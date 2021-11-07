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Уязвимость в коммутаторах Cisco Catalyst PON, позволяющая войти через telnet без знания пароля

07.11.2021 10:41

В коммутаторах Cisco Catalyst серии PON CGP-ONT-* (Passive Optical Network) выявлена критическая проблема с безопасностью (CVE-2021-34795), позволяющая при включении протокола telnet подключиться к коммутатору с правами администратора, используя заранее известную отладочную учётную запись, оставленную производителем в прошивке. Проблема проявляется только при активации в настройках возможности доступа через telnet, который отключён по умолчанию.

Кроме наличия учётной записи с заранее известным паролем в рассматриваемых моделях коммутаторов также выявлены две уязвимости (CVE-2021-40112, CVE-2021-40113) в web-интерфейсе, позволяющие неаутентифицированному атакующему, не знающему параметры входа, выполнить свои команды с правами root и внести изменения в настройки. По умолчанию доступ к web-интерфейсу разрешён только из локальной сети, если данное поведение не переопределено в настройках.

Одновременно похожая проблема (CVE-2021-40119) с предопределённым инженерным входом выявлена в программном продукте Cisco Policy Suite, в котором производилась установка заранее подготовленного производителем SSH-ключа, позволяющего удалённому злоумышленнику получить доступ к системе с правами root.

  1. Главная ссылка к новости (https://us-cert.cisa.gov/ncas/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  3. OpenNews: В Cisco IOS устранены уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP
  4. OpenNews: Зафиксирована атака с подстановкой бэкдора в маршрутизаторы Cisco
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
  6. OpenNews: Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56118-cisco
Ключевые слова: cisco, backdoor, password
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Типичная проприетарь: энжой ёр бэкдоры.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:31, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ждём санкций на циску, демонтаж циски везде... Ой, это другое!
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:45, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Too big to fail.
     
  • 3.10, пох. (?), 11:47, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А чего другое? Нам еще в 14м году запре...строго нерекомендовали ее использовать в проектах для военных.

    То ли дело хуавей с zte. Там точно-точно ни одного бэкдора. А кто карту с лампочками видел - тот пусть не рассказывает. Но на всякий случай, чтоб запутать врагов, мы поставляли оба ;-)
    А то вдруг китаец не из той лавки захочет чего позырить. А мы такие - опа! У нас и твой бэкдор установлен!

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:48, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > То ли дело хуавей с zte. Там точно-точно ни одного бэкдора.

    Как минимум не меньше, и это известно. Но так как вы поставщики, это не вашего ума дело.

     
     
  • 5.26, Админ Анонимов (?), 13:07, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у вас разве нету бэкдоров ? вам есть что скрывать ? буть честным с собой и окружающими, устанавливай бэкдоры только от проверенных производителей
     
  • 3.13, Ag (ok), 11:51, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Канэшно другое, дарагой! Цэ фича, а нэ бага! Так и было задумано. АНБ, ЦРУ, ФБР и фонды продвижения демократиё одобряют!
     
  • 3.18, vitalif (ok), 12:19, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждём сообщений про то как русские хакеры вошли в открытый всему миру задний проход циски
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:53, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заменим на импортозамещающий Хаявей.
     

  • 1.2, Онаним (?), 11:15, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чёт циска похоже тоже деградирует окончательно.
    Пустили девляпсов к разработке?
     
     
  • 2.6, Урри (ok), 11:35, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Почему деградирует? Бекдоры в них были встроены сколько себя помню.
    Не все находят, просто.
     
  • 2.8, пох. (?), 11:44, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это ж не циско, это эта... забыл кого они там в 98м сожрали.


     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:49, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Catalyst
     
  • 3.24, Онаним (?), 12:57, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они много кого сожрали, но Catalyst - это их бренд.
    В нём могут быть совершенно разные сожранные "по железу".

    Вот SMB их да - поголовно линксус на броадкоме, софт включая.

     
  • 2.11, Аноним (9), 11:49, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А девляпсы-то здесь причём? Ладно, добавлю - ещё виноваты докер, кубернетец, солт и ансибл. И лично я. Так что лучше продолжай дальше одминить свои вантузы, картриджи и принтеры и не парься.
     
  • 2.34, лютый жабби__ (?), 16:05, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чёт циска похоже тоже деградирует окончательно.

    20 лет назад был сетевиком, уже тогда считалось что прошивки для сисек отбитая индусня пишет.
    вы девляпсов приплетаете туда, где их нет

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:23, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Официальные бэкдоры?
     
  • 1.4, Аноним (5), 11:29, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Уязвимость в коммутаторах Cisco

    Не может быть! Никогда такого не было, и вот опять...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:43, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Никогда такого не было, и вот опять...

    Как же задолбала эта фраза, каждый старается её воткнуть к любой новости, не смешно уже, перестаньте.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:14, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Никогда такого не было и вот опять!
     

  • 1.14, pashev.me (?), 11:56, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Четвёртая промышленная революция, my ass.
     
  • 1.15, OpenEcho (?), 12:02, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто интересно, - а что, правда кто-то циську голым за..., пардон,  телнетом в публичные места светит?
     
     
  • 2.27, YetAnotherOnanym (ok), 13:29, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, "на пять минуточек, пока административный влан перенастрою", а потом чем-то отвлекли, вернулся к этому каталисту через час-два-три, а с ним уже что-то непонятное происходит.
     

  • 1.16, Аноним (-), 12:10, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем ясно, так что могут к домашним "медиаконвертерам" (оптика<->ethernet) подключаться??? но у них вроде нет ip адреса?
     
     
  • 2.21, Онаним (?), 12:53, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ONT, а не медиаконвертер.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:53, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забиндить arp на нужный адрес ?
     

  • 1.20, Аноним (22), 12:52, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > установка заранее подготовленного производителем SSH-ключа, позволяющего удалённому злоумышленнику получить доступ к системе с правами root.

    Это точно ошибка - а не бэкдор для тех кому надо ?

     
  • 1.23, Скрипткиндель (?), 12:54, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кредиты учётки огласите пожалуйста?!
     
     
  • 2.30, kusb (?), 13:47, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня и денег скорее нет, и карту наверное заблокировали, и то боюсь. Вдруг это не так и кто-то потом наткнётся потом...
     

  • 1.25, Админ Анонимов (?), 12:58, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слоган: "Cisco - если вам нечего скрывать !"
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 18:41, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять взлохматили киску. Грубо вошли в коммутатор через отладочный порт.
     

  • 1.29, kusb (?), 13:47, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cisco же кажется является почти легендарным брендом и именем нарицательным??
     
  • 1.32, Аноним (32), 14:22, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И где уязвимость, если telnet по умолчанию отключен?
     
     
  • 2.35, Роман (??), 16:20, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того с детства учат его выключать.
     

  • 1.38, Ананимас008 (?), 17:43, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    но ведь телнетом светить в инторнетах - плохой тон.
    обычно заводится влан для управления этими вашими ксиками, юпитерами и прочими мулинексами с немаршрутизируемыми в инторнетах ойпишниками.
     

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