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Выпуск Muen 1.0, открытого микроядра для создания высоконадёжных систем

25.10.2021 21:50

После восьми лет разработки увидел свет выпуск проекта Muen 1.0, развивающего ядро разделения (Separation kernel), отсутствие ошибок в исходных текстах которого подтверждено при помощи математических методов формальной верификации надёжности. Ядро доступно для архитектуры x86_64 и может применяться в критически важных системах, требующих повышенного уровня надёжности и гарантии отсутствия сбоев. Исходные тексты проекта написаны на языке Ада и его верифицируемом диалекте SPARK 2014. Код распространяется под лицензией GPLv3.

Ядро разделения представляет собой микроядро, предоставляющее окружение для исполнения изолированных друг от друга компонентов, взаимодействие которых жёстко регулируются заданными правилами. Изоляция основана на применении расширений виртуализации Intel VT-x и предусматривает в том числе механизмы защиты для блокировки организации скрытых каналов связи. Ядро разделения более минималистично и статично по сравнению с другими микроядрами, что позволяет сократить число ситуаций, способных привести к сбою.

Ядро выполняется в корневом режиме VMX по аналогии с гипервизором, а всё остальные компоненты в некорневом режиме VMX по аналогии с гостевыми системами. Доступ к оборудованию производится с использованием расширений Intel VT-d DMA и ремаппинга прерываний, что даёт возможность реализовать безопасную привязку PCI-устройств к компонентам, запускаемым под управлением Muen.

Из возможностей Muen отмечается поддержка многоядерных систем, вложенных страниц памяти (EPT, Extended Page Tables), MSI (Message Signaled Interrupts), таблиц атрибутов страниц памяти (PAT, Page Attribute Table). Muen также предоставляет фиксированный цикличный планировщик на базе вытесняющего таймера Intel VMX, компактный runtime, не влияющий на производительность, систему аудита крахов, механизм статического назначения ресурсов на основе правил, систему обработки событий и каналы разделяемой памяти для взаимодействия внутри запускаемых компонентов.

Поддерживается запуск поверх Muen компонентов с 64-разрядным машинным кодом, 32- или 64-разрядных виртуальных машин, 64-разрядных приложений на языках Ada и SPARK 2014, виртуальных машин с Linux и самодостаточных "unikernel" на базе MirageOS.

Основные новшества, предложенные в выпуске Muen 1.0:

  • Опубликованы документы со спецификациями ядра (устройство и архитектура), системы (системные политики, Tau0 и инструментарий) и компонентов, в которых документированы все аспекты работы проекта.
  • Добавлен инструментарий Tau0 (Muen System Composer), включающий набор готовых верифицированных компонентов для компоновки системных образов и разработки типовых сервисов, запускаемых поверх Muen. Среди предоставляемых компонентов драйвер AHCI (SATA), Device Manager (DM), загрузчик, системный менеджер, виртуальный терминал и т.п.
  • Linux-драйвер muenblock (реализация блочного устройства, работающего поверх разделяемой памяти Muen) переведён на использование API blockdev 2.0.
  • Реализованы инструменты для управления жизненным циклом нативных компонентов.
  • Системные образы переведены на использование SBS (Signed Block Stream) и CSL (Command Stream Loader) для защиты целостности.
  • Реализован верифицированный драйвер AHCI-DRV, написанный на языке SPARK 2014 и позволяющий подключать к компонентам накопители, поддерживающие интерфейс ATA, или отдельные дисковые разделы.
  • Улучшена поддержка unikernel от проектов MirageOS и Solo5.
  • Инструментарий для языка Ада обновлён до выпуска GNAT Community 2021.
  • Система непрерывной интеграции переведена с эмулятора Bochs на вложенные окружения QEMU/KVM.
  • В образах компонентов с Linux задействовано ядро Linux 5.4.66.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/mu...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 21.10
  3. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.6, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Сверхнадёжное ядро seL4 будет переведено в разряд открытых проектов
  5. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
  6. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56033-muen
Ключевые слова: muen, microkernel, hypervisor, virtual
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 22:02, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "написаны на языке Ада" - хорошо звучит.
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 22:16, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если по делу... SATA... в критически важных системах... оценил.
     
  • 2.14, Аноним (-), 23:16, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть на васике , как бы не звучало - не на си оно никому не нужно.
     
     
  • 3.15, Ingdfg (?), 23:26, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даалект который математически проверяется. Как на си это сделать? Никак.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:09, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли там watchdog, который позволял бы ребутнуть проц без потери запущенных приложений и виртуалок.
     
     
  • 2.3, Онаним (?), 22:13, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Э-э-э, а какой в этом смысл?
    Если возникла ситуация, в которой только реакция watchdog поможет - сохранять что-то уже поздно, и небезопасно - есть риск данных лишиться.
     

  • 1.6, QwertyReg (ok), 22:32, 25/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Ядро доступно для архитектуры x86_64

    То есть даже тут x86 слили в отстойник истории. А кто-то до сих пор над десктопе насилует труп, лол.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:40, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Действительно, сейчас все бросятся  на твой растопроц

    А я думал уже глупее фрактала с лошадкой быть не может. Но тут появился ты.

     
  • 2.13, пончик (?), 22:43, 25/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как же ты по такой фразе сделал такой вывод?

    Ты бы с наркотой завязал а? пока не поздно. Или уже поздно и мозг проржавел?

     

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