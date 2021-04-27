Выпуск браузера Pale Moon 29.2

Доступен релиз web-браузера Pale Moon 29.2, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Убрана возможность установки Firefox-дополнений, специально не адаптированных для Pale Moon. Firefox ID в дополнениях больше не поддерживаются.

Для разделов закладок в контекстное меню добавлена кнопка для открытия сразу всех имеющихся в разделе элементов ("Open All in Tabs").

Добавлен запрос для подтверждения открытия нескольких вкладок разом из боковой панели с историей навигации.

Добавлены настройки доступных мультимедийных форматов.

Реализован медиа-запрос "prefers-color-scheme", позволяющий сайтам определить применение в браузере тёмной темы оформления и автоматически включить тёмное оформление для просматриваемого сайта. В отличие от других браузеров параметры цветовой схемы выбираются на основании настройки (Preferences -> Content -> Colors), а не текущей темы оформления в системе.

Обновлён список переопределения User Agent для определённых сайтов.

Библиотека libav1 с реализацией формата кодирования видео AV1 обновлена до версии 2.0.

Проведена чистка кода, связанного с платформой Android.

Обновлён шрифт для emoji.

В CSS-свойство image-rendering добавлена поддержка параметров smooth, high-quality и pixelated.

Реализован метод Intl.NumberFormat.formatToParts().

Восстановлена настройка dom.details_element.enabled.

Перенесены исправления уязвимостей.



