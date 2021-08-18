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Выпуск браузера Pale Moon 29.4.0

18.08.2021 22:31

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 29.4, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Реализован promise.allSettled().
  • Реализовано глобальное свойство origin для окон и worker-ов.
  • Повышена производительность распределения памяти.
  • Обновлена версия библиотеки libcubeb.
  • Библиотека SQLite обновлена до версии 3.36.0.
  • Повышена безопасность работы с потоками в реализации кэша содержимого.
  • Устранены проблемы, приводящие к крахам.
  • Перенесены исправления уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.2
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.1
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.0
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55656-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.3, Аноним (3), 22:48, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да нет в firefox Social API уже давно
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:54, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луна давно не торт. И им уже не будет...
     

  • 1.4, Аноним (3), 22:49, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с ограниченными возможностями - а где это в fx?
     
  • 1.5, Alexey (??), 23:17, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шустрые какие, уже 29.4.0.1 выпустили.
     
     
  • 2.7, Михрютка (ok), 23:28, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://repo.palemoon.org/MoonchildProductions/Pale-Moon/commit/46af1560c4eca5

    внезапно сломалось много всего

     

  • 1.6, пох. (?), 23:24, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому-то удавалось собрать эту версию под linux 32bit?
    (хотя да, спрашивать это тут, только время терять)

     
     
  • 2.8, Михрютка (ok), 23:29, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    попробуйте спросить у Тобика. сэкономите время.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 23:55, 18/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своё или Тобика?
     

  • 1.9, мля (?), 23:40, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, да, да и конечно, только когда в about:config отключаешь местную телеметрию, то браузер тупо падает, а такого не позволяет даже мамка Мозилла. Диктатура одного разраба губит все полезные начинания.
     
     
  • 2.13, Михрютка (ok), 00:16, 19/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да, да, да и конечно, только когда в about:config отключаешь местную телеметрию,
    > то браузер тупо падает, а такого не позволяет даже мамка Мозилла.

    какую, если не секрет?

     

  • 1.10, Аноним (11), 23:52, 18/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Палёнка уже 29.4.0.1!
     

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