Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS

Аноним, 18:23, 16/10/2020: Не прибито там ничего, есть --disable-zeroconf. https://gitweb.gentoo.org/repo/gentoo.git/tree/net-print/cups/cups-2.3.3-r1.eb

Diozan, 18:51, 16/10/2020: Не надо. Очень удобная вещь в домашних условиях. Сама принтер клиентам прокидывает.

Аноним, 19:11, 16/10/2020: Дома один и руками настроить не проблема, а в локалке где пол-сотни принтеров LiveCD загрузил и понеслось, новую станцию установил и понеслось... нахер роботов

YetAnotherOnanym, 19:36, 16/10/2020: Надо, Федя, надо.

Ivan_83, 18:57, 16/10/2020: Вот вот!!!!!

Мне он тоже не нравится.

На фряхе без него можно собрать. Как будет время - попробую свой анонсер для mDNS сделать чтобы принтсервер обнаруживался автоматически.

Пробовал пару готовых анонсеров - они весьма грустные и не заработало с ними.