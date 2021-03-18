Проект OpenHW Accelerate потратит 22.5 млн долларов на развитие открытого оборудования

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|2.49, Аноним (-), 13:53, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так тож Конада новые способы анального унижения чилавеков изобретает. А чтоб было больнее - ты якобы сможешь прикоснуться влажными пальцами к открывающейся железяки, но твой деградантский мозг, в экстазе, не осознает что 100% открытых производственных технологий хойтека не бывает ,и потом это все обкатывают на тебе, за твои деньги на инсулин.
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|4.7, Аноним (7), 11:25, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(другой аноним)
Да, это странно. Но я когда-то работал в некой конторе, разрабатывая СПО. Это было приятно и круто, но всё меняется.
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|4.11, Аноним (11), 11:28, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Весь смысл Анонимов что ты не можешь знать пошло ли что-то этому Анониму или другому. Но какому-то Анониму что-то точно перепадет и мы не можем знать один и тот же Аноним или нет. Потому как все Анонимы одинаковые и все разные.
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|4.23, Я (??), 12:10, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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потом выяснится что этим анонимом был ротенберг и мимо денег его карман всё-таки не проплыл.
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|5.34, Аноним (34), 12:53, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> потом выяснится что этим анонимом был ротенберг и мимо денег его карман
> всё-таки не проплыл.
Ротенберги слишком мерзкие и архаичные чтобы открытые процессорные ядра для всех понаделать, имхо.
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|2.6, Аноним (7), 11:23, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, понимаю. Новость не только не про некрософт, а ещё и про какое-то свободное аппаратное обеспечение! Совсем от стада отбились!
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|3.8, швабодка (?), 11:26, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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угу, на деньги правительства Канады. Шва6одка.
Используют потом - по назначению, для систем тотальной слежки. Завтра в каждой камере на каждой парковке.
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|4.29, ананим.orig (?), 12:39, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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- а в Канале рабы живут?
- или к рабскому ошейнику привыкли так, что считаете снабжения аномальным?
- или правительства создаются корпорациями для корпораций, а не выбираются гражданами?
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|5.44, пох. (?), 13:32, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У вас нормальные, проверенные на миллионах уйгуров решения от хуавея. В итоге, наверняка, и дешевле обошлось.
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|3.14, Lex (??), 11:43, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> про какое-то свободное аппаратное обеспечение
Так от кого или чего оно свободное, то аппаратное обеспечение ?
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|4.24, Я (??), 12:13, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в данном случае это значит что интелектуальная собственность по этим разработкам никому не принадлежит.
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|5.28, Lex (??), 12:35, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в данном случае это значит что интелектуальная собственность по этим разработкам никому
> не принадлежит.
Т.е на нее ни у кого нет никаких прав, лицензий, договоров и проч ?
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|2.19, Аноним (-), 12:02, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Популизм популизмом, а экосистема таки взлетает. Привет мамонтам с проприетарными компилерами.
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|1.4, ryoken (ok), 11:21, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То ли я сильно дикий, то ли просто не попадалось новостей, чтоб в Канаде что-то этакое разрабатывали :).
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|2.10, швабодка (?), 11:28, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы брезгливы и невнимательны. Разрабатывать будет турок в Цюрихе. А канада предоставит ему грант и немножко денег на запчасти. Пакистанец из Монреаля - присмотрит, чтоб ничего из правительственных денег не пропало зря.
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|4.15, Lex (??), 11:46, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потратить $ 22 млн ( порядка полутора миллиардов рублей ) на абстрактные исследования коней в вакууме без внятного и гарантированного результата подарить другой стране - это для опенсорса очень даже норм
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|5.17, Леголас (ok), 11:51, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Первым проектом программы OpenHW Accelerate станет CORE-V VEC
РИСКи не кони и не в вакууме, а за результат не говорите, ведь не вы за него отвечаете, так?
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|6.30, Lex (??), 12:39, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Первым проектом программы OpenHW Accelerate станет CORE-V VEC
> РИСКи не кони и не в вакууме, а за результат не говорите,
> ведь не вы за него отвечаете, так?
> стимулирование исследований
> нацеленный на разработку архитектурных оптимизаций
А что это, если не абстрактные кони в вакууме ?
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|7.55, Аноним (53), 14:26, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как4 же местных трясёт от само факта возможности существования открытого проца.
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|5.22, Аноним (-), 12:06, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а чего, есть деньги - вот и тратят. А ты жуй свой эльбрус под нда, без нормальной поддержки в софте и пиляемый уже цать лет без результата. И, кстати, тебе насильно подарки никто не раздает.
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|4.45, пох. (?), 13:37, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Абсолютно нормально. Не пойму чем Lex недоволен - канадскую визу не дали, что-ли, или товарищмайор не подписали выездную?
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|2.25, Я (??), 12:14, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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канада сейчас активно вкладывается в проекты которые так или иначе ведут к устойчивому развитию.
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|1.9, Аноним (9), 11:26, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а кстати что-то давно не было про бюджеты по внедрению линукса вместо виндовса
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|2.12, швабодка (?), 11:29, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там мало, местным самим еле хватает. го в Цюрих, опенхв явно нажористей.
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|2.27, Я (??), 12:15, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так вроде внедряют и на этот раз вроде вполне успешно..
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|1.16, InuYasha (??), 11:51, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Открытое железо - это круто, здорово и офигенно. Последнее "открытое железо", что я держал в руках - магнитофон Sharp с полной электрической принципиальной схемой. )
>ускорения вычислений, связанных с машинным обучением.
меня одного уже достало это машинное обучение?
also, может, всё-таки займёмся обучением человечным? А то рынок уже захлёбывается смузями на Электронах и нодах.js.net.
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|2.21, Леголас (ok), 12:04, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А то рынок уже захлёбывается смузями на Электронах и нодах.js.net
что поделать, время такое: простые по идее приложения/сайты жрут как не в себя и производители железа на это, как ни странно, не жалуются -- "прогресс", мать его
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|3.46, Аноним84701 (ok), 13:44, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> А то рынок уже захлёбывается смузями на Электронах и нодах.js.net
> что поделать, время такое: простые по идее приложения/сайты жрут как не в
> себя и производители железа на это, как ни странно, не жалуются -- "прогресс", мать его
Кхе-кхе 😷
> Memory requirements of today's workstations typically jump subtantially -- from several to many megabytes -- whenever there's a new software release. When demand surpasses capacity, it's time to buy add-on memory.
...
> About 25 years ago, an interactive text editor could be designed with as little as 8,000 bytes of storage (Modern program editors request 100 times that much!). An operating system had to manage with 8,000 bytes, and a compiler had to fit inte 32 Kbytes, whereas theri modern descendants require megabytes.
> Has all this inflates software become any faster? On the contrary. Were it not for a tousand times faster hardware, modern software woul be utterly unusable.
https://cr.yp.to/bib/1995/wirth.pdf
A Plea for Lean Software
February 1995, pp. 64-68, vol. 28
N.Wirth
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|6.58, n00by (ok), 14:50, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> math is used to uphold capitalist, imperialist
И Байден — такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
...
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы!
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|1.32, Аноним (32), 12:47, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Интересно. А кто конечный бенефициар этого дела. Неужто ibm или intel стоит за спинами и ищет новые подходы?
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|2.48, Аноним (31), 13:49, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Корпорации, естественно.
Компании, использующие вычислительные платформы, по чуть-чуть скидываются, чтобы поставщики знали, что в любой момент клиентура может послать их лесом и заказать производство открытого хардваре на тех же фабриках, которые обслуживают их самих...
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|2.59, Аноним (53), 14:53, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Intel так подгорело от M1 (является RISC процессором) от Apple что они выпустили рекламу призывающую покупать PC с Intel (является СISC процессором).
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|2.52, Аноним (31), 13:59, 18/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не анархия, а типа дизрапт бизнеса производителей чипов и платформ. С целью сбить ценники и повысить сговорчивость.
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|1.56, Аноним (53), 14:30, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем они капают в сторону машинного обучение, лучше бы капали в сторону видеокарт.
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|1.57, Аноним (57), 14:32, 18/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Инициатива будет финансироваться при поддержке правительства Канады и корпоративных спонсоров с привлечением для проведения работы научных и образовательных учреждений.
Что, прям студентов пришлют? Чтобы практику проходили? Или в Канаде до сих пор студентов только на картошку возят?
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