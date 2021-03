Проект OpenHW Accelerate потратит 22.5 млн долларов на развитие открытого оборудования

>> А то рынок уже захлёбывается смузями на Электронах и нодах.js.net

> что поделать, время такое: простые по идее приложения/сайты жрут как не в

> себя и производители железа на это, как ни странно, не жалуются -- "прогресс", мать его

> Memory requirements of today's workstations typically jump subtantially -- from several to many megabytes -- whenever there's a new software release. When demand surpasses capacity, it's time to buy add-on memory.

> About 25 years ago, an interactive text editor could be designed with as little as 8,000 bytes of storage (Modern program editors request 100 times that much!). An operating system had to manage with 8,000 bytes, and a compiler had to fit inte 32 Kbytes, whereas theri modern descendants require megabytes.

> Has all this inflates software become any faster? On the contrary. Were it not for a tousand times faster hardware, modern software woul be utterly unusable.

https://cr.yp.to/bib/1995/wirth.pdf

A Plea for Lean Software

February 1995, pp. 64-68, vol. 28

N.Wirth