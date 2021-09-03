Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal

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|2.29, Жироватт (ok), 09:11, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так они и работают.
А в новости надо писать не *Разрбы палемуны убили разработку мупал", не *Шерстяной убил разработку мупал", а "Тобин до сих пор горит от "паразитирования", но заменить его у шерстяного некому".
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|3.36, Аноним (36), 09:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изначально претензия о нарушении MPL поступила от Moonchild, Тобин лишь в комментариях отметился и потом начал требовать удалить добавленным лично им код.
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|1.3, БраузерГавноедов (?), 08:08, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Также можно отметить, что прекращение разработки Mypal является кульминацией давнего конфликта автора проекта с M. Tobin, входящим в число основных разработчиков Pale Moon. В прошлом году M. Tobin добился блокировки доступа пользователей форка Mypal к каталогу дополнений "addons.palemoon.org" из-за недовольства тем, что разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon и без разрешения расходуют ресурсы проекта, не пытаясь договориться и найти взаимовыгодный вариант сотрудничества.
Занавес.
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|2.10, Аноним (10), 08:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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где возмущение Столмана ущемлением свободы кода ?! или он только может в тихую отжимать права на код себе.. ?
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|3.21, Аноним (21), 08:58, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Где возмущение неуловимым джо? А вы его спросите - имейл есть, почту столман читает.
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|2.22, Аноним (22), 08:59, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В такие моменты понимаешь, почему проприетарный софт до сих пор рулит. Просто правила игры намного проще и понятнее - всё решает бабло, поэтому подобные неадекваты моментально вылетают с рынка.
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|3.33, Jh (?), 09:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не думаю, что лицензии MS проще, чем любая открытая.
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|2.48, Аноним (47), 10:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заголовок я сначала прочитал как "Проект Pale Moon добился покращення разработки браузера Mypal"
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|1.4, Аноним (4), 08:09, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Так а в PaleMoon что-то разве развивается? Насколько я понимаю, они там просто сертификаты обновляют и пересобирают то, что есть. Ну повырезали ещё то-сё. Ломать же не строить так-то. Какую функцию за все эти годы прям вот новую запилили в PaleMoon? Где почитать?
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|2.6, onanim (?), 08:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Какую функцию за все эти годы прям вот новую запилили в
поридж, спок.
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|1.5, onanim (?), 08:10, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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тобин - быдлан, но отчасти это оправдано.
палемун - лучший из доступных на данный момент браузеров.
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|2.8, leibniz (??), 08:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Opera 12.18 (Presto) - лучший из доступных на данный момент браузеров
hotfixed
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|3.17, Аноним (17), 08:42, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> IE 6 - лучший из доступных на данный момент браузеров
hotfixed
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|4.32, Жироватт (ok), 09:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> NCSA Mosaic - лучший из доступных на данный момент браузеров
0-Day securuty patch
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|2.27, Аноним (27), 09:06, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я один из первых узнал про Палемун и стал всем про нег рассказывать. Но спустя несколько лет, вижу что он не только не имеет никаких плюсов над другими, но и объективно хуже остальных.
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|1.7, Щито подедать (?), 08:12, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот тебе и свободна софта и прочие приколы. Делаешь форк не так, как нравится другим - лови бан.
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|1.11, Аноним (11), 08:21, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon
Хаха, сказал главный паразит на кодах и инфраструктуре Мозилы...
Пользователи ХР могут сказать большое спасибо Тобину. Сам не делает и другим мешат.
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|2.28, Аноним (27), 09:08, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да невозможно пользоваться интернетом на ХР. Любой браузер начинает безбожно тупить при открытии большинство популярных сайтов.
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|1.14, Аноним (14), 08:30, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Видно, мунчайлды вообще не рады, что они опенсорс. То бинарники надо поставлять только их, то пользователей форка допускать не надо, то этот форк вообще невыгоден...
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|1.15, Аноним (-), 08:32, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Главная претензия разработчиков Pale Moon заключалась в том, что Feodor2, разработчик Mypal, не прикладывал исходные коды к конкретному релизу
Спалили русского Фёдора? Русский Фёдор решил не выкладывать исходные коды?
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|2.41, Аноним (27), 09:48, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему греческое имя Фёдор ассоциируется с обязательно с русским? Каким образом Феодор превратился у тебя в Фёдора? Много ты Фёдоров на улицах встречаешь?
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|1.16, Аноним (-), 08:39, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Понадобилось както поменять user-agent так эта поделка в конце дописывает свои реквизиты. И ни где не отключить.
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|1.19, All (??), 08:45, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тупо. Не выкладывал,что сделал и всё. Вот от чего пригорело.
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|1.20, Аноним (20), 08:54, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так на Github, когда релиз публикуешь, автоматом срез дерева исходников делается в двух форматах: ZIP и TAR.GZ. Неужели трудно ссылку дать?
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|2.25, Аноним (25), 09:04, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в ссылке, а в копирастии. Не ссылка - так другим бы способом отозвали лицензию. Вплоть до разработки проприетарного компоне6та и интеграции его в palemoon.
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|1.23, Аноним (23), 09:01, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Pale Moon также пора закрыть - разносчик заразы и пережиток прошлого. Использовать надо Firefox. Прелесть Pale Moon была именно в том что он поддерживал старые системы, а сейчас в нём толку абсолютно нет.
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|2.26, Аноним (24), 09:05, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В глубинах сайта нашёл ссылку, но она ведёт на summary репозитория. То же самое нарушение на лицо.
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|1.31, Аноним (31), 09:12, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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у юзеров ХР забрали последний живой (ну как живой... кое-как, но живой) браузер... остальные браузеры уже давно окаменели...
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|2.46, Аноним (27), 09:55, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большинство сайтов современных и популярных загружают ХР до степени практического зависания, делая невозможным использование. Я могу представить только использование в какой-то корпоративной сети на легких сайтах, но это тоже выдумка.
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|1.34, Жироватт (ok), 09:22, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А теперь без троллинга и сарказма:
Какой смысл использования ХР в 2021м году кроме случаев:
а) у нас старое периферийное железо или блок работает как контроллер-переросток при промышленной системе
б) "у нас директор в конторе жадный жлоб"
в) "сами мы из школы деревни Нижние Вбздыщи"
г) "в госконторе кто-то от балды поставил сроки службы компов от 25 лет и больше"
д) в виртуалке и мы ретрогеймеры
Какой смысл использования БРАУЗЕРА на ХР, если саму рабочую станцию надо пускать под адовыми политиками в отдельную DMZ, где весь трафик жестко и анально перлюстрируется кучей антивиросов и тремя файрволами, чтобы моментом не стать рассадником виросов?
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|2.37, Аноним (31), 09:36, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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народ хочет виндавс. а виндавс стоит сейчас 15 тысяч что народу дорого.
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|2.38, Попандопала (?), 09:38, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вирусы теперь в видяхе,никакие антивирусы не спасут. Недавно был продемонстрирован новый алгоритм и продан одним из соотечественников.
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|2.44, Аноним (11), 09:51, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А теперь без троллинга и сарказма:
Какая разница зачем используют браузер на ХР в 2021? Вот серьезно? Это имеет хоть какое-то значение в контексте новости?
У людей был ХР и был браузер. Если им пользовались - то он кому-то явно был нужен, если им не пользовались - то о какой нагрузке на каталог дополнений могла идти речь?
А теперь нет браузера. Потому что кто-то ###### с раздутым чсв.
ЗЫ: забавно читать про ненужность ХР на том же сайте где плачутся что "ой, i386 сборки дропнули, остались только i686" или "у них 32битные сборки в тиер2 попали, нипростим"
Пишут это скорее всего разные люди, но все равно смешно.
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|1.39, Songo (ok), 09:43, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто под XP нельзя выпускать новые версии браузеров. Все должны обновится. Такая политика мелкософта.
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|1.43, Nikki Next (?), 09:50, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Главный из PaleMoon это противник OpenSource. PaleMoon выпилили поддержку Windows XP. Когда форкнули как MyPal для поддержки Windows XP, то главный из PaleMoon сделал всё, чтобы MyPal рипнулся.
Вердикт - PaleMoon не нужен!!!
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|1.49, Аноним (49), 10:14, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обожаю лицензирование и такие случаи, прекрасно показывающие ущербность модели. Самая лучшая лицензия - unlicense
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