Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.14

Опубликован выпуск открытой платформы webOS Open Source Edition 2.14, которая может применяться на различных портативных устройствах, платах и автомобильных информационно-развлекательных системах. В качестве эталонной аппаратной платформы рассматриваются платы Raspberry Pi 4. Платформа развивается в публичном репозитории под лицензией Apache 2.0, а разработку курирует сообщество, придерживаясь совместной модели управления разработкой. Платформа webOS была изначально разработана компанией Palm в 2008 году и использовалась на смартфонах Palm Pre и Pixie. В 2010 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard, после чего HP пыталась использовать данную платформу в своих принтерах, планшетах, ноутбуках и ПК. В 2012 году компания HP анонсировала перевод webOS в независимый открытый проект и в 2013 году начала открытие исходных текстов его компонентов. В 2013 году платформа была выкуплена у Hewlett-Packard компанией LG и теперь применяется на более чем 70 миллионах телевизоров и потребительских устройств LG. В 2018 году был основан проект webOS Open Source Edition, через который компания LG попыталась вернуться к открытой модели разработки, привлечь других участников и расширить спектр поддерживаемых в webOS устройств. Системное окружение webOS формируется с использованием инструментария и базовых пакетов OpenEmbedded, а также сборочной системы и набора метаданных от проекта Yocto. Ключевыми компонентами webOS являются менеджер системы и приложений (SAM, System and Application Manager), отвечающий за выполнение приложений и сервисов, и Luna Surface Manager (LSM), формирующий интерфейс пользователя. Компоненты написаны с использованием фреймворка Qt и браузерного движка Chromium. Отрисовка осуществляется через композитный менеджер, применяющий протокол Wayland. Для разработки пользовательских приложений предлагается использовать web-технологии (CSS, HTML5 и JavaScript) и фреймворк Enact, основанный на React, но возможно и создание программ на С и C++ с интерфейсом на базе Qt. Пользовательская оболочка и встроенные графические приложения в основном реализованы как нативные программы, написанные с использованием технологии QML. По умолчанию предлагается оболочка Home Launcher, оптимизированная для управления с сенсорных экранов и предлагающая концепцию сменяющих друг друга карт (вместо окон). Для хранения данных в структурированном виде с использованием формата JSON применяется хранилище DB8, использующее в качестве бэкенда БД LevelDB. Для инициализации используется bootd на основе systemd. Для обработки мультимедийного контента предлагаются подсистемы uMediaServer и Media Display Controller (MDC), в качестве звукового сервера применяется PulseAudio. Для автоматического обновления прошивки применяется OSTree и атомарная замена разделов (создаются два системных раздела, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления). Основные изменения в новом выпуске: В число предлагаемых по умолчанию примеров приложений включена программа для работы с камерой. Программа предоставляет базовую функциональность для съёмки фотографий и записи видео, и может применяться в качестве основы для разработки более продвинутых приложений для работы с камерой.

Осуществлён переход на формирование 64-разрядных сборок, включая сборки для платы Raspberry Pi 4 (rpi4-64) и эмулятора (qemux86). Поддержка 32-сборок объявлена устаревшей.

Предложено дополнение для открытого редактора кода Visual Studio Code, упрощающее разработку специфичных для webOS web-приложений, Enact-приложений и JavaScript-сервисов.

Активирован сервис раннего реагирования на нехватку памяти в системе systemd-oomd, позволяющий выявить начало возникновения задержек из-за нехватки ресурсов и выборочно завершить работу ресурсоёмких процессов на стадии, когда система ещё не находится в критическом состоянии и не начинает интенсивно урезать кэш и вытеснять данные в раздел подкачки.

В Network Manager налажен запуск сервиса wpa-supplicant в сборках для плат Raspberry Pi 4.

В сборку для эмулятора добавлены исполняемые файлы occlientbasicops и ocserverbasicops, обновлены udev-правила для модуля LGE UWB.

В компоненте g-camera-pipeline улучшена функциональность, связанная с записью звука.

Браузерный движок обновлён до Chromium 91.

Компоненты платформы для создания встраиваемых Linux-систем Yocto обновлены до выпуска 3.1.

В Memory Manager реализована обработка сигналов D-Bus. Дополнительно можно отметить проект OpenLGTV, в рамках которого ведётся работа по обратному инжинирингу прошивок к телевизорам LG с целью расширения их функциональности, устранения ошибок и проверки соблюдения копилефт-лицензий при использовании в прошивках открытых компонентов (прошивки частично открытые). Проект развивает инструментарий epk2extract для извлечения и расшифровки прошивок и различных данных из телевизоров LG, Hisense, Sharp, Philips/TPV и Thompson, а также репозиторий пакетов webOS Brew и инструментарий для получения прав root на телевизоре (RootMyTV). Проектом предоставляются сборочные окружения для создания системных образов для телевизоров на основе плат LG NC4 и LG115x, и старые модифицированные прошивки для телевизоров Saturn S6, Saturn S7 и LG 2010 и 2011 на базе чипов Broadcom.



