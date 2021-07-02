Google Play уходит от использования пакетов APK в пользу формата App Bundle

Компания Google приняла решение перевести каталог Google Play на использование формата распространения приложений Android App Bundle вместо пакетов APK. Начиная с августа 2021 года формат App Bundle должен будет применяться для всех новых приложений, добавляемых в Google Play, а также для доставки приложений, запускаемых без установки (instant app ZIP).

Обновления к уже присутствующим в каталоге приложениям разрешено продолжить распространять в формате APK. Для доставки дополнительных ресурсов в играх вместо OBB должен будет использоваться сервис Play Asset Delivery. Для заверения приложений App Bundle цифровой подписью должен будет применяться сервис Play App Signing, подразумевающий размещение в инфраструктуре Google ключей для формирования цифровых подписей.

App Bundle поддерживается начиная с Android 9 и позволяет сформировать набор, включающий всё, что нужно приложению для работы на любом устройстве - языковые наборы, поддержка разных размеров экрана и сборки для различных аппаратных платформ. При загрузке приложения из Google Play на систему пользователя доставляются только код и ресурсы, необходимые для работы на конкретном устройстве. Для разработчика приложения переход на App Bundle как правило сводится к включению другой сборочной опции в настройках и тестированию получившегося AAB-пакета.

По сравнению с загрузкой монолитных пакетов APK использование App Bundle позволяет в среднем на 15% сократить объём загружаемых на систему пользователя данных, что приводит к экономии места на накопителе и ускорению установки приложений. По данным Google в настоящее время уже около миллиона приложений перешло на использование формата App Bundle, включая приложения Adobe, Duolingo, Gameloft, Netflix, redBus, Riafy и Twitter.



