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Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal

03.09.2021 07:38

Автор web-браузера Mypal, развивающего форк Pale Moon для платформы Windows XP, созданный после прекращения поддержки данной ОС в выпуске Pale Moon 27.0, объявил о прекращении дальнейшей разработки проекта по требованию разработчиков Pale Moon.

Главная претензия разработчиков Pale Moon заключалась в том, что Feodor2, разработчик Mypal, не прикладывал исходные коды к конкретному релизу, публикуемому в форме исполняемого файла, предлагая искать в репозитории на GitHub код того временного промежутка, когда был сделан релиз, тем самым, по мнению разработчиков Pale Moon, нарушив условия Mozilla Public License. Так как на подобный инцидент уже обращали внимание в 2019-м году, то лицензия отзывается сразу и на этот раз Feodor2 не может воспользоваться 30-дневным периодом устранения нарушений, предоставленным в MPL.

В лицензии MPL явно определено, что для исполняемой формы ("Executable Form") продукта должна предоставляться информация о том, как и где можно получить копию формы с исходным кодом ("Source Code Form"). Разработчики Pale Moon настаивают на том, что публикация ссылки на master-ветку в постоянно обновляемом репозитории не эквивалентна предоставлению варианта продукта в исходных текстах, как того требует лицензия MPL.

Позиция сторонников Mypal сводится к тому, что обвинения Pale Moon базируются на неверной интерпретации лицензии MPL, которая не нарушается, так как фактически код изменений предоставляется в репозитории и требования лицензии по открытию кода произвольной работы соблюдаются. Более того, в итоге автор Mypal учёл замечание и несколько дней назад организовал присвоение тегов релизам для их идентификации в репозитории (раньше сборки формировались как срезы непрерывно обновляемого репозитория).

Также можно отметить, что прекращение разработки Mypal является кульминацией давнего конфликта автора проекта с M. Tobin, входящим в число основных разработчиков Pale Moon. В прошлом году M. Tobin добился блокировки доступа пользователей форка Mypal к каталогу дополнений "addons.palemoon.org" из-за недовольства тем, что разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon и без разрешения расходуют ресурсы проекта, не пытаясь договориться и найти взаимовыгодный вариант сотрудничества.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Feodor2/Myp...)
  2. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  3. OpenNews: Проект Pale Moon создал форк браузерного движка Gecko
  4. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  5. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.4.0
Автор новости: WerySkok
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55729-palemoon
Ключевые слова: palemoon, block, mypal
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, leibniz (??), 08:05, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лучше бы над своим брузером работали, далёк ой далёк он от идеала
     
     
  • 2.29, Жироватт (ok), 09:11, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они и работают.

    А в новости надо писать не *Разрбы палемуны убили разработку мупал", не *Шерстяной убил разработку мупал", а "Тобин до сих пор горит от "паразитирования", но заменить его у шерстяного некому".

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 09:32, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально претензия о нарушении MPL поступила от Moonchild, Тобин лишь в комментариях отметился и потом начал требовать удалить добавленным лично им код.
     
  • 2.35, BrainFucker (ok), 09:30, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > далёк ой далёк он от идеала

    Это да, где Firefox, а где они.

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 10:06, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну... Если делать такое сравнение, то палемун идеален.
     

  • 1.3, БраузерГавноедов (?), 08:08, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Также можно отметить, что прекращение разработки Mypal является кульминацией давнего конфликта автора проекта с M. Tobin, входящим в число основных разработчиков Pale Moon. В прошлом году M. Tobin добился блокировки доступа пользователей форка Mypal к каталогу дополнений "addons.palemoon.org" из-за недовольства тем, что разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon и без разрешения расходуют ресурсы проекта, не пытаясь договориться и найти взаимовыгодный вариант сотрудничества.

    Занавес.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:18, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    где возмущение Столмана ущемлением свободы кода ?! или он только может в тихую отжимать права на код себе.. ?
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 08:58, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где возмущение неуловимым джо? А вы его спросите - имейл есть, почту столман читает.
     
  • 2.22, Аноним (22), 08:59, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В такие моменты понимаешь, почему проприетарный софт до сих пор рулит. Просто правила игры намного проще и понятнее - всё решает бабло, поэтому подобные неадекваты моментально вылетают с рынка.
     
     
  • 3.33, Jh (?), 09:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не думаю, что лицензии MS проще, чем любая открытая.
     
  • 2.48, Аноним (47), 10:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заголовок я сначала прочитал как "Проект Pale Moon добился покращення разработки браузера Mypal"
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:09, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Так а в PaleMoon что-то разве развивается? Насколько я понимаю, они там просто сертификаты обновляют и пересобирают то, что есть. Ну повырезали ещё то-сё. Ломать же не строить так-то. Какую функцию за все эти годы прям вот новую запилили в PaleMoon? Где почитать?
     
     
  • 2.6, onanim (?), 08:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Какую функцию за все эти годы прям вот новую запилили в

    поридж, спок.

     
  • 2.9, Аноним (4), 08:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сам спросил - сам нашёл:
    https://www.palemoon.org/releasenotes.shtml

    Но там не густо прям вот чего-то нового. Хотя оно и есть. Подтягивают совместимость со стандартами, реализуют то-сё по свойствам CSS. Короче, даже не совсем стоят на месте, как мне виделось.

     

  • 1.5, onanim (?), 08:10, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    тобин - быдлан, но отчасти это оправдано.

    палемун - лучший из доступных на данный момент браузеров.

     
     
  • 2.8, leibniz (??), 08:14, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Opera 12.18 (Presto) - лучший из доступных на данный момент браузеров

    hotfixed

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 08:42, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > IE 6 - лучший из доступных на данный момент браузеров

    hotfixed

     
     
  • 4.32, Жироватт (ok), 09:12, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NCSA Mosaic - лучший из доступных на данный момент браузеров

    0-Day securuty patch

     
  • 2.27, Аноним (27), 09:06, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я один из первых узнал про Палемун и стал всем про нег рассказывать. Но спустя несколько лет, вижу что он не только не имеет никаких плюсов над другими, но и объективно хуже остальных.
     

  • 1.7, Щито подедать (?), 08:12, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот тебе и свободна софта и прочие приколы. Делаешь форк не так, как нравится другим - лови бан.
     
  • 1.11, Аноним (11), 08:21, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > разработчики форка паразитируют на инфраструктуре Pale Moon

    Хаха, сказал главный паразит на кодах и инфраструктуре Мозилы...

    Пользователи ХР могут сказать большое спасибо Тобину. Сам не делает и другим мешат.

     
     
  • 2.28, Аноним (27), 09:08, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да невозможно пользоваться интернетом на ХР. Любой браузер начинает безбожно тупить при открытии большинство популярных сайтов.
     

  • 1.14, Аноним (14), 08:30, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Видно, мунчайлды вообще не рады, что они опенсорс. То бинарники надо поставлять только их, то пользователей форка допускать не надо, то этот форк вообще невыгоден...
     
  • 1.15, Аноним (-), 08:32, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Главная претензия разработчиков Pale Moon заключалась в том, что Feodor2, разработчик Mypal, не прикладывал исходные коды к конкретному релизу

    Спалили русского Фёдора? Русский Фёдор решил не выкладывать исходные коды?

     
     
  • 2.41, Аноним (27), 09:48, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему греческое имя Фёдор ассоциируется с обязательно с русским? Каким образом Феодор превратился у тебя в Фёдора? Много ты Фёдоров на улицах встречаешь?
     
     
  • 3.45, anonimus (?), 09:53, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну одного с Земли депортировали аж на МКС.
    Так он там тоже подгадил)
     

  • 1.16, Аноним (-), 08:39, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понадобилось както поменять user-agent так эта поделка в конце дописывает свои реквизиты. И ни где не отключить.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 08:43, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > дописывает свои реквизиты

    Номер карты?

     
  • 2.42, Аноним (42), 09:49, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Basilisk вроде так же.
     

  • 1.19, All (??), 08:45, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тупо. Не выкладывал,что сделал и всё. Вот от чего пригорело.
     
  • 1.20, Аноним (20), 08:54, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так на Github, когда релиз публикуешь, автоматом срез дерева исходников делается в двух форматах: ZIP и TAR.GZ. Неужели трудно ссылку дать?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 09:04, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в ссылке, а в копирастии. Не ссылка - так другим бы способом отозвали лицензию. Вплоть до разработки проприетарного компоне6та и интеграции его в palemoon.
     

  • 1.23, Аноним (23), 09:01, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Pale Moon также пора закрыть - разносчик заразы и пережиток прошлого. Использовать надо Firefox. Прелесть Pale Moon была именно в том что он поддерживал старые системы, а сейчас в нём толку абсолютно нет.
     
  • 1.24, Аноним (24), 09:03, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На сайте Mozilla Thunderbird  https://www.thunderbird.net/en-US/ есть ссылка скачать EXE но не вижу ссылки на исходники.
    Забанить их срочно!!!!! Ссылки должны быть рядом на расстоянии не больше 20px!!!
     
     
  • 2.26, Аноним (24), 09:05, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В глубинах сайта нашёл ссылку, но она ведёт на summary репозитория. То же самое нарушение на лицо.
     

  • 1.30, Попандопала (?), 09:12, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    СПО это про качание прав патентными троллями разной величины. фу таким быть.
     
  • 1.31, Аноним (31), 09:12, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    у юзеров ХР забрали последний живой  (ну как живой... кое-как, но живой) браузер... остальные браузеры уже давно окаменели...

     
     
  • 2.46, Аноним (27), 09:55, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство сайтов современных и популярных загружают ХР до степени практического зависания, делая невозможным использование. Я могу представить только использование в какой-то корпоративной сети на легких сайтах, но это тоже выдумка.  
     

  • 1.34, Жироватт (ok), 09:22, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь без троллинга и сарказма:
    Какой смысл использования ХР в 2021м году кроме случаев:
    а) у нас старое периферийное железо или блок работает как контроллер-переросток при промышленной системе
    б) "у нас директор в конторе жадный жлоб"
    в) "сами мы из школы деревни Нижние Вбздыщи"
    г) "в госконторе кто-то от балды поставил сроки службы компов от 25 лет и больше"
    д) в виртуалке и мы ретрогеймеры

    Какой смысл использования БРАУЗЕРА на ХР, если саму рабочую станцию надо пускать под адовыми политиками в отдельную DMZ, где весь трафик жестко и анально перлюстрируется кучей антивиросов и тремя файрволами, чтобы моментом не стать рассадником виросов?

     
     
  • 2.37, Аноним (31), 09:36, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    народ хочет виндавс. а виндавс стоит сейчас 15 тысяч что народу дорого.
     
  • 2.38, Попандопала (?), 09:38, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вирусы теперь в видяхе,никакие антивирусы не спасут. Недавно был продемонстрирован новый алгоритм и продан одним из соотечественников.
     
  • 2.44, Аноним (11), 09:51, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А теперь без троллинга и сарказма:
    Какая разница зачем используют браузер на ХР в 2021? Вот серьезно? Это имеет хоть какое-то значение в контексте новости?
    У людей был ХР и был браузер. Если им пользовались - то он кому-то явно был нужен, если им не пользовались - то о какой нагрузке на каталог дополнений могла идти речь?
    А теперь нет браузера. Потому что кто-то ###### с раздутым чсв.

    ЗЫ: забавно читать про ненужность ХР на том же сайте где плачутся что "ой, i386 сборки дропнули, остались только i686" или "у них 32битные сборки в тиер2 попали, нипростим"
    Пишут это скорее всего разные люди, но все равно смешно.

     

  • 1.39, Songo (ok), 09:43, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто под XP нельзя выпускать новые версии браузеров. Все должны обновится. Такая политика мелкософта.
     
  • 1.40, Аноним (40), 09:46, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для XP остались Otter Browser и 360 Extreme Explorer.
     
  • 1.43, Nikki Next (?), 09:50, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главный из PaleMoon это противник OpenSource. PaleMoon выпилили поддержку Windows XP. Когда форкнули как MyPal для поддержки Windows XP, то главный из PaleMoon сделал всё, чтобы MyPal рипнулся.
    Вердикт - PaleMoon не нужен!!!
     
  • 1.49, Аноним (49), 10:14, 03/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обожаю лицензирование и такие случаи, прекрасно показывающие ущербность модели. Самая лучшая лицензия - unlicense
     

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