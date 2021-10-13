Минцифры РФ разработало открытую лицензию

2.3 , ET ( ? ), 07:39, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > почему плохи лицензии на русском языке и что всё это распилы плохи не "лицензии на русском языке", плохо если

> всё это распилы 2.4 , nebularia ( ok ), 07:40, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > почему плохи лицензии на русском языке Потому, что сложно использовать такой "открытый" код в международных проектах

3.9 , Ag ( ok ), 07:54, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – 1. Так она для "внутреннего употребления". И, как можно понять, пока еще в стадии разработки.

2. В нулевые пришлось столкнуться с непониманием во время аудита ПО в конторе на предмет GPL - "а это что за юридические новости?!".

4.16 , Аноним ( 16 ), 08:11, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В нулевые пришлось столкнуться с непониманием во время аудита ПО в конторе на предмет GPL - "а это что за юридические новости?!". Плохие в нулевых были юристы. А сегодняшние GPL-2 уже понимают?

5.31 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 08:42, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – У ГПЛ нет официального перевода на русский язык. А у нас он официальный и единственно возможный в юридической сфере (ну ещё есть нацязыки в некоторых республиках). Я понимаю ваше рабское мышление: надо признавать язык хозяев, но наша правовая система не признаёт нас унтерменьшами. >А сегодняшние GPL-2 уже понимают? Как только будет официально переведена на русский язык — поймут. Ну и если не будет противоречить внутренним законам. Эта лицензия признаёт только законодательство сшашки, и пытается распространить эту юрисдикцию на весь мир.

6.48 , Константавр ( ok ), 09:25, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что мешало юристам ОФИЦИАЛЬНО перевести GPL на русский язык? По описанию и по общей истории продвижения свободного ПО в России (и некоторых бывших СССРских республик) видно насколько чиновничество не понимает ни смысла этого, ни желает разбираться, а указы свыше всячески саботирует такими вот обгрызками, вплетая в них тропиночки ведущие в понятное им русло и закладывающие мины на будущее.

7.50 , Анонус ( ? ), 09:32, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А что мешало юристам ОФИЦИАЛЬНО перевести GPL на русский язык? Задайте этот вопрос здесь licensing@fsf.org

7.54 , Михрютка ( ok ), 09:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>>А что мешало юристам ОФИЦИАЛЬНО перевести GPL на русский язык? позиция FSF, например. https://www.gnu.org/licenses/translations.html The FSF does not approve license translations as officially valid. The reason is that checking them would be difficult and expensive (needing the help of bilingual lawyers in other countries). Even worse, if an error did slip through, the results could be disastrous for the whole free software community. As long as the translations are unofficial, they can't do any legal harm. To underscore the fact that these translations are not officially valid, we do not publish translations. To help make that clear, we don't post them on gnu.org, or on other GNU and FSF web sites; we only link to them.

7.60 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 10:04, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А им это надо? Это же фсф позиционирует лицензию, как универсальную.

Когда документ стремится к международному статусу, его переводят на разные языки: устав ООН, межгосударственные соглашения, международные контракты. А гпл — местный документ в сшашке, к миру он отношения не имеет.

6.66 , anonymous ( ?? ), 10:15, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У ГПЛ нет официального перевода на русский язык. А чем их нотариальной перевод не устроил? Я вот езжу по разным странам с разными документами, переведёнными на разные языки, и всех всегда устраивал нотариальный перевод.

6.67 , Михрютка ( ok ), 10:16, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У ГПЛ нет официального перевода на русский язык. А у нас он

> официальный и единственно возможный в юридической сфере (ну ещё есть нацязыки

> в некоторых республиках). Я понимаю ваше рабское мышление: надо признавать язык

> хозяев, но наша правовая система не признаёт нас унтерменьшами.

>>А сегодняшние GPL-2 уже понимают?

> Как только будет официально переведена на русский язык — поймут. Ну и

> если не будет противоречить внутренним законам. Эта лицензия признаёт только законодательство

> сшашки, и пытается распространить эту юрисдикцию на весь мир. ерунду не пишите. заранее благодарен. за нарушение GPL успешно нагибают в Европе. >>>(ну ещё есть нацязыки в некоторых республиках) каких республиках, але? откройте ваш гражданский кодекс рф ст. 1286 например и поищите, что там сказано про языки.

3.27 , Атон ( ? ), 08:35, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не сложнее использования англоязычной.

В спорных случаях юристы всегда в суд перевод несут, на свой национальный язык правосудия (немецкий или французский суды принимают только документы на немецком и французском). Какая разница, будут они переводить с английского, русского или с китайского? 2.28 , Anonymous XE ( ? ), 08:36, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лицензии тоже должны быть импортозамещёнными :)

2.35 , Аноним ( - ), 08:47, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, зачем ты так. Честные люди для пользы граждан старались. Ведь узаконить существующие лицензии - слишком опасный прецедент для безопасности страны.

2.39 , AleksK ( ok ), 08:56, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Про GPL ты не совсем прав. Возьмем Linux и FreeBSD. В развитии ядра Linux участвуют все крупные компании которые его используют. А к примеру Sony и Nintendo зарабатывают миллионы на устройствах в которые работают на FreeBSD и играх для этих устройств, но в ответ не дают вообще ничего.

3.44 , flexagoon ( ok ), 09:11, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Странно, что некоторые люди не понимают, что для разных вещей можно (и нужно) использовать разные лицензии. Такое ощущение, что кто-то считает, что ты один раз выбираешь себе лицензию, и дальше это твое кредо с которым ты ходишь всю жизнь

3.62 , Школьник ( ok ), 10:08, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Sony в развитии FreeBSD тоже участвует. И, как Гугл или какой-нибудь Амазон, отдает сообществу только то, что хочет отдать.

3.85 , Минона ( ok ), 10:43, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про GPL ты не совсем прав. Возьмем Linux и FreeBSD. В развитии

> ядра Linux участвуют все крупные компании которые его используют. А к

> примеру Sony и Nintendo зарабатывают миллионы на устройствах в которые работают

> на FreeBSD и играх для этих устройств, но в ответ не

> дают вообще ничего. ты немного наивен относительно крупных компаний.

они передают в mainline linux либо то, что посчитают нужным передать,

либо то, что выдается клиентам в виде бинарей и по GPL они обязаны открыть код.

2.46 , Минона ( ok ), 09:19, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – казнокрадство -- это национальный вид спорта в РФ.

3.61 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 10:06, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > казнокрадство -- это национальный вид спорта в РФ. Ололоша, перелогинься. Методичку сразу видно. 4.77 , Минона ( ok ), 10:33, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о чем ты, болезный?

5.86 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 10:46, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Болезный в зеркале вашем.

Свой выcер прочтите — поймёте о чём я.

