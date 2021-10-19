Техника определения PIN-кода по видеозаписи закрытого рукой ввода в банкомате

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|1.1, Аноним (1), 19:06, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужны нейроинтерфейсы, чтобы [s]воровать[/s] вводить пин-коды прямо из мозга!
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|2.22, Урри (ok), 19:56, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специальный фотоаппарат!
У Чапека рассказ был, про мошенников, которые фотографировали мысли богатых людей. А о чем такие люди постоянно думают? О том, где они деньги свои спрятали, чтобы их не украли.
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|2.8, QwertyReg (ok), 19:27, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Нет. Больше похоже на желтушную пугалку уровня новостей на оппозиционных сайтах, ведь для _негарантированного_ успеха всего-то надо:
> Xeon E5-2670 с 128 GB ОЗУ и тремя картами Tesla K20m
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|4.20, Аноним (20), 19:51, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> кремлеботы в треде
Где же ты был, когда укработы набегали?
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|5.27, Аноним (-), 20:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где же ты был, когда укработы набегали?
на тебя понадеялся. думал, развезёшь на такси по домам этих заблудших людей
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|2.12, Аноним (-), 19:40, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Кто-то еще пользуется банкоматами?
А ты, поди, из молодых перспективных барашков, которые уже впитали сказку, что безналичная жизнь — это счастье.
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|3.15, Аноним (13), 19:45, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ненуачо, у меня ещё 50 дисконтных карт от разных магазов есть и весь дом обставлен яндекс и эппл колонками. удобно!!11
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|1.5, QwertyReg (ok), 19:22, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Лол, какие карты в 2k21-ом, когда достаточно просто приложить iPhone к NFC-читалке на банкомате. Идентификация по FaceID.
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|2.14, Аноним (-), 19:43, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>2k21-ом
Спасибо, что сразу раскрыли свой, так сказать, уровень.
>Идентификация по FaceID.
А я всё гадал, какой идиот станет этим пользоваться в метро...
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|4.24, Урри (ok), 19:58, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QwertyReg и легкий троллинг? Он не троллит, он так живет.
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|1.11, семь (?), 19:32, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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генерировать одноразовый пин по запросу.
1. пользователь подходит к банкомату
2. отправляет запрос на получение пина с телефона
3. банк возвращает одноразовый пин для доступа к карте
4. пользователь вводит пин - пин становится недействительным
5. пин действует только на конкретную карту ограниченное время 10-15 минут
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|2.26, Проходил мимо (?), 20:08, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ан вероятнее всего данный способ уже существует и используется. Но сама по себе идея очень неплоха.
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|1.25, Онаним (?), 20:04, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ды пинкокод нужен только как двухфакторка к физическому носителю.
Основная задача по секурности всё равно на этом самом носителе лежит.
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