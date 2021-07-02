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Google Play уходит от использования пакетов APK в пользу формата App Bundle

02.07.2021 09:26

Компания Google приняла решение перевести каталог Google Play на использование формата распространения приложений Android App Bundle вместо пакетов APK. Начиная с августа 2021 года формат App Bundle должен будет применяться для всех новых приложений, добавляемых в Google Play, а также для доставки приложений, запускаемых без установки (instant app ZIP).

Обновления к уже присутствующим в каталоге приложениям разрешено продолжить распространять в формате APK. Для доставки дополнительных ресурсов в играх вместо OBB должен будет использоваться сервис Play Asset Delivery. Для заверения приложений App Bundle цифровой подписью должен будет применяться сервис Play App Signing, подразумевающий размещение в инфраструктуре Google ключей для формирования цифровых подписей.

App Bundle поддерживается начиная с Android 9 и позволяет сформировать набор, включающий всё, что нужно приложению для работы на любом устройстве - языковые наборы, поддержка разных размеров экрана и сборки для различных аппаратных платформ. При загрузке приложения из Google Play на систему пользователя доставляются только код и ресурсы, необходимые для работы на конкретном устройстве. Для разработчика приложения переход на App Bundle как правило сводится к включению другой сборочной опции в настройках и тестированию получившегося AAB-пакета.

По сравнению с загрузкой монолитных пакетов APK использование App Bundle позволяет в среднем на 15% сократить объём загружаемых на систему пользователя данных, что приводит к экономии места на накопителе и ускорению установки приложений. По данным Google в настоящее время уже около миллиона приложений перешло на использование формата App Bundle, включая приложения Adobe, Duolingo, Gameloft, Netflix, redBus, Riafy и Twitter.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 12
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование мобильной платформы Android 12
  4. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  5. OpenNews: Google одержал победу в разбирательстве с Oracle, связанном с Java и Android
  6. OpenNews: Android портирован для плат на архитектуре RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55423-android
Ключевые слова: android, apk
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  • 1.1, Аноним (1), 09:32, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это чтобы усложнить распространение софта в обход гугле плея ?
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:39, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо - как показывает пример форумов четырёх зверьководов-какслонов - тот обойдет и это. ЕМНИП, SAI и приложения с его функционалом есть с самого момента введения гуглом фичи.

    Тут скорее ИБД для юзерей и забота о лимитных тарифах у амеров. Переделывать формат распространения и облачной merge-APK-сборки гораздо проще, чем глубоко взяться за архитектуру софтверной части для ведра: совместимость похерится, юзери расстроятся - как же так, писанный под 1.6 long huei baatery widget работать перестанет, непорядок.

     
     
  • 3.16, _hide_ (ok), 09:52, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сами-то верите в то, что говорите?
    Основные причины любых "улучшений" в гугл:
    1. Получение бонусов от чего-то "нового" у разработчиков и менеджеров
    2. Уменьшение нагрузки на инфраструктуру
    3. Дайте нам больше власти
    4. Дайте нам больше приватных данных
    5. Будем показывать рекламу в каждом утюге (ставите APK и ещё без рекламы и думаете нам это нравится?)
    6. Возможность похоронить старые устройства, чтобы купили новые
    7. Возможность похоронить старые приложения, чтобы купили новые

    Следующий этап -- формат APK признается устаревшим.
    Если бы они заботились о пользователях, то обеспечили в самом начале возможность автоматической конвертации бандлов в APK (с учетом региона, языка, параметров устройства), а потом уже внедряли -- это первая мысль при планировании любой миграции.

     
  • 2.7, FortyTwo (ok), 09:42, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь мин версия - Android 9.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 09:56, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас на проекте min api 21 (Android 5) и bundle. Откуда информация про Android 9 взялась?
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 09:34, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сначала это удобная опция, потом - обязаловка. Привет, гугло, как давно мы с этим не сталкивались. В твоем исполнении.

    Вместо того, чтобы оптимизировать базу и убирать виртуальную ява-машину, хотя бы сократить до уровня дотнета, да выкидывать совсем уж легаси, вместо наваливания кучи библиотек и посыпания их compat'ами - будем пакеты рубить. Кайф.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:39, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да нет в андроиде никакой JVM, уже много лет как. Smali давно уже транслируется в нативный код средствами всяких JIT и AOT.
     
     
  • 3.8, нах.. (?), 09:43, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо то, шо то, шо оба меча доставать.
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 09:51, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистый JIT - это дальвик, регистровая виртуальная ява-машина
    JIT + AOT - это art. Который работает с AOT компиляцией только для небольших участков частого кода, гоняя все остальное через дальвикоподобный виртуалкоинтерпретатор в JIT, более того, залазя в редко используемые методы лежащие в dex. Кайф.
    Кури маны, чел. Если тебе ГУРУ сказал, что в ведре нет виртуалки уже много лет, то он тебя жестко обманул
    https://source.android.com/devices/tech/dalvik/jit-compiler
     
  • 2.6, eganru (?), 09:41, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    [i]сократить до уровня дотнета[/i] - я так понимаю, Вы не хотите, чтобы работало.
     

  • 1.9, Sluggard (ok), 09:45, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > App Bundle поддерживается начиная с Android 9

    То есть, с августа 2021 года, на устройствах с Android < 9, новые приложения в Google Play будут недоступны, потому что старые устройства не поддерживают App Bundle?
    Какой замечательный сервис.

     
     
  • 2.17, Жироватт (ok), 09:52, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=933484&st=20
     
  • 2.20, Аноним (19), 09:58, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все работает и на api 21 (Android 5).
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:46, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для заверения приложений App Bundle цифровой подписью должен будет применяться сервис Play App Signing, подразумевающий размещение в инфраструктуре Google ключей для формирования цифровых подписей.

    теперь Google хочет еще и ключи знать :-)

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:49, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это атака на пользователей старых устройств и свободных прошивок.

    Ещё бы TrustZone потребовали, с обязательной поставкой пакетов в зашифрованном гуглагом виде, с хранением ключей для расшифровки в аттестованном анклаве. Производители программ от радости прыгать будут, а разработчики под Apple запилят поддержку своих программ под Android, ведь пиратов сильно поубавится.

     
     
  • 2.15, Аноним (11), 09:51, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тем, кто распространяет в  F-Droid, не надо обольщаться. Сегодня потребуют на Googlag Gladiator Arena, а завтра - выпилят из прошивки и тулчейна.
     

  • 1.12, Николай (??), 09:50, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что будет?
     
  • 1.13, Annoynymous (ok), 09:51, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для заверения приложений App Bundle цифровой подписью должен будет применяться сервис Play App Signing, подразумевающий размещение в инфраструктуре Google ключей для формирования цифровых подписей.

    ЩИТО?

     
  • 1.18, Аноним (11), 09:54, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Help protect your app signing key from loss or compromise with Google's secure key management service

    В край уели. Ключи им приватные дай, чтобы малварь распространять на устройства пользователей под видом чужих приложений.

     

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