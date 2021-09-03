Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal

Автор web-браузера Mypal, развивающего форк Pale Moon для платформы Windows XP, созданный после прекращения поддержки данной ОС в выпуске Pale Moon 27.0, объявил о прекращении дальнейшей разработки проекта по требованию разработчиков Pale Moon.

Главная претензия разработчиков Pale Moon заключалась в том, что Feodor2, разработчик Mypal, не прикладывал исходные коды к конкретному релизу, публикуемому в форме исполняемого файла, предлагая искать в репозитории на GitHub код того временного промежутка, когда был сделан релиз, тем самым, по мнению разработчиков Pale Moon, нарушив условия Mozilla Public License. Так как на подобный инцидент уже обращали внимание в 2019-м году, то лицензия отзывается сразу и на этот раз Feodor2 не может воспользоваться 30-дневным периодом устранения нарушений, предоставленным в MPL.

В лицензии MPL явно определено, что для исполняемой формы ("Executable Form") продукта должна предоставляться информация о том, как и где можно получить копию формы с исходным кодом ("Source Code Form"). Разработчики Pale Moon настаивают на том, что публикация ссылки на master-ветку в постоянно обновляемом репозитории не эквивалентна предоставлению варианта продукта в исходных текстах, как того требует лицензия MPL.

Позиция сторонников Mypal сводится к тому, что обвинения Pale Moon базируются на неверной интерпретации лицензии MPL, которая не нарушается, так как фактически код изменений предоставляется в репозитории и требования лицензии по открытию кода произвольной работы соблюдаются. Более того, в итоге автор Mypal учёл замечание и несколько дней назад организовал присвоение тегов релизам для их идентификации в репозитории (раньше сборки формировались как срезы непрерывно обновляемого репозитория).

Также можно отметить, что прекращение разработки Mypal является кульминацией давнего конфликта автора проекта с M. Tobin, входящим в число основных разработчиков Pale Moon. В прошлом году M. Tobin добился блокировки доступа пользователей форка Mypal к каталогу дополнений "addons.palemoon.org" из-за недовольства тем, что разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon и без разрешения расходуют ресурсы проекта, не пытаясь договориться и найти взаимовыгодный вариант сотрудничества.



