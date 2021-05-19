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Началось бета-тестирование мобильной платформы Android 12

19.05.2021 13:01

Компания Google представила первый бета-выпуск открытой мобильной платформы Android 12. Релиз Android 12 ожидается в третьем квартале 2021 года. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G и Pixel 5, а также для некоторых устройств ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, Transsion, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Среди наиболее заметных пользователю изменений:

  • Предложено одно из наиболее значительных обновлений оформления интерфейса в истории проекта. Новый дизайн реализует концепцию "Material You", преподносимую как вариант Material Design следующего поколения. Новая концепция будет автоматически применена для всех платформ и элементов интерфейса, и не потребует от разработчиков приложений внесения каких-либо изменений. В июле разработчикам приложений планируется предоставить первый стабильный выпуск нового тулкита для разработки графических интерфейсов - Jetpack Compose.

    В самой платформе выделяется новое оформление виджетов. Виджеты сделаны более заметными, усилено скругление углов, предоставлена возможность использования динамических цветов, соответствующих системной теме оформления. Добавлены интерактивные элементы управления, такие как флажки и переключатели (CheckBox, Switch и RadioButton), например, позволяющие в виджете TODO редактировать списки задач, не открывая приложение.

    Реализован более гладкий визуальный переход к приложениям, запущенным из виджетов. Упрощена персонализация виджетов - добавлена кнопка (кружок с карандашом) для быстрой перенастройки размещения виджета на экране, появляющаяся при длительном касании к виджету.

    Предоставлены дополнительные режимы ограничения размера виджета и возможность использования адаптивной раскладки элементов виджета (responsive layout) для создания типовых раскладок, меняющихся в зависимости от размера видимой области (например, можно сформировать раздельные раскладки для планшетов и смартфонов). В интерфейсе выбора виджетов (widget picker) реализован динамический предпросмотр и возможность отображения описания виджета.

  • Добавлена возможность автоматической адаптации системной палитры к цвету выбранных обоев - система автоматически определяет преобладающие цвета, корректирует текущую палитру и применяет изменения ко всем элементам интерфейса, включая область уведомлений, экран блокировки, виджеты и регулятор громкости.
  • Реализованы новые анимированные эффекты, такие как постепенное увеличение масштаба и плавный сдвиг областей при прокрутке, появлении и перемещении элементов на экране. Например, при отмене уведомления на экране блокировки, индикатор времени автоматически увеличивается и занимает пространство, которое ранее занимало уведомление.
  • Переработано оформление выпадающей области с уведомлениями и быстрыми настройками. В число быстрых настроек добавлены опции для Google Pay и управления умным домом. При удержании кнопки включения питания обеспечен вызов Google Assistant, которому можно дать команду для совершения звонка, вызова приложения или прочтения вслух статьи.
  • Добавлен эффект растягивания границ прокрутки (Stretch overscroll), дающий понять, что пользователь вышел за предел обрасти прокрутки и достиг конца содержимого. Изображение содержимого при новом эффекте как бы растягивается и отпружинивает назад. Новый режим индикации конца прокрутки активирован по умолчанию, но в настройках предусмотрена опция для возврата старого поведения.
  • Оптимизирован интерфейс для устройств со складными экранами.
  • Реализованы более гладкие звуковые переходы - при переключении от одного приложения, выводящего звук, к другому, звучание первого теперь плавно приглушается, а второго плавно нарастает, без наложения одного звука на другой.
  • Проведена значительная оптимизация производительности системы - нагрузка на CPU основных системных сервисов снизилась на 22%, что в свою очередь привело к увеличению времени автономной работы на 15%. За счёт снижение конкуренции блокировок, сокращения задержек и оптимизации ввода/вывода повышена производительность перехода от одного приложений к другому и сокращено время запуска приложений.

    В PackageManager при работе со снапшотами в режиме только для чтения конкурирование блокировок снижено на 92%. В механизме межпроцессного взаимодействия Binder применено легковесное кэширование, позволившее сократить задержки в 47 раз для некоторых видов вызовов. Повышена производительность обработки файлов dex, odex и vdex, что привело к сокращению времени загрузки приложений, особенно на устройствах с небольшим объёмом памяти. Ускорен запуск приложений из уведомлений, например, запуск Google Photos из уведомления теперь выполняется на 34% быстрее.

    Повышена производительность запросов к БД через применение inline-оптимизаций в операции CursorWindow. Для небольших объёмов данных CursorWindow стал быстрее на 36%, а для наборов, включающих более 1000 строк ускорение может достигать 49 раз.

    Предложены критерии для классификации устройств по производительности. В зависимости от возможностей устройства ему присваивается класс производительности, который затем может использоваться в приложениях для ограничения функциональности кодеков на маломощных устройствах или для работы с мультимедийным контентом более высокого качества на мощном оборудовании.

  • Реализован режим гибернации приложений, позволяющий если пользователь давно явно не взаимодействовал с программой автоматически сбросить ранее выданные приложению полномочия, остановить выполнение, вернуть используемые приложением ресурсы, такие как память, и заблокировать запуск фоновых работ и отправку push-уведомлений. Режим может применяться для большинства приложений и позволяет защитить данные пользователя, к которым продолжают иметь доступ давно забытые программы. При желании режим гибернации можно выборочно отключить в настройках.
  • Добавлено отдельное полномочие BLUETOOTH_SCAN для сканирования близлежащих устройств по Bluetooth. Ранее данная возможность предоставлялась при наличии доступа к информации о местоположении устройства, что приводило к необходимости предоставления дополнительных полномочий приложениям, которым требуется сопряжение c другим устройством по Bluetooth.
  • Модернизирован диалог предоставления доступа к информации о местоположении устройства. Пользователю теперь даётся возможность передать приложению сведения о точном местоположении или предоставить только приблизительные данные, а также ограничить действие полномочий только активным сеансом работы с программой (запретить доступ при нахождении в фоне). Уровень точности данных, выдаваемых при выборе приблизительного местоположения, можно изменить в настройках, в том числе в привязке к отдельным приложениям.

    Во втором бета-выпуске ожидается появление интерфейса Privacy Dashboard с общим обзором всех настроек полномочий, позволяющим понять, к каким данным пользователя приложения имеют доступ). В панель будут добавлены индикаторы активности микрофона и камеры, при помощи которых также можно принудительного выключить микрофон и камеру.

  • Вместо редакции для носимых устройств Android Wear совместно с компанией Samsung решено развивать новую унифицированную платформу, комбинирующую возможности Android и Tizen.
  • Расширены возможности редакций Android для автомобильных информационно-развлекательных систем и умных телевизоров.
  • Со списком низкоуровневых новшеств можно познакомиться в обзоре первых ознакомительных выпусков Android 12 для разработчиков (developer preview).


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Rust включён в число основных языков для разработки платформы Android
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 18 на основе Android 11
  4. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 12
  5. OpenNews: Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55179-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 15:12, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По внешке лучше 9/10/11 андроида, но, опеннетовцы отстоят за своё. :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:17, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И в чём смысл гигантских закруглений? Поясни, пожалуйста.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:21, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз в чём смысл от этих закруглений, освежение дизайна? Ну такой себе выбранный путь, я бы честно говоря уменьшил.
     
     
  • 4.23, Леголас (ok), 15:44, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же вроде под пальцы, нет?
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:45, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и давно ты читаешь пальцами?
     
  • 3.19, Аноним (28), 15:40, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    место сожрать и сделать всё ванильно-упоротым
     
  • 2.7, Леголас (ok), 15:23, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на вкус и цвет все фломастеры разные, да и дизайнеры тоже кушать хотят
     
  • 2.24, SinoptikUF (?), 15:44, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующее обновление - копия Aero Glass? Надо больше прозрачности! Metro был с острыми углами, плитки очень хорошо смотрелись на телефоне. Скругленые углы отнимают место у контента - не самое лучшее решение для мобильных интерфейсов.
     

  • 1.2, жиесть (?), 15:14, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только PostmarketOS,только хардкор
     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 15:24, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    только Symbian OS, только олдскул
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 15:27, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только PalmOS, только хардкор!
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 15:45, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Symbian os!
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:20, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот бы его на все устройства, и даже на те, на которые вендоры положили большой болт, тогда да, а то какая-то дебильная мода пошла, хочешь новый андроид? Покупай новый телефон(
     
     
  • 2.17, InuYasha (??), 15:32, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
    плевать уже, даже, как выглядит, только ради заплаток обновить бы!
     
  • 2.32, asaaddxasaadd (ok), 15:48, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последних версиях ничего особо и не изменилось, так что пофиг.
     

  • 1.9, KHD (ok), 15:26, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>С этим аккаунтом Google не связано ни одного устройства, отвечающего условиям Программы.
     
  • 1.11, Red Wolf (?), 15:27, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Смотря на изображения, чем-то мне напомнило на Sony Ericsson Green Heart.
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:30, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Material Design

    Где нормальные интерфейсы с рамками и границами? Доколе будут шлёпать дезигн с плавающими в белом нечто тексте?

     
     
  • 2.18, InuYasha (??), 15:34, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Шиндовс Могиле 2003.
    А сюда скорее завезут 16 оттенков серого. На сером, естественно.
     
     
  • 3.29, Леголас (ok), 15:46, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Шиндовс Могиле 2003

    вот вы вспомнили))

     

  • 1.13, InuYasha (??), 15:30, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять какое-то скругленное гомно с жабой внутри.

    Где там наш Плазмобиль??

     
  • 1.15, Cirno (?), 15:31, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нокло-юзеры тем временем: можна анмдроимд 11 пожалумста
     
  • 1.16, Аноним (16), 15:31, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще одна идея Sailfish OS перекочевала в Android.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:41, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегфолт ofono при смене базовых вышек? Нам в дроид таких идей ненадо, спасибо.
     

  • 1.20, пох. (?), 15:41, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая идея была у виндофон, а овнодроид будь он хоть плоский, хоть круглый, тормозить будет всегда.
     
     
  • 2.30, SinoptikUF (?), 15:47, 19/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто и приятно смотрелось!
     

  • 1.22, Аноним (28), 15:43, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда ждёшь нормального Desktop Mode и поддержку многомониторных конфигураций, а вместо этого завозят какой-то довольно упоротый дизайн от которого глаза вытекают.
    А в идеале бы ещё поддержку линуксовых приложений в платформе сделанной на базе линуха. А то что-то форточки и маки могут, а андроид нет и даже гнусмас не осилил что DeX, что LoD
     
  • 1.25, Аноним (25), 15:44, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    снова редиз...
     
  • 1.26, Аноним (28), 15:44, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже кто-нить на котлине для ведроида IDE напишет чтобы на самом ведроиде можно было писать под котлин? Или хотя бы портируют VSCode с RemoteSSH
     
  • 1.31, Nicholas (?), 15:47, 19/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не улучшают уведомления? Они ведь раздражают
     

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