Критическая уязвимость в 150 моделях принтеров HP LaserJet и PageWide

считаю, что это наглый поклеп и провокация. я лично зашел на сайт к хьюлетам, там про менеджед решения вон чо пишут: HP Enterprise printers repair themselves from attacks in real time, with built-in security to help keep your network safe. Automatically monitor threats, detect intrusions, and validate operating software with security offered only by HP. так что не надо заливать тут про уязвимости. надеюсь, что в будущем они не только будут детектить интрузии, но и лично задерживать интрудеров, [s]а также бить их ногами[/s]