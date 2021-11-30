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Критическая уязвимость в 150 моделях принтеров HP LaserJet и PageWide

30.11.2021 21:05

Исследователи безопасности из компании F-Secure выявили критическую уязвимость (CVE-2021-39238), затрагивающую более различных 150 моделей принтеров и МФУ HP серии LaserJet, LaserJet Managed, PageWide и PageWide Managed. Уязвимость позволяет через отправку на печать специально оформленного PDF-документа вызвать переполнение буфера в обработчике шрифтов и добиться выполнения своего кода на уровне прошивки. Проблема проявляется с 2013 года и устранена в обновлениях прошивки, опубликованных 1 ноября (производитель был уведомлен о проблеме в апреле).

Атака может быть совершена как на локально подключённые принтеры, так и на сетевые системы печати. Например, атакующий может воспользоваться методами социального инжиниринга и вынудить пользователя распечатать вредоносный файл, атаковать принтер через уже взломанную систему пользователя или применить технику подобную "DNS rebinding", позволяющую при открытии пользователем определённой страницы в браузере отправить HTTP-запрос на сетевой порт принтера (9100/TCP, JetDirect), недоступный для прямого обращения через интернет.

После успешной эксплуатации уязвимости скомпрометированный принтер может использоваться в качестве плацдарма для совершения атаки на локальную сеть, для сниффинга трафика или для оставления скрытой точки присутствия атакующих в локальной сети. Уязвимость также пригодна для построения ботнетов или создания сетевых червей, сканирующих другие уязвимые системы и пытающихся поразить их. Для снижения вреда от компрометации принтеров рекомендуется помещать сетевые принтеры в отдельный VLAN, ограничить межсетевым экраном установку исходящих сетевых соединений от принтеров и использовать отдельный промежуточный сервер печати вместо прямого обращения к принтеру с рабочих станций.

Исследователями также выявлена ещё одна уязвимость (CVE-2021-39237) в принтерах HP, дающая возможность получить полный доступ к устройству. В отличие от первой уязвимости проблеме присвоен умеренный уровень опасности, так как для атаки требуется физический доступ к принтеру (нужно примерно на 5 минут подключиться к UART-порту).



  1. Главная ссылка к новости (https://labs.f-secure.com/publ...)
  2. OpenNews: Офисная техника может стать причиной утечки информации
  3. OpenNews: Серия уязвимостей, позволяющих получить контроль над IP-камерами производства Foscam
  4. OpenNews: Методы борьбы с уязвимостями в современных принтерах могут привести к появлению новой угрозы
  5. OpenNews: В прошивке сетевых принтеров Samsung и Dell найден бэкдор
  6. OpenNews: Эксперимент по удалённому запуску кода на принтере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56256-hp
Ключевые слова: hp, print
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:39, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > HTTP-запрос на сетевой порт

    Ну да, ну да. http головного мозга

     
     
  • 2.3, пох. (?), 21:54, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это у авторов или пересказчиков статьи. На 9100 нет никакого http. Там напрямую обрабатывается pdf или ps. Самим принтером, без промежуточных инстанций.

    Понятно что в нормальной сети этот порт перекрыт, и никто напрямую в принтер psы не пихает. А в ненормальных ребята развлекались распечаткой прона прямо в кабинетах генитальных директоров еще в 90е. Майнить они тогда не догадывались.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:11, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > На 9100 нет никакого http

    Как бы тебе сказать, чтобы у тебя розовые очки не лопнули... Модели 2800w, ew2400, 380x, wp110... В рамках технологии JetDirect могут быть разнообразные протоколы.

     
  • 2.19, Он им (?), 00:04, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хана принтерам! Начнут печатать порнуху.
     

  • 1.5, Анонимкарастуимка (?), 22:32, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    писать на русте (зачёркнуто, выпускать обновление) мы конечно же не будем!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:38, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У тебя ^W сломался чтоли
     
  • 2.12, Аноним (1), 23:24, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > писать на русте мы конечно же не будем!

    Конечно. Клиентов ведь потерять не хотят. А руст как известно знак антикаества. Растоос тому докаательство.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 00:14, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В то время, как сишка свои каеством знаменита.
     
     
  • 4.24, Аноним (1), 00:19, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так. Огромное количество замечательно и каественного софта известного на весь мир. Зарекомендовавшего себя в качестве надёжного решения. Покрывает все сферы и направленя. Приветвует в прямом смысле везде.
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:49, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст головного мозга
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:00, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будем, а то принтеры заржавеют. Так хоть с дырами, но печатают.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:41, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так вот почему в Винде последним обновлением убили печать по сети.
     
     
  • 2.15, lleeree_ (ok), 23:32, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так вот почему в Винде последним обновлением убили печать по сети.

    Началось вроде как в сентябре. Каждую пятницу МС выкатывает обновления безопасности на десятку и каждый понедельник ломается печать на расшаренных принтерах. Например на недопринтере HP1020. С нормальными сетевыми принтерами все пока нормально.

     
  • 2.17, Аноним (1), 23:54, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так вот почему в Винде последним обновлением убили печать по сети.

    Нет, не по этому. А потому что там макаки с гранатой.

     

  • 1.8, Михрютка (ok), 22:43, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    считаю, что это наглый поклеп и провокация.

    я лично зашел на сайт к хьюлетам, там про менеджед решения вон чо пишут:

    HP Enterprise printers repair themselves from attacks in real time, with built-in security to help keep your network safe. Automatically monitor threats, detect intrusions, and validate operating software with security offered only by HP.

    так что не надо заливать тут про уязвимости.

    надеюсь, что в будущем они не только будут детектить интрузии, но и лично задерживать интрудеров, [s]а также бить их ногами[/s]

     
     
  • 2.11, Онаним (?), 23:22, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насчёт перечисленных мер к интрудерам, но зажевать точно смогут.
     
  • 2.20, Он им (?), 00:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На попеннете троллинга нет.
     
  • 2.22, Аноним (21), 00:16, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > HP Enterprise printers repair themselves from attacks in real time, with built-in security to help keep your network safe. Automatically monitor threats, detect intrusions, and validate operating software with security offered only by HP.

    Не вижу про автоматическое применение санкций против недемократических наций.
    Неужели HP против демократии?

     

  • 1.9, Неаноним (?), 23:06, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделал распечатку - купи новый принтер. Денег шоли нет?
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:21, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимость позволяет через отправку на печать специально оформленного PDF-документа вызвать переполнение буфера в обработчике шрифтов и добиться выполнения своего кода на уровне прошивки

    Ай-яй-яй-яй-яй! А товарищ майёр из АНБ ничего-то и не знает!..

     
     
  • 2.13, Аноним (10), 23:25, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проявляется с 2013 года и устранена в обновлениях прошивки, опубликованных 1 ноября

    Неужели не оставили больше ни одного бэкдора для тов. Майёра?!
    Ведь можно же было другой бэкдор сделать, ну как же так!11..

     
     
  • 3.14, Аноним (-), 23:30, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тов. Майор, отправляйтесь спать или на работу, пожалуйста. И пишите своё звание правильно.
     
     
  • 4.23, Аноним (21), 00:18, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты разговариваешь с демократик мастером, рашен слейв!
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 01:53, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Россия — родина принтеров!
     

  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 23:59, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использовать отдельный промежуточный сервер печати вместо прямого обращения к принтеру с рабочих станций

    Приехали.

     
     
  • 2.28, анонимуслинус (?), 01:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ведь поддержка принтеров в лине лучшая именно у них)) эх беда бедой. вопрос а эта дыра как повлияет на всех. как минимум принтер находится внутри локалки , закрытой от внешней сети.( в норм фирмах) и много ли данных такой фичей можно спереть? ну просто такое усечется админом как бы быстро. будет много коротких соединений и передачи. как бы дыра из разряда физического доступа к компу.))
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:43, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    HP - huli plakat'
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 01:03, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Роутеры D-Link круче! (admin : admin)
     
     
  • 3.29, анонимуслинус (?), 01:10, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иногда : Admin : admin)) в некоторых поле пароля вообще пустое( тож видел).
     
  • 3.32, Аноним (32), 01:50, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут роутеры D-Link к принтерам HP. Не умеешь темы новости придерживаться? И дефолтовые пароли на всех остальных роутерах тоже есть.
     

  • 1.30, Аноним (-), 01:32, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    айти напоминает сцену:
    - К унитазу не подходить! ...? - Засосёт!
     
  • 1.31, компилятор (?), 01:34, 01/12/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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