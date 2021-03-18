Проект OpenHW Accelerate потратит 22.5 млн долларов на развитие открытого оборудования

2.3 , клавиатур ( ? ), 11:16, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В любом случае эти деньги пройдут мимо тебя.

3.5 , Леголас ( ok ), 11:22, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – было странно, если бы они шли Анониму в карман

4.7 , Аноним ( 7 ), 11:25, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (другой аноним)

Да, это странно. Но я когда-то работал в некой конторе, разрабатывая СПО. Это было приятно и круто, но всё меняется.

4.11 , Аноним ( 11 ), 11:28, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Весь смысл Анонимов что ты не можешь знать пошло ли что-то этому Анониму или другому. Но какому-то Анониму что-то точно перепадет и мы не можем знать один и тот же Аноним или нет. Потому как все Анонимы одинаковые и все разные.

5.18 , Леголас ( ok ), 11:58, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Весь смысл Анонимов в их анонимности. Без лишних слов (:

4.23 , Я ( ?? ), 12:10, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потом выяснится что этим анонимом был ротенберг и мимо денег его карман всё-таки не проплыл.

5.26 , Леголас ( ok ), 12:14, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – чей карман? Анонима или Ротенберга?

5.34 , Аноним ( 34 ), 12:53, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > потом выяснится что этим анонимом был ротенберг и мимо денег его карман

> всё-таки не проплыл. Ротенберги слишком мерзкие и архаичные чтобы открытые процессорные ядра для всех понаделать, имхо.

6.35 , Псевдоним ( ?? ), 13:01, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это точно, его бы жаба удушила что открытое сделать

6.36 , слакварявод ( ok ), 13:02, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – меня эти π-дарасы кинули как-то на ~50тыщ. рублисов...

2.6 , Аноним ( 7 ), 11:23, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да, понимаю. Новость не только не про некрософт, а ещё и про какое-то свободное аппаратное обеспечение! Совсем от стада отбились!

3.8 , швабодка ( ? ), 11:26, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – угу, на деньги правительства Канады. Шва6одка. Используют потом - по назначению, для систем тотальной слежки. Завтра в каждой камере на каждой парковке. 4.29 , ананим.orig ( ? ), 12:39, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – - а в Канале рабы живут?

- или к рабскому ошейнику привыкли так, что считаете снабжения аномальным?

- или правительства создаются корпорациями для корпораций, а не выбираются гражданами?

4.38 , Псевдоним ( ?? ), 13:04, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну у нас то все по-другому!

Попробуй тоньше, жирный троль

5.44 , пох. ( ? ), 13:32, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У вас нормальные, проверенные на миллионах уйгуров решения от хуавея. В итоге, наверняка, и дешевле обошлось. 3.14 , Lex ( ?? ), 11:43, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > про какое-то свободное аппаратное обеспечение Так от кого или чего оно свободное, то аппаратное обеспечение ?

4.20 , Аноним ( - ), 12:04, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – От блоботы, вендорлоков и непрошенных фич, например.

4.24 , Я ( ?? ), 12:13, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – в данном случае это значит что интелектуальная собственность по этим разработкам никому не принадлежит.

5.28 , Lex ( ?? ), 12:35, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в данном случае это значит что интелектуальная собственность по этим разработкам никому

> не принадлежит. Т.е на нее ни у кого нет никаких прав, лицензий, договоров и проч ?

5.53 , Аноним ( 53 ), 14:24, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мне кажется не правильно говорить что нет лицензии. Вот например RISC-V есть под разными лицензиями, есть Codasip EULA, есть GLP, есть BSD, MIT, есть в том числе и без лицензии. https://riscv.org/exchange/cores-socs/

4.54 , Аноним ( 53 ), 14:25, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_аппаратное_обеспечение

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Открытое_аппаратное_обеспечение

2.19 , Аноним ( - ), 12:02, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Популизм популизмом, а экосистема таки взлетает. Привет мамонтам с проприетарными компилерами.

