Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 12

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|1.1, OnTheEdge (??), 12:48, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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лучший робот в плане удобства пользования - 4, дальше пошли игрульки с материальным дизайном со всеми вытекающими
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|4.11, Фотошоп лучше (?), 13:25, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Анонимы всего интернета все воспринимают как указания им, любимым, к действию. Видимое как горяче спорят два анонима в таких случаях!
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|5.15, Фотошоп лучше (?), 13:29, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча опечаток в тексте тоже благодаря "новому свайпу". На 4 сидел с 2012 по 2018.
После обновления, пришлось сократить амбиции по написанию текстовс мобильника.
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|3.25, unravel22 (?), 13:58, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем меньше куда, там меньше в нём уязвимостей. Могу предложить, что андроид 1.5 самый безопасный
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|1.2, Аноним (4), 12:49, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлено новое уведомление, показываемое внизу экрана каждый раз, когда приложение пытается прочитать содержимое буфера обмена через вызов функции getPrimaryClip()
Больше-больше уведомлений!
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|1.6, Егор (??), 12:57, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ничего лучше симбеана так и не придумали а шумят как цыганский табор
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|1.9, Аноньимъ (ok), 13:15, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ситуация с скоростным устареванием андроида, вместе с теряющими совместимость приложениями, на самом деле уникальна.
Вряд ли в истории какой либо другой софт с такой скоростью сменял несовместимые версии.
Причём "улучшения" в новых версиях всё чудесатее и чудесатее. Была менюшка там теперь будет тут, выдвигалась верхняя панель свайпом а теперь двумя свайпами, чтоб не привыкли гады, а то удобно ещё станет.
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|2.14, Козявка (?), 13:28, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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iOS 15 поддерживается на iPhone SE (2016) и iPhone 6S (2015). У меня все на сегодня для вас, друзья!
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|3.19, zzxc (?), 13:39, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У LineageOS полно старых смартов (14 года например) до сих пор одновления получают.
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|1.13, Аноним (13), 13:27, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что ж у людей за стремление постоянно менять UI, логику действий, расположение меню и так далее...
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|1.20, Jellyfish (?), 13:39, 10/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучший Android это пятёрка/шестёрка/семёрка. Они выглядят нормально и приятно. А современные модные 12 - как Windows 98. Решается установкой Яндекс Лаунчера
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|2.24, Аноним (24), 13:54, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Семерка, а точнее 7.1 когда они украли из Авроры (Sailfish OS) свайпнутый запускатор. А оболочки только кастомные тогда выглядели неплохо. В 5-м ондройде можно заткнуть гуглосервисы. Но без рута это все полумеры. Разве что нужна прошивка как родная чтобы радио работало или что-то подобное. В иных случаях почти всем лучше перейти на неоригинальную прошивку. 12-й ондроед - кал.
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|2.23, непопов (?), 13:52, 10/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставил ещё в 2016, пользоваться было не особо удобно, в отличие от CyanogenMod (который ныне LineageOS)
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