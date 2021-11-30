Критическая уязвимость в 150 моделях принтеров HP LaserJet и PageWide

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|2.3, пох. (?), 21:54, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это у авторов или пересказчиков статьи. На 9100 нет никакого http. Там напрямую обрабатывается pdf или ps. Самим принтером, без промежуточных инстанций.
Понятно что в нормальной сети этот порт перекрыт, и никто напрямую в принтер psы не пихает. А в ненормальных ребята развлекались распечаткой прона прямо в кабинетах генитальных директоров еще в 90е. Майнить они тогда не догадывались.
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|3.4, Аноним (4), 22:11, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На 9100 нет никакого http
Как бы тебе сказать, чтобы у тебя розовые очки не лопнули... Модели 2800w, ew2400, 380x, wp110... В рамках технологии JetDirect могут быть разнообразные протоколы.
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|2.12, Аноним (1), 23:24, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> писать на русте мы конечно же не будем!
Конечно. Клиентов ведь потерять не хотят. А руст как известно знак антикаества. Растоос тому докаательство.
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|4.24, Аноним (1), 00:19, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно так. Огромное количество замечательно и каественного софта известного на весь мир. Зарекомендовавшего себя в качестве надёжного решения. Покрывает все сферы и направленя. Приветвует в прямом смысле везде.
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|2.26, Аноним (26), 01:00, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не будем, а то принтеры заржавеют. Так хоть с дырами, но печатают.
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|2.15, lleeree_ (ok), 23:32, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так вот почему в Винде последним обновлением убили печать по сети.
Началось вроде как в сентябре. Каждую пятницу МС выкатывает обновления безопасности на десятку и каждый понедельник ломается печать на расшаренных принтерах. Например на недопринтере HP1020. С нормальными сетевыми принтерами все пока нормально.
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|2.17, Аноним (1), 23:54, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так вот почему в Винде последним обновлением убили печать по сети.
Нет, не по этому. А потому что там макаки с гранатой.
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|1.8, Михрютка (ok), 22:43, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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считаю, что это наглый поклеп и провокация.
я лично зашел на сайт к хьюлетам, там про менеджед решения вон чо пишут:
HP Enterprise printers repair themselves from attacks in real time, with built-in security to help keep your network safe. Automatically monitor threats, detect intrusions, and validate operating software with security offered only by HP.
так что не надо заливать тут про уязвимости.
надеюсь, что в будущем они не только будут детектить интрузии, но и лично задерживать интрудеров, [s]а также бить их ногами[/s]
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|2.11, Онаним (?), 23:22, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю насчёт перечисленных мер к интрудерам, но зажевать точно смогут.
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|2.22, Аноним (21), 00:16, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> HP Enterprise printers repair themselves from attacks in real time, with built-in security to help keep your network safe. Automatically monitor threats, detect intrusions, and validate operating software with security offered only by HP.
Не вижу про автоматическое применение санкций против недемократических наций.
Неужели HP против демократии?
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|1.10, Аноним (10), 23:21, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Уязвимость позволяет через отправку на печать специально оформленного PDF-документа вызвать переполнение буфера в обработчике шрифтов и добиться выполнения своего кода на уровне прошивки
Ай-яй-яй-яй-яй! А товарищ майёр из АНБ ничего-то и не знает!..
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|2.13, Аноним (10), 23:25, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проявляется с 2013 года и устранена в обновлениях прошивки, опубликованных 1 ноября
Неужели не оставили больше ни одного бэкдора для тов. Майёра?!
Ведь можно же было другой бэкдор сделать, ну как же так!11..
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|3.14, Аноним (-), 23:30, 30/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тов. Майор, отправляйтесь спать или на работу, пожалуйста. И пишите своё звание правильно.
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|1.18, YetAnotherOnanym (ok), 23:59, 30/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использовать отдельный промежуточный сервер печати вместо прямого обращения к принтеру с рабочих станций
Приехали.
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|2.28, анонимуслинус (?), 01:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ведь поддержка принтеров в лине лучшая именно у них)) эх беда бедой. вопрос а эта дыра как повлияет на всех. как минимум принтер находится внутри локалки , закрытой от внешней сети.( в норм фирмах) и много ли данных такой фичей можно спереть? ну просто такое усечется админом как бы быстро. будет много коротких соединений и передачи. как бы дыра из разряда физического доступа к компу.))
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|3.32, Аноним (32), 01:50, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут роутеры D-Link к принтерам HP. Не умеешь темы новости придерживаться? И дефолтовые пароли на всех остальных роутерах тоже есть.
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