатель проекта CUPS и компании Easy Software Products, уволился из Apple. Подавляющее большинство изменений в кодовую базу CUPS вносил лично Майкл Свит, но при объявлении об уходе Майкл упомянул, что в Apple остались два инженера, которые будут обеспечивать сопровождение CUPS. Тем не менее, после увольнения Майкла проект CUPS прекратил развиваться - в течение 2020 года в кодовую базу CUPS был добавлен всего один коммит с устранением уязвимостей. Основавшая форк организация OpenPrinting была создана в 2006 году в результате объединения проекта Linuxprinting.org и рабочей группы OpenPrinting из Free Software Group, занимавшейся развитием архитектуры системы печати для Linux (Майкл Свит был одним из лидеров данной группы). Год спустя проект перешёл под крыло Linux Foundation. В 2012 году проект OpenPrinting по договорённости с компанией Apple взял в свои руки сопровождение пакета cups-filters с компонентами, необходимыми для работы CUPS в системах, отличных от macOS (начиная с выпуска CUPS 1.6 компания Apple прекратила поддержку некоторых фильтров печати и бэкендов, используемых в Linux, но не представляющих интереса для macOS, а также объявила устаревшими драйверы в формате PPD в пользу протокола IPP Everywhere). В настоящее время в репозитории с форком собраны патчи, накопленные разными дистрибутивами Linux и системами BSD. Форк будет синхронизированным, т.е. в качестве основы будут выступать основной репозиторий Apple CUPS, а выпуски OpenPrinting CUPS будут формироваться как надстройки, например, на базе выпуска 2.3.3 планируется сформировать версию 2.3.3OP1. Развиваемые в форке изменения планируется после досконального тестирования возвращать в основную кодовую базу CUPS, передавая Apple pull-запросы. Тилль Кампетер (Till Kamppeter), лидер проекта OpenPrinting, прокомментировал сообщения о стагнации CUPS, указав, что если Apple прекратит заниматься данным проектом, то он вместе с Майклом Свитом полностью возьмут разработку в свои руки, так как CUPS важен для экосистемы Linux. Кроме того, он упомянул о намерении скоро прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.



