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Выпуск СУБД SQLite 3.37

28.11.2021 09:29

Опубликован релиз SQLite 3.37, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка создания таблиц с признаком "STRICT", требующим обязательного указания типа при объявлении столбцов и применяющим строгую проверку соответствия типов добавляемых в столбцы данных. При выставлении данного флага SQLite станет выводить ошибку при невозможности привести указанные данные к типу столбца. Например, если столбец создан как "INTEGER", то передача строкового значения '123' приведёт к добавлению числа 123, но попытка указания 'xyz' завершится ошибкой.
  • В операции "ALTER TABLE ADD COLUMN" добавлена проверка условий существования строк при добавлении столбцов с проверками на базе выражения "CHECK" или с условиями "NOT NULL".
  • Реализовано выражение "PRAGMA table_list" для вывода информации о таблицах и представлениях.
  • В интерфейсе командной строки реализована команда ".connection", позволяющая одновременно поддерживать несколько соединений к БД.
  • Добавлен параметр "--safe", отключающий CLI-команды и SQL-выражения, которые позволяют совершать операции с файлами БД, отличающимися от указанной в командной строке БД.
  • В CLI проведена оптимизация производительности чтения SQL-выражений, разбиваемых на несколько строк.
  • Добавлены функции sqlite3_autovacuum_pages(), sqlite3_changes64() и sqlite3_total_changes64().
  • В планировщике запросов обеспечено игнорирование выражений "ORDER BY" в подзапросах и представлениях, если удаление данных выражений не изменяет семантику запроса.
  • Изменено расширение generate_series(START,END,STEP), первый параметр в котором ("START") переведён в разряд обязательных. Для возвращения старого поведения возможна пересборка с опцией "-DZERO_ARGUMENT_GENERATE_SERIES".
  • Сокращено потребление памяти для хранения схемы БД.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.36
  3. OpenNews: Выпуск rqlite 6.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite
  4. OpenNews: Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
  5. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  6. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56244-sqlite
Ключевые слова: sqlite, database
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:38, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это лучшая встройка в мире
     
     
  • 2.2, cmustdie.com (?), 09:57, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Жаль что не на расте
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:15, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль что не на хаскеле
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 10:32, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни на том ни на другом такого ПО никогда не будет, к счастью.
     
     
  • 5.14, Аноним (7), 10:56, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Golang зато можно. Тот же boltdb на столько идеален что ему даже  больше не надо выпускать новые версии.  
     
     
  • 6.26, Аноним (26), 12:16, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот этого не надо (с)
     
     
  • 7.28, Прохожий (??), 13:05, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо, Федя, надо! (c)
     
  • 5.27, Прохожий (??), 13:04, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы пришли к такому выводу? И почему это к счастью?
     
  • 2.4, E71 (?), 10:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    согласен, палочка-выручалочка
     

  • 1.5, pashev.me (?), 10:11, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Без питона, SQLite и gnuplot это было бы невозможно - /v19
     
  • 1.6, Аноним (7), 10:14, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всем нужное ненужно подвезли. Ну пусть будет.  
     
     
  • 2.8, Alex (??), 10:30, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто не вырос ещё.
     
     
  • 3.13, Аноним (7), 10:52, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чувак, если ты уже перешел в 9-ый класс это не значит что ты уже вырос. Вот подрастешь узнаешь что такое нормальные базы данных и как их надо использовать.  
     
     
  • 4.15, Прохожий (??), 11:02, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот я уже давно вырос, являюсь профессиональным DBA и программистом с 20-летним стажем. Использую в своей деятельности и многопользовательские СУБД, такие как Oracle, PostgreSQL, так и SQLite. Хочешь попробовать меня жизни поучить, малыш?
     
     
  • 5.18, Аноним (7), 11:19, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если ты решил что мир крутится вокруг тебя и все хотят чему-то учить ты ошибся на тебя всем пофиг. Тебя в этом треде даже не обсуждали ты чо пришел?

    Если ты 20 лет занимался ерундой  это тебе не дает никакой форы. Кто-то пхп 20 лет занимается.  

    DBA — это означает что значит ты слишком тупой чтобы быть разработчиком.

     
     
  • 6.20, Прохожий (??), 11:29, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты ещё и читать не умеешь, малыш. Почему я не удивлён. Написал же "DBA и разработчик".

    Так что ты по делу сказать-то хотел, малыш? Или просто таблеток с утра не выпил, пришёл сюда пар выпустить?

     
  • 6.22, Аноним (22), 11:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Всем нужное ненужно подвезли. Ну пусть будет.
    >Если ты решил что мир крутится вокруг тебя и все хотят чему-то учить ты ошибся на тебя всем пофиг. Тебя в этом треде даже не обсуждали ты чо пришел?

    Тебя в этой новости тоже не обсуждали, но ты же нагадил?

     
  • 4.21, DyadyushkaAU (ok), 11:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оу, да у нас тут гений от программирования объявился.

    То-то один из спонсоров проекта корпорация Oracle не знала, что такое "нормальная база данных и как её надо использовать". :)))

     

  • 1.9, Аноним (10), 10:30, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер ведь использует сабж? Как сделать, чтобы когда место кончается, он не рассыпался и не удалял все настройки аддонов и вкладок? Я внезапно обнаружил, что временные файлы с меги (почему они не удаляются, кстати?) выжрали всё место в хомяке, и почти все программы умерли и потеряли все данные.
     
     
  • 2.11, пох. (?), 10:34, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, вся беда именно в том что смузихлебы ниасилили сабж.
    Браузеры нынче используют интуитивно приятные этим макакам смузи-форматы, необратимо портящиеся и не подлежащие восстановлению, от sqlite отказались почти полностью. Но ты с этим ничего сделать не можешь.

    >  Как сделать, чтобы когда место кончается, он не рассыпался и не удалял все настройки аддонов и вкладок?

    попросить мамку укупить тебе компьютер пожырнее.
    Я вот не знаю что ненужное надо сделать чтобы кончилось место не на сервере без присмотра десять лет, а на машинке где я работаю.


     
  • 2.12, Аноним (12), 10:36, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почти все программы умерли и потеряли все данные

    А что ещё ждать от недобазы?

     
     
  • 3.16, Прохожий (??), 11:09, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит "недобаза" в твоём лексиконе? Видимо, на каждый чих ты Оракл привык разворачивать в кластерной конфигурации. Да? LOL!
     
     
  • 4.19, Аноним (7), 11:21, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверно к каждой микротулзе по скулю привязываешь. LOL!
     
     
  • 5.24, Прохожий (??), 11:44, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты точно не читатель, малыш. И с памятью у тебя явные проблемы. Напомню. Чел выразил недовольство тем, что SQLite - это "недобаза". Вот мне и хотелось бы понять, какую бы он СУБД использовал бы в таком случае.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:13, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дожились. А когда это в скулит альтер тейбл зовезти успели ?
     
  • 1.23, Аноним (-), 11:42, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жаль что лицензия не GPLv2, в ядро не вставить. и язык запросов не раст, небезопасно.
     
  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 12:05, 28/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > требующим обязательного указания типа при объявлении столбцов и применяющим строгую проверку соответствия типов

    Маятник пошёл в обратную сторону? Народ нахавался динамического преобразования чего угодно во что угодно и теперь разрабы везде будут внедрять строгую проверку типов?

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:17, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, просто SQLite изначально был очень плохо спроектирован, до этого "динамизма".

    Но альтернативы, по-сути, нет для offline-first приложений.

     

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