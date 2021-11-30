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Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.14

30.11.2021 09:38

Опубликован выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.14, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой.

Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств.

Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium.

Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон).

Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления).

Основные изменения в новом выпуске:

  • В число предлагаемых по умолчанию примеров приложений включена программа для работы с камерой. Программа предоставляет базовую функциональность для съёмки фотографий и записи видео, и может применяться в качестве основы для разработки более продвинутых приложений для работы с камерой.
  • Осуществлён переход на формирование 64-разрядных сборок, включая сборки для платы Raspberry Pi 4 (rpi4-64) и эмулятора (qemux86). Поддержка 32-сборок объявлена устаревшей.
  • Предложено дополнение для открытого редактора кода Visual Studio Code, упрощающее разработку специфичных для webOS web-приложений, Enact-приложений и JavaScript-сервисов.
  • Активирован сервис раннего реагирования на нехватку памяти в системе systemd-oomd, позволяющий выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки.
  • В Network Manager налажен запуск сервиса wpa-supplicant в сборках для плат Raspberry Pi 4.
  • В сборку для эмулятора добавлены исполняемые файлы occlientbasicops и ocserverbasicops, обновлены udev-правила для модуля LGE UWB.
  • В компоненте g-camera-pipeline улучшена функциональность, связанная с записью звука.
  • Браузерный движок обновлён до Chromium 91.
  • Компоненты платформы для создания встраиваемых Linux-систем Yocto обновлены до выпуска 3.1.
  • В Memory Manager реализована обработка сигналов D-Bus.

Дополнительно можно отметить проект OpenLGTV, в рамках которого ведётся работа по обратному инжинирингу прошивок к телевизорам LG с целью расширения их функциональности, устранения ошибок и проверки соблюдения копилефт-лицензий при использовании в прошивках открытых компонентов (прошивки частично открытые). Проект развивает инструментарий epk2extract для извлечения и расшифровки прошивок и различных данных из телевизоров LG, Hisense, Sharp, Philips/TPV и Thompson, а также репозиторий пакетов webOS Brew и инструментарий для получения прав root на телевизоре (RootMyTV). Проектом предоставляются сборочные окружения для создания системных образов для телевизоров на основе плат LG NC4 и LG115x, и старые модифицированные прошивки для телевизоров Saturn S6, Saturn S7 и LG 2010 и 2011 на базе чипов Broadcom.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.webosose.org/blog/...)
  2. OpenNews: Компания LG выкупила мобильную платформу webOS у Hewlett-Packard и намерена использовать её в телевизорах
  3. OpenNews: Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2
  4. OpenNews: Компания LG опубликовала операционную систему webOS Open Source Edition
  5. OpenNews: Обновление мобильной платформы LuneOS, продолжившей развитием webOS
  6. OpenNews: Компания HP представила релиз открытой мобильной платформы Open webOS 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56251-webos
Ключевые слова: webos, lg
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:01, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Мертвая ниша
     
     
  • 2.33, А где же каменты (?), 13:24, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, телик только для старперов, молодёжь смотрит интернет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:09, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ого, оно еще живое? Когда будут билды для HP Veer?
     
     
  • 2.4, Аниме (?), 10:12, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не будут
     
     
  • 3.35, А где же каменты (?), 13:46, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты, жёсткий!
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:34, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В 2020 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard

    В 2010

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:41, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ж вы такие стеснительные на правки!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:46, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так прояви инициативу поправь сам, если ты такой экстраверт.  Ага застеснялся! То-то же.  
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:14, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жму на кнопку исправить, а она не работает. Анонимам не дают редактировать. Даже в википедии правила не такие строгие.
     
     
  • 5.16, Аноним (8), 11:28, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты только что попал в топ нелепейших отмаз года.  Анонимам можно редактировать новости и всегда было можно Я даже сейчас попробовал только что нажать и мне можно.

    Так что давай возьми волю в кулак и отредактируй эту чертову статью!!!!

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 11:57, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наши правки им не нужны. У меня тоже не работает. И я даже знаю почему.
     
     
  • 7.25, Аноним (8), 12:05, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что вы все гоните нажимаешь сохранить и всё проходят. Вы изменений может не видите потому что они отправляются на модерацию.  
     
     
  • 8.37, Аноним (21), 14:24, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не правы Мы даже кнопки Сохранить не видим ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.23, Аноним (12), 12:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За меня кто-то уже добавил в редакцию. Была воля, да вся вышла.
     
     
  • 7.24, Аноним (8), 12:04, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно это был модератор. Потому что все правки от всех пользователей и Анонимов и зарегистрированных проходят модерацию.  
     
     
  • 8.26, Аноним (12), 12:18, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет же, в первый раз просто новость была не редактируема, как если просто на ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:00, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор наверняка это знает, просто описался.
     

  • 1.7, User_o0 (?), 10:43, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В теликах эта унылая подделка жутко лагает и вечно отваливается сеть. Ненужное гомно.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:49, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ждешь когда условный майкрософт выпустит тебе единственно верный платный продукт для встройки? Нет? Тогда радуйся что хоть кто-то толкает этот ваш опенсорс хоть в какую-то сторону.    
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:56, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью согласен, андройд тв работает в разы лучше
     
  • 2.19, Урри (ok), 11:53, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не лагает, не отваливается. Ты врешь.
     

  • 1.10, lockywolf (ok), 10:52, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если бы я не знал, настолько отвратительно LG относится к разработке ПО, я бы купился.
     
     
  • 2.17, Аноним (8), 11:29, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не хуже чем интел так что норм.
     
     
  • 3.18, lockywolf (ok), 11:44, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не хуже чем интел так что норм.

    На цвет и вкус все фломастеры разные, но Intel, имхо, на пару порядков лучше.

     
  • 2.20, Урри (ok), 11:55, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я разрабатывал для лыжи под вебось. Отличное отношение, прекрасный продакт-овнер, великолепно поставленное тестирование (начиная с того, что без прохождения длинного чеклиста нельзя закоммитить ни строки кода, и это еще до любых ревью).

    Что у вас было отвратительного? Не давали ваш говнокод без ревью залить?

     

  • 1.13, Аноним (12), 11:21, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно что у них логотип ютуба, это забугорный логотип яндекса.
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:27, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот на чем смартТВ LG работают?

    Лагают, кстати.

     
     
  • 2.29, Аноним (8), 12:43, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для всех свидетелей лагов есть Apple TV за хороший прайс
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:27, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что мне мешает поставить Убунту вместо этого?
     
     
  • 2.27, Аноним (12), 12:21, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что UbuntuTV поддерживается только Ubuntu 12.04
     
     
  • 3.28, Аноним (8), 12:42, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда есть Kodi.
     
     
  • 4.31, Аноним (12), 13:20, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для этого не обязательно ubuntu устанавливать.
     
  • 3.34, Аноним (15), 13:29, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu 20.04.3 LTS не подойдёт?
     

  • 1.30, Аноним (30), 13:10, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, Web OS. А есть ОС без веб? Без этой дырчатой платформы.
     
     
  • 2.32, Аноним (12), 13:22, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ОС без веб

    TempleOS. Рекомендую.

     

  • 1.36, BratishkaErik (ok), 13:54, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact,

    Разве там нет частички Enlightenment?

     

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