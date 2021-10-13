Минцифры РФ разработало открытую лицензию

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|1.1, Тот_Самый_Анонимус (?), 07:35, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Сейчас гпл-сектанты объяснят почему непаразитная лицензия это плохо, почему плохи лицензии на русском языке и что всё это распилы, ведь иначе в «этой стране» (тм) невозможно.
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|2.3, ET (?), 07:39, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> почему плохи лицензии на русском языке и что всё это распилы
плохи не "лицензии на русском языке", плохо если
> всё это распилы
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|2.4, nebularia (ok), 07:40, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> почему плохи лицензии на русском языке
Потому, что сложно использовать такой "открытый" код в международных проектах
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|3.9, Ag (ok), 07:54, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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1. Так она для "внутреннего употребления". И, как можно понять, пока еще в стадии разработки.
2. В нулевые пришлось столкнуться с непониманием во время аудита ПО в конторе на предмет GPL - "а это что за юридические новости?!".
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|4.16, Аноним (16), 08:11, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В нулевые пришлось столкнуться с непониманием во время аудита ПО в конторе на предмет GPL - "а это что за юридические новости?!".
Плохие в нулевых были юристы. А сегодняшние GPL-2 уже понимают?
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|5.31, Тот_Самый_Анонимус (?), 08:42, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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У ГПЛ нет официального перевода на русский язык. А у нас он официальный и единственно возможный в юридической сфере (ну ещё есть нацязыки в некоторых республиках). Я понимаю ваше рабское мышление: надо признавать язык хозяев, но наша правовая система не признаёт нас унтерменьшами.
>А сегодняшние GPL-2 уже понимают?
Как только будет официально переведена на русский язык — поймут. Ну и если не будет противоречить внутренним законам. Эта лицензия признаёт только законодательство сшашки, и пытается распространить эту юрисдикцию на весь мир.
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|6.48, Константавр (ok), 09:25, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что мешало юристам ОФИЦИАЛЬНО перевести GPL на русский язык?
По описанию и по общей истории продвижения свободного ПО в России (и некоторых бывших СССРских республик) видно насколько чиновничество не понимает ни смысла этого, ни желает разбираться, а указы свыше всячески саботирует такими вот обгрызками, вплетая в них тропиночки ведущие в понятное им русло и закладывающие мины на будущее.
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|7.50, Анонус (?), 09:32, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А что мешало юристам ОФИЦИАЛЬНО перевести GPL на русский язык?
Задайте этот вопрос здесь licensing@fsf.org
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|7.54, Михрютка (ok), 09:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>А что мешало юристам ОФИЦИАЛЬНО перевести GPL на русский язык?
позиция FSF, например.
https://www.gnu.org/licenses/translations.html
The FSF does not approve license translations as officially valid. The reason is that checking them would be difficult and expensive (needing the help of bilingual lawyers in other countries). Even worse, if an error did slip through, the results could be disastrous for the whole free software community. As long as the translations are unofficial, they can't do any legal harm.
To underscore the fact that these translations are not officially valid, we do not publish translations. To help make that clear, we don't post them on gnu.org, or on other GNU and FSF web sites; we only link to them.
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|7.60, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:04, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А им это надо? Это же фсф позиционирует лицензию, как универсальную.
Когда документ стремится к международному статусу, его переводят на разные языки: устав ООН, межгосударственные соглашения, международные контракты. А гпл — местный документ в сшашке, к миру он отношения не имеет.
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|6.66, anonymous (??), 10:15, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У ГПЛ нет официального перевода на русский язык.
А чем их нотариальной перевод не устроил? Я вот езжу по разным странам с разными документами, переведёнными на разные языки, и всех всегда устраивал нотариальный перевод.
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|6.67, Михрютка (ok), 10:16, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У ГПЛ нет официального перевода на русский язык. А у нас он
> официальный и единственно возможный в юридической сфере (ну ещё есть нацязыки
> в некоторых республиках). Я понимаю ваше рабское мышление: надо признавать язык
> хозяев, но наша правовая система не признаёт нас унтерменьшами.
>>А сегодняшние GPL-2 уже понимают?
> Как только будет официально переведена на русский язык — поймут. Ну и
> если не будет противоречить внутренним законам. Эта лицензия признаёт только законодательство
> сшашки, и пытается распространить эту юрисдикцию на весь мир.
ерунду не пишите. заранее благодарен. за нарушение GPL успешно нагибают в Европе.
>>>(ну ещё есть нацязыки в некоторых республиках)
каких республиках, але?
откройте ваш гражданский кодекс рф ст. 1286 например и поищите, что там сказано про языки.
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|3.27, Атон (?), 08:35, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не сложнее использования англоязычной.
В спорных случаях юристы всегда в суд перевод несут, на свой национальный язык правосудия (немецкий или французский суды принимают только документы на немецком и французском). Какая разница, будут они переводить с английского, русского или с китайского?
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|2.35, Аноним (-), 08:47, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, зачем ты так. Честные люди для пользы граждан старались. Ведь узаконить существующие лицензии - слишком опасный прецедент для безопасности страны.
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|2.39, AleksK (ok), 08:56, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Про GPL ты не совсем прав. Возьмем Linux и FreeBSD. В развитии ядра Linux участвуют все крупные компании которые его используют. А к примеру Sony и Nintendo зарабатывают миллионы на устройствах в которые работают на FreeBSD и играх для этих устройств, но в ответ не дают вообще ничего.
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|3.44, flexagoon (ok), 09:11, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно, что некоторые люди не понимают, что для разных вещей можно (и нужно) использовать разные лицензии. Такое ощущение, что кто-то считает, что ты один раз выбираешь себе лицензию, и дальше это твое кредо с которым ты ходишь всю жизнь
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|3.62, Школьник (ok), 10:08, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Sony в развитии FreeBSD тоже участвует. И, как Гугл или какой-нибудь Амазон, отдает сообществу только то, что хочет отдать.
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|3.85, Минона (ok), 10:43, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про GPL ты не совсем прав. Возьмем Linux и FreeBSD. В развитии
> ядра Linux участвуют все крупные компании которые его используют. А к
> примеру Sony и Nintendo зарабатывают миллионы на устройствах в которые работают
> на FreeBSD и играх для этих устройств, но в ответ не
> дают вообще ничего.
ты немного наивен относительно крупных компаний.
они передают в mainline linux либо то, что посчитают нужным передать,
либо то, что выдается клиентам в виде бинарей и по GPL они обязаны открыть код.
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|1.5, Аноним (16), 07:40, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> исходный код определяется как "программа для ЭВМ в форме текста на языке программирования, который может быть прочтён человеком", что не обязательно подразумевает возможность получения из него исполняемого кода, а также то, что этот код не является сгенерированным на базе настоящего исходного кода (то есть кода в предпочтительной форме для внесения изменений).
> Лицензия не требует распространять производную программу на условиях той же лицензии.
Такая нам не нужна.
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|2.6, Аноним (16), 07:46, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В идеале лицензия должна защищать права автора и пользователя.
Хорошая лицензия, как GPL-2 защищает права хотя бы пользователей. Также хорошая лицензия может защищать права только авторов.
Лицензия минцифры защищает воров которые воруют чужой код и чужую интеллектуальную собственность!
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|3.12, Аноним (12), 08:01, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это ты напиши соне и аппле, они прям не нарадуются лицензиям BSD'и
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|2.56, ptr128 (?), 09:45, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кроме Вас есть еще люди )
Лицензии типа BSD и MIT нужны, в первую очередь, для того, чтобы учащиеся, практикуясь даже написанием проприетарного кода (кушать всем хочется), могли использовать уже готовый код написанный до них, а не ваять все с нуля.
Обратите внимание, что подавляющее большинство исходных текстов под лицензиями BSD и MIT изначально создавались в учебных заведениях и в целях обучения.
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|3.68, Аноним (68), 10:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем плох код под GPL для обучения?
Что мешает работодателям, пользователям платить разработчикам за код под GPL?
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|4.76, ptr128 (?), 10:31, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мешать может очень многое. Начиная от нежелания разрабатывать открытый программный продукт и заканчивая уже имеющимися лицензионными ограничениями. Например, модификация (кастомизация или локализация) проприетарного ПО.
Соответственно, при модификации проприетарного ПО использование GPL не представляется возможным. Например, учась на практике разработке для SAP/OEBS/Axapta студент вполне может использовать код под лицензиями MIT/BSD, но не может под лицензией GPL.
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|1.17, An (??), 08:11, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>>> обнаружен текст лицензии
Забыли добавить - случайно.
ну всё пацаны, теперь уже точно заживём )
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|1.19, mos87 (ok), 08:15, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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блин опеннетчики все силы вложили во вчерашний РОСАтред и отсыпаются
а тут такое.
ну что ж, РОТАПОДЪЁЁЁЁЁМ
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|2.80, Аноним (80), 10:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты белобилетчика с реестром под опеннетчиками подразумеваешь?
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|1.20, mos87 (ok), 08:17, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Вероятно, это указывает на то, что лицензия дорабатывалась наспех.
у них это называется "в ритме вальса" (с) (цытата какого-то айти ночальнега с масквы одной госконторы, удосужившегося ответить хоть что-то на вопросы офигевших бранчей с замкадья по поводу совсем уж беспросветно дебильных телодвижений этой самой "головы")
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|1.29, Аноним (29), 08:39, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Лицензиат вправе любым определенным настоящей Лицензией и не запрещенным законодательством Российской Федерации образом использовать, модифицировать, а также распространять Программу в исходном или модифицированном виде на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза в течение срока действия исключительного права на Программу.
Ясно. Она территориально ограничена. В топку.
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|2.41, Аноним (29), 09:01, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Какой идиот минус влепил? Нет, тут моё возмущение не из-за него, а из-за осознания, что есть такие люди, которые выступают за такие не универсальные, ограниченные лицензии. Мало того, что использовать не международный язык для СПО лицензии – моветон, это можно простить, так как всё-таки национальная специфика. Но территориальные ограничени, прописанные в тексте лицензии – это илиотизм. Ура патриоты схавают.
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|3.69, Аноним (69), 10:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В космосе лицензия уже работать не будет. В Антарктиде не будет.
Для наших бюрократов важно, чтобы можно было в московский офис с проверкой, остальное им пофиг.
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|1.32, Аноним (32), 08:44, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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расскажите им про Creative Commons лицензии, имхо, гос-во должно выкупать "за свои деньги" у авторов качественный контент и приводить их к вышеописанной лицензии, ведь наше гос-во топит за "просвещение в массы"
ах да, гос-ву же не нужны мыслящие и умные люди
да и просто так нельзя взять и перевести, у нас же свой путь, мы же между западом и востоком
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|2.45, Славик (?), 09:16, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ах да, гос-ву же не нужны мыслящие и умные люди
ты свинокот-дебил
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|2.63, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:08, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ах да, гос-ву же не нужны мыслящие и умные люди
Умные и мыслящие заезжими штампами пользуются только в целях пропаганды. Вы же используете штамп, потому что ума на большее не хватило.
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|1.38, Попандопала (?), 08:56, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единицы интересуют лицензии, Остальные программируют в себе и отслеживают изменения годами, вдруг кто-то соизволит потратить свое свободное время, а то за это не платят.
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|1.42, arzeth (ok), 09:05, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> 2.1. Лицензиат вправе любым определенным настоящей Лицензией и не запрещенным законодательством Российской Федерации образом использовать, модифицировать, а также распространять Программу в исходном или модифицированном виде на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза в течение срока действия исключительного права на Программу.
У JSLint (от Дугласа Крокфорда) до этого года в лицензии типа MIT был пункт "The Software shall be used for Good, not Evil", и такая лицензния была признана проприетарщиною. А тут ещё знать (даже казахам) законы РФ, которые ещё и меняются (сегодня можно использовать, а завтра ОБЭП). И из ЕЭС кто-нибудь может выбыть или сама ЕЭС может исчезнуть. И даже в гигантских проприетарных лицензиях редко вижу, чтобы кто-то разрешал использовать только на некоторых территориях — получается, что программы под «Государственною открытою лицензиею» нельзя использовать даже на кораблях в международных водах и в космосе. В других проприетарщинах же часто вижу, что можно быть хоть марсианином, но нельзя быть гражданином или находиться в Крыме+5 нищих странах.
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|2.73, pashev.me (?), 10:24, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Государственная открытая перспективная социально-техническая операционная платформа.
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|1.49, uis (ok), 09:31, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>права на текст лицензии принадлежат Минцифры
Кхехехе. Как это? Это магия, Гарри.
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|2.58, ыы (?), 09:55, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И за использование текста лицензии нужно будет платить...
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|3.72, Аноним (72), 10:23, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно под каким лицензионным соглашением выставляется текст данной лицензии. Не нарушу ли я какую-нибудь лицензию, если буду в своем проекте использовать данную лицензию.
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|1.57, Аноним (57), 09:49, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Выскажу диванное мнение это плохо Во-первых, текст на русском языке, что затру... большой текст свёрнут, показать
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|2.64, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:11, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я вам ответил в самом первом комментарии.
Из вас так и прёт преклонение перед западом. Я понимаю, когда они свои лицензии не переводят, считая нас унтерменьшами. Я не понимаю, когда вы требуете перевода на язык хозяев, считая унтерменьшем себя. Почему такое самонеуважение?
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|3.74, Аноним (74), 10:26, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да потому что у них жизнь лучше, вот и преклоняемся. Знаешь теорию ERG Альдерфера?
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|4.79, Аноним (69), 10:35, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у нас жизнь ещё лучше. У некоторых людей. Но так ведь и там не у всех жизнь лучше нашей.
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|4.88, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:48, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У кого? Вылезайте из 90-х: современные туристы на ютубе уже кучи роликов выложили, как там лучше. Да и сами аборигены много интересного понавыкладывали. Это вам не клуб кинопутешественников.
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|3.75, Аноним (69), 10:29, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все он правильно пишет. Сделали лицензию, с которой никто за рубежом не сможет легально использовать код. В которой явно написано, что это и не нужно - она ограничена Россией и ТС.
Нет бы написать, что действует во всём русском Космосе, типа Россия нигде не заканчивается, вот это всё.
Вы как патриот можете объяснить, зачем внедрены ограничения по территории и юрисдикции? Чтобы что?
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|4.81, Михрютка (ok), 10:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чтобы всякий $ЗАПРЕЩЕННЫЙ_НА_ТЕРРИТОРИИ_РФ_ОРГАН не смог ей воспользоваться в недозволенных целях. и чтобы ты всякое в интернетах не писал. раньше за это просто сажали, а сейчас еще и лицензию на по отбирать будут.
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|1.78, Михрютка (ok), 10:35, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>>распространять Программу в исходном или модифицированном виде на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза
>>>Лицензиат вправе использовать Программу или ее части в любых не запрещенных законодательством Российской Федерации целях.
теперь у меня вопрос - с какого будуна эта лицензия называется "открытой", и как у автора новости повернулся язык сравнить ее с MIT лицензией?
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|1.83, Аноним (80), 10:42, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лицензии - это все одно.
Мне интересно на что эти лицензии применять собираются?
Уж не на код, который n00by на моновском дотнете в линукс набрасывает? Или там другое?
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|1.84, Аноним (84), 10:43, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему-то никто не заметил, что центральная часть текста лицензии --- это 4 свободы Столлмана в самом что ни на есть классическом виде.
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