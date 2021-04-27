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Выпуск браузера Pale Moon 29.2

27.04.2021 23:27

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 29.2, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon. Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются.
  • Для разделов закладок в контекстное меню добавлена кнопка для открытия сразу всех имеющихся в разделе элементов ("Open All in Tabs").
  • Добавлен запрос для подтверждения открытия нескольких вкладок разом из боковой панели с историей навигации.
  • Добавлены настройки доступных мультимедийных форматов.
  • Реализован медиа-запрос "prefers-color-scheme", позволяющий сайтам определить применение в браузере тёмной темы оформления и автоматически включить тёмное оформление для просматриваемого сайта. В отличие от других браузеров параметры цветовой схемы выбираются на основании настройки (Preferences -> Content -> Colors), а не текущей темы оформления в системе.
  • Обновлён список переопределения User Agent для определённых сайтов.
  • Библиотека libav1 с реализацией формата кодирования видео AV1 обновлена до версии 2.0.
  • Проведена чистка кода, связанного с платформой Android.
  • Обновлён шрифт для emoji.
  • В CSS-свойство image-rendering добавлена поддержка параметров smooth, high-quality и pixelated.
  • Реализован метод Intl.NumberFormat.formatToParts().
  • Восстановлена настройка dom.details_element.enabled.
  • Перенесены исправления уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.1
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  5. OpenNews: Pale Moon на пути создания нового браузерного продукта
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55036-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, user90 (?), 23:40, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon.

    uBlock есть, а это главное!

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:44, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Один из немногих актуальных браузеров, которые ещё запускаются на Windows XP. Имею ввиду сторонние сборки Mypal и New Moon.

    В целом, очень радует, что классический Firefox, без лишних свистоперделок, до сих пор жив.

     
     
  • 2.11, Онаним (?), 00:14, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тянет нормально актуальные версии HTTPS на ХРюше?
     
  • 2.17, Аноним (17), 01:03, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль оригинальные авторы постоянно занимаются травлей против создателей форков, мне от Тобина тоже досталось
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:55, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *создателей форков, ниасиливших прочитать лицензию
    Всё правильно делают.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:45, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть VPN дополнение?
     
  • 1.4, Аноним (3), 23:45, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Любимый и единственный браузер.
     
  • 1.5, Аноним (3), 23:46, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под Android есть?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:50, 27/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был под Андроид. Сейчас не разрабатывается.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:09, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уж определись, что тебе надо: ведро или в инете работать.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 00:36, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то, и другое. И ответ на этот вопрос - Bromite.
     
  • 2.23, Kuromi (ok), 02:44, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут проскакивала информация, что у Мозиллы с их "официальным" ФФ под Андроид дела не очень. Рыночная доля ну очень слабая, менее процента, у Самсунга с их Internet и то больше (хотя они аккуратно прострелили себе ногу сделав Samsung Account обяательным для использования Samsung Internet). На этом фоне потенциальных пользователей Пейл Муна на Андроиде вообще выходит по пальцам считать придется.
    А жаль.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:49, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    "Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon. Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются."

    Проект закапывает себя со скоростью карьерного экскаватора, и это печально!

     
  • 1.8, Rev (?), 23:57, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, со дна ещё раз постучали.
    Это тормозное говно, позиционирующееся как "для производительности", в два раза медленнее во всех тестах, чем настоящий Firefox.
     
     
  • 2.15, user90 (?), 00:33, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Расскажи-ка нам про производительность У БРАУЗЕРА))
    Впрочем нет, не надо: о блокировке сторонних мусорных скриптов такие как ты не имеют понятия.
     
  • 2.22, Kuromi (ok), 02:41, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что они форкнулись тогда когда ФФ в очередной раз "жирнел" и достаточно долго смотрелись быстрыми на его фоне. Потом ФФ резко сбросил вес (причем ценой жестких хирургических операций в том числе) и реализовал известные оптимизации и ускорения. И тут ВНЕЗАПНО оказалось что современный "жирноватый" ФФ на стероидах в определнных ситуациях шустрее старого "худого" ФФ без стероидов.
    Ждемс когда появится новый форк.
     

  • 1.9, Аноним (10), 00:08, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Библиотека libav1...

    Зачем тащить в рот всё, что ползает?!

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:16, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    здесь, как и на выборах. если поливают грязью - значит, хороший кандидат.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:05, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Питаетесь вы по тому же принципу?
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:30, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются.

    Поправить ID в install.rdf не так сложно, а для ленивых есть https://github.com/JustOff/moon-tester-tool

     
  • 1.14, Boba (?), 00:31, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А под Windows 98 есть ?
     
     
  • 2.18, Аноним (3), 01:04, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это не троллинг, то ответ нет.

    >No. The code is simply not compatible with that generation of Windows OS.

    If you want to try and make it happen, then be my guest, and the best of luck in your efforts, but we can't support 98/ME.
    https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?t=15821

     

  • 1.21, Kuromi (ok), 02:37, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon. Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются."
    Копротивление как оно есть.
     
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