Уязвимость в коммутаторах Cisco Catalyst PON, позволяющая войти через telnet без знания пароля

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:31, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ждём санкций на циску, демонтаж циски везде... Ой, это другое!

3.9 , Аноним ( 9 ), 11:45, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Too big to fail.

3.10 , пох. ( ? ), 11:47, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – А чего другое? Нам еще в 14м году запре...строго нерекомендовали ее использовать в проектах для военных. То ли дело хуавей с zte. Там точно-точно ни одного бэкдора. А кто карту с лампочками видел - тот пусть не рассказывает. Но на всякий случай, чтоб запутать врагов, мы поставляли оба ;-)

А то вдруг китаец не из той лавки захочет чего позырить. А мы такие - опа! У нас и твой бэкдор установлен! 4.19 , Аноним ( 19 ), 12:48, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > То ли дело хуавей с zte. Там точно-точно ни одного бэкдора. Как минимум не меньше, и это известно. Но так как вы поставщики, это не вашего ума дело.

5.26 , Админ Анонимов ( ? ), 13:07, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у вас разве нету бэкдоров ? вам есть что скрывать ? буть честным с собой и окружающими, устанавливай бэкдоры только от проверенных производителей

3.13 , Ag ( ok ), 11:51, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Канэшно другое, дарагой! Цэ фича, а нэ бага! Так и было задумано. АНБ, ЦРУ, ФБР и фонды продвижения демократиё одобряют!

3.18 , vitalif ( ok ), 12:19, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ждём сообщений про то как русские хакеры вошли в открытый всему миру задний проход циски

3.36 , Аноним ( 36 ), 16:53, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Заменим на импортозамещающий Хаявей.