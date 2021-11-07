Уязвимость в коммутаторах Cisco Catalyst PON, позволяющая войти через telnet без знания пароля

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|2.5, Аноним (5), 11:31, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ждём санкций на циску, демонтаж циски везде... Ой, это другое!
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|3.10, пох. (?), 11:47, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А чего другое? Нам еще в 14м году запре...строго нерекомендовали ее использовать в проектах для военных.
То ли дело хуавей с zte. Там точно-точно ни одного бэкдора. А кто карту с лампочками видел - тот пусть не рассказывает. Но на всякий случай, чтоб запутать врагов, мы поставляли оба ;-)
А то вдруг китаец не из той лавки захочет чего позырить. А мы такие - опа! У нас и твой бэкдор установлен!
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|4.19, Аноним (19), 12:48, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> То ли дело хуавей с zte. Там точно-точно ни одного бэкдора.
Как минимум не меньше, и это известно. Но так как вы поставщики, это не вашего ума дело.
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|5.26, Админ Анонимов (?), 13:07, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у вас разве нету бэкдоров ? вам есть что скрывать ? буть честным с собой и окружающими, устанавливай бэкдоры только от проверенных производителей
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|3.13, Ag (ok), 11:51, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Канэшно другое, дарагой! Цэ фича, а нэ бага! Так и было задумано. АНБ, ЦРУ, ФБР и фонды продвижения демократиё одобряют!
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|3.18, vitalif (ok), 12:19, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ждём сообщений про то как русские хакеры вошли в открытый всему миру задний проход циски
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|1.2, Онаним (?), 11:15, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чёт циска похоже тоже деградирует окончательно.
Пустили девляпсов к разработке?
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|2.6, Урри (ok), 11:35, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Почему деградирует? Бекдоры в них были встроены сколько себя помню.
Не все находят, просто.
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|2.8, пох. (?), 11:44, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это ж не циско, это эта... забыл кого они там в 98м сожрали.
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|3.24, Онаним (?), 12:57, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они много кого сожрали, но Catalyst - это их бренд.
В нём могут быть совершенно разные сожранные "по железу".
Вот SMB их да - поголовно линксус на броадкоме, софт включая.
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|2.11, Аноним (9), 11:49, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А девляпсы-то здесь причём? Ладно, добавлю - ещё виноваты докер, кубернетец, солт и ансибл. И лично я. Так что лучше продолжай дальше одминить свои вантузы, картриджи и принтеры и не парься.
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|2.34, лютый жабби__ (?), 16:05, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чёт циска похоже тоже деградирует окончательно.
20 лет назад был сетевиком, уже тогда считалось что прошивки для сисек отбитая индусня пишет.
вы девляпсов приплетаете туда, где их нет
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|1.4, Аноним (5), 11:29, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Уязвимость в коммутаторах Cisco
Не может быть! Никогда такого не было, и вот опять...
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|2.7, Аноним (7), 11:43, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Никогда такого не было, и вот опять...
Как же задолбала эта фраза, каждый старается её воткнуть к любой новости, не смешно уже, перестаньте.
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|1.15, OpenEcho (?), 12:02, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто интересно, - а что, правда кто-то циську голым за..., пардон, телнетом в публичные места светит?
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|2.27, YetAnotherOnanym (ok), 13:29, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, "на пять минуточек, пока административный влан перенастрою", а потом чем-то отвлекли, вернулся к этому каталисту через час-два-три, а с ним уже что-то непонятное происходит.
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|1.16, Аноним (-), 12:10, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем ясно, так что могут к домашним "медиаконвертерам" (оптика<->ethernet) подключаться??? но у них вроде нет ip адреса?
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|1.20, Аноним (22), 12:52, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> установка заранее подготовленного производителем SSH-ключа, позволяющего удалённому злоумышленнику получить доступ к системе с правами root.
Это точно ошибка - а не бэкдор для тех кому надо ?
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|2.30, kusb (?), 13:47, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня и денег скорее нет, и карту наверное заблокировали, и то боюсь. Вдруг это не так и кто-то потом наткнётся потом...
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|2.39, Аноним (39), 18:41, 07/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять взлохматили киску. Грубо вошли в коммутатор через отладочный порт.
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|1.29, kusb (?), 13:47, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cisco же кажется является почти легендарным брендом и именем нарицательным??
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|1.38, Ананимас008 (?), 17:43, 07/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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но ведь телнетом светить в инторнетах - плохой тон.
обычно заводится влан для управления этими вашими ксиками, юпитерами и прочими мулинексами с немаршрутизируемыми в инторнетах ойпишниками.
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