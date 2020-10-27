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Выпуск MirageOS 3.9, платформы для запуска приложений поверх гипервизора

27.10.2020 22:45

Представлен релиз проекта MirageOS 3.9, позволяющего формировать операционные системы одного приложения, в которых приложение поставляется как самодостаточный "unikernel", способный выполняться без применения операционных систем, отдельного ядра ОС и каких-либо прослоек. Для разработки приложений применяется язык OCaml. Код проекта распространяется под свободной лицензией ISC.

Вся низкоуровневая функциональность, свойственная операционной системе, реализована в форме библиотеки, прикрепляемой к приложению. Приложение может быть разработано в любой ОС, после чего компилируется в специализированное ядро (концепция unikernel), которое может запускаться напрямую поверх гипервизоров Xen, KVM, BHyve и VMM (OpenBSD), поверх мобильных платформ, в форме процесса в POSIX-совместимом окружении или в облачных окружениях Amazon Elastic Compute Cloud и Google Compute Engine.

Сгенерированное окружение не содержит ничего лишнего и взаимодействует непосредственно с гипервизором без драйверов и системных прослоек, что позволяет добиться существенного снижения накладных расходов и повышения безопасности. Работа с MirageOS сводится к трём стадиям: подготовка конфигурации с определением используемых в окружении OPAM-пакетов, сборка окружения и запуск окружения. Runtime для обеспечения работы поверх гипервизоров построен на базе ядра Solo5.

Несмотря на то, что приложения и библиотеки формируются на высокоуровневом языке OCaml, итоговые окружения демонстрируют достаточно неплохую производительность и минимальный размер (например, DNS-сервер занимает всего 200 Кб). Упрощается и сопровождение окружений, так как при необходимости обновления программы или изменения конфигурации, достаточно создать и запустить новое окружение. Поддерживается несколько десятков библиотек на языке OCaml для выполнения сетевых операций (DNS, SSH, OpenFlow, HTTP, XMPP и т.п.), работы с хранилищами и обеспечения параллельной обработки данных.

Ключевые улучшения:

  • Бэкенд для гипервизора Xen переписан с нуля и теперь основан на инструментарии Solo5 (sandbox-окружение для выполения unikernel). Переработка позволила обеспечить работу MirageOS unikernel в режиме PVHv2, который комбинирует элементы режимов паравиртуализации (PV) для ввода/вывода, обработки прерываний, организации загрузки и взаимодействия с оборудованием, с применением полной виртуализации (HVM) для ограничения привилегированных инструкций, изоляции системных вызовов и виртуализации таблиц страниц памяти. Также обеспечена совместимость с QubesOS 4.0.
  • Прекращена поддержка старого runtime для работы поверх Xen, основанного на урезанном ядре Mini-OS. Все не-UNIX бэкенды теперь используют унифицированный OCaml runtime на основе ocaml-freestanding.
  • Настройки OCaml runtime, задаваемые через переменную окружения OCAMLRUNPARAM, теперь доступны в форме загрузочных параметров unikernel.
  • В MirageOS unikernel для Xen включены современные механизмы защиты, такие как защита стека SSP для кода на языке Си, W^X (Write XOR Execute) и применение канареечных меток в куче malloc.


  1. Главная ссылка к новости (https://mirage.io/blog/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.6, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  3. OpenNews: Выпуск libOS, unikernel на языке Rust для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Проект Xen представил Unikraft для выполнения приложений поверх гипервизора
  5. OpenNews: Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции
  6. OpenNews: Docker поглотил Unikernel, технологию выполнения приложений поверх гипервизора
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53977-mirageos
Ключевые слова: mirageos, unikernel, ocaml, solo5
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Вархамер (?), 22:51, 27/10/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Похоже на JAIL'ы. Без драйверов и прослоек. Оно вроде
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не похоже на Jail и к докеру тоже отношения не имеет.
     

  • 1.2, uis (ok), 23:06, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Интересная задумка...
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:15, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Doker killer. Мне нравится.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:58, 27/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    еще бы понять что такое гипер визор и зачем поверх него что-то запускать.
    греч. hyper - над, сверх
    англ. visor — козырёк

     
  • 1.6, Аноним (6), 00:13, 28/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это типа супер жирный электрон??
     
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