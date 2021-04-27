Выпуск браузера Pale Moon 29.2

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|1.1, user90 (?), 23:40, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon.
uBlock есть, а это главное!
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|1.2, Аноним (2), 23:44, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Один из немногих актуальных браузеров, которые ещё запускаются на Windows XP. Имею ввиду сторонние сборки Mypal и New Moon.
В целом, очень радует, что классический Firefox, без лишних свистоперделок, до сих пор жив.
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|2.17, Аноним (17), 01:03, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль оригинальные авторы постоянно занимаются травлей против создателей форков, мне от Тобина тоже досталось
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|3.20, Аноним (20), 01:55, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*создателей форков, ниасиливших прочитать лицензию
Всё правильно делают.
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|2.23, Kuromi (ok), 02:44, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут проскакивала информация, что у Мозиллы с их "официальным" ФФ под Андроид дела не очень. Рыночная доля ну очень слабая, менее процента, у Самсунга с их Internet и то больше (хотя они аккуратно прострелили себе ногу сделав Samsung Account обяательным для использования Samsung Internet). На этом фоне потенциальных пользователей Пейл Муна на Андроиде вообще выходит по пальцам считать придется.
А жаль.
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|1.6, Аноним (6), 23:49, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon. Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются."
Проект закапывает себя со скоростью карьерного экскаватора, и это печально!
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|1.8, Rev (?), 23:57, 27/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, со дна ещё раз постучали.
Это тормозное говно, позиционирующееся как "для производительности", в два раза медленнее во всех тестах, чем настоящий Firefox.
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|2.15, user90 (?), 00:33, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Расскажи-ка нам про производительность У БРАУЗЕРА))
Впрочем нет, не надо: о блокировке сторонних мусорных скриптов такие как ты не имеют понятия.
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|2.22, Kuromi (ok), 02:41, 28/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это потому что они форкнулись тогда когда ФФ в очередной раз "жирнел" и достаточно долго смотрелись быстрыми на его фоне. Потом ФФ резко сбросил вес (причем ценой жестких хирургических операций в том числе) и реализовал известные оптимизации и ускорения. И тут ВНЕЗАПНО оказалось что современный "жирноватый" ФФ на стероидах в определнных ситуациях шустрее старого "худого" ФФ без стероидов.
Ждемс когда появится новый форк.
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|1.12, Аноним (12), 00:16, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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здесь, как и на выборах. если поливают грязью - значит, хороший кандидат.
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|1.21, Kuromi (ok), 02:37, 28/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon. Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются."
Копротивление как оно есть.
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