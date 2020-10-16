Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS

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|1.2, Аноним (2), 17:56, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главное - отвязать от Avahi. Он прибит к нему с версии 1.6. Хотя можно использовать оригинальный открытый код от Apple вместо кода, написанного Поттерингом.
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|2.12, Diozan (ok), 18:51, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не надо. Очень удобная вещь в домашних условиях. Сама принтер клиентам прокидывает.
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|3.18, Аноним (18), 19:11, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дома один и руками настроить не проблема, а в локалке где пол-сотни принтеров LiveCD загрузил и понеслось, новую станцию установил и понеслось... нахер роботов
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|2.15, Ivan_83 (ok), 18:57, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот вот!!!!!
Мне он тоже не нравится.
На фряхе без него можно собрать.
Как будет время - попробую свой анонсер для mDNS сделать чтобы принтсервер обнаруживался автоматически.
Пробовал пару готовых анонсеров - они весьма грустные и не заработало с ними.
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|1.4, Аноним (4), 18:01, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Форк будет синхронизированным, т.е. в качестве основы будут выступать основной репозиторий Apple CUPS, а выпуски OpenPrinting CUPS будут формироваться как надстройки
С учётом
> после увольнения Майкла проект CUPS прекратил развиваться - в течение 2020 года в кодовую базу CUPS был добавлен всего один коммит с устранением уязвимостей
не вижу смысла в этой «синхронизации», честно говоря.
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|1.5, m.makhno (ok), 18:03, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Apple себе на уме. Удачи OpenPrinting, очень здорово, что главный разраб перешёл сюда.
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|2.22, Аноним (22), 19:25, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, было бы всё шикарно, если бы не его загоны по удалению PPD. Впрочем, в cups-filters готовится замена. Так что не всё так плохо.
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|3.36, ПэЖэ (?), 20:41, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Да, было бы всё шикарно, если бы не его загоны по удалению PPD. Впрочем, в cups-filters готовится замена. Так что не всё так плохо.
что ты имеешь в виду? единый унифицированный протокол везде - это круто! почему ты против?
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|1.6, Аноним (6), 18:04, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Развиваемые в форке изменения планируется после досконального тестирования возвращать в основную кодовую базу CUPS, передавая Apple pull-запросы
А вот это совершенно необязательно. Апель и аплеводы должны страдать.
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|1.9, Я (??), 18:29, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Кроме того, он упомянул о намерении скоро прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.
Первое дело в форке -- яростно удалять из него код.
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|2.16, Аноним (22), 19:02, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так он его и во времена когда в Apple работал тоже хотел удалить. Даже deprecated объявил. Так что он всего лишь рвётся продолжить свою работу.
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|1.11, Аноним (11), 18:33, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кроме того, он упомянул о намерении скоро прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.
А в другом формате вообще есть описания?
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|2.14, Аноним (14), 18:56, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть конечно. Но для всех принтеров кроме вашего. Ибо ваш принтер слишком старый либо слишком новый. Вобщем он не будет работать в линуксе
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|3.19, анонн (ok), 19:13, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вобщем он не будет работать в линуксе
Да и пофиг на линукс, они там привычные уже "тьфу-ты, все просто работает! Как скучно и уныло! И вообще, это предвестник стагнации и деградации, поэтому нужно переписать все заново или хотя бы кардинально переделать, предварительно (для лучшей замотивированности) на всякий случай надежно переломав старье!".
Но! CUPS == Common Unix Printing System.
"Нас то за что?"(c)
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|1.13, Аноним (14), 18:55, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>прекратить поддержку в CUPS формата описания принтеров PPD, который признан устаревшим.
Не успели сделать печать в линуксе как уже выкидывают то что сделано. Гении.
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|2.20, iPony129412 (?), 19:13, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это первое что надо делать при форке.
Выкидывать по максимуму устаревшие технологи.
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|1.17, Аноним (22), 19:07, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>PPD
Без него большинство принтеров не работоспособно в принципе. Более того, мне даже не попадались такие принтеры. Но этот Свит упорно хочет его удалить на протяжении лет 10 точно. Даже готов чуть ли ни бесплатно это сделать.
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|2.23, анонн (ok), 19:27, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Без него большинство принтеров не работоспособно в принципе. Более того, мне даже не попадались такие принтеры.
Ну почему, для Пингвинчика есть что-то проприетарно-закрытое с вендорлоком от лексмарка и канона, c собственными (закрытыми) протоколами печати и прочим.
Причем, обычно в виде единственной, кое-как сляпанной и более ни разу не правленноей версии "вот вам блобик, жрите что дают".
Но пингвинятки на ЛОРе ниче так, лопали и нахваливали, гордо задираю гузочку "Да накласть, что оно вендорлокнуто по самые помидоры! Главное, что у нас в Пингвничике работает, а у вас в бздах, нет! Бе-бе-бе!" *facepalm.apng*
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|2.25, анонимуслинус (?), 19:35, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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пантумы откинутся почти сразу. у них там сам драйвер через ppd описание работает. интересно будет как 70% принтеров отвалятся сразу. и сколько крика и вони будет.)) а ведь старых рабочих принтеров осталось много. у меня аж есть еще рабочий hp конца 90-х прошлого века)) правда он медленный и накладно заправлять, поэтому просто стоит в сторонке в ящике. Но многие производители делают именно ppd файлы и именно им в лине работают принтера.
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|2.29, Аноним (-), 19:41, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Судя по всему оно гвоздями прибито к d-bus, что почти так-же отвратительно как если бы было написано на хрусте. Пусть покоется себе с миром.
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|2.27, анонимуслинус (?), 19:36, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они выпустят свой премиальный ipp высокочсвешный яблокоправильный принтер за сотку другую рупей)))
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|1.34, Аноним (34), 20:29, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мы, в Samsung, занимались подсистемой печати на базе CUPS для Tizen. Наши мобильные телефоны поддерживали практически все принтеры из коробки, без необходимости установки приложения под принтер (как в Android было - для каждого производителя устанавливай его приложение фирменное, не знаю как сейчас).
Умели WiFi, WiFi-Direct, автосинхронизацию PPD файлов и много чего ещё.
Суммарно до 7 человек одновременно занималось этим проектом (2 корейца и 3-5 русских инженеров).
Код вроде open-source был.
Вообще CUPS и вся его архитектура вызывает крайне унылое впечатление. Это какое-то бесконечное legacy. Куча разрозненных мелких программ (Unix-style) которые непонятно как между собой работают. Куча несовместимых PPD и т.п.
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