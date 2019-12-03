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Продукты Avast и AVG удалены из каталога дополнений к Firefox из-за отправки персональных данных

03.12.2019 21:38

Компания Mozilla удалила из каталога addons.mozilla.org (AMO) четыре дополнения компании Avast - Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice и AVG SafePrice. Дополнения удалены из-за организации утечки персональных данных пользователей. Google пока никак не отреагировал на инцидент и дополнения остаются в каталоге Chrome App Store.

В коде дополнений выявлены вставки для выгрузки на сайт uib.ff.avast.com профилей пользователей и детальных сведений об истории открытия страниц. Во вне передавалось значительно больше данных, чем необходимо для реализации заявленной функциональности дополнений для проверки безопасности (предупреждение об открытии вредоносных сайтов) и предоставления помощи при совершении online-покупок (сравнение цен, предоставление купонов и т.п.).

Например, отправлялись данные об открываемых URL (с параметрами запроса), операционной системе, идентификаторе пользователя, локали, способе попадания на страницу, referer и т.п. Интересно, что на сайте принадлежащей Avast компании Jumpshot явно заявлено о продаже данных об активности пользователей, пригодных для анализа их предпочтений при поиске и выборе тех или иных продуктов.

  1. Главная ссылка к новости (https://palant.de/2019/12/03/m...)
  2. OpenNews: Волна вредоносных дополнений в каталоге Firefox, прикрывающихся Adobe Flash
  3. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
  4. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
  5. OpenNews: В Firefox-дополнении Web Security выявлена отправка информации о посещениях
  6. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: mozilla, malware, spy, avast
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:47, 03/12/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    концепция антивирусов снова себя дискредитировала.

    Антивирус - это когда вместо того, чтобы закрыть железную дверь и не впускать гопников в свою квартиру, ты оставляешь дверь нараспашку, но под подушкой на всякий случай хранишь платную рогатку "Антигопник-3000".

     
     
  • 3, Аноним (3), 21:50, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю сравнение с рогаткой слишком безобидно. Ведь подобные коммерческие антивирусы приносят больше вреда и неприятностей тем, кто их использует, а не атакующим. Ну и статья лишнее тому подтверждение, по крайней мере, подтверждение имиджа контор-владельцев подобного софта
     
  • 4, neAnonim (?), 21:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антивирус - это заплатить одному из этих гопников за защиту.
     

  • 2, Аноним (2), 21:49, 03/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Чистой воды показуха.

    Не показуха была когда была предмодерация на AMO, и это разраб должен был доказать, что дополнение не вредоносное. При этом не было lockina через подпись и ситуация всех пользователей устраивала - мозилла не злоуполтребляла, а если бы и злоупотребляла - на ней свет клином не сошёлся.

    Сейчас наоборот - могилла имеет возможность злоупотребить, злоупотребляет, дополнения кастрировала, но при этом безопасность дополнений в каталоге обеспечить не хочет.

     
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