Firefox-дополнение Safepal Wallet осуществляло кражу криптовалют

В каталоге дополнений к Firefox (AMO) выявлено вредоносное дополнение Safepal Wallet, которое выдавало себя за официальное дополнение для криптокошелька Safepal, но на деле осуществляло кражу имеющихся у пользователя средств после введения данных учётной записи. Оформление и описание были стилизованы под мобильное приложение Safepal.

Дополнение было размещено в каталоге 7 месяцев назад, но насчитывало всего 95 пользователей. Используемые в каталоге AMO проверки не выявили вредоносной активности и администраторы каталога узнали о проблеме только после того, как у один из пользователей дополнения заявил о мошенническом переводе с его счёта 4000 долларов. Примечательно, что в комментариях на странице дополнения три месяца и месяц назад другими жертвами были опубликованы сообщения с предупреждениями, что программа ворует средства.



