Компания Take-Two Interactive подала судебный иск против разработчиков RE3

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|2.15, Аноним (15), 11:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> для юристов гитхуба
А что юристы гитхаба? Судебный иск против разработчиков проекта RE3, а не против GitHub. Take-Two вообще не собирается тягатся с Microsodt GitHub.
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|4.37, iPony129412 (?), 12:26, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И что? Что скажут, то и сделают.
Скажет суд "плохо!" - удалят. Скажут "хорошо!" - оставят.
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|5.57, Аноним (57), 13:03, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мммм пони представил тебя в форме судьи Дредда (что?!) и мммм уфь
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|3.66, Аноним (66), 13:52, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MS, вроде, собиралась помогать тем, кого разбанили, в т.ч. юридически.
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|4.80, pisyandrik (ok), 14:50, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City
Думаю что не в этом случае
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|4.81, pisyandrik (ok), 14:50, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City
Думаю что не в этом случае
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|2.4, Аноним (4), 11:34, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–18 +/–
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Именно. Не трогали бы оригинальную игру, исков бы не было. 😁
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|3.7, Аноним (2), 11:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут хотя бы OpenGL завезли. А у меня была GeForce 4000MX, на ней III тормозила из-за свежего DX, в отличие от VC.
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|2.14, Аноним (14), 11:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Осенью ожидается выпуск ремастера GTA III, VC, SA. Такая вот некромантия.
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|3.16, Аноним (15), 11:53, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Осенью ожидается выпуск ремастера GTA III, VC, SA.
Будет смешно до слез если фичи RE3 будут найдены в ремастерах от Take-Two.
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|4.30, Аноним (30), 12:19, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Будет весьма предсказуемо а не смешно.
1. Удалить все гитхабы RE3
2. Использовать RE3 в ремастере,
3. ПРОФИТ.
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|3.58, Аноним (2), 13:06, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кстати, да. Мода пошла на ремастеры что-то, идейная импотенция. Вот другое дело Doom Ethernal - мне как олдфагу даже в 30 лет было забавно.
|
|3.62, rshadow (ok), 13:44, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там помимо ремастеров еще и на новых платформах хотят выпустить. А это считай ниша с нуля. А ребята из re3 обламывают кайф.
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|2.101, Аноним (101), 16:18, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде как они хотят ремейки делать, поэтому и ссут. Было бы круто, если бы поднялась встречная общественная буча и ремейки байкотировали.
|
|1.5, Аноним (5), 11:34, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>...включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы.
Некоторые игровые ресурсы - знаки препинания?
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|1.8, Аноним (2), 11:40, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зато у меня получилось один раз сесть в LCPD-вертолет и полетать в GTA III безо всяких читов, просто ловкостью, даже пулемёт работал.
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|1.9, Аноним (9), 11:41, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>компоненты из оригинальных игр
>диалоги персонажей
Вот до чего мат в комментах к коду доводит!
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|1.11, Аноним (11), 11:44, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Игры то не очень хорошие, консольный шлак из 90х плюс минус. Не стоит это всё того. Однако, для тех, кто реверсит и модифицирует игры (тот самый fair use), это значимый прецедент.
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|2.136, Аноним (136), 19:55, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> консольный шлак
> величайшие игры в истории, абсолютная классика
Понимаю
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|3.139, Аноним (11), 20:21, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну для тех кто не видел других игр может быть, а так средненько. Разве что их игры нацелены на взрослую аудиторию больше, позволяют себе довольно много взрослых тем. Геймплей весьма посредственный.
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|2.19, Филимон Проницательный (?), 11:56, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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>> Надо скинуться на юристов для братишек
У людей, которые умеют так ловко реверсить и писать целые игры в качестве хобби денег, imho, всяко больше, чем у писателей опеннета.
Может лучше попинговать сайты TakeTwo с размером пакета 64к ?
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|3.50, ryoken (ok), 12:41, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мвахаха
Наверняка сайт за каким-нить DDoS Guard сидит, щас все учёные.
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|2.23, Аноним (30), 12:07, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет не надо. Во-первых они использовали реверс а не писали с нуля, а это изначально тупо. Во-вторых как написал коллега выше - игра шлак.
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|Часть нити удалена модератором
|1.18, KT315 (ok), 11:56, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну, это типичное поведение коммерческих компаний.
Сейчас эпоха донатных помоек от ААА-компаний, и все что они могут, это выпускать ремастеры и ремейки. Яркий пример GTA V, которая выходила на PS3, PC, PS4, и теперь на PS5. К тому же, сейчас в игровой индустрии проблема с идеями и их реализацией. Те кто следит за игровой индустрией, знает, как "разработка подорожала"...
И как раз, сейчас ходят слухи о переиздании серии GTA 3 и т.д. Так что не удивительно, что RE3 тут помешает пилить бабло. Кекес будет, если будут сравнивать то, что нельзя сравнивать))) GTA III на базе от RE3 и ремейк GTA III от Take-Two Int. (GTA V vs CyberPrunk)
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|2.25, Аноним (30), 12:10, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Сейчас эпоха донатных помоек от ААА-компаний, и все что они могут, это выпускать ремастеры и ремейки. Яркий пример GTA V, которая выходила на PS3, PC, PS4, и теперь на PS5. К тому же, сейчас в игровой индустрии проблема с идеями и их реализацией. Те кто следит за игровой индустрией, знает, как "разработка подорожала"...
А ещё наблюдается проблема оригинальности комментариев. Такое впечатление что
iXBT games включил.
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|3.41, ista011 (?), 12:29, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не их идея про подорожавшую разработку. Это было сказано одним из топов одной из компаний издателей как оправдание подорожания игр на 10$
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|4.48, Аноним (30), 12:39, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я не говорю про то чья это идея, я говорю о том что не надо тупо повторять за взрослыми дядями Виталием Казуновом и Михаилом Шкредовым.
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|5.103, KT315 (ok), 16:40, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто тебе виноват, что они для тебя дяди) Для меня они братишки.
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|2.46, iPony129412 (?), 12:33, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Яркий пример GTA V, которая выходила на PS3, PC, PS4, и теперь на PS5. К тому же, сейчас в игровой индустрии проблема с идеями
Я бы не сказал.
Понятно, что GTA Online со всем-всем-всем... Но саму GTA 5 не стыдно поставить на почётное место в зале игр.
Старым пердунам понятно, что не то будет...
PS: не так давно играл в GTA 3 - наверно самая блеклая игра из серии. Всё в графон ушло. А финал совсем уж... Бывают и не глупые боссы-вертолёты, но тут оно...
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|3.104, KT315 (ok), 16:42, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сама игра топ, но блииин, хочется что-то типа DLC часиков на 8. Я просто не фанат мультиплеера, меня прут одиночные кампании.
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|2.65, Celcion (ok), 13:50, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Яркий пример GTA V, которая выходила на PS3, PC, PS4, и теперь на PS5.
А чем финансировать разработку новых игр?
> Те кто следит за игровой индустрией, знает, как "разработка подорожала"
Причем тут игровая индустрия, это характерная черта всей индустрии разработки в целом - она подорожала. За последние лет 10 зарплаты прогеров выросли чуть ли не на порядок, теперь даже в регионах найти толкового прогера на востребованных ЯП меньше, чем за 200К, практически нереально. Это соответствующим образом сказалось на себестоимости. А современные игры класса ААА+, ВНЕЗАПНО, требуют существенно больше человеко-часов, чем "догони меня пиксель" 30-40 лет тому назад. Но цены на игры все при этом хотят такие же, как и раньше.
Не то, чтобы я оправдывал донатные помойки, лутбоксы и прочее подобное дерьмище, но причины этому кроются далеко не только в жадности корпораций. Есть на то и вполне объективные причины.
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|4.94, Celcion (ok), 15:33, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это не зарплата подорожала, это деньги подешевели.
Доллар подорожал вдвое, зарплаты прогеров выросли в 4-5 раз.
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|3.107, Аноним (107), 16:44, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чем финансировать разработку новых игр?
А может не финансировать?
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|3.111, KT315 (ok), 17:00, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А чем финансировать разработку новых игр?
Да как и в любом бизнесе, сделал кофе, заработал, вернул бабок в бизнес на два кофе.
> Есть на то и вполне объективные причины.
Бабки текут, масса хавает :)
Вот и причина.
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|2.96, Аноним (-), 15:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Take-Two is informed and believes, and on that basis alleges, that all of the Defendants are subject to personal jurisdiction in this Court because
Ну а что им еще остается делать, кроме как "верить"? На тех же немцев иначе не наедешь - реверс (вплоть до "коммерческой тайны") у них разрешен.
https://www.gesetze-im-internet.de/geschgehg/__3.html
> Коммерческая тайна может быть получена путем:
> 1. Независимого открытия.
> 2. Наблюдения, изучения, реверсинга или тестирования продукта или изделия, являющегося
> a) общедоступным (чек - было в массовой продаже)
> b) находится в законном владении лица, наблюдающего, изучающего, деконструирующего или тестирующего, и на это лицо не распространяется ограничение на коммерческую тайну;
>
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|1.21, Аноним (21), 11:59, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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просто там слушок прошел что оригинальные жта собираются ремастерить. С цензурой и 6к-гейминг ценником, по классике. Вот и возбудились на комьюнити.
Разработчиков ре3 искренне жалко. Надеюсь это послужит другим уроком не связываться с take 2 и прочими - пусть лучше тратят свои силы на создание клона который потом можно продать за шекели, чем на свободную реимплементацию за которую еще и по судам затаскают. Пластмассовый мир победил
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|2.59, Anonnnym (?), 13:08, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Надеюсь это послужит другим уроком не связываться с take 2
А другие сейчас сидят и недоумевают, потому что 15 лет назад рокстары сами помогали реверсить сан андреску разрабам MTA, которые по сути еще тогда изобрели то, что сейчас есть в GTA Online. И вот те, кто теперь зарабатывает на серверах в MTA (и SAMP), они кто - пираты или fair use?
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|2.108, Аноним (107), 16:45, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надеюсь это послужит другим уроком не связываться с take 2 и прочими - пусть лучше тратят свои силы на создание клона который потом можно продать за шекели, чем на свободную реимплементацию за которую еще и по судам затаскают
Надеюсь это послужит уроком делать реимплементации анонимно, чтобы всякой швали по губам проводить.
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|1.22, Аноним (70), 12:06, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Defendants have been public about their intent to create and distribute their own
pirated version of the Games
А пруф то будет? pirated version of the games - это то что на торрентах выкладывают, вместе с оригинальными ресурсами. Будет ли пруф, что ответчики распространяли оригинальные ресурсы совместно с re3?
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|2.47, Аноним (47), 12:37, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Код и бинарники - это тоже "оригинальные ресурсы". Все проблемы RE3 из-за того, что это реверснутые бинарники, и они об этом открыто говорят. TT ничего пруфать и не надо по большому счёту, они сами против себя запруфали.
Да, это несправедливо и копирайтные законы отстойные, но их было бы довольно непросто засудить, если бы они Clean room design использовали (буквально, если один человек реверсит и перессказывает как те или иные блоки функционала работают, а другой это кодирует).
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|1.24, Аноним (70), 12:10, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Papenhoff has admitted that the source code developed via the re3 and reVC projects is not original, but rather is (and was intended to be) a copy of the original. In fact, Defendants have bragged that their derivative source code was created by working backwards from Take-Two’s final “machine” code to re-create the human-readable code in which GTA was programmed
hearsay не является доказательством в суде.
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|2.53, Аноним (47), 12:43, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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hearsay - это доказательство, основанное на свидетельстве третьих лиц, которое это третье лицо не может подтвердить в суде (по причине отсутствия, например).
Papenhoff - это не третье лицо, а один из ответчиков. hearsay - это "Васян с опеннета сказал, что Papenhoff ему хвастался как реверсил оригинальный движок при разработке re3" и то, пока Васян не пришёл в суд и подтвердил, что это действительно имело место быть.
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|1.29, Аноним (30), 12:16, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне вот интересно, если бы авторы RE3 были чуть-чуть поумнее и не использовали реверс а писали бы с нуля и не использовали ресурсы (диалоги) и не давали ссылки на игровые сборки, то был бы повод для суда? Есть же порты для других игровых движков?
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|2.32, Аноним (70), 12:22, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. SAS vs WPL идёт и по сей день. Судятся с конца 80х за то, что даже совместимость с оригинальным продуктом без согласия его правообладателя недопустима.
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|3.35, Аноним (30), 12:26, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как тогда существуют открытые движки для других игр, исходники которых не открывали? Правообладателям плевать?
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|4.52, Аноним (52), 12:42, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> SAS vs WPL
Это не игры, а коммерческие системы бизнес-анализа.
Если нужно бесплатно и с исходниками, можно взять R или написать самостоятельно.
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|2.60, Anonnnym (?), 13:18, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам движок RenderWare, который используется в III и VC принадлежит Electronic Arts. Рокстары его лицензировали для выпуска нескольких игр, так что реверс тут вполне fair use по отношению к Take-Two
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|3.74, Аноним (30), 14:36, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То что контора Х купила у конторы У лицензию на движок Z даёт разрешение на реверс?
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|1.31, Аноним (70), 12:20, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>а также предоставить отчёт о всех загрузках продуктов
>Requiring Defendants to provide Take-Two with an accounting of any and all sales or downloads of products or services that infringe or violate any of Take-Two’s rights, as described herein.
Не о загрузках, а об их количестве. IP-адреса скачивающих пока что не требуют.
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|1.51, Нанобот (ok), 12:42, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Иск американской компании в американском суде против двух немцев, новозеландца, турка, британца и троих неустановленых ответчиков...Они вроде как и не обязаны исполнять решение американского суда. Как-то это всё мутно
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|2.110, Аноним (110), 16:55, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Американское право экстериториально. Так что решения американского суда обязаны исполнить по миру..
Или найдут дефицит демократии в этой стране, и введут санкции.
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|1.54, ryoken (ok), 12:44, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Take Two Interactive - вычёркиваем из возможных производителей, для покупок в будущем :D.
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|2.76, Аноним (76), 14:40, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Take Two Interactive - вычёркиваем из возможных производителей, для покупок в будущем :D.
Так половину компаний по всему миру вычеркнуть недалеко.
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|2.121, Аноним (121), 17:23, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас есть привычка платить за копии файлов? Выйдет новая игрулечка и понесете денежку как миленькие.
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|1.61, Аноним (61), 13:33, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не более чем пиар. Предлагаю вообще «публичное» обращение ко всем владеющим правами на культовые игры выложить код для свободного использования. Самому лень)
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|2.114, Аноним (114), 17:04, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не более чем пиар. Предлагаю вообще «публичное» обращение ко всем владеющим правами на культовые игры выложить код для свободного использования. Самому лень)
Вот потому что вам лень "публично" обратиться ко всем владеющим правами на культовые игры хотя бы перестать кошмарить за использование названий и развитие их игр своими силами, ничего не поменяется.
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|1.63, mos87 (ok), 13:48, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Портянку пока не осилил, но у меня одного вызывает недоумение, зачем они вообще объявили, что RE3 создан путём реверс-инжиниринга? Вот зачем?
не будь этой надписи, одноклеточные лойеры даже не обратили бы внимание.
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|2.68, Atterratio (ok), 14:04, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Портянку пока не осилил, но у меня одного вызывает недоумение, зачем они
> вообще объявили, что RE3 создан путём реверс-инжиниринга? Вот зачем?
> не будь этой надписи, одноклеточные лойеры даже не обратили бы внимание.
Ага, как же...
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|2.69, Аноним (70), 14:07, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, волшебным образом появилась реализация, копирующая геймплей GTA и совместимая с их ресурсами. Тут невозможно отрицать копирование деталей реализации.
Другой вопрос в том, что подобные вещи явно выведены из-под копирайта. Но это не мешает особо одарённым судиться по этому поводу.
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|3.84, Аноним (84), 14:54, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему выведено?
Это на плагиат похоже, он же не выведен. И нет разницы как плагиатили - через реверс или нет.
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|4.87, Аноним (70), 15:23, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Это на плагиат похоже
Плагиат - это когда кто-то написал статью. а кто-то другой взял их статью, стёр имя автора, повесил своё, и опубликовал вместо него.
Тут же никто не скрывает, что это - GTA.
>Почему выведено?
https://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction-Filtration-Comparison_test#Filtratio
>Eliminating elements dictated by external factors is an application of the scènes à faire doctrine to computer programs. The doctrine holds that elements necessary for, or standard to, expression in some particular theme cannot be protected by copyright.[11] Elements dictated by external factors may include hardware specifications, interoperability and compatibility requirements, design standards, demands of the market being served, and standard programming techniques.[12]
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|5.97, Аноним (84), 15:41, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плагиат редко бывает в чистом виде - буква в букву, чаще что-то меняют. Здесь похожая ситуация, впрочем, я не настаиваю.
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|6.131, n00by (ok), 18:30, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здесь честно написано - репродукция. Потому что оригинал рассыпается и его сложно показывать публике.
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|3.93, Урри (ok), 15:31, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mangos - сервер WoW. Тоже "волшебным образом появилась реализация, копирующая геймплей GTA^WWoW и совместимая с их ресурсами".
Но копирования деталей реализации нет и быть не может, так как детали лежат под семью замками на серверах близзарда (уже ЕА) и никто их из сообщества не видел.
Так что неправда ваша.
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|3.128, mos87 (ok), 18:13, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мсье никогда не слышах о портах-реимплементациях? примерно о (десяти)тысячи их.
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|2.100, Ordu (ok), 16:16, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не будь этой надписи, одноклеточные лойеры даже не обратили бы внимание.
Лоеры обратили внимание на re3 не потому, что там о нём говорят, а потому что он конкурент их коду. После этого они поискали и нашли к чему докопаться. Они бы в любом случае докопались бы к реверсу, потому что это самое очевидное, вне зависимости от того, кто и что говорил. От прошлого заявления сделанного не под присягой вполне можно отмазаться, как я понимаю.
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|3.129, mos87 (ok), 18:14, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лоеры обратили внимание на re3 не потому, что там о нём говорят,
> а потому что он конкурент их коду.
ша
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|1.67, Atterratio (ok), 14:02, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Эх... Сразу вспоминается ArxFatalis и открытие его кода и в результате появившийся ArxLibertalis который теперь даже на винде предпочитают так как он работает стабильнее.
Надеюсь у OpenMW таких проблем не будет, его иногда уже на винде тоже предпочитают.
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|1.72, Аноним (72), 14:21, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот было бы круто если бы можно было бы как-то повлиять на это дело. Например раскрыть исходники продуктов которые далеко за GA вышли. Отобрать у это уонторы исходники и отдать в OpenSource пусть улушают себе на здоровбье и грают.
А так не себе не людям.
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|2.75, Аноним (30), 14:38, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот поэтому нет ни одной OpenSource игры хотябы отдаленно похожей на жэтэа.
Отнять и поделить это не OpenSource.
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|3.91, Урри (ok), 15:28, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Аноним совсем того уже тютю? Во же она: RE3!
Новость как раз о ней.
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|1.73, Аноним (73), 14:26, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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За GTA SA неофициальную русскую озвучку тоже надают по голове? Надо знать ибо переводил в 2009
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|2.113, KT315 (ok), 17:03, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное пока к тебе не пришли, прийди ты к ним, и предложи для будущего ремейка услуги по переводу.
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|1.79, InuYasha (??), 14:48, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сумасшедшие копирасты. Люди им продажи старинных игр поднимают, а они бухтят-бугуртят.
Интересно, как там поживают форчан, лоик и хоик... )
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|1.85, torvn77 (ok), 15:15, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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[quote]но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы.[quote]
Если всё это было захарткорено так, что не вытащить то понять разработчиков RE3 ещё можно.
Единственная надежда в том, что присяжные не захотят это признавать за нарушение.
[quote]В репозитории также имеются ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс.[/quote]
Можно поточнее, что за игровая сборка, это только RE3 или туда и оригинальные ресурсы включены?
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|2.140, Аноним (138), 20:23, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Написано ведь:
> при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры
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|1.86, richman1000000 (ok), 15:16, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проекта RE3
А где голосовалка чтобы их поддержать?
За LGBT были всякие голосовалки, против/за Столлмана тоже.
тут тоже нужна за проекта RE3
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|2.90, Аноним (70), 15:28, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А где голосовалка чтобы их поддержать?
Готлосовалка тут не поможет. Тут нужно деньги на лоеров собирать. Только авторы не собирают.
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|3.141, Аноним (138), 20:26, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше какому-нибудь современному Бобу Денару. За маленькую карательную операцию.
Игра с шулерами по их правилам имеет предопределенный результат.
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|2.123, макпыф (ok), 17:36, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тут тоже нужна за проекта RE3
Не нужна т.к. суд "галосовалки" не учитывает. Как и мнение экспертов опеннета
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|1.89, Урри (ok), 15:25, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бабосики, баблосики, мир тупых хомячков победил.
Если бы хомячки не несли радостно деньги за дешевейшие переиздания древних игр (как они делают с серией ФИФА, где ЕА ленится даже текстурки с годом перерисовать) - то никто бы ребят и не гнобил.
А так хомячки кошельком голосуют за прессинг энтузиастов.
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|2.95, Аноним (70), 15:37, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты не голосуешь кошельком? Айфон есть? Значит спонсируешь Apple - закрытую тивоизированную платформу. Или Android? Тогда спонсируешь гугель - разработчика Widevine DRM. Нет ни того, ни другого? Ну значит перейдём к следующему пункту - копирайт на прошивки чипов в компьютерах, и встроенный в чипы DRM. Или ты с fpga-обогревателя пишешь? Спешу сообщить: среды разработки для FPGA тоже проприетарные. Есть открытые, которые в зачаточном состоянии, которые тоже получены путём реверсинга (а в EULAах обычно написано, что реверсинг запрещён).
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|3.126, vz_2 (?), 17:59, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их не волнует репутация. В Азии давно бы объявили бойкот и разорвали все контракты.
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|1.109, vitalif (ok), 16:54, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот взяли бы наши политики и чем-то полезным занялись: например объявили бы, что у нас это легально, айда к нам в Россию))) и удачи тейк ту в басманном суде.
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|2.125, n00by (ok), 17:51, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не реклама -- сайту столько лет, что стыдно не знать, если делаете вид что интересуетесь темой.
Услуги http://www.sporaw.ru/work/ (... эмуляторы электронных ключей, менеджеры лицензий)
Но да -- надо быть легальным владельцем.
Ну а историю MeteO, с которым судились за эмулятор для 1С, пусть пох расскажет... вроде его знакомый, а я за финалом не следил.
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|3.137, Аноним (110), 20:03, 07/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это когда товарищ из Alladin обещал съесть шляпу если кто выкатит эмулятор HASP ?...
Правда съеденной шляпы не помню..
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|1.116, Аноним (116), 17:08, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ну, это типичное поведение коммерческих компаний.<
Типичное поведение линуксоидов, спи.дить или скопировать древнюю игру, ничего своего сделать не могут
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|1.118, Аноним (118), 17:13, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>которой принадлежит связанная с играми
может стоило так:
"которой принадлежат такие игры как..."
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|1.135, Ordu (ok), 19:35, 07/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кек. Там CEO[1] юрист/бизнесмен по образованию. Вот и результат. Технарей, видимо, не осталось в топ-менеджменте, компашка катится по наклонной.
Не, ну казалось бы, возьми re3 под своё крыло, вкинь туда художников/геймдизайнеров, которые сделают ещё несколько гигабайт закопирайченного контента, и выпусти расширенную версию GTA III, которая будет на новом движке работать. По-хорошему, с юридической точки зрения можно даже охренеть и ни копейки не заплатить разрабам re3. А можно взять кого-нибудь в штат, получив контроль над разработкой re3. Возможностей хоть жопой жуй, но, видимо, дипломы юриста и манагера сужают кругозор до ровно одной возможности -- подачи иска в суд.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Strauss_Zelnick
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