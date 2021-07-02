Google Play уходит от использования пакетов APK в пользу формата App Bundle

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|2.5, Жироватт (ok), 09:39, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому надо - как показывает пример форумов четырёх зверьководов-какслонов - тот обойдет и это. ЕМНИП, SAI и приложения с его функционалом есть с самого момента введения гуглом фичи.
Тут скорее ИБД для юзерей и забота о лимитных тарифах у амеров. Переделывать формат распространения и облачной merge-APK-сборки гораздо проще, чем глубоко взяться за архитектуру софтверной части для ведра: совместимость похерится, юзери расстроятся - как же так, писанный под 1.6 long huei baatery widget работать перестанет, непорядок.
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|3.16, _hide_ (ok), 09:52, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы сами-то верите в то, что говорите?
Основные причины любых "улучшений" в гугл:
1. Получение бонусов от чего-то "нового" у разработчиков и менеджеров
2. Уменьшение нагрузки на инфраструктуру
3. Дайте нам больше власти
4. Дайте нам больше приватных данных
5. Будем показывать рекламу в каждом утюге (ставите APK и ещё без рекламы и думаете нам это нравится?)
6. Возможность похоронить старые устройства, чтобы купили новые
7. Возможность похоронить старые приложения, чтобы купили новые
Следующий этап -- формат APK признается устаревшим.
Если бы они заботились о пользователях, то обеспечили в самом начале возможность автоматической конвертации бандлов в APK (с учетом региона, языка, параметров устройства), а потом уже внедряли -- это первая мысль при планировании любой миграции.
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|3.19, Аноним (19), 09:56, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас на проекте min api 21 (Android 5) и bundle. Откуда информация про Android 9 взялась?
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|1.2, Жироватт (ok), 09:34, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сначала это удобная опция, потом - обязаловка. Привет, гугло, как давно мы с этим не сталкивались. В твоем исполнении.
Вместо того, чтобы оптимизировать базу и убирать виртуальную ява-машину, хотя бы сократить до уровня дотнета, да выкидывать совсем уж легаси, вместо наваливания кучи библиотек и посыпания их compat'ами - будем пакеты рубить. Кайф.
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|2.4, Аноним (4), 09:39, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да нет в андроиде никакой JVM, уже много лет как. Smali давно уже транслируется в нативный код средствами всяких JIT и AOT.
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|3.14, Жироватт (ok), 09:51, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чистый JIT - это дальвик, регистровая виртуальная ява-машина
JIT + AOT - это art. Который работает с AOT компиляцией только для небольших участков частого кода, гоняя все остальное через дальвикоподобный виртуалкоинтерпретатор в JIT, более того, залазя в редко используемые методы лежащие в dex. Кайф.
Кури маны, чел. Если тебе ГУРУ сказал, что в ведре нет виртуалки уже много лет, то он тебя жестко обманул
https://source.android.com/devices/tech/dalvik/jit-compiler
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|2.6, eganru (?), 09:41, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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[i]сократить до уровня дотнета[/i] - я так понимаю, Вы не хотите, чтобы работало.
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|1.9, Sluggard (ok), 09:45, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> App Bundle поддерживается начиная с Android 9
То есть, с августа 2021 года, на устройствах с Android < 9, новые приложения в Google Play будут недоступны, потому что старые устройства не поддерживают App Bundle?
Какой замечательный сервис.
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|1.10, Аноним (10), 09:46, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для заверения приложений App Bundle цифровой подписью должен будет применяться сервис Play App Signing, подразумевающий размещение в инфраструктуре Google ключей для формирования цифровых подписей.
теперь Google хочет еще и ключи знать :-)
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|1.11, Аноним (11), 09:49, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это атака на пользователей старых устройств и свободных прошивок.
Ещё бы TrustZone потребовали, с обязательной поставкой пакетов в зашифрованном гуглагом виде, с хранением ключей для расшифровки в аттестованном анклаве. Производители программ от радости прыгать будут, а разработчики под Apple запилят поддержку своих программ под Android, ведь пиратов сильно поубавится.
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|2.15, Аноним (11), 09:51, 02/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И тем, кто распространяет в F-Droid, не надо обольщаться. Сегодня потребуют на Googlag Gladiator Arena, а завтра - выпилят из прошивки и тулчейна.
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|1.13, Annoynymous (ok), 09:51, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для заверения приложений App Bundle цифровой подписью должен будет применяться сервис Play App Signing, подразумевающий размещение в инфраструктуре Google ключей для формирования цифровых подписей.
ЩИТО?
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|1.18, Аноним (11), 09:54, 02/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Help protect your app signing key from loss or compromise with Google's secure key management service
В край уели. Ключи им приватные дай, чтобы малварь распространять на устройства пользователей под видом чужих приложений.
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