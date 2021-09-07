Компания Take-Two Interactive подала судебный иск против разработчиков RE3

Компания Take-Two Interactive, которой принадлежит связанная с играми GTA III и GTA Vice City интеллектуальная собственность, подала судебный иск против разработчиков проекта RE3, развивающего совместимый на уровне ресурсов клон игр GTA III и GTA VC, созданный путём обратного инжиниринга оригинальных игр. Компания Take-Two Interactive требует у ответчика прекратить распространение исходных текстов проекта RE3 и всех сопутствующих материалов, а также предоставить отчёт о числе загрузок продуктов, нарушающих интеллектуальную собственность компании, и выплатить компенсацию, покрывающую убытки от нарушения авторских прав. Для проекта RE3 судебный иск - наихудший из сценариев развития событий после разблокировки их репозитория на GitHub. В феврале компания Take-Two Interactive добилась у GitHub блокировки репозитория и 232 форков проекта RE3 через отправку жалобы о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Разработчики не согласились с доводами Take-Two Interactive и подали встречную претензию, после рассмотрения которой GitHub снял блокировку. Подача встречной претензии была сопряжена с риском, связанным с тем, что исчерпав возможности по мирному урегулированию конфликта компания Take-Two Interactive может эскалировать разбирательство в суде. Разработчики RE3 считают, что созданный ими код либо не подпадает под действие законодательства, определяющего права на интеллектуальную собственность, либо относится к категории добросовестного использования (fair use), допускающей создание совместимых функциональных аналогов, так как проект развивается на основе обратного инжиниринга и в репозитории размещены только исходные тексты, созданные участниками проекта. Объектные файлы, на основе которых производилось воссоздание функциональности игр, в репозитории не размещались. В пользу добросовестного использования также свидетельствует некоммерческий характер проекта, основной целью которого является не распространение нелицензионных копий чужой интеллектуальной собственности, а предоставление фанатам возможности продолжать играть в старые версии GTA, исправление ошибок и обеспечение работы на новых платформах. По мнению авторов RE3 их проект не причиняет ущерб Take-Two Interactive, а стимулируют спрос и способствуют росту продаж оригинальных игр, так как использование кода RE3 требует наличия у пользователя ресурсов из оригинальной игры. По данным из поданного компанией Take-Two Interactive иска, размещённые в репозитории файлы содержат не только производный исходный код, позволяющий запустить игру без наличия оригинальных исполняемых файлов, но и включают компоненты из оригинальных игр, такие как текст, диалоги персонажей и некоторые игровые ресурсы. В репозитории также имеются ссылки на полные установочные сборки re3, которые при наличии игровых ресурсов из оригинальной игры позволяют полностью воссоздать игровой процесс, который за исключением отдельных мелочей ничем не отличается от оригинальных игр. Take-Two Interactive принадлежит эксклюзивное право на репродуцирование, публичное исполнение, распространение, демонстрацию и адаптацию игр GTA III и GTA VC. По мнению истца, копируя, адаптируя и распространяя связанный с данными играми код и ресурсы, разработчики умышленно нарушили интеллектуальную собственность Take-Two Interactive и должны компенсировать нанесённый ущерб (предполагается, что пользователи загружали бесплатный аналог вместо покупки оригинальных игр). Точный размер компенсации предлагается определить в суде, но в качестве одного из вариантов отмечается 150 тысяч долларов + судебные издержки. Ответчиками выступают разработчики Angelo Papenhoff (aap), Theo Morra, Eray Orçunus и Adrian Graber. Напомним, что проектом re3 была проведена работа по обратному инжинирингу исходных текстов игр GTA III и GTA Vice City, выпущенных около 20 лет назад. Опубликованный код был готов для сборки полностью работающей игры, при использовании файлов с игровыми ресурсами, которые предлагалось извлечь из своей лицензионной копии GTA III. Проект по восстановлению кода был запущен в 2018 году с целью исправления некоторых ошибок, расширения возможностей для разработчиков модов и проведения экспериментов по изучению и замене алгоритмов симуляции физических процессов. В том числе в RE3 было выполнено портирование на Linux, FreeBSD и систем ARM, добавлена поддержка OpenGL, обеспечен вывод звука через OpenAL, добавлены дополнительные инструменты для отладки, реализована поворачивающаяся камера, добавлена поддержка XInput, расширена поддержка периферийных устройств, обеспечено масштабирование вывода на широкоформатные экраны, в меню добавлена карта и дополнительные опции.



