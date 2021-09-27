Firefox-дополнение Safepal Wallet осуществляло кражу криптовалют

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|1.6, Аноним (6), 22:34, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот поэтому все серьёзные канторы запрещают самовольно ставить эти дополнения.
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|2.37, Аноним (37), 01:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я настолько серьёзный, что сам себе запретил их ставить. Запилил белый список и доволен. Захочешь что-то накатить, а нельзя. Посидишь, подумаешь и поймёшь, что не больно-то и надо.
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|3.27, Аноним (27), 23:51, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не. Хромой сам майнит, без плагинов. Недавно же новость обсуждали!)
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|3.38, Аноним (38), 03:52, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый майнерский браузер brave, хорошо что его создателя вовремя выкинули из Мозиллы, а то бы он эти идеи в Firefox пропихнул.
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|1.16, Аноним (27), 22:52, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не, ну это лучше, чем когда в хромом бравзири с тебя майнят.
Ну а если не пользуешь холодные кошельки то, как в наше время говорили, ССЗБ.
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|1.17, Аноним (17), 22:54, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В любом каталоге, в котором приложения непосредственно публикуются разработчикаими, будет полно вредоносных программ. Доверять можно только репозиториям, в которых пакеты собираются из исходников мейнтейнерами дистрибутива.
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|4.25, Аноним (27), 23:49, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это да. Но если хочешь 90% тогда токвма ручками собирать и анализатором перед этим погонять. Понятно, что код скажем бравзира сам не проанализируешь, потому 100% гарантии быть не может.
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|1.20, Аноним (20), 23:04, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не зря в Яндекс браузере есть уникальная функция отключающая все дополнения на банковских сайтах (можно добавить свои)
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|2.21, Аноним (21), 23:22, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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При чём тут банковские сайты? Это обычный горячий кошелёк (точнее закос под него) коих десятки, вся интеграция таких кошельков с внешним миром сводится максимум к авторизации на какой-нибудь аффилированной бирже или майнинг-пулле.
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|3.28, Аноним (27), 23:53, 27/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне иногда кажется, что 95% кричащих о "фантиках" их даже в глаза не видели.
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|3.31, Аноним (20), 00:49, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если человек войдёт в аккаунт на официальном сайте, то вредоносное расширение не сможет украсть пароль. Видимо тут без расширения сайт не заработает
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|1.22, timur.davletshin (ok), 23:27, 27/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё стоит вспомнить ситуацию с Ublock Origin, который уже больше недели нельзя обновить из-за... отсутствия ресурсов для аудита (ответ Caitlin из обсуждения в Matrix) 😄
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|2.30, Аноним (27), 00:46, 28/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позвольте чтарперц мудростью из жизни поделиться:
Скупой платит дважды. Тупой трижды. Сэд бат труъ.
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