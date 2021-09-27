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Firefox-дополнение Safepal Wallet осуществляло кражу криптовалют

27.09.2021 21:59

В каталоге дополнений к Firefox (AMO) выявлено вредоносное дополнение Safepal Wallet, которое выдавало себя за официальное дополнение для криптокошелька Safepal, но на деле осуществляло кражу имеющихся у пользователя средств после введения данных учётной записи. Оформление и описание были стилизованы под мобильное приложение Safepal.

Дополнение было размещено в каталоге 7 месяцев назад, но насчитывало всего 95 пользователей. Используемые в каталоге AMO проверки не выявили вредоносной активности и администраторы каталога узнали о проблеме только после того, как у один из пользователей дополнения заявил о мошенническом переводе с его счёта 4000 долларов. Примечательно, что в комментариях на странице дополнения три месяца и месяц назад другими жертвами были опубликованы сообщения с предупреждениями, что программа ворует средства.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bleepingcomputer.c...)
  2. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox обнаружен вредоносный код
  3. OpenNews: Волна вредоносных дополнений в каталоге Firefox, прикрывающихся Adobe Flash
  4. OpenNews: Продукты Avast и AVG удалены из каталога дополнений к Firefox из-за отправки персональных данных
  5. OpenNews: За последние две недели компания Mozilla заблокировала 197 дополнений к Firefox
  6. OpenNews: Mozilla приостановила работу сервиса Firefox Send из-за вредоносной активности
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55878-addon
Ключевые слова: addon, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:23, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот так вот
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:29, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Написано safepal, значит безопасно, инфа сотка
     
  • 1.4, пох. (?), 22:32, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    зато оно с цифровой подписью! Бебебебзопастно!

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:34, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот поэтому все серьёзные канторы запрещают самовольно ставить эти дополнения.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 01:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я настолько серьёзный, что сам себе запретил их ставить. Запилил белый список и доволен. Захочешь что-то накатить, а нельзя. Посидишь, подумаешь и поймёшь, что не больно-то и надо.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:37, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Какой браузырь, такие и дополнения.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:40, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для хромого наверняка тоже есть.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 23:51, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Хромой сам майнит, без плагинов. Недавно же новость обсуждали!)
     
  • 3.38, Аноним (38), 03:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый майнерский браузер brave, хорошо что его создателя вовремя выкинули из Мозиллы, а то бы он эти идеи в Firefox пропихнул.
     
  • 2.12, flexagoon (ok), 22:40, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Будто в хроме и ему подобных таких историй не было ни разу
     
     
  • 3.14, Qwerty (??), 22:43, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Лол, нет.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 23:31, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лол, да.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52740
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49236

    p.s.:
    Ровно 1 минута поиска на Опеннете.

     

  • 1.10, Anon2 (?), 22:39, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Через три месяца Зоркий Глаз заметил
     
  • 1.16, Аноним (27), 22:52, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не, ну это лучше, чем когда в хромом бравзири с тебя майнят.
    Ну а если не пользуешь холодные кошельки то, как в наше время говорили, ССЗБ.
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:54, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В любом каталоге, в котором приложения непосредственно публикуются разработчикаими, будет полно вредоносных программ.  Доверять можно только репозиториям, в которых пакеты собираются из исходников мейнтейнерами дистрибутива.
     
     
  • 2.18, Аноним (27), 22:57, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там когда-то даже в репы опенка строяны пропихивали.
     
     
  • 3.24, Аноним (17), 23:40, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Риск есть всегда, но он существенно разный.
     
     
  • 4.25, Аноним (27), 23:49, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да. Но если хочешь 90% тогда токвма ручками собирать и анализатором перед этим погонять. Понятно, что код скажем бравзира сам не проанализируешь, потому 100% гарантии быть не может.
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:04, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не зря в Яндекс браузере есть уникальная функция отключающая все дополнения на банковских сайтах (можно добавить свои)
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:22, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При чём тут банковские сайты? Это обычный горячий кошелёк (точнее закос под него) коих десятки, вся интеграция таких кошельков с внешним миром сводится максимум к авторизации на какой-нибудь аффилированной бирже или майнинг-пулле.
     
     
  • 3.26, Аноним (27), 23:50, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это разговор!
     
  • 3.28, Аноним (27), 23:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне иногда кажется, что 95% кричащих о "фантиках" их даже в глаза не видели.
     
  • 3.31, Аноним (20), 00:49, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если человек войдёт в аккаунт на официальном сайте, то вредоносное расширение не сможет украсть пароль. Видимо тут без расширения сайт не заработает
     
  • 2.36, aname (?), 01:25, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СММ-щики яндекса, попытка хорошая, но вы промахнулись
     

  • 1.22, timur.davletshin (ok), 23:27, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё стоит вспомнить ситуацию с Ublock Origin, который уже больше недели нельзя обновить из-за... отсутствия ресурсов для аудита (ответ Caitlin из обсуждения в Matrix) 😄
     
  • 1.29, Аноним (29), 00:38, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошее расширение - наказывает за глупость .
     
     
  • 2.30, Аноним (27), 00:46, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позвольте чтарперц мудростью из жизни поделиться:
    Скупой платит дважды. Тупой трижды. Сэд бат труъ.
     

  • 1.32, InuYasha (??), 00:53, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не крадёт, не майнит и не подменяет только бумага...
     
     
  • 2.33, Аноним (27), 00:58, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже вариант. Тоже работает! Еще лучше в ячейку положенная.
     

  • 1.34, Аноним (34), 01:01, 28/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где дежурная шутка про Rust?
     
     
  • 2.35, Аноним (27), 01:03, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да надоело на сегодня уже)
     

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