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Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS

16.10.2020 17:43

Развиваемый при поддержке организации Linux Foundaton проект OpenPrinting приступил к развитию форка системы печати CUPS. Наиболее активное участие в разработке форка принимает Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор CUPS.

С 2007 года, после поглощения создавшей CUPS компании Easy Software Products, разработку CUPS полностью контролирует Apple. В декабре 2019 года Майкл Свит, основатель проекта CUPS и компании Easy Software Products, уволился из Apple. Подавляющее большинство изменений в кодовую базу CUPS вносил лично Майкл Свит, но при объявлении об уходе Майкл упомянул, что в Apple остались два инженера, которые будут обеспечивать сопровождение CUPS. Тем не менее, после увольнения Майкла проект CUPS прекратил развиваться - в течение 2020 года в кодовую базу CUPS был добавлен всего один коммит с устранением уязвимостей.

Основавшая форк организация OpenPrinting была создана в 2006 году в результате объединения проекта Linuxprinting.org и рабочей группы OpenPrinting из Free Software Group, занимавшейся развитием архитектуры системы печати для Linux (Майкл Свит был одним из лидеров данной группы). Год спустя проект перешёл под крыло Linux Foundation. В 2012 году проект OpenPrinting по договорённости с компанией Apple взял в свои руки сопровождение пакета cups-filters с компонентами, необходимыми для работы CUPS в системах, отличных от macOS (начиная с выпуска CUPS 1.6 компания Apple прекратила поддержку некоторых фильтров печати и бэкендов, используемых в Linux, но не представляющих интереса для macOS, а также объявила устаревшими драйверы в формате PPD в пользу протокола IPP Everywhere).

В настоящее время в репозитории с форком собраны патчи, накопленные разными дистрибутивами Linux и системами BSD. Форк будет синхронизированным, т.е. в качестве основы будут выступать основной репозиторий Apple CUPS, а выпуски OpenPrinting CUPS будут формироваться как надстройки, например, на базе выпуска 2.3.3 планируется сформировать версию 2.3.3OP1. Развиваемые в форке изменения планируется после досконального тестирования возвращать в основную кодовую базу CUPS, передавая Apple pull-запросы.

Тилль Кампетер (Till Kamppeter), лидер проекта OpenPrinting, прокомментировал сообщения о стагнации CUPS, указав, что если Apple прекратит заниматься данным проектом, то он вместе с Майклом Свитом полностью возьмут разработку в свои руки, так как CUPS важен для экосистемы Linux. Кроме того, он упомянул о намерении скоро прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Компания Apple стала владельцем системы печати CUPS.
  3. OpenNews: Компания Apple объявила о смене лицензии на систему печати CUPS
  4. OpenNews: Из новой версии CUPS будут изъяты некоторые используемые в Linux возможности
  5. OpenNews: Для Linux представлена новая подсистема печати printerd
  6. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53900-cups
Ключевые слова: cups, print
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 17:54, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ничему история с LibreOffice не учит народ.
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:56, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное - отвязать от Avahi. Он прибит к нему с версии 1.6. Хотя можно использовать оригинальный открытый код от Apple вместо кода, написанного Поттерингом.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 18:23, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не прибито там ничего, есть --disable-zeroconf. https://gitweb.gentoo.org/repo/gentoo.git/tree/net-print/cups/cups-2.3.3-r1.eb
     
  • 2.12, Diozan (ok), 18:51, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не надо. Очень удобная вещь в домашних условиях. Сама принтер клиентам прокидывает.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:11, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дома один и руками настроить не проблема, а в локалке где пол-сотни принтеров LiveCD загрузил и понеслось, новую станцию установил и понеслось... нахер роботов  
     
  • 3.26, YetAnotherOnanym (ok), 19:36, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо, Федя, надо.
     
  • 2.15, Ivan_83 (ok), 18:57, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот вот!!!!!
    Мне он тоже не нравится.
    На фряхе без него можно собрать.

    Как будет время - попробую свой анонсер для mDNS сделать чтобы принтсервер обнаруживался автоматически.
    Пробовал пару готовых анонсеров - они весьма грустные и не заработало с ними.

     

  • 1.3, Аноним (3), 17:58, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Годно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:01, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Форк будет синхронизированным, т.е. в качестве основы будут выступать основной репозиторий Apple CUPS, а выпуски OpenPrinting CUPS будут формироваться как надстройки

    С учётом

    > после увольнения Майкла проект CUPS прекратил развиваться - в течение 2020 года в кодовую базу CUPS был добавлен всего один коммит с устранением уязвимостей

    не вижу смысла в этой «синхронизации», честно говоря.

     
  • 1.5, m.makhno (ok), 18:03, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Apple себе на уме. Удачи OpenPrinting, очень здорово, что главный разраб перешёл сюда.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 19:25, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, было бы всё шикарно, если бы не его загоны по удалению PPD. Впрочем, в cups-filters готовится замена. Так что не всё так плохо.
     
     
  • 3.36, ПэЖэ (?), 20:41, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Да, было бы всё шикарно, если бы не его загоны по удалению PPD. Впрочем, в cups-filters готовится замена. Так что не всё так плохо.

    что ты имеешь в виду? единый унифицированный протокол везде - это круто! почему ты против?

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:04, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Развиваемые в форке изменения планируется после досконального тестирования возвращать в основную кодовую базу CUPS, передавая Apple pull-запросы

    А вот это совершенно необязательно. Апель и аплеводы должны страдать.

     
  • 1.7, Michael Shigorin (ok), 18:14, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Замечательно -- Apple в этом плане подобен Oracle.
     
  • 1.9, Я (??), 18:29, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Кроме того, он упомянул о намерении скоро прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.

    Первое дело в форке -- яростно удалять из него код.

     
     
  • 2.16, Аноним (22), 19:02, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так он его и во времена когда в Apple работал тоже хотел удалить. Даже deprecated объявил. Так что он всего лишь рвётся продолжить свою работу.
     

  • 1.10, little Bobby tables (?), 18:30, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо бы они потратили время на документирование апишек и архитектуры тем самым уменьшая время на отладку проблем.
     
  • 1.11, Аноним (11), 18:33, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кроме того, он упомянул о намерении скоро прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.

    А в другом формате вообще есть описания?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:56, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть конечно. Но для всех принтеров кроме вашего. Ибо ваш принтер слишком старый либо слишком новый. Вобщем он не будет работать в линуксе
     
     
  • 3.19, анонн (ok), 19:13, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вобщем он не будет работать в линуксе

    Да и пофиг на линукс, они там привычные уже "тьфу-ты, все просто работает! Как скучно и уныло! И вообще, это предвестник стагнации и деградации, поэтому нужно переписать все заново или хотя бы кардинально переделать, предварительно (для лучшей замотивированности) на всякий случай надежно переломав старье!".

    Но! CUPS == Common Unix Printing System.
    "Нас то за что?"(c)


     
  • 2.32, Аноним (32), 19:55, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень интересный вопрос.
     

  • 1.13, Аноним (14), 18:55, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.

    Не успели сделать печать в линуксе как уже выкидывают то что сделано. Гении.

     
     
  • 2.20, iPony129412 (?), 19:13, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это первое что надо делать при форке.
    Выкидывать по максимуму устаревшие технологи.
     

  • 1.17, Аноним (22), 19:07, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >PPD

    Без него большинство принтеров не работоспособно в принципе. Более того, мне даже не попадались такие принтеры. Но этот Свит упорно хочет его удалить на протяжении лет 10 точно. Даже готов чуть ли ни бесплатно это сделать.

     
     
  • 2.23, анонн (ok), 19:27, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Без него большинство принтеров не работоспособно в принципе. Более того, мне даже не попадались такие принтеры.

    Ну почему, для Пингвинчика есть что-то проприетарно-закрытое с вендорлоком от лексмарка и канона, c собственными (закрытыми) протоколами печати и прочим.
    Причем, обычно в виде единственной, кое-как сляпанной и более ни разу не правленноей версии "вот вам блобик, жрите что дают".
    Но пингвинятки на ЛОРе ниче так, лопали и нахваливали, гордо задираю гузочку "Да накласть, что оно вендорлокнуто по самые помидоры! Главное, что у нас в Пингвничике работает, а у вас в бздах, нет! Бе-бе-бе!" *facepalm.apng*

     
  • 2.25, анонимуслинус (?), 19:35, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    пантумы откинутся почти сразу. у них там сам драйвер через ppd описание работает. интересно будет как 70% принтеров отвалятся сразу. и сколько крика и вони будет.)) а ведь старых рабочих принтеров осталось много. у меня аж есть еще рабочий hp конца 90-х прошлого века)) правда он медленный и накладно заправлять, поэтому просто стоит в сторонке в ящике. Но многие производители делают именно ppd файлы и именно им в лине работают принтера.
     

  • 1.21, prokoudine (ok), 19:23, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно было стряхнуть пыль с https://github.com/hughsie/printerd :)
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 19:41, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Судя по всему оно гвоздями прибито к d-bus, что почти так-же отвратительно как если бы было написано на хрусте. Пусть покоется себе с миром.
     

  • 1.24, Аноним (24), 19:34, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странно, а что будет с печатью в macOS тогда?
     
     
  • 2.27, анонимуслинус (?), 19:36, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они выпустят свой премиальный ipp высокочсвешный яблокоправильный принтер за сотку другую рупей)))
     

  • 1.28, Аноним (-), 19:38, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Правильно, давно пора на rust переписать.
     
  • 1.30, Аноним (30), 19:47, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что вместо PPD?
     
     
  • 2.31, Аноним (4), 19:50, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Printer Application, что бы это ни значило.
     
  • 2.33, Аноним (33), 20:05, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что вместо PPD?

    PSD

     

  • 1.34, Аноним (34), 20:29, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы, в Samsung, занимались подсистемой печати на базе CUPS для Tizen. Наши мобильные телефоны поддерживали практически все принтеры из коробки, без необходимости установки приложения под принтер (как в Android было - для каждого производителя устанавливай его приложение фирменное, не знаю как сейчас).

    Умели WiFi, WiFi-Direct, автосинхронизацию PPD файлов и много чего ещё.
    Суммарно до 7 человек одновременно занималось этим проектом (2 корейца и 3-5 русских инженеров).
    Код вроде open-source был.

    Вообще CUPS и вся его архитектура вызывает крайне унылое впечатление. Это какое-то бесконечное legacy. Куча разрозненных мелких программ (Unix-style) которые непонятно как между собой работают. Куча несовместимых PPD и т.п.

     
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