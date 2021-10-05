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Некорректные манипуляции с BGP привели к 6-часовой недоступности Facebook, Instagram и WhatsApp

05.10.2021 08:47

Facebook столкнулся с крупнейшим сбоем в своей истории, в результате которого все сервисы компании, включая facebook.com, instagram.com и WhatsApp, оказались недоступны в течение 6 часов - с в 18:39 (MSK) в понедельник до 0:28 (MSK) во вторник. Источником сбоя стало изменение в настройках BGP на магистральных маршрутизаторах, управляющих трафиком между датацентрами, которое привело к каскадному нарушению связности датацентров Facebook с остальной глобальной сетью. Со стороны произошедшее выглядело так, как будто кто-то разом отключил кабели ото всех датацентов Facebook.

Интересно, что сбой привёл к нарушению работоспособности внутренних информационных систем и систем связи, из-за чего сотрудники, большая часть которых работала удалённо, не смогли подключиться к инфраструктуре и связаться с коллегами, что существенно усложнило работы по восстановлению, так как ключевые сетевые инженеры также работали удалённо. Более того, возникли проблемы с получением физического доступа, так как идентификационные карты сотрудников и система контроля доступа в помещения были завязаны на централизованные сервисы и также перестали работать.

Сбой также отразился на системе обмена информацией между регистраторами DNS (домены Facebook обслуживаются собственными регистраторами RegistrarSEC и RegistrarSafe) и некоторые крупные регистраторы доменов, включая GoDaddy, включили домен facebook.com в списки доступных для продажи, что вскрыло новый пласт потенциальных проблем с возможностью совершения атак на регистраторов для захвата доменов.

Более того, до сих пор не ясно, были ли внесённые в настройки BGP изменения случайной ошибкой или они стали результатом атаки и вредоносной деятельности. В опубликованном заявлении компания Facebook ограничилась утверждением, что у неё пока нет свидетельств того, что данные пользователей были скомпрометированы. Примечательно, что по стечению обстоятельств работа была нарушена спустя несколько часов после выхода на канале CBS интервью с Фрэнсис Хауген (Frances Haugen) о злоупотреблениях Facebook.

Проведённый компанией Сloudflare разбор показал, что в момент сбоя по BGP перестали анонсироваться маршруты на подсети, в которых находились DNS-серверы Facebook, что привело к невозможности определения IP-адресов для таких доменов, как facebook.com и instagram.com. Параметр TTL, определяющий время кэширования, для данных доменов был выставлен в 5 минут, что привело к тому, что сторонние DNS-серверы достаточно быстро перестали выдавать сведения об адресах. Маршрутизация на остальные IP-адреса компании продолжала работать, но потеряла смысл без DNS и данных о привязке адресов к доменам.

  1. Главная ссылка к новости (https://krebsonsecurity.com/20...)
  2. OpenNews: Ошибка при настройке BGP привела к 27-минутному сбою в работе Cloudflare
  3. OpenNews: Утечка BGP-маршрута в Ростелекоме привела к нарушению связности крупнейших сетей
  4. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
  5. OpenNews: Ошибочный BGP-анонс на 74 минуты нарушил связность сетей Google и Cloudflare
  6. OpenNews: Зафиксирована попытка использования BGP для захвата трафика IP 1.1.1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55920-bgp
Ключевые слова: bgp, facebook, dns
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:40, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +5 +/
    Лучше бы и не возвращали.
     
     
  • 2.5, Твоя совесть (?), 09:43, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1
     

  • 1.3, Жироватт (ok), 09:42, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Интернет-гигант, говорили они.
    Ничего с ним не случится, говорили они.
    Р-р-р-р-раз, и сморжопился ваш интернет-гигант.
     
  • 1.4, Онаним (?), 09:42, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ну а с трекерами рутрекера что случилось? Совпадение?
     
  • 1.6, ryoken (ok), 09:47, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кому по шапке дадут?
     
     
  • 2.9, n00by (ok), 09:53, 05/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никому. ФРС санкционировала рост госдолга и депрессию №2. Плановое сжигание фантиков. "состояние основателя компании Марка Цукерберга сократилось почти на $6 млрд".
     

  • 1.7, n00by (ok), 09:48, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Во всём виноват руткит "Дуболом" https://imgur.com/a/5Z0nIlX
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:53, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    А ведь мосгорсуд их предупреждал...
     
  • 1.10, scor (ok), 09:56, 05/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ну хз... Мутная отмазка какая-то, мол "накосячили с BGP". В 17:40 UTC с AWS-ного us-east инстанса всё прекрасно ресолвилось местным ресолвером и открывалось. А вот четыре единички или четыре восьмерки ресолвить инстанграм.ком отказывались. Совпадение? Может и совпадение.:)
     

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