Второй бета-выпуск мобильной платформы Android 12

Компания Google начала тестирование второй бета-версии открытой мобильной платформы Android 12. Релиз Android 12 ожидается в третьем квартале 2021 года. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G и Pixel 5, а также для некоторых устройств ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo, Xiaomi и ZTE. Основные изменения по сравнению с первой бета-версией: Реализован интерфейс Privacy Dashboard с общим обзором всех настроек полномочий, позволяющий понять к каким данным пользователя приложения имеют доступ. В интерфейсе также доступна шкала времени, визуализирующая историю доступа приложений к микрофону, камере и данным о местоположении. Для каждого приложения можно просмотреть детали и причины обращения к конфиденциальным данным.

В панель добавлены индикаторы активности микрофона и камеры, появляющиеся когда приложение обращается к камере или микрофону. При клике на индикаторы появляется диалог с настройками, позволяющий определить какое именно приложение работает с камерой или микрофоном, и при необходимости отозвать полномочия.

Во всплывающий блок быстрых настроек добавлены переключатели при помощи которых можно принудительного выключить микрофон и камеру. После выключения попытки обращения к камере и микрофону будут приводить к выводу уведомления и передаче приложению пустых данных.

Добавлено новое уведомление, показываемое внизу экрана каждый раз, когда приложение пытается прочитать содержимое буфера обмена через вызов функции getPrimaryClip(). Если содержимое из буфера обмена копируется в том же приложении, в котором оно было добавлено, уведомление не выводится.

Модернизирован интерфейс управления сетевыми соединениями в блоке быстрых настроек, панели и системном конфигураторе. Добавлена новая панель Internet, позволяющая быстро переключаться между разными провайдерами и проводить диагностику проблем.

Со списком ранее добавленных новшеств можно познакомиться обзорах первой бета-версии и предварительных ознакомительных выпусков Android 12 для разработчиков (developer preview).



