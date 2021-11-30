Выпуск платформы webOS Open Source Edition 2.14

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|1.5, Аноним (5), 10:34, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В 2020 году после поглощения компании Palm платформа перешла в руки Hewlett-Packard
В 2010
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|3.8, Аноним (8), 10:46, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так прояви инициативу поправь сам, если ты такой экстраверт. Ага застеснялся! То-то же.
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|4.12, Аноним (12), 11:14, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жму на кнопку исправить, а она не работает. Анонимам не дают редактировать. Даже в википедии правила не такие строгие.
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|5.16, Аноним (8), 11:28, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты только что попал в топ нелепейших отмаз года. Анонимам можно редактировать новости и всегда было можно Я даже сейчас попробовал только что нажать и мне можно.
Так что давай возьми волю в кулак и отредактируй эту чертову статью!!!!
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|6.21, Аноним (21), 11:57, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наши правки им не нужны. У меня тоже не работает. И я даже знаю почему.
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|7.25, Аноним (8), 12:05, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да что вы все гоните нажимаешь сохранить и всё проходят. Вы изменений может не видите потому что они отправляются на модерацию.
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|6.23, Аноним (12), 12:01, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За меня кто-то уже добавил в редакцию. Была воля, да вся вышла.
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|7.24, Аноним (8), 12:04, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно это был модератор. Потому что все правки от всех пользователей и Анонимов и зарегистрированных проходят модерацию.
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|8.26, Аноним (12), 12:18, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет же, в первый раз просто новость была не редактируема, как если просто на ... текст свёрнут, показать
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|1.7, User_o0 (?), 10:43, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В теликах эта унылая подделка жутко лагает и вечно отваливается сеть. Ненужное гомно.
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|2.9, Аноним (8), 10:49, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ждешь когда условный майкрософт выпустит тебе единственно верный платный продукт для встройки? Нет? Тогда радуйся что хоть кто-то толкает этот ваш опенсорс хоть в какую-то сторону.
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|1.10, lockywolf (ok), 10:52, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если бы я не знал, настолько отвратительно LG относится к разработке ПО, я бы купился.
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|3.18, lockywolf (ok), 11:44, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не хуже чем интел так что норм.
На цвет и вкус все фломастеры разные, но Intel, имхо, на пару порядков лучше.
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|2.20, Урри (ok), 11:55, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я разрабатывал для лыжи под вебось. Отличное отношение, прекрасный продакт-овнер, великолепно поставленное тестирование (начиная с того, что без прохождения длинного чеклиста нельзя закоммитить ни строки кода, и это еще до любых ревью).
Что у вас было отвратительного? Не давали ваш говнокод без ревью залить?
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