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Выпуск СУБД SQLite 3.36

19.06.2021 12:59

Опубликован релиз SQLite 3.36, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Вывод команды "EXPLAIN QUERY PLAN" сделан более простым для восприятия.
  • Обеспечена генерация ошибки при попытках доступа к идентификатору строки (rowid) в представлении (VIEW) или подзапросе. Для возвращения возможности доступа к rowid для представлений предусмотрена сборочная опцмия "-DSQLITE_ALLOW_ROWID_IN_VIEW"
  • Включены по умолчанию интерфейсы sqlite3_deserialize() и sqlite3_serialize(). Для отключения предусмотрена сборочная опция "-DSQLITE_OMIT_DESERIALIZE"
  • В VFS "memdb" разрешено совместное использование хранимой в памяти БД в разных соединениях к одному процессу, если имя БД начинается с "/".
  • Отменена появившаяся в прошлом выпуске оптимизация "EXISTS-to-IN", которая замедляла некоторые запросы.
  • Оптимизация объединения проверки констант адаптирована для работы с запросами без слияния (join).
  • В CLI включено расширение REGEXP.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД SQLite 3.35
  3. OpenNews: Выпуск rqlite 6.0, распределённой отказоустойчивой СУБД на основе SQLite
  4. OpenNews: Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
  5. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  6. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55354-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, Аноним (-), 13:10, 19/06/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, Аноним (3), 13:21, 19/06/2021 Скрыто модератором
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  • 4.7, Fracta1L (ok), 14:49, 19/06/2021 Скрыто модератором
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  • 3.5, acroobat (??), 14:03, 19/06/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.2, Аноним (2), 13:20, 19/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Обеспечена генерация ошибки при попытках доступа к идентификатору строки (rowid) в представлении (VIEW) или подзапросе. Для возвращения возможности доступа к rowid для представлений предусмотрена сборочная опцмия "-DSQLITE_ALLOW_ROWID_IN_VIEW"

    А почему?

     
     
  • 2.8, x3who (?), 15:04, 19/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перевод не очень удачный. У вьюх и поздапросов не может быть своих ROWIDов, поэтому обращаться к ним - плохая примета. Но, поскольку у корпорастов принято всё делать в трансанальном стиле, то для них оставили лазейку с опцией SQLITE_ALLOW_ROWID_IN_VIEW при включении которой они будут получать значение -1 (кажется).
     

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