Выпуск СУБД SQLite 3.36

Опубликован релиз SQLite 3.36, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg. Основные изменения: Вывод команды "EXPLAIN QUERY PLAN" сделан более простым для восприятия.

Обеспечена генерация ошибки при попытках доступа к идентификатору строки (rowid) в представлении (VIEW) или подзапросе. Для возвращения возможности доступа к rowid для представлений предусмотрена сборочная опцмия "-DSQLITE_ALLOW_ROWID_IN_VIEW"

Включены по умолчанию интерфейсы sqlite3_deserialize() и sqlite3_serialize(). Для отключения предусмотрена сборочная опция "-DSQLITE_OMIT_DESERIALIZE"

В VFS "memdb" разрешено совместное использование хранимой в памяти БД в разных соединениях к одному процессу, если имя БД начинается с "/".

Отменена появившаяся в прошлом выпуске оптимизация "EXISTS-to-IN", которая замедляла некоторые запросы.

Оптимизация объединения проверки констант адаптирована для работы с запросами без слияния (join).

В CLI включено расширение REGEXP.



