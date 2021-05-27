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Опубликована СУБД immudb 1.0, обеспечивающая защиту от искажения данных

27.05.2021 15:20

Представлен значительный выпуск СУБД immudb 1.0, гарантирующей неизменность и сохранение всех когда-либо добавленных данных, а также предоставляющей защиту от внесения изменений задним числом и дающей возможность криптографического доказательства владения данными. Изначально проект развивался как специализированное NoSQL-хранилище, манипулирующее данными в формате ключ/значение, но начиная с выпуска 1.0 immudb позиционируется как полноценная СУБД с поддержкой SQL. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Информация в immudb хранится с использование блокчейн-подобной структуры, гарантирующей целостность всей цепочки имеющихся записей и не позволяющей изменить уже сохранённые данные или подменить/вставить запись в историю транзакций. Хранилище поддерживает только добавление новых данных, без возможности удаления или изменения уже добавленной информации. Попытка изменения записей в СУБД лишь приводит к сохранению новой версии записи, старые данные не теряются и остаются доступны в истории изменений.

При этом в отличие от типовых решений на базе блокчейна, immudb позволяет добиться производительности на уровне миллионов транзакций в секунду и может применяться для запуска легковесных сервисов или для встраивания своей функциональности в приложения в форме библиотеки.

Высокая производительность достигается благодаря применению дерева LSM (Log-structured merge-tree) c логом значений, обеспечивающего быстрый доступ к записям при высокой интенсивности добавления данных. Для поддержания целостности хранилища дополнительно задействована древовидная структура "дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы благодаря совместному (древовидному) хешированию. Имея конечный хеш, пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД (корневой проверочный хеш нового состояния базы вычисляется с учётом прошлого состояния).

Клиентам и аудиторам предоставляется криптографическое доказательство владения и целостности данных. Применение криптографии по открытым ключам не требует от клиента доверия к серверу, а подключение каждого нового клиента к СУБД увеличивает общей уровень доверия ко всему хранилищу. Открытые ключи и списки отзыва ключей хранятся в БД, а при проведении операций с шифрованием могут использоваться анклавы Intel SGX.

Из функциональных возможностей СУБД упоминается поддержка SQL, режим хранения ключ/значение, индексы, сегментирование БД (sharding), создание снапшотов состояния данных, транзакции ACID с поддержкой изоляцией снапшотов (SSI), высокая производительность чтения и записи, оптимизации для эффективной работы на SSD-накопителях, поддержка работы в форме сервера и встраиваемой библиотеки, поддержка REST API и наличие web-интерфейса для управления. Из типичных областей применения, в которых востребованы СУБД, подобные immudb, отмечаются ведение транзакций с кредитными картами, хранение открытых ключей, цифровых сертификатов, контрольных сумм и логов, создание дублирующего хранилища для важных полей в традиционных СУБД. Клиентские библиотеки для работы с immudb подготовлены для Go, Java, .NET, Python и Node.js.

Ключевые улучшения в выпуске immudb 1.0:

  • Поддержка SQL с возможностью защиты строк от скрытой модификации.
  • Режим TimeTravel, дающий возможность переключить состояние БД на определённый момент в прошлом. В том числе время среза данных можно устанавливать на уровне отдельных подзапросов, что упрощает анализ изменений и проведение сравнения данных.
  • Поддержка клиентского протокола PostgreSQL, позволяющего использовать с immudb существующие приложения и библиотеки, рассчитанные на работу с PostgreSQL. В том числе помимо родных клиентских библиотек можно применять типовые клиентские библиотеки Ruby, C, JDBC, PHP и Perl.
  • Web Console для интерактивной навигации по данным и администрирования СУБД. Через web-интерфейс можно отправлять запросы, создавать пользователей и управлять данными. Дополнительно доступна обучающая среда Playground.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.codenotary.com/blo...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55219-immudb
Ключевые слова: immudb, database
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  • 1.1, Аноним (1), 15:55, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    СУБД и искажение данных - оксюморон, имхо.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 16:08, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и защита от*
     
     
  • 3.5, OnTheEdge (??), 16:18, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сглаза?
     
  • 2.3, Bx (ok), 16:08, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так прикольно же, повреждаем первую запись и вуаля - цепочка доверия прервана. Никакого злого умысла, что вы!
    Очередное мы написали, патамучта учили Go, B-tree и нам было нужно показать преподу/идиоту-заказчику/начальнику-самодуру какие мы офигенные.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:17, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что? Вы же будете знать, что данные повреждены и доверять им уже нельзя. В отличие от изменения обычных БД, где вы изменения записи не заметите.
     
  • 3.6, имятакое (?), 16:35, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ля ты крутой. даже не почитав о проекте уже прям диагнозы всем выписал ). выходит зря чуваки 3+ млн раз качали докер образ.
     
  • 2.8, имятакое (?), 16:38, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это прикольно, да, взять два слова из разных контекстов и замесить это в псевдоумное заключение )
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:36, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    > Информация в immudb хранится с использование блокчейн-подобной структуры, гарантирующей целостность всей цепочки имеющихся записей и не позволяющей изменить уже сохранённые данные или подменить/вставить запись в историю транзакций.

    Интересно, а в новостях про Git так пишут? Там ведь тоже "блокчейн-подобная" структура, где каждый коммит содержит хэш родительских коммитов.

     
     
  • 2.9, Bx (ok), 16:45, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Информация в immudb хранится с использование блокчейн-подобной структуры, гарантирующей целостность всей цепочки имеющихся записей и не позволяющей изменить уже сохранённые данные или подменить/вставить запись в историю транзакций.
    > Интересно, а в новостях про Git так пишут? Там ведь тоже "блокчейн-подобная"
    > структура, где каждый коммит содержит хэш родительских коммитов.

    Git - это про работать, там и так все всё знают, кому надо. А тут считают количество скачиваний докер образов.

     

  • 1.10, rshadow (ok), 16:57, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Прикольная тема. В больших конторах может прижиться. В маленьких просто не поймут зачем все это.
     
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