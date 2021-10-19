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Техника определения PIN-кода по видеозаписи закрытого рукой ввода в банкомате

19.10.2021 18:16

Группа исследователей из Падуанского (Италия) и Делфтского (Нидерланды) университетов опубликовала метод использования машинного обучения для воссоздания введённого PIN-кода по видеозаписи прикрытой рукой области ввода в банкомате. При вводе PIN-кода из 4 цифр вероятность предсказания правильного кода оценена в 41%, учитывая возможность совершения трёх попыток до блокировки. Для PIN-кодов из 5 цифр вероятность предсказания составила 30%. Отдельно был проведён эксперимент, в ходе которого 78 добровольцев попытались предсказать PIN-код по аналогичным записанным видео. В этом случае вероятность успешного предсказания составила 7.92% при наличии трёх попыток.

При прикрытии цифровой панели банкомата ладонью, часть кисти руки, которой осуществляется ввод, остаётся незакрытой, чего достаточно для прогнозирования нажатий по изменению положения кисти и смещению не полностью прикрытых пальцев. При анализе ввода каждой цифры система исключает клавиши, которые не могут быть нажаты с учётом положения прикрывающей руки, а также рассчитывает наиболее вероятные варианты нажатий на основании положения нажимающей руки, относительно расположения клавиш. Для повышения вероятности определения ввода дополнительно может быть осуществлена запись звука нажатий, который немного отличается для каждой клавиши.

В эксперименте использовалась система машинного обучения, основанная на применении свёрточной нейронной сети (CNN) и рекуррентной нейронной сети на базе архитектуры LSTM (Long Short Term Memory). Сеть CNN отвечала за извлечение пространственных данных для каждого кадра, а сеть LSTM использовала эти данные для извлечения меняющихся во времени шаблонов. Модель была обучена на видеозаписях ввода PIN-кода 58 разными людьми с использованием выбранных участниками методов прикрытия ввода (каждый участник вводил 100 разных кодов, т.е. для обучения использовалось 5800 примеров ввода). В ходе проведения обучения было выявлено, что большинство пользователей применяют один из трёх основных способов прикрытия ввода.

Для тренировки модели машинного обучения был задействован сервер на базе процессора Xeon E5-2670 с 128 GB ОЗУ и тремя картами Tesla K20m с 5GB памяти в каждой. Программная часть написана на языке Python с использованием библиотеки Keras и платформы Tensorflow. Так как панели ввода в банкоматах отличаются, а результат прогнозирования зависит от таких характеристик, как размер и топология размещения клавиш, для каждого типа панелей требуется отдельная тренировка.

В качестве мер для защиты от предложенного метода атаки рекомендовано по возможности использовать PIN-коды из 5 цифр вместо 4, а также стараться прикрывать рукой как можно большее пространство ввода (метод остаётся эффективен если рукой прикрывается около 75% области ввода). Производителям банкоматов рекомендовано использовать специальные защитные экраны, скрывающие ввод, а также не механические, а сенсорные панели ввода, положение цифр на которых меняется случайным образом.

  1. Главная ссылка к новости (https://arxiv.org/abs/2110.081...)
  2. OpenNews: Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH
  3. OpenNews: Представлена техника создания кейлоггеров, работающих на основе анализа колебания телефона
  4. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
  5. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  6. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55993-ai
Ключевые слова: ai, atm
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:06, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужны нейроинтерфейсы, чтобы [s]воровать[/s] вводить пин-коды прямо из мозга!
     
     
  • 2.22, Урри (ok), 19:56, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специальный фотоаппарат!

    У Чапека рассказ был, про мошенников, которые фотографировали мысли богатых людей. А о чем такие люди постоянно думают? О том, где они деньги свои спрятали, чтобы их не украли.

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:14, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что я ввожу тремя пальцами, как на цифровом блоке.
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:17, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Напомнило "хакер и солонка".
     
     
  • 2.8, QwertyReg (ok), 19:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Нет. Больше похоже на желтушную пугалку уровня новостей на оппозиционных сайтах, ведь для _негарантированного_ успеха всего-то надо:

    > Xeon E5-2670 с 128 GB ОЗУ и тремя картами Tesla K20m

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:41, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    @moderator, кремлеботы в треде
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 19:51, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > кремлеботы в треде

    Где же ты был, когда укработы набегали?

     
     
  • 5.27, Аноним (-), 20:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где же ты был, когда укработы набегали?

    на тебя понадеялся. думал, развезёшь на такси по домам этих заблудших людей

     

  • 1.4, Аноним (4), 19:21, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Кто-то еще пользуется банкоматами?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 19:40, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Кто-то еще пользуется банкоматами?

    А ты, поди, из молодых перспективных барашков, которые уже впитали сказку, что безналичная жизнь — это счастье.

     
     
  • 3.15, Аноним (13), 19:45, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ненуачо, у меня ещё 50 дисконтных карт от разных магазов есть и весь дом обставлен яндекс и эппл колонками. удобно!!11
     
     
  • 4.23, Урри (ok), 19:57, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока интернет не отвалился.
     

  • 1.5, QwertyReg (ok), 19:22, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Лол, какие карты в 2k21-ом, когда достаточно просто приложить iPhone к NFC-читалке на банкомате. Идентификация по FaceID.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:23, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай расскажи нам как проходить в метро по чужому лицу!
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:30, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лол. В MMXXI году писать 2k21.
     
  • 2.14, Аноним (-), 19:43, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >2k21-ом

    Спасибо, что сразу раскрыли свой, так сказать, уровень.
    >Идентификация по FaceID.

    А я всё гадал, какой идиот станет этим пользоваться в метро...

     
     
  • 3.16, Аноним (13), 19:46, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты на лёгкий троллинг покупаешься или продаёшься?
     
     
  • 4.24, Урри (ok), 19:58, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QwertyReg и легкий троллинг? Он не троллит, он так живет.
     

  • 1.6, Аноним (7), 19:23, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какое количество попыток угадать CVV? Спойлер: бесконечное.
     
     
  • 2.9, QwertyReg (ok), 19:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1000.
     
  • 2.19, Аноним (3), 19:50, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банк карту заблочит быстрее...
     

  • 1.11, семь (?), 19:32, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    генерировать одноразовый пин по запросу.

    1. пользователь подходит к банкомату
    2. отправляет запрос на получение пина с телефона
    3. банк возвращает одноразовый пин для доступа к карте
    4. пользователь вводит пин - пин становится недействительным
    5. пин действует только на конкретную карту ограниченное время 10-15 минут

     
     
  • 2.17, Аноним (13), 19:48, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    патентуй быстрее, ракфелир
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:50, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой бред
     
  • 2.21, Аноним (3), 19:52, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поздравляю! Ты (почти) изобрёл бесконтактные карты!
     
  • 2.26, Проходил мимо (?), 20:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ан вероятнее всего данный способ уже существует и используется. Но сама по себе идея очень неплоха.
     

  • 1.25, Онаним (?), 20:04, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ды пинкокод нужен только как двухфакторка к физическому носителю.
    Основная задача по секурности всё равно на этом самом носителе лежит.
     
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