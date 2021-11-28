Выпуск СУБД SQLite 3.37

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|5.14, Аноним (7), 10:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Golang зато можно. Тот же boltdb на столько идеален что ему даже больше не надо выпускать новые версии.
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|3.13, Аноним (7), 10:52, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чувак, если ты уже перешел в 9-ый класс это не значит что ты уже вырос. Вот подрастешь узнаешь что такое нормальные базы данных и как их надо использовать.
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|4.15, Прохожий (??), 11:02, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот я уже давно вырос, являюсь профессиональным DBA и программистом с 20-летним стажем. Использую в своей деятельности и многопользовательские СУБД, такие как Oracle, PostgreSQL, так и SQLite. Хочешь попробовать меня жизни поучить, малыш?
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|5.18, Аноним (7), 11:19, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если ты решил что мир крутится вокруг тебя и все хотят чему-то учить ты ошибся на тебя всем пофиг. Тебя в этом треде даже не обсуждали ты чо пришел?
Если ты 20 лет занимался ерундой это тебе не дает никакой форы. Кто-то пхп 20 лет занимается.
DBA — это означает что значит ты слишком тупой чтобы быть разработчиком.
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|6.20, Прохожий (??), 11:29, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты ещё и читать не умеешь, малыш. Почему я не удивлён. Написал же "DBA и разработчик".
Так что ты по делу сказать-то хотел, малыш? Или просто таблеток с утра не выпил, пришёл сюда пар выпустить?
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|6.22, Аноним (22), 11:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всем нужное ненужно подвезли. Ну пусть будет.
>Если ты решил что мир крутится вокруг тебя и все хотят чему-то учить ты ошибся на тебя всем пофиг. Тебя в этом треде даже не обсуждали ты чо пришел?
Тебя в этой новости тоже не обсуждали, но ты же нагадил?
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|4.21, DyadyushkaAU (ok), 11:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оу, да у нас тут гений от программирования объявился.
То-то один из спонсоров проекта корпорация Oracle не знала, что такое "нормальная база данных и как её надо использовать". :)))
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|1.9, Аноним (10), 10:30, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Браузер ведь использует сабж? Как сделать, чтобы когда место кончается, он не рассыпался и не удалял все настройки аддонов и вкладок? Я внезапно обнаружил, что временные файлы с меги (почему они не удаляются, кстати?) выжрали всё место в хомяке, и почти все программы умерли и потеряли все данные.
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|2.11, пох. (?), 10:34, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, вся беда именно в том что смузихлебы ниасилили сабж.
Браузеры нынче используют интуитивно приятные этим макакам смузи-форматы, необратимо портящиеся и не подлежащие восстановлению, от sqlite отказались почти полностью. Но ты с этим ничего сделать не можешь.
> Как сделать, чтобы когда место кончается, он не рассыпался и не удалял все настройки аддонов и вкладок?
попросить мамку укупить тебе компьютер пожырнее.
Я вот не знаю что ненужное надо сделать чтобы кончилось место не на сервере без присмотра десять лет, а на машинке где я работаю.
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|2.12, Аноним (12), 10:36, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почти все программы умерли и потеряли все данные
А что ещё ждать от недобазы?
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|3.16, Прохожий (??), 11:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит "недобаза" в твоём лексиконе? Видимо, на каждый чих ты Оракл привык разворачивать в кластерной конфигурации. Да? LOL!
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|5.24, Прохожий (??), 11:44, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты точно не читатель, малыш. И с памятью у тебя явные проблемы. Напомню. Чел выразил недовольство тем, что SQLite - это "недобаза". Вот мне и хотелось бы понять, какую бы он СУБД использовал бы в таком случае.
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|1.23, Аноним (-), 11:42, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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жаль что лицензия не GPLv2, в ядро не вставить. и язык запросов не раст, небезопасно.
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|1.25, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> требующим обязательного указания типа при объявлении столбцов и применяющим строгую проверку соответствия типов
Маятник пошёл в обратную сторону? Народ нахавался динамического преобразования чего угодно во что угодно и теперь разрабы везде будут внедрять строгую проверку типов?
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|2.29, Аноним (29), 14:17, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто SQLite изначально был очень плохо спроектирован, до этого "динамизма".
Но альтернативы, по-сути, нет для offline-first приложений.
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