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Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 12

10.06.2021 12:18

Компания Google начала тестирование второй бета-версии открытой мобильной платформы Android 12. Релиз Android 12 ожидается в третьем квартале 2021 года. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G и Pixel 5, а также для некоторых устройств ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Основные изменения по сравнению с первой бета-версией:

  • Реализован интерфейс Privacy Dashboard с общим обзором всех настроек полномочий, позволяющий понять к каким данным пользователя приложения имеют доступ. В интерфейсе также доступна шкала времени, визуализирующая историю доступа приложений к микрофону, камере и данным о местоположении. Для каждого приложения можно просмотреть детали и причины обращения к конфиденциальным данным.
  • В панель добавлены индикаторы активности микрофона и камеры, появляющиеся когда приложение обращается к камере или микрофону. При клике на индикаторы появляется диалог с настройками, позволяющий определить какое именно приложение работает с камерой или микрофоном, и при необходимости отозвать полномочия.
  • Во всплывающий блок быстрых настроек добавлены переключатели при помощи которых можно принудительного выключить микрофон и камеру. После выключения попытки обращения к камере и микрофону будут приводить к выводу уведомления и передаче приложению пустых данных.
  • Добавлено новое уведомление, показываемое внизу экрана каждый раз, когда приложение пытается прочитать содержимое буфера обмена через вызов функции getPrimaryClip(). Если содержимое из буфера обмена копируется в том же приложении, в котором оно было добавлено, уведомление не выводится.
  • Модернизирован интерфейс управления сетевыми соединениями в блоке быстрых настроек, панели и системном конфигураторе. Добавлена новая панель Internet, позволяющая быстро переключаться между разными провайдерами и проводить диагностику проблем.
  • Со списком ранее добавленных новшеств можно познакомиться обзорах первой бета-версии и предварительных ознакомительных выпусков Android 12 для разработчиков (developer preview).


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование мобильной платформы Android 12
  3. OpenNews: Компания Huawei объявила о замене Android на HarmonyOS на своих смартфонах
  4. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  5. OpenNews: Google одержал победу в разбирательстве с Oracle, связанном с Java и Android
  6. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55311-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (??), 12:48, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    лучший робот в плане удобства пользования - 4, дальше пошли игрульки с материальным дизайном со всеми вытекающими
     
     
  • 2.3, anonymous (??), 12:50, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвыкай говорить за всех
     
     
  • 3.7, OnTheEdge (??), 12:57, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никогда не привыкал, логично что пост выше как говорится ИМХО
     
     
  • 4.11, Фотошоп лучше (?), 13:25, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анонимы всего интернета все воспринимают как указания им, любимым, к действию. Видимое как горяче спорят два анонима в таких случаях!
     
     
  • 5.12, Козявка (?), 13:27, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да будет срач!!!
     
  • 5.15, Фотошоп лучше (?), 13:29, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча опечаток в тексте тоже благодаря "новому свайпу". На 4 сидел с 2012 по 2018.
    После обновления, пришлось сократить амбиции по написанию текстовс мобильника.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:50, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в тебе ностальгия разговаривает
     
     
  • 3.10, unravel22 (?), 13:20, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Количество новых фич на мажорную версию в 4 было самым большим
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:35, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И лучший в плане неисправленных уязвимостей?
     
     
  • 3.25, unravel22 (?), 13:58, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем меньше куда, там меньше в нём уязвимостей. Могу предложить, что андроид 1.5 самый безопасный
     
     
  • 4.26, unravel22 (?), 13:59, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *кода
     

  • 1.2, Аноним (4), 12:49, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлено новое уведомление, показываемое внизу экрана каждый раз, когда приложение пытается прочитать содержимое буфера обмена через вызов функции getPrimaryClip()

    Больше-больше уведомлений!

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:52, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    зондовое дерьмо
     
  • 1.6, Егор (??), 12:57, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего лучше симбеана так и не придумали а шумят как цыганский табор
     
  • 1.8, Бака (?), 13:07, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тем временем нокло-юзеры всё ещё не чувствуют 11-го ведра
     
     
  • 2.21, Jellyfish (?), 13:40, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, ноклоюзеры первыми получают обновления
     

  • 1.9, Аноньимъ (ok), 13:15, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ситуация с скоростным устареванием андроида, вместе с теряющими совместимость приложениями, на самом деле уникальна.

    Вряд ли в истории какой либо другой софт с такой скоростью сменял несовместимые версии.

    Причём "улучшения" в новых версиях всё чудесатее и чудесатее. Была менюшка там теперь будет тут, выдвигалась верхняя панель свайпом а теперь двумя свайпами, чтоб не привыкли гады, а то удобно ещё станет.

     
     
  • 2.14, Козявка (?), 13:28, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iOS 15 поддерживается на iPhone SE (2016) и iPhone 6S (2015). У меня все на сегодня для вас, друзья!
     
     
  • 3.16, Led (ok), 13:30, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Твои друзья на iПарад ушли.
     
  • 3.19, zzxc (?), 13:39, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У LineageOS полно старых смартов (14 года например) до сих пор одновления получают.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:27, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что ж у людей за стремление постоянно менять UI, логику действий, расположение меню и так далее...

     
  • 1.17, lockywolf (ok), 13:35, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Корпорация добра продолжает радовать нас классными продуктами!
     
  • 1.20, Jellyfish (?), 13:39, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший Android это пятёрка/шестёрка/семёрка. Они выглядят нормально и приятно. А современные модные 12 - как Windows 98. Решается установкой Яндекс Лаунчера
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:54, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Семерка, а точнее 7.1 когда они украли из Авроры (Sailfish OS) свайпнутый запускатор. А оболочки только кастомные тогда выглядели неплохо. В 5-м ондройде можно заткнуть гуглосервисы. Но без рута это все полумеры. Разве что нужна прошивка как родная чтобы радио работало или что-то подобное. В иных случаях почти всем лучше перейти на неоригинальную прошивку. 12-й ондроед - кал.
     

  • 1.22, Jellyfish (?), 13:42, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    FlymeOS - Android здорового человека
     
     
  • 2.23, непопов (?), 13:52, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил ещё в 2016, пользоваться было не особо удобно, в отличие от CyanogenMod (который ныне LineageOS)
     
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