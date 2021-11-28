Выпуск СУБД SQLite 3.37

2.8 , Alex ( ?? ), 10:30, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто не вырос ещё.

3.13 , Аноним ( 7 ), 10:52, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Чувак, если ты уже перешел в 9-ый класс это не значит что ты уже вырос. Вот подрастешь узнаешь что такое нормальные базы данных и как их надо использовать.

4.15 , Прохожий ( ?? ), 11:02, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот я уже давно вырос, являюсь профессиональным DBA и программистом с 20-летним стажем. Использую в своей деятельности и многопользовательские СУБД, такие как Oracle, PostgreSQL, так и SQLite. Хочешь попробовать меня жизни поучить, малыш?

5.18 , Аноним ( 7 ), 11:19, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Если ты решил что мир крутится вокруг тебя и все хотят чему-то учить ты ошибся на тебя всем пофиг. Тебя в этом треде даже не обсуждали ты чо пришел? Если ты 20 лет занимался ерундой это тебе не дает никакой форы. Кто-то пхп 20 лет занимается. DBA — это означает что значит ты слишком тупой чтобы быть разработчиком.

6.20 , Прохожий ( ?? ), 11:29, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты ещё и читать не умеешь, малыш. Почему я не удивлён. Написал же "DBA и разработчик". Так что ты по делу сказать-то хотел, малыш? Или просто таблеток с утра не выпил, пришёл сюда пар выпустить?

6.22 , Аноним ( 22 ), 11:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Всем нужное ненужно подвезли. Ну пусть будет.

>Если ты решил что мир крутится вокруг тебя и все хотят чему-то учить ты ошибся на тебя всем пофиг. Тебя в этом треде даже не обсуждали ты чо пришел? Тебя в этой новости тоже не обсуждали, но ты же нагадил?

4.21 , DyadyushkaAU ( ok ), 11:39, 28/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оу, да у нас тут гений от программирования объявился. То-то один из спонсоров проекта корпорация Oracle не знала, что такое "нормальная база данных и как её надо использовать". :)))

