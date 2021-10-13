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Из каталога PyPI удалены вредоносные пакеты mitmproxy2 и mitmproxy-iframe

13.10.2021 09:25

Автор mitmproxy, инструмента для анализа трафика HTTP/HTTPS, обратил внимание на появление в каталоге Python-пакетов PyPI (Python Package Index) форка своего проекта. Форк распространялся под похожим именем mitmproxy2 и несуществующей версией 8.0.1 (актуальный выпуск mitmproxy 7.0.4) с расчётом на то, что невнимательные пользователи воспримут пакет как новую редакцию основного проекта (тайпсквоттинг) и пожелают опробовать новую версию.

По своему составу mitmproxy2 был аналогичен mitmproxy, за исключением изменений с реализацией вредоносной функциональности. Изменения сводились к прекращению выставления HTTP-заголовка "X-Frame-Options: DENY", запрещающего обработку содержимого внутри iframe, отключению защиты от XSRF-атак и выставлению заголовков "Access-Control-Allow-Origin: *", "Access-Control-Allow-Headers: *" и "Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, DELETE, OPTIONS".

Указанные изменения убирали ограничения доступа к HTTP API, применяемого для управления mitmproxy через Web-интерфейс, что позволяло любому злоумышленнику, находящемуся в той же локальной сети, через отправку HTTP-запроса организовать выполнение своего кода на системе пользователя.

Администрация каталога согласилась с тем, что внесённые изменения можно трактовать как вредоносные, а сам пакет как попытку продвижения иного продукта под видом основного проекта (в описании пакета утверждалось, что это новая версия mitmproxy, а не форк). После удаления пакета из каталога на следующий день в PyPI был размещён новый пакет mitmproxy-iframe, описание которого также полностью совпадало с официальным пакетом. В настоящее время пакет mitmproxy-iframe также удалён из каталога PyPI.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  3. OpenNews: В каталоге PyPI (Python Package Index) выявлено 6 вредоносных пакетов
  4. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлены две вредоносные библиотеки
  5. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
  6. OpenNews: В каталоге Python-пакетов PyPI выявлено 10 вредоносных библиотек
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55961-pypi
Ключевые слова: pypi, mitmproxy
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  • 1.1, ET (?), 09:43, 13/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    тёмная сторона форков
     
  • 1.2, Стас Михайлов (?), 09:45, 13/10/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    никогда не было и вот опять ©
    Зевнул.
    Уже даже не смешно.
    Норма для ноды, руби и прочих растов с композерами.
    Забавно смотреть как поступи ничего из себя не представляющие обитатели местного зоопарка хейтят платформу столь сильно оказывающую влияние на развитие индустриии. Уязвимость даже не в самой платформе а в пакете, пакетный менеджер работает аналогично всем остальным в других платформах. Но нет, побомбить то принято именно с PyPi. В святом расте то такое уж точно недопустимо.
     
  • 1.3, Аноним (-), 09:46, 13/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    так они не догонят nodejs
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:55, 13/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Когда устанавливаю из него блобы с 10 пользователями, успокаиваю себя тем, что их разработчик уже год-два ведёт проект, и страраюсь верить в то, что если все ссылки на китайский клон гитхаба отвалились, это совершенно нормально. Но всё-таки бинарные пакеты немного страшновато. Хорошо, когда собирается из исходников или вообще без блобов идёт. К сожалению это часто невозможно, нужны и gcc старых версий, и rust неопределённых версий и различные бинарные библиотеки из ещё более стрёмных проектов, которые приходится собирать отдельно.
     
  • 1.6, Забыл зонтик в троллейбусе (?), 10:37, 13/10/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Свободка - она такая, коварная.
     
  • 1.7, Аноним12345 (?), 10:50, 13/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Какая жесть
    А ведь это раздольное поле
    Существуют тысячи питоновских пакетов, и любой может быть подвержен такой атаке
    Если майнтэйнеры спят, то пиши пропало ...
     
     
  • 2.8, Аноним12345 (?), 10:53, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, каков процент устанавливаемых пакетов с Pypi ?
    Я имею ввиду, что каждый дистрибутив имеет свою собственную проверенную базу пакетов,
    которую мы получаем при установке дистрибутива
    И внедриться туда на порядок сложнее
     
  • 2.9, Аноним (4), 10:58, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бывает что оригинальный проект не обновлялся пару лет. И все ссылки на почивший гулогхостинг ведут. Это реальная проблема, приходится очень внимательно проверять, что устанавливаешь. И сравнивать изменения форка. Иногда проще уже написать свой наколенный вариант. Ужасные люди такие вещи с подменой имени делают, как их земля только носит.
     

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