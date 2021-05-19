Началось бета-тестирование мобильной платформы Android 12

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|1.1, Аноним (1), 15:12, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По внешке лучше 9/10/11 андроида, но, опеннетовцы отстоят за своё. :)
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|2.4, Аноним (4), 15:17, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И в чём смысл гигантских закруглений? Поясни, пожалуйста.
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|3.6, Аноним (6), 15:21, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз в чём смысл от этих закруглений, освежение дизайна? Ну такой себе выбранный путь, я бы честно говоря уменьшил.
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|2.7, Леголас (ok), 15:23, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на вкус и цвет все фломастеры разные, да и дизайнеры тоже кушать хотят
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|2.24, SinoptikUF (?), 15:44, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следующее обновление - копия Aero Glass? Надо больше прозрачности! Metro был с острыми углами, плитки очень хорошо смотрелись на телефоне. Скругленые углы отнимают место у контента - не самое лучшее решение для мобильных интерфейсов.
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|1.5, Аноним (5), 15:20, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот бы его на все устройства, и даже на те, на которые вендоры положили большой болт, тогда да, а то какая-то дебильная мода пошла, хочешь новый андроид? Покупай новый телефон(
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|1.9, KHD (ok), 15:26, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>С этим аккаунтом Google не связано ни одного устройства, отвечающего условиям Программы.
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|1.12, Аноним (12), 15:30, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Material Design
Где нормальные интерфейсы с рамками и границами? Доколе будут шлёпать дезигн с плавающими в белом нечто тексте?
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|2.18, InuYasha (??), 15:34, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На Шиндовс Могиле 2003.
А сюда скорее завезут 16 оттенков серого. На сером, естественно.
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|2.21, Аноним (21), 15:41, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегфолт ofono при смене базовых вышек? Нам в дроид таких идей ненадо, спасибо.
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|1.20, пох. (?), 15:41, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучшая идея была у виндофон, а овнодроид будь он хоть плоский, хоть круглый, тормозить будет всегда.
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|1.22, Аноним (28), 15:43, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда ждёшь нормального Desktop Mode и поддержку многомониторных конфигураций, а вместо этого завозят какой-то довольно упоротый дизайн от которого глаза вытекают.
А в идеале бы ещё поддержку линуксовых приложений в платформе сделанной на базе линуха. А то что-то форточки и маки могут, а андроид нет и даже гнусмас не осилил что DeX, что LoD
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|1.26, Аноним (28), 15:44, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже кто-нить на котлине для ведроида IDE напишет чтобы на самом ведроиде можно было писать под котлин? Или хотя бы портируют VSCode с RemoteSSH
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