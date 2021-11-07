Уязвимость в коммутаторах Cisco Catalyst PON, позволяющая войти через telnet без знания пароля

В коммутаторах Cisco Catalyst серии PON CGP-ONT-* (Passive Optical Network) выявлена критическая проблема с безопасностью (CVE-2021-34795), позволяющая при включении протокола telnet подключиться к коммутатору с правами администратора, используя заранее известную отладочную учётную запись, оставленную производителем в прошивке. Проблема проявляется только при активации в настройках возможности доступа через telnet, который отключён по умолчанию.

Кроме наличия учётной записи с заранее известным паролем в рассматриваемых моделях коммутаторов также выявлены две уязвимости (CVE-2021-40112, CVE-2021-40113) в web-интерфейсе, позволяющие неаутентифицированному атакующему, не знающему параметры входа, выполнить свои команды с правами root и внести изменения в настройки. По умолчанию доступ к web-интерфейсу разрешён только из локальной сети, если данное поведение не переопределено в настройках.

Одновременно похожая проблема (CVE-2021-40119) с предопределённым инженерным входом выявлена в программном продукте Cisco Policy Suite, в котором производилась установка заранее подготовленного производителем SSH-ключа, позволяющего удалённому злоумышленнику получить доступ к системе с правами root.



